Livia Dabarian celebra boa fase pessoal e profissional

Morando na Espanha há dois anos, a atriz e cantora carioca Livia Dabarian, conhecida de diversos trabalhos nos palcos e na TV, pode dizer que se encontra vivendo uma das fases mais especiais e completas dos seus quase 35 anos, isso porque, além de estrelar uma superprodução madrileña, ela ainda se prepara para estrear naquele que, certamente, será o maior papel de sua vida: o de mãe.

A novidade chega na vida da artista de forma planejada, já que se trata de um desejo antigo compartilhado com o marido, o também cantor e ator Alirio Netto, com quem divide o palco e a vida há sete anos.

O que o casal não esperava era que a gravidez se desse agora, quando Livia encara a reta final da temporada espanhola de “We Will Rock You” e ele uma turnê europeia de três meses junto da banda Queen Extravaganza, único tributo oficial do Queen, produzido pelos originais Roger Taylor e Brian May, e onde assume os vocais.

“Desde que estamos juntos temos vontade de ser pais, mas a carreira sempre foi um impedimento. Eu sou muito agradecida por sempre estar trabalhando, mas isso limitava muito as possibilidades. Até que decidimos deixar acontecer quando tivesse que acontecer e confiamos que as coisas dariam certo - e não poderiam estar dando mais certo!”, celebra ela, que soube do resultado junto do amado, momentos antes de subirem juntos ao palco.

Livia em "We Will Rock You" na Espanha - Divulgação

Foi ainda na infância que Livia Dabarian teve os primeiros contatos com a Arte. Em seguida vieram as aulas de teatro e canto, apontando os sinais iniciais para o que escolheria como profissão.

As primeiras portas que se abriram - profissionalmente - para a artista foram as do audiovisual, ainda aos 8 anos de idade, quando se tornou vocalista do grupo infantil "Oxigênios", considerado por ela um divisor de águas já no início da carreira, ao lhe dar a consciência de que o palco era realmente o seu lugar.

Foi nele também que teve a oportunidade de emocionar Xuxa, madrinha do grupo, ao cantar “Brilho no Escuro” durante uma apresentação no último programa Xuxa Park, em 1998, antes da apresentadora dar à luz a filha Sasha.

No Brasil, Livia brilhou com personagens marcantes como Rita Cadillac em “Chacrinha - O Musical” e Mary Matoso em “Vamp - O Musical”, onde também alternou a protagonista Natasha com Claudia Ohana, porém foi soltando a voz em sucessos de Freddie Mercury, na pele de Scaramouche, em “We Will Rock You”, que viu sua vida se transformar ao contracenar com aquele que viria a se apaixonar, se casar e hoje formar sua família.

Livia é Capa do Correio B+ desta semana - Foto Adasat Barroso - Diagramação Denis Felipe

Ainda ao som de Queen, a artista deu início a sua carreira atual internacional, revivendo a produção, anos depois, em palco espanhol, desta vez na pele de Killer Queen.

Conhecida também por sua veia cômica, que já lhe rendeu diversas participações em episódios do “Porta dos Fundos”, a atriz, que diz preferir fazer o público rir ao invés de chorar, revela ainda o desejo de retornar ao audiovisual e estrear no streaming.

“Eu amaria fazer mais TV e filmes e fazer algo em streaming, que ainda não fiz. Eu gosto muito do processo de ensaios dos filmes, porque, de alguma forma, é bem parecido com teatro e te dá bastante tempo para criar. Mas com certeza a TV te obrigada a ficar com o timing de tudo isso mais acelerado, o que é um desafio muito legal também”, finaliza.

Capa do Correio B+ desta semana, Livia fala com exclusividade ao Caderno sobre sua carreira internacional, sua primeira gravidez e papel de mãe.



CE - Quando descobriu que queria ser artista?

LD - Acho que sabia isso antes até de saber meu nome completo! Risos! Desde muito pequena eu sempre fui muito desinibida e queria me envolver em apresentações e tudo que envolvesse qualquer tipo de show! Meu apelido crescendo era Aparecida, e isso nunca me incomodou porque eu sabia que era verdade, eu adorava aparecer! Risos!



CE - Você começou cedo na carreira. Como foi o processo de entender que já tinha um trabalho, e ainda conciliar com a vida normal de uma criança?

LD - Foi bem desafiador ter 8 anos de idade e me ver rodeada majoritariamente por adultos. E era esperado de mim um comportamento e profissionalismo de adulta também. Minha mãe me ajudou muito a me manter focada na escola e estava sempre comigo e me perguntando se eu estava feliz de estar ali e se era isso mesmo que eu queria.

Livia em performance no palco - Divulgação



CE - Você contava com o apoio da família para seguir na carreira artística?

LD - Tive MUITA sorte que meus pais sempre me deram a maior força. Minha mãe então estava sempre por perto me orientando e me incentivando a estudar para poder chegar aos meus objetivos. Esse apoio foi fundamental pra me manter com os pés no chão num mercado onde ser famosa muito jovem pode te levar pra um lugar de deslumbre facilmente.





CE - Você tem sua carreira bem marcada por memórias na música, na TV e no Teatro. Tem algum tipo de arte que prefira ou te realize mais?

LD - Cada veículo me realiza de uma forma diferente. Eu amo o processo criativo que o teatro, cinema e a música te permitem, mas adoro também que a TV te aproxima mais do público.



CE - Seu grupo musical, Oxigênios, era amadrinhado pela Xuxa. Tem boas memórias com a apresentadora? Como era essa relação, desejada por tantas outras crianças na época?

LD - Muitas memórias deliciosas! Ela é uma mulher incrível e inspiradora e nos falamos ate hoje. Ela sempre foi um baita exemplo pra mim de dedicação e profissionalismo, alem de humildade. Cantar pra barriga dela no ultimo programa dela gravida foi um momento muito marcante e emocionante pra mim.



Livia Dabarian - Divulgação



CE - No teatro você já deu vida à personagens que estão no imaginário das pessoas, ou porque existem de verdade, como a Rita Cadillac, ou porque são conhecidas de novelas, como a Mary Matoso. É mais difícil assumir papéis assim?

LD - Com certeza é mais desafiador porque o publico quer ver características que ja tem na memoria. Mas nao vejo isso como dificuldade porque nao chega a ser um fator limitante, mas isso um guia incrível pra condição do personagem. Ambas as personagens me trouxeram frutos incríveis e eu fui muito feliz fazendo.



CE - Também no teatro você conheceu seu marido, Alirio, como descreveria esse encontro?

LD - Sempre dizemos que foi um encontro de almas. Nós dois já éramos muito fãs do Queen e víamos o projeto do "We Will Rock You" como um dos mais especiais da vida. Quando começamos os ensaios éramos somente amigos, mas no ensaio do primeiro beijo dos nossos personagens, tudo mudou! Risos! Estamos juntos e cada vez mais apaixonados desde então!



CE - Sendo ele também artista, é difícil conciliar a vida a dois com as carreiras individuais? Como fazem dar certo?

LD - O nosso grande segredo é a admiração que temos um pelo outro. Admiração e respeito. Saber que o nosso sucesso vem com sacrifícios e aceitar os sacrifícios junto com as glórias. E claro, as turnes aumentam a saudade. Ele agora esta viajando por quatro meses em turnê pela Inglaterra e Europa com a banda tributo oficial produzida pelos membros do Queen, Queen Extravaganza. Então quando ele volta é só saudade! Risos!!



CE - E com a chegada do primeiro bebê, o que acha que vai mudar nessa rotina musical do casal?

LD - Nós acreditamos muito que esse bebe irá crescer vendo o quão arduamente nós trabalhamos, isso vai ser um excelente exemplo, e pretendemos criar ele ou ela praticamente na coxia conosco! A música é parte de quem nós somos e não só o que fazemos, então não faz sentido parar de fazer o que amamos nesse momento tão bonito! Ele deve ser celebrado através da música!





A atriz e cantora Livia Dabarian - Divulgação

CE - Na sua opinião, qual será o seu maior desafio como mãe?

LD - Acredito que os filhos ensinam MUITO aos pais e acredito que essas novas gerações vem muito mais gentis e compreensivas com as necessidades do próximo que a nossa. Acho que o amor desafio vai ser não só ensinar e compartilhar o que sei, mas também estar disponível para aprender, evoluir e mudar!



CE - Há dois anos vocês moram na Espanha. Pensa em ter o bebê no país? Caso sim, acredita que a vida aí será melhor para essa nova fase de vocês?

LD - Sim, vamos ter o bebê na Espanha, simplesmente porque já estamos fazendo todo o pré natal aqui e também porque estou em cartaz. Acho que vai ser muito legal ter um bebê criado com a influência de tantas culturas! Já vai nascer pertencendo ao mundo.



CE - Atualmente você está em cartaz com "We Will Rock You". Como ficam seus planos para 2023?

LD - Essa temporada de "We Will Rock You" vai até o final de maio! Até lá estarei com oito meses de gravidez, mas pretendo estar firme e forte cantando! Recebi o aval dos diretores para mudar algo de figurino e movimentação caso seja necessário nessa reta final, mas tô segura de que vai dar tudo certo!