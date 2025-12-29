Museu do Videogame retorna com edição comemorativa em Campo Grande

O ano de 2026 inicia com a edição comemorativa de 15 anos do Museu do Videogame Itinerante, que ocorre de 10 de janeiro a 1º de fevereiro, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.
Com entrada totalmente gratuita, a maior exposição itinerante sobre a história dos videogames no Brasil marca o início de 2026 reunindo cerca de 500 consoles de todas as gerações, desde o primeiro videogame do mundo até os modelos mais atuais, em uma experiência interativa que mistura nostalgia, tecnologia e diversão.
Criado em Mato Grosso do Sul, em 2011, o Museu do Videogame Itinerante chega à capital sul-mato-grossense com uma edição especial que celebra sua trajetória e consolidação nacional.
Hoje, o projeto percorre o país inteiro, recebe cerca de 5 milhões de visitantes por ano e já passou por 19 estados brasileiros.
Exposição interativa resgata mais de cinco décadas da história dos games
Além da exposição histórica, o público poderá jogar em dezenas de consoles clássicos e atuais, participar de torneios, experimentar tecnologias imersivas e interagir com atrações que marcaram gerações.
Entre os destaques estão relíquias raras como:
- Magnavox Odyssey (1972), o primeiro console do mundo
- Atari Pong (1976), o primeiro console doméstico da Atari
- Fairchild Channel F (1976), o primeiro console a usar cartuchos
- Telejogo Philco-Ford (1977), o primeiro videogame fabricado no Brasil
- Vectrex (1982), console com monitor próprio
- Nintendo Virtual Boy (1995), pioneiro em jogos 3D
- Microvision (1979), primeiro portátil com cartucho
- R.O.B (1985), robô lançado com o Nintendo 8 bits
De acordo com o curador do museu, Cleidson Lima, a proposta é permitir que o visitante não apenas conheça a história dos videogames, mas também vivencie essa evolução jogando.
Do Atari ao PlayStation 5
Entre os consoles disponíveis para o público estão Atari 2600, Nintendinho, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, Nintendo 64, Game Cube, Dreamcast, Xbox, PlayStation 1 e 2, além das áreas dedicadas às novas gerações, com PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e simuladores de corrida com cockpits realistas.
Outro destaque é a área de realidade virtual com PlayStation VR2, que proporciona uma experiência imersiva de última geração.
A programação inclui ainda:
- Palco Just Dance, com rankings e concursos de dança
- Torneios de games clássicos e atuais
- Máquinas de arcade
- Controles gigantes
- Concurso de cosplay, reunindo fãs de animes, mangás e videogames
O Museu do Videogame Itinerante é o primeiro do gênero no Brasil registrado pelo Ibram, Instituto Brasileiro de Museus.
Em sua trajetória, recebeu o prêmio de Museu Mais Criativo do Brasil pelo Ministério da Cultura, representou o país em um encontro mundial de museus em Paris e integrou a programação da London Games Festival, na Inglaterra.
Para mais informações sobre o projeto, basta seguir o Instagram @museudovideogameoficial.
Serviço
- Edição comemorativa de 15 anos do Museu do Videogame Itinerante
- Local: Shopping Bosque dos Ipês
- Data: 10 de janeiro a 1° de fevereiro
- Local: avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, no bairro Novos Estados, em Campo Grande