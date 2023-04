Mauricio de Sousa perde vaga na Academia Brasileira de Letras para Cavaliere

DIÁLOGO

Carolina Herrera estilista venezuelana

"Quando me olho no espelho eu já não vejo o que eu

era no passado… Eu sorrio para quem eu sou hoje. Felicito-me

pelo caminho percorrido e levo as minha contradições”.

FELPUDA

O Tribunal Superior Eleitoral tem um total de 31 partidos políticos registrados. Alguns desses estão em fase de fusão por uma questão de sobrevivência, o que demonstra que, se desaparecerem, não farão falta alguma. Interessante, porém, que seus integrantes costumam falar como “gente grande”, apesar de estarem no balão de oxigênio. De qualquer forma, essas uniões em curso deverão salvar os pescoços de uns e outros. É a tal história: pode até mudar, mas as moscas continuam as mesmas...

“Pisada”

O desembargador Mário Helton Jorge, do Tribunal de Justiça do Paraná, está em palpos de aranha. Ele vem sendo alvo de reclamação disciplinar, com pedido de aplicação de sanções cabíveis, por parte da Advocacia-Geral da União (AGU). O motivo: disse que o seu estado tem “um nível cultural superior ao Norte e ao Nordeste” durante sessão da 2ª Câmara Criminal daquele tribunal, realizada no dia 13 de abril.

Ranking

Mato Grosso do Sul é o segundo estado que mais exportou produtos de piscicultura (18% do total), ficando atrás do Paraná (58%) e à frente da Bahia (11%). Houve aumento de 15% no volume dos negócios do País com o exterior, chegando a U$S 23,8 milhões, um recorde na história do setor. O estudo é da Embrapa Pesca e Piscicultura (TO), em parceria com a Associação Brasileira de Piscicultura. A grande estrela do setor continua sendo a tilápia, responsável por 98% das exportações.





Carimbado

Desde já, o PSDB considera o ex-governador Reinaldo Azambuja como o candidato do partido ao Senado em 2026. Aliás, só falta conquistar essa cadeira para ele fechar o ciclo de mandatos que disputou e saiu vitorioso. No Executivo, foi prefeito de Maracaju e governador do Estado (duas vezes seguidas), enquanto no Legislativo ocupou cadeira de deputado estadual e, na sequência, de deputado federal. No ninho tucano, não há outro nome que possa ameaçar essa futura jornada.

A postos

O PP, por sua vez, deverá ter o vice-governador Barbosinha também como o postulante ao Senado. Ele tem caminho político pavimentado em vitórias. Foi prefeito de Angélica e deputado estadual, além de ter sido secretário de Estado – respondeu, como parlamentar licenciado, pela pasta de Justiça e Segurança Pública. Anteriormente, ocupou o cargo de diretor-presidente de autarquia, comandando a empresa de saneamento Sanesul.

Em pauta

Os vereadores de Campo Grande começarão a se debruçar sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, que aportou na Câmara Municipal, enviado pela prefeita Adriane Lopes. São propostas usadas para estabelecer metas da administração pública e que servem como base para elaborar o orçamento. A receita total estimada para o próximo ano é de R$ 6,526 bilhões, crescimento de 20,45% em relação ao estimado para 2023, que é de R$ 5,481 bilhões.

