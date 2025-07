Mulheres dominam concurso de poesias da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

MÚSICA

Agências e operadoras listam os destinos mais desejados para os roteiros do segundo semestre, destacando lugares que prometem conquistar os viajantes com cultura, experiências autênticas e paisagens de tirar o fôlego

Com a tradicional esticada das férias do meio do ano, que, para muita gente, acontece de meados de julho ao início de agosto, as agências de viagem acabam retardando o anúncio dos pacotes de destaque para o segundo semestre. Mas finalmente chegou a hora e os principais operadores turísticos do País começam a revelar os destinos que possivelmente irão embalar o roteiro dos viajantes.

Confira as apostas que estarão em alta, segundo quem entende do assunto, até o período que antecede o Natal deste ano. A seleção valoriza experiências que combinam cultura local, gastronomia autêntica e paisagens impressionantes, especialmente aquelas que garantem cliques inesquecíveis nas redes sociais.

Mas o período também é marcado pelo planejamento das férias de fim de ano, já a todo vapor para muitos viajantes. A seguir, veja os 12 destinos com demanda crescente desde a semana passada (valores estimados por pessoa em 15 de julho, sujeitos à variação conforme a cotação do dólar).

MARROCOS

Safi, em Marrocos

Com a retomada dos voos diretos para Casablanca e Marrakech pela Royal Air Maroc, o país volta ao radar dos brasileiros. A arquitetura marcante, o estilo de vida mediterrâneo e a riqueza cultural tornam o Marrocos uma escolha ideal para quem busca um destino exótico e acessível. De agosto a outubro. A partir de R$ 8.530 – somente a parte terrestre – por oito noites visitando Casablanca, Meknès, Fez, Rabat e Marrakech.

ÁFRICA DO SUL

Destino de natureza exuberante, vinícolas premiadas e safáris inesquecíveis. A volta dos voos da South African Airways facilita o acesso, especialmente durante o clima seco de setembro a outubro, período ideal para observar os animais.

COREIA DO SUL E JAPÃO

Templo Omido Kannon-ji, em Kyoto, no Japão

A Coreia do Sul conquista os viajantes com a sua cena urbana vibrante, influências do K-Pop e cenários de doramas. Já o Japão continua em evidência com a sua perfeita fusão entre tradição milenar e tecnologia de ponta. Combinar os dois destinos é uma alternativa prática e atrativa. Até dezembro. A partir de R$ 36.760 por 13 noites de hospedagem visitando Tóquio, Hakone, Kyoto, Nara, Seul, Daegu, Gyeongju e Busan.

TAILÂNDIA

Com praias paradisíacas, templos budistas e culinária exótica, a Tailândia é especialmente procurada no fim do ano, durante o festival das lanternas. Um destino que encanta todos os sentidos.

ATACAMA (CHILE)

Paisagens surreais, céu estrelado e roteiros que agradam tanto aventureiros quanto os amantes de fotografia. O Deserto do Atacama é um dos destaques da América do Sul para viagens transformadoras.

PERU

Muito além de Machu Picchu, o país surpreende com a sua rica herança histórica e gastronomia premiada. Um destino versátil, com excelente custo-benefício.

ORLANDO (EUA)

Sempre em alta, Orlando se reinventa constantemente. Este ano, o lançamento do Universal Epic Universe e as novidades da Disney reforçam a sua posição como destino favorito para famílias, com fácil combinação com praias e cidades vizinhas.

WASHINGTON D.C. (EUA)

Washington D.C., nos EUA

Ideal para os amantes de história e cultura, a capital americana oferece museus gratuitos, monumentos icônicos e uma imersão na história dos Estados Unidos. De 1º a 7 de novembro, com seis noites de hospedagem, R$ 7.186 (com passagem aérea de ida e volta, pela Copa Airlines, saindo do Rio de Janeiro).

ITÁLIA

Costa Amalfitana, na Itália

Clássico atemporal, o país permite desde roteiros personalizados até circuitos em grupo. Vinhos premiados, arte, gastronomia e arquitetura formam uma combinação imbatível para todos os estilos de viajantes. De agosto a março de 2026. A partir de R$ 20.010. Nove noites de hospedagem visitando Veneza, Florença, Pisa, Siena, Assis, Roma, Nápoles, Capri, Costa Amalfitana e Pompeia.

NORUEGA

Entre fiordes impressionantes e a aurora boreal, o país escandinavo oferece uma conexão única com a natureza. A região da Lapônia, acessada também pela Finlândia, ganha destaque no fim do ano como a Terra do Papai Noel. Para um circuito de cinco noites de hospedagem, visitando Rovaniemi e Levi, há uma saída programada para 30 de novembro, por R$ 20.077.

FERNANDO DE NORONHA

Baía dos Porcos, em Fernando de Noronha (PE)

Com águas cristalinas, vida marinha abundante e uma natureza quase intocada, o arquipélago é ideal entre agosto e outubro, quando o mar está mais calmo para mergulho.

PRAIA DO FORTE

Destino completo com resorts all inclusive, natureza exuberante e atrativos como o Projeto Tamar. De setembro a março, o espetáculo da desova das tartarugas atrai visitantes de todas as idades. Mas o lugar é um paraíso o ano inteiro. Para o período de 6 a 11 de dezembro, a hospedagem de cinco noites em apartamento premium, com all inclusive, sai por R$ 4.350.

