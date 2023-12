A Felicidade é, sem dúvida, a maior busca do ser humano, desde os primórdios da humanidade, passando pelos grandes filósofos e hoje, nunca foi tão importante o entendimento desta busca.



“Parece que trancaram as portas para a nossa felicidade e esconderam as chaves, ou em outros momentos nós mesmos perdemos as chaves. Está na hora de reencontrarmos a forma de desbloquearmos nossa felicidade” explica o autor Mauricio Patrocínio de Bora Ser Feliz? As 10 Chaves para a Felicidade.



Entre as 10 chaves estão algumas como: Se libertar das culpas, ressignificar os medos, revisitar o projeto de vida. De alguma maneira vivemos em um tempo no qual somos instigados à alimentar emoções que pesam em nossa caminhada, como o medo, a raiva, a culpa, e a proposta do autor é justamente buscar o entendimento das diferentes vertentes desta dinâmica da vida para vivermos melhor.



Um dos capítulos o autor fala sobre o impacto das emoções em nossa energia e também no corpo físico. A linha principal desta obra está em dar um caminho para o leitor para o autoconhecimento e á partir daí em como lidar com as situações, seja do passado, presente ou futuro.



Recheado de frases e afirmações do próprio autor, de outros autores e formadores de opinião e até sabedoria de nossos ancestrais, o livro promete realinhar e dar um “up” em todos os leitores.

“Este livro foi escrito em um dos momentos mais difíceis de minha vida, foi como uma canalização na qual eu era ajudado a lidar com as minhas situações e ao mesmo tempo me senti na obrigação de passar adiante e tanto a obra como a minha nova palestra de mesmo tema tem cumprido muito bem este objetivo", lembra Mauricio.

A relação de Patrocínio com a Felicidade já vem de 20 anos, desde que se tornou presidente de empresas pela primeira vez quando percebeu, segundo ele de uma conversa de seu Ego com sua Alma, que precisava de um “para que” maior do que apenas o sucesso profissional.

Mauricio Patrocínio também tem um podcast e seu canal no Youtube - Divulgação

Foi quando entendeu que seu propósito de vida era de ajudar as pessoas a serem felizes, desde o entendimento, conquista até a preservação da felicidade na vida destas. Estudou o tema durante 12 anos até lançar seu primeiro livro de título “Por que as pessoas não são felizes?”, pergunta que fazia para sua mãe quando pequeno. Este livro foi lançado em 2015, seguido em 2018 por sua segunda obra, “Relacionamentos Enriquecem” e agora acaba de lançar “Bora ser Feliz? – As 10 chaves para a felicidade.”



Mauricio vive seu proposto todos os dias, traz consigo em suas palestras, entrevistas, livros e no seu PodCast, Bora Ser Feliz? Muito de sua fragilidade tal qual qualquer pessoa, de uma maneira simples, irreverente, verdadeira e muito impactante. Em sua nova palestra ele alerta logo no início que não é um guru, que é imperfeito e cheio de problemas, mas que é feliz e trabalha todos os dias para compartilhar este caminho com todos que se depara.



O objetivo do autor e palestrante é atentar a todos para esta busca que temos muitas vezes por fórmulas mágicas, processos prontos ou idolatria por pessoas que parecem ser incomuns e que mais tarde percebe-se que são pessoas normais como qualquer um de nós.



“Existe uma direção, não uma fórmula mágica de sucesso e felicidade, nem um processo único. Tudo começa a partir do nosso centro, do autoconhecimento seguido das atitudes corretas para lidarmos com nossas questões e a partir daí fazermos nossa caminhada.” Diz Mauricio.



Para quem se interessa pelo assunto, o novo livro de Mauricio está disponível em sua página www.mauriciopatrocinio.com.br e também já segue para o 10º.

Episódio o Bora Ser Feliz? Cast, no seu canal do YouTube.

2024 promete ser um ano de expansão para o servir do autor com o lançamento desta nova obra.



E então? Bora Ser Feliz?