Morre Canisso, 57 anos, baixista dos Raimundos

Filme adorado pelas jovens gerações levou sete dos 11 Oscars que disputava, na noite deste domingo

A esperada vitória de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo se confirmou: o filme adorado pelas jovens gerações levou sete dos 11 Oscars que disputava, na noite deste domingo, 12. E ganhou nas principais categorias, como ator (Ke Huy Quan) e atriz (Jamie Lee Curtis) coadjuvantes, direção (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), atriz (Michele Yeoh) e melhor produção do ano.

O único "estranho no ninho" foi Brendan Fraser, melhor ator por A Baleia. "Isso sim é estar no multiverso", disse ele, emocionado. Igualmente tocada, Michele dedicou o prêmio a sua mãe, pois, "sem mães, não haveria super-heróis no mundo", comentou. O grande perdedor da noite foi Steven Spielberg: seu filme autobiográfico Os Fabelmans concorria a 7 estatuetas e não levou nenhuma.

A 95.ª festa do Oscar começou com um prêmio considerado como certo: o de melhor animação para Pinóquio, de Guillermo del Toro "Animação é um tipo especial de cinema", disse ele que, na sala de imprensa, creditou o sucesso do filme ao aprendizado dos personagens. "O menino aprende a ser uma criança e o pai aprende a ser pai. O longa fala principalmente de esperança", afirmou Del Toro, que venceu seu terceiro Oscar.

Antes da premiação do cineasta mexicano, o comediante Jimmy Kimmel, que comanda o Oscar pela terceira vez, fez comentários irônicos sobre o grande fato do ano passado: o inesperado tapa de Will Smith em Chris Rock. "A gente está com uma política muito séria aqui: se em algum momento alguém vier aqui para fazer um ato de violência, vai receber um Oscar de melhor ator e poder fazer um discurso de 19 minutos", ironizou sobre o fato de Smith ter sido agraciado com a estatueta, por King Richard: Criando Campeãs, no mesmo dia em que praticou a agressão.

"Posso assegurar que todos aqui estão seguros", brincou ele, acrescentando. "Não apenas pela segurança do teatro mas porque estamos aqui com diversos super-heróis como Homem-Aranha (surgiu na tela Andrew Garfield) e The Fabelmans (e a câmera mostra Steven Spielberg).

A cerimônia teve início com um clipe mostrando os bastidores das diversas filmagens, para enaltecer o trabalho dos artistas que estariam competindo em seguida em diversas categorias. Na sequência, o apresentador Jimmy Kimmel chegou ao palco flutuando em um paraquedas. Referência a uma das grandes bilheterias do ano, Top Gun: Maverick.

Foi a deixa para ele ressaltar que os filmes concorrentes foram feitos para serem vistos no cinema. E também homenageou os nomes que enobrecem a arte cinematográfica, como o diretor Steven Spielberg.

"É um ano tão estranho que Spielberg fez um filme sobre Spielberg", brincou Kimmel, lembrando que o cineasta é o único a ser indicado em cada década durante 60 anos. A defesa do cinema tradicional inspirou outras piadas do comediante, como sobre as ausências de Tom Cruise e James Cameron. "Justamente os caras que mais defendem ver filmes no cinema não estão na festa do cinema", comentou ele.

Aplaudidos de pé, Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan subiram ao palco para receber os mais do que esperados prêmios de melhores coadjuvantes, ambos por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. "Esse é o verdadeiro sonho americano", falou Quan, entre lágrimas, com o sentimento de quem deu a volta por cima. Também chorando, Jamie lembrou o parentesco ilustre ao agradecer: "Meu pai (Tony Curtis) e minha mãe (Janet Leigh) foram ambos indicados para o Oscar em diferentes categorias - e eu acabei de ganhar um Oscar!", disse ela, olhando para o alto.

Ela dominou a entrevista coletiva após receber o prêmio. Divertida, fez piada sobre as perguntas feitas online por jornalistas que não estão em Los Angeles ("Ai meu Deus, a pessoa não pode comer como vocês, aqui na sala de imprensa, vai estar mal-humorada", brincou).

Mas foi incisiva sobre a quantidade ainda menor de mulheres indicadas para o Oscar. "Eu queria ver mais mulheres e pessoas de outros gêneros indicadas para algum Oscar. Mas isso leva a outra questão: sobre termos categorias sem definição de gênero, pois nós, mulheres, teríamos menos possibilidades de vitória. É uma questão delicada, temos de pensar muito antes de tomar alguma atitude", observou.

Latinos

Outra parcela com pouca representatividade no Oscar deste ano entre os indicados foi a de latinos. E um longa que se acreditava ter grande chances de vitória, Argentina, 1985, foi derrotado pelo alemão Nada de Novo no Front na disputa de filme internacional. Longa de guerra que abomina a guerra, Nada de Novo é resultado de um trabalho em grupo, como observou o diretor Edward Berger. "Este foi o seu primeiro filme e você nos carregou nos ombros como se não fosse nada", disse ele a Felix Kammerer, o ator austríaco de 27 anos.

Conheça os principais ganhadores do Oscar 2023:

Filme: Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Atriz: Michelle Yeoh, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Ator: Brendan Fraser, de A Baleia.

Atriz coadjuvante: Jamie Lee Curtis, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Ator coadjuvante: Kevin Huy Quan, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Direção:Daniel Kwan e Daniel Scheinert, de Tudo em Todo Lugar.

Filme Internacional: Nada de Novo no Front, de Edward Berger.

Animação: Pinóquio, Guillermo del Toro.

Roteiro original: Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, de Daniel Scheinert e Daniel Kwan.

Roteiro adaptado: Entre Mulheres, de Sarah Polley.

Música original: Naatu Naatu, de RRR: Revolta, Rebelião, Revolução.



