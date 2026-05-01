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Shakira visita o Maracanã antes de show em Copacabana

Durante a visita, Shakira recebeu camisas do Flamengo e do Fluminense e agradeceu em português: "muito obrigada! Para os meus filhos"

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01/05/2026 - 23h00
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 Na noite dessa quinta-feira, 30, a cantora Shakira fez uma visita ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde foi recebida pelo CEO da arena, Fred Nantes. A cantora colombiana está na cidade para se apresentar no show Todo Mundo No Rio 2026, marcado para este sábado, 2, na praia de Copacabana.

Durante a visita, Shakira recebeu camisas do Flamengo e do Fluminense e agradeceu em português: "muito obrigada! Para os meus filhos". Ela também autografou uma bola de futebol e uma camisa da Seleção Brasileira. O estádio celebrou o momento nas redes sociais: "Todo mundo no Maraca! E a Shakira também!"

A artista está hospedada no hotel Belmond Copacabana Palace e já demonstrou o carinho pelos fãs cariocas: durante a tarde, apareceu na sacada para acenar e mandar beijos, publicando depois um vídeo com a mensagem "amo vocês".

Vale lembrar que, ao longo do dia, imagens falsas geradas por inteligência artificial da cantora visitando pontos turísticos da cidade circularam pelas redes sociais - as fotos no Maracanã, no entanto, foram compartilhadas nos perfis do estádio.

O show de Shakira pode ser acompanhado ao vivo pela TV Globo, pelo Globoplay e pelo Multishow, a partir das 21h20.

AGENDA CULTURAL

Com feriado prolongado, Campo Grande está repleta de atrações para todas as idades e gostos

Fim de semana tem teatro, dança, cinema e muito mais

01/05/2026 10h08

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A trama acompanha as mudanças no universo da moda e do jornalismo, com personagens icônicos revisitados sob uma nova perspectiva

A trama acompanha as mudanças no universo da moda e do jornalismo, com personagens icônicos revisitados sob uma nova perspectiva Reprodução/Divulgação

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O feriado prolongado do 1º de Maio chega com uma programação cultural diversificada em Campo Grande, reunindo estreias de cinema, espetáculos teatrais, dança contemporânea, atrações infantis e eventos voltados ao empreendedorismo feminino.

De hoje a domingo, moradores e visitantes terão à disposição uma agenda intensa, que mistura lazer, reflexão e experiências culturais em diferentes regiões da cidade.

A seguir, confira os principais destaques do fim de semana.

CINEMA -  "O DIABO VESTE PRADA 2"

O grande destaque das telonas é a estreia de "O Diabo Veste Prada 2", uma das produções mais aguardadas do ano. Mais de duas décadas após o lançamento do primeiro filme, a trama acompanha as mudanças no universo da moda e do jornalismo, com personagens icônicos revisitados sob uma nova perspectiva. A expectativa é de grande público nas salas de cinema da Capital.

A programação também inclui o documentário "Zico O Samurai de Quintino", que oferece um olhar sensível sobre a trajetória de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro.

A produção reúne imagens de arquivo, depoimentos e momentos marcantes da carreira do atleta, ampliando o repertório cultural disponível nas telonas.

Outros títulos seguem em cartaz, como produções familiares, comédias e animações, garantindo opções para públicos de diferentes idades ao longo do feriado prolongado.

PARA A CRIANÇADA

O fim de semana também é uma oportunidade especial para quem busca diversão em família. A Arena Nickelodeon, instalada no Shopping Campo Grande, entra em seus últimos dias de funcionamento e promete despedida em grande estilo.

A trama acompanha as mudanças no universo da moda e do jornalismo, com personagens icônicos revisitados sob uma nova perspectivaDiversão  Arena Nickelodeon - Espaço de diversão para as crianças entra em seus últimos dias no Shopping Campo Grande

O espaço reúne ambientes temáticos inspirados em personagens conhecidos do público infantil, como Bob Esponja, Patrulha Canina e Dora Aventureira.

Com atividades interativas e circuitos lúdicos, a atração é voltada para crianças até 10 anos e proporciona experiências que estimulam a imaginação e o movimento.

Outra opção é o Yuup Experience, parque indoor que ocupa mais de mil metros quadrados e oferece uma ampla variedade de brinquedos. Entre as atrações estão trampolins, infláveis, estações esportivas, jogos eletrônicos e espaços temáticos com dinossauros.

A proposta é unir diversão e segurança em um ambiente planejado para receber famílias durante todo o dia.

TEATRO

A cena teatral sul-mato-grossense ganha evidência neste fim de semana com o espetáculo "Atriz de Quinta Beth Terras por Trás das Luzes", que será apresentado no domingo, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian.

A montagem, em formato de monólogo, presta homenagem à trajetória de Beth Terras, figura fundamental para o teatro no Estado. Em cena, a atriz Giovanna Zottino conduz o público por uma narrativa que atravessa diferentes fases da vida da personagem, revelando momentos de alegria, desafios e superação.

Com uma dramaturgia que equilibra humor e emoção, o espetáculo convida o público a refletir sobre os bastidores da arte e as escolhas que moldam uma vida dedicada aos palcos. Ao evidenciar o lado humano da artista, a peça reforça a importância do teatro como espaço de resistência e expressão.

DANÇA

A programação cultural também abre espaço para a dança contemporânea com o espetáculo "Rompendo Silêncios", apresentado pela Ginga Cia. de Dança, hoje, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian.

Com entrada gratuita, a obra propõe uma reflexão sobre temas urgentes, como a violência contra a mulher e as estruturas de poder presentes na sociedade. Por meio do movimento, os artistas exploram tensões, silenciamentos e possibilidades de transformação, criando uma experiência imersiva para o público.

Além da apresentação, o projeto inclui oficinas e momentos de diálogo, ampliando o alcance da proposta e fortalecendo a formação de público para a dança contemporânea.

MÊS DAS MÃES

O Shopping Bosque dos Ipês dá início ao evento Mães no Bosque, que segue até o dia 17 e propõe uma programação que vai além do consumo.

Realizada em parceria com a BPW Campo Grande, a iniciativa valoriza o protagonismo feminino e reúne atividades que discutem temas como maternidade, liderança, inclusão e empreendedorismo.

Entre os destaques estão a exposição da artista Iacita Azamor, com obras exibidas diariamente na praça central, e a Feira de Economia Criativa, que acontece nos fins de semana e reúne mulheres empreendedoras com produtos autorais.

A programação inclui ainda palestras, oficinas e rodas de conversa, criando um espaço de troca de experiências e fortalecimento de redes de apoio entre mulheres. A proposta contempla diferentes realidades, incluindo mães atípicas e mães de pet, ampliando o olhar sobre a maternidade contemporânea.

INFANTIL

As crianças também têm espaço garantido na programação cultural com o espetáculo "Kalivôno", que será apresentado amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa.

A montagem utiliza a dança como linguagem principal para aproximar o público infantil das culturas populares brasileiras, valorizando saberes indígenas, afro-brasileiros e quilombolas. A proposta é promover o acesso à arte desde cedo, de forma lúdica e educativa.

Com entrada gratuita, o espetáculo se apresenta como uma opção acessível para famílias que desejam incluir experiências culturais na rotina das crianças.

 

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Diálogo

Parlamentar foi ler requerimentos propondo a recuperação de algumas ruas... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (01)

01/05/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Mario Quintana - escritor brasileiro

"A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda”.

FELPUDA

Parlamentar foi ler requerimentos propondo a recuperação de algumas ruas de Campo Grande. No meio da leitura das solicitações, olhou para os colegas e percebeu que estava “chovendo no molhado”, e aí entre uma pausa e outra, explicou que, na verdade, a Capital vive o drama de suas vias estarem tomadas pelos buracos e que seu pedido era voltado aos moradores das ruas citadas por ele porque, conforme frisou, eles podem ser “tragados pelas crateras”. “Buracos, buraquinhos, buracões e ruas totalmente tomadas por eles são as opções para o campo-grandense”, foi comentário irônico entreouvido por lá.

Diálogo

Poeirão

Quem anda percorrendo o trecho é o vice-governador José Carlos Barbosa (Republicanos), o Barbosinha, em agenda que integra governo, prefeitura e câmaras municipais. A estratégia é estabelecer sistema de trabalho onde há discussão ampla das ações desenvolvidas pelo governo de MS.

Mais

Tal iniciativa fortalece, tanto nas áreas política como administrativa, o programa de municipalismo do governador Eduardo Riedel e tem dado bons resultados. A proposta é percorrer de carro os 79 municípios, segundo Dorival Betini, chefe de gabinete do vice.

DiálogoDenise Ramos Flores Bisogenin e José Luiz Bisogenin - Foto: Studio Vollkopf 

 

Diálogo Fernanda Coan - Foto: arquivo pessoal

Bonitos na fita

Pesquisas que estariam sendo realizadas para acompanhar a quantas anda o cenário político em Mato Grosso do Sul têm sido dadas ao conhecimento de gabinetes poderosos. Assim, segundo se ouve nos bastidores, alguns pré-candidatos estão sendo chamados para saber de como estão perante o eleitorado e para que continuem intensificando suas atuações para, caso tudo transcorra dentro dos conformes, possam subir no pódio no mês de outubro.

Prova dos nove

Segundo avaliação de políticos mais antenados, os deputados federais Dagoberto Nogueira (PP) e Geraldo Resende (União Brasil) terão que mostrar bom desempenho nas urnas. Isto porque foram responsáveis por ocasionar “debandadas” de alguns nomes que já haviam acertado a filiação nesses dois partidos. A expectativa é grande, tendo em vista que “peitaram” gente que tem forte base eleitoral, principalmente no interior de MS.

Termômetro

Os primeiros indicadores de 2026 confirmam a força da economia de MS. Levantamento do Termômetro do Varejo da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas-MS), com base no IBGE, mostra alta de 6,2% no varejo ampliado entre janeiro e fevereiro, bem acima da média nacional (1,0%). O comércio também avançou (0,5%), enquanto os serviços cresceram 4,3% e a indústria acumula alta de 8,1% em 12 meses. No campo, a projeção é de crescimento de 2,2% em 2026, na contramão da retração prevista para o país (-3,9%).

Aniversariantes

Christiana (Kity) Puga de Barcelos;
Dr. Roberto Teixeira dos Santos;
Alessandra Assis Daros;
João Bosco Silvino de Medeiros;
Maria Augusta Pereira de Souza;
Alceu Guerra;
Carlos Ney Garcia Olegario;
Maria Beatriz Barbieri de Alencar;
Elisangela Cristina Passianoto;
Marcio Cosme Matos Alves;
Enzo Lemos Junior;
Circe de Souza Martins;
José Garcia Rosa Pires;
Cyro Jesus do Nascimento;
Matheus Rossanelli da Silva;
Wander Ricardo Gomes de Almeida;
Nelson da Silva Feitosa;
Dr. Antonio Carlos Barcellos Abrate;
Mario Ilto Rodrigues Moreira;
Edmur Augusto da Costa;
Juleica Lima Ribeiro;
Jones Mario de Avila Minervini Junior;
Fátima Barbosa Cavalcante Rangel Vinholi;
Tatiana Avelar;
Luiz Renato Affonseca Jardim;
Felipa Ramos Vasques;
Mauricio Shiroma;
Maria Aparecida de Almeida;
Valdir Custódio da Silva;
Luís de Morais;
Léo Mendonça do Amaral;
Lourdes Junqueira de Paula;
Arizoly Serrou Camy;
Felipe Cunha;
João Luiz de Aquino Santos;
Adriana Gonçalves Guerreiro Dure;
Alessandro Dantas dos Santos;
Hercules Hillesheim;
Antonio Lorenzi Sobrinho;
Jovaldino Walta;
Dr.Jorge Gonda;
Felipe Medina;
Ricardo Cruvinel Cardoso;
Sebastião Batista Souza;
Dr. Alexandre Geanini Péres;
Anny Carolini Malagolini Ribeiro;
Lucy de Souza Jesus;
Nylbert Arruda Gonçalves Cantero;
Mário Antonio de Almeida;
Ita Escobar Ajala;
Durval Coelho Barbosa;
Afonso Ribeiro de Sena;
Maria da Silva Albuquerque;
Ítalo Lopes Fontoura;
Elenir de Souza Braz;
Zita Maluf;
Dirce de Souza Martins;
Claudete Pereira dos Reis;
Antônio Gomes;
Lourdes Fontoura;
Afonso Nunes Leite;
José Alberto Vasconcellos;
Dávio Mello;
Jociane Dutra Nogueira Farias;
Otoni Cesar Coelho de Sousa;
José da Costa Vieira;
Delci Teixeira;
Dr. Marco Antonio Leite;
Juvenal Farias;
Francisco Pires de Oliveira;
Patrícia Teixeira Pellini;
Ivete Moreira Paes;
Tatiana Padilha Barreto;
Edinete de Fátima de Oliveira;
Alexandre Mario dos Anjos;
Alcebíades Santiago Franco;
Elis Antonia Santos Neres;
Monica Aratani;
Roberto Lopes da Silva;
Carolina Miranda Barbosa;
Olívia Nunes Campos;
Flávia Alessandra Carvalho;
Osmar Feliciano Dias;
Adriana Nunes Lopes;
Simone dos Santos Godinho;
Maria Fatima de Moraes;
Naiara Pael Lopes Aquino;
Rosimeire Zandona de Souza;
Maria Ivonete de Almeida Santos;
Rozilene de Oliveira Jara;
Dra. Maria Claudia Mourão Santos Rossetti;
Carlos Roberto dos Santos Okamoto;
Rosimary Emiko Iamamoto;
Solange Dantas;
Murillo Nicacio de Maraes;
Carlos Roberto Gonçalves;
Manoel Batista Dias;
Rosane Susery Nishimura Yoshimoto;
João Antonio Martello;
Luciana Bisco Ferreira;
Angela Irene Felipe da Costa Damico;
Renato Brandolim;
Mario Ronaldo Camargo;
Marilu Menezes Pereira Dias Rezende;
Dr. Ronaldo Chadid;

Colaborou Tatyane Gameiro

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