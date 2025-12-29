Museu do Videogame retorna com edição comemorativa em Campo Grande

Correio B

Leia a coluna desta segunda-feira (29)

Mahatma Gandhi líder espiritual indiano

"Um homem não pode fazer o certo numa área da vidaenquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível”

Felpuda

Quem apostava no contrário pode ir tirando o cavalo da chuva e colocar a barba de molho. O País estará, mais uma vez, com a disputa presidencial polarizada entre Bolsonaro, pelo candidato que terá apoio, e Lula, ou quem ele indicar. Por mais que alguns, em nível nacional, estejam “cantando de galo” por aí, tentando pular a página da disputa Bolsonaro x Lula ou de indicados, não conseguirão. O embate antecipado já ganhou as redes sociais, de onde saem “rajadas” de ataques daqueles que são contra ou a favor e os “muito pelo contrário”. E sai de baixo...

Intrigante Um fato que vem sendo muito comentado é que o deputado Marcos Pollon está com a “pá virada” com o PL porque o partido passou a ser comandado pelo ex-tucano Reinaldo Azambuja. O parlamentar foi contra, e continua sendo, o acordo feito em nível nacional.

Mais Mas é muito intrigante que, mesmo revoltado com o comando liberal, ele anunciou, com toda pompa, que sua esposa Naiane Bittencourt é pré-candidata a deputada federal pelo PL, com aval da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Vai entender...

Ellen Rocha

Marcela Barci

Batente

Os deputados estaduais só voltam a “suar a camisa” no dia 5 de fevereiro, quando da primeira sessão ordinária de 2026. Antes, no dia 3 do mesmo mês, haverá a sessão solene, com a presença do governador Eduardo Riedel, de reabertura das atividades do último ano dessa atual legislatura. Os 24 parlamentares encerraram este ano legislativo no dia 17.

Flores

Por falar em Assembleia Legislativa de MS, no apagar das luzes deste ano, ela publicou resultado da licitação para contratação de uma floricultura, vencedora do pregão eletrônico pelo valor de R$ 318.999 e para período de 12 meses. Caberá à empresa o fornecimento de flores e arranjos, insumos, plantas ornamentais e coroas para funerais, visando atender às demandas de acordo com as quantidades e especificações constantes no termo de referência.

Mudança

Em fevereiro de 2026, está prevista a implantação de projeto na Avenida Ricardo Brandão, em frente à Câmara Municipal de Campo Grande. Será feita a manutenção de duas pistas, a criação de uma faixa de estacionamento e a implantação de uma faixa de acúmulo para conversão à esquerda. Para viabilizar a proposta, haverá a redução de aproximadamente 60 centímetros a 80 centímetros do canteiro central, intervenção que não afetará árvores existentes, exigindo apenas o reposicionamento de um poste de iluminação.

Aniversariantes

Dr. Ronaldo Neder Gonçalves

Pereira,

Soraya Barbosa Giacomini,

Mauricio Nogueira Rasslan,

Giovana Herves,

Adiles do Amaral Torres,

Hardy Waldschmidt,

Ivonete de Araújo de Carvalho,

Nelson de Almeida,

Ramona Tereza de Oliveira,

Dr. Nilton Bossay da Costa,

Tânia Rocha Nascimento,

João Bosco Macedo da Costa,

Luiz Mesquita Bossay Junior,

Marcos Antonio Danna,

Adélio Crippa,

Edna Maria Portela de Siqueira,

Gisely Rosa Gonçalves,

Damião Cardoso Pires da Veiga,

Margarete Ferreira,

Mauro Dias Vieira,

Pedro Pereira Lima Neto,

João Eduardo Soares Abdo,

João Roberto Abuhassan,

Dra. Vanessa de Mesquita,

Anézia Nakazato,

Eliziane dos Santos de Souza,

Moacyr Martins Filho,

Adriana França,

Célia Medeiros,

Luis Ribas,

Mirthô Villas Boas Braga,

Carlos Arruda Mendes Filho,

Suzana Maria Vasconcelos,

Cecília Duarte,

David José Cardoso Maia,

Victor Hugo da Silveira,

Mário Roberto Pisano,

Horie Kuroki Ito,

Andréia Soares Silva,

José Nogueira Azevedo,

Eugênio José Pinesso,

Cristina Luiza Pereira,

Patrícia Midori Higa,

Pedro Alvim da Silva Júnior,

Célia Kamiya,

Norberto Braulio Olegario Souza,

Dr. Ary de Souza,

Marcon Cesar dos Santos Orona,

Celso Scarselli,

Nilma Queiroz Almeida,

Ângela Vargas,

Eduardo Duarte,

Janaína Rubi Falco,

Euclécio Lubacheski,

Henriqueta Freitas,

Maria do Carmo Amador Souza,

Arlindo Soares,

Adão Sebastião de Souza,

Carlos Alberto de Araujo,

Pedro Alves Pacheco,

Nilo Pereira,

Dorival César Quintana,

Carlos Alberto Ishikawa,

Luiz Bernardo da Silva Filho,

Maristela Narciso dos Santos Fialho,

Luiz Roberto da Silva,

Flávia Vecchi Laghi,

Décio Pereira Marques,

Dra. Eveny Cristine de Oliveira,

Orestes da Costa Marques Filho,

Mauricio Muniz,

Elizabete Valério Pedra Normando,

Júlia Castro Moreira,

Vera Lúcia Torraca Sodré,

Vileda Minervine Barbosa,

Marcos Antônio Bongiovani,

Fernandes Garcia,

Wesley Augusto de Souza,

Alberto Jorge Portes da Silveira,

Christiano França Diniz Oliveira,

Divaldo Fernandes de Andrade,

Nilson Antonio Busto,

Maria Luiza de Oliveira,

Valdir Rogério Benetti,

Maria Rejane Machado,

Cleimar Kraemer,

Eliza Maria Novaes,

Fábio Martinez Carricondo,

Antonio Alves Bertolucci,

João Carlos da Costa Sobrinho,

Rosilene Nogueira Tabosa Sanches,

Dr. Alicardo César Figueira,

Vânia Yoshie Toyokawa Monteiro,

Alcides Eduardo Eibel,

Natália Carvalho Trevizam,

Jun Nukariya,

José Henrique Paes de Barros,

Jonas Bortolini,

Walter Duarte Pereira,

Antonio José dos Santos,

Sérgio Luis Lolata Pereira,

Luciano Marques da Silva,

Falconeri Prestes,

Djalma Félix de Carvalho,

Vinicius Martins Pereira,

Gabriela Godoy Lins,

Alcindo Cardoso do Valle,

Erdival Alexandre Seminate,

Joana Prado de Avila,

Luiz Barbosa da Fonseca,

Mariana Velasquez Salum.

Colaborou Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado