Moda B+: Você sabe como misturar estampas no seu look?

Com 21 anos, jovem ator é promessa da nova geração estrelando na novela e no streaming, na série "A Vida Pela Frente"

O ator Henrique Barreira foi na fé para alcançar o seu sonho de viver da arte e conseguiu. O artista, que começou a estudar teatro em 2013, atualmente faz parte da novela das 19h, “Vai Na Fé” da TV Globo, no papel de Fred, e também está no streaming, na recém-lançada pela Globoplay, “A Vida Pela Frente”, como Vicente.

Henrique tem 21 anos, e é cariosa. O jovem, com tão pouco tempo de carreira já tem se destacado nas telinhas e é visto como um galã, sendo uma promessa para a nova geração da teledramaturgia.

Em entrevista exclusiva ao Caderno B+, o ator conta sobre a sua trajetória, fala sobre desafios profissionais e das suas expectativas para o futuro. Confira:

CE: Quando descobriu que queria ser ator?

HB: “No teatro, em 2013. Lembro que na primeira vez que subi no palco senti algo inédito na minha vida: podia brincar de ser outro. E daí, em diante virei um ‘bichinho de teatro’. Horas de ensaios, peças, palestras. Lá foi a minha segunda casa por muito tempo e me iniciou no ofício com muito amor e vontade de investigar o ator que brotava em mim.”

CE: Já no inicio da carreira, você fez parte da peça “Paz Sem Rosto” que foi premiada internacionalmente. Como foi essa experiência?

HB: “Foi incrível. Apresentamos essa peça em 2015 e em 2016 fomos convidados para ir a Dresden. Foi meu primeiro protagonista no teatro, os alemães adoraram a peça e quando estávamos no Rio recebemos a notícia do prêmio de melhor espetáculo. Foi um dos momentos mais especiais da minha vida aonde, acima de tudo, pude realizar que fazer do ofício de ator uma carreira era um desejo muito mais profundo que eu cativava.”

CE: Você estreou na TV com pé direito, em “Vai Na Fé”, novela que tem sido um verdadeiro sucesso. Como tem sido fazer parte da trama?

HB: “O alcance da teledramaturgia nacional é algo gigantesco e sempre tive vontade de fazer parte desse fenômeno com meu trabalho. Entrar nesse universo da televisão contando uma história tão potente e necessária pro Brasil de hoje é uma honra. Depois que a ‘Malhação’ acabou, ter um núcleo jovem retratando assuntos sérios, políticos e reais é um serviço ao público em afirmar que os jovens têm sim uma vivência muito rica de aprendizado e numa fase geralmente conturbada da vida. Me emociona fazer parte desse momento em que sou um ator de 21 anos e recebo mensagens de jovens dizendo o quanto estão gostando de ver outros jovens atuando e levantando temas tão importantes que antes não eram discutidos nos núcleos familiares, no trabalho ou nas faculdades.”

Henrique Bandeira - Foto: Divulgação

CE: Como surgiu a oportunidade para viver o Fred?

HB: “Fui fazer um teste e senti de cara que ele era meu. Uma curiosidade é que eu até fiz teste para o personagem do Rafael. Mas algo me dizia que viver o Fred e construir essa personalidade seria muito divertido e, acima de tudo, desafiador. Quando recebi a notícia de que realmente o Fred seria, eu vibrei muito. Teria finalmente a primeira chance de mostrar meu trabalho na televisão aberta.”

CE: Houve alguma dificuldade em interpretar o personagem? Se sim, qual?

HB: “As cenas em que o Fred se colocava de forma extremamente preconceituosa ou na fase da ‘Macharada’, em que ele tinha uma postura patética e falas muito cruéis, era difícil me imaginar falando aquilo, mas a beleza da profissão é essa também. Aprendi muito com os desafios de me permitir assumir essas falas e posturas no ‘ação!’.

CE: O que você pensa sobre o papel da teledramaturgia em abordar temas importantes pra sociedade?

HB: “Acho que, acima de todo entretenimento, a novela é uma ferramenta social e pedagógica. Quando o público passa a criar debates e levantar opiniões sobre temas polêmicos e cotidianos como o machismo, racismo, privilégio de classes, sinto que estamos acertando como dramaturgia e no tom das atuações. ‘Vai Na Fé’ já é um marco histórico na televisão brasileira.”

CE: Como foi fazer seu primeiro projeto no streaming em “A Vida Pela Frente”? Pode nos contar um pouco sobre o personagem?

HB: “Meu personagem é o Vicente e ele também é um playboy, só que dos anos 90. Foi importantíssimo ter trabalhado com a Leandra Leal e o Bruno Safadi me dirigindo. Entendi mais sobre a câmera, o set, a preparação do ator para viver um personagem pras telas. Uma verdadeira escola e com amigos próximos juntos e brilhando. Filmar esse projeto foi um sonho.”

CE: Qual foi o personagem mais desafiador que você já interpretou na carreira e por que?

HB: “Creio que o Fred, por ser o último e também por ser minha primeira novela. Sabia que a pressão era grande, o alcance de público é gigantesco e queria entregar o melhor trabalho possível com o presente de um personagem tão complexo como o Fred.”

Apesar de jovem, o ator já é destaque na TV - Foto: Divulgação

CE: Tem algum papel que você sonha em fazer?

HB: “Queria muito fazer um vilão, poder estudar, investigar suas camadas e brincar com as maldades e bondades, seja no teatro, no cinema ou na televisão.”

CE: Quais são as suas expectativas para o futuro na TV? E no teatro?

HB: “Para o futuro espero muito poder trabalhar com teatro, cinema e televisão novamente. Estou num amor profundo com a minha profissão e essa novela só me deu vontade de vivê-la mais intensamente. Sempre fui muito inseguro, mas nasci pra ser ator mesmo (risos).”

CE: Há algum projeto à vista que poderia adiantar pra gente?

HB: “Já estou ensaiando uma peça com alguns jovens atores pensando sobre o tema da paternidade, a ausência dela e a relação com os filhos. A direção será do Pedro Bricio e devemos estrear no segundo semestre. No audiovisual, temos ‘A Vida Pela Frente’ série dirigida pela Leandra Leal e Bruno Safadi, no catálogo da Globoplay.”