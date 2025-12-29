Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Museu do Videogame retorna com edição comemorativa em Campo Grande

Edição especial de 15 anos reúne cerca de 500 consoles e promete uma viagem pela história dos videogames

Laura Brasil

29/12/2025 - 13h33
O ano de 2026 inicia com a edição comemorativa de 15 anos do Museu do Videogame Itinerante, que ocorre de 10 de janeiro a 1º de fevereiro, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

Com entrada totalmente gratuita, a maior exposição itinerante sobre a história dos videogames no Brasil marca o início de 2026 reunindo cerca de 500 consoles de todas as gerações, desde o primeiro videogame do mundo até os modelos mais atuais, em uma experiência interativa que mistura nostalgia, tecnologia e diversão.

Criado em Mato Grosso do Sul, em 2011, o Museu do Videogame Itinerante chega à capital sul-mato-grossense com uma edição especial que celebra sua trajetória e consolidação nacional.

Hoje, o projeto percorre o país inteiro, recebe cerca de 5 milhões de visitantes por ano e já passou por 19 estados brasileiros.

Exposição interativa resgata mais de cinco décadas da história dos games

Além da exposição histórica, o público poderá jogar em dezenas de consoles clássicos e atuais, participar de torneios, experimentar tecnologias imersivas e interagir com atrações que marcaram gerações.

Entre os destaques estão relíquias raras como:

  • Magnavox Odyssey (1972), o primeiro console do mundo
  • Atari Pong (1976), o primeiro console doméstico da Atari
  • Fairchild Channel F (1976), o primeiro console a usar cartuchos
  • Telejogo Philco-Ford (1977), o primeiro videogame fabricado no Brasil
  • Vectrex (1982), console com monitor próprio
  • Nintendo Virtual Boy (1995), pioneiro em jogos 3D
  • Microvision (1979), primeiro portátil com cartucho
  • R.O.B (1985), robô lançado com o Nintendo 8 bits

De acordo com o curador do museu, Cleidson Lima, a proposta é permitir que o visitante não apenas conheça a história dos videogames, mas também vivencie essa evolução jogando.

Do Atari ao PlayStation 5

Entre os consoles disponíveis para o público estão Atari 2600, Nintendinho, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, Nintendo 64, Game Cube, Dreamcast, Xbox, PlayStation 1 e 2, além das áreas dedicadas às novas gerações, com PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e simuladores de corrida com cockpits realistas.

Outro destaque é a área de realidade virtual com PlayStation VR2, que proporciona uma experiência imersiva de última geração.

A programação inclui ainda:

  • Palco Just Dance, com rankings e concursos de dança
  • Torneios de games clássicos e atuais
  • Máquinas de arcade
  • Controles gigantes
  • Concurso de cosplay, reunindo fãs de animes, mangás e videogames

O Museu do Videogame Itinerante é o primeiro do gênero no Brasil registrado pelo Ibram, Instituto Brasileiro de Museus.

Em sua trajetória, recebeu o prêmio de Museu Mais Criativo do Brasil pelo Ministério da Cultura, representou o país em um encontro mundial de museus em Paris e integrou a programação da London Games Festival, na Inglaterra.

Para mais informações sobre o projeto, basta seguir o Instagram @museudovideogameoficial.

Serviço

  • Edição comemorativa de 15 anos do Museu do Videogame Itinerante
  • Local: Shopping Bosque dos Ipês
  • Data: 10 de janeiro a 1° de fevereiro
  • Local: avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, no bairro Novos Estados, em Campo Grande

Correio B

O País estará, mais uma vez, com a disputa presidencial polarizada

Leia a coluna desta segunda-feira (29)

29/12/2025 00h01

Mahatma Gandhi líder espiritual indiano
"Um homem não pode fazer o certo numa área da vidaenquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível”

Felpuda

Quem apostava no contrário pode ir tirando o cavalo da chuva e colocar a barba de molho. O País estará, mais uma vez, com a disputa presidencial polarizada entre Bolsonaro, pelo candidato que terá apoio, e Lula, ou quem ele indicar. Por mais que alguns, em nível nacional, estejam “cantando de galo” por aí, tentando pular a página da disputa Bolsonaro x Lula ou de indicados, não conseguirão. O embate antecipado já ganhou as redes sociais, de onde saem “rajadas” de ataques daqueles que são contra ou a favor e os “muito pelo contrário”. E sai de baixo...

Intrigante Um fato que vem sendo muito comentado é que o deputado Marcos Pollon está com a “pá virada” com o PL porque o partido passou a ser comandado pelo ex-tucano Reinaldo Azambuja. O parlamentar foi contra, e continua sendo, o acordo feito em nível nacional.

Mais Mas é muito intrigante que, mesmo revoltado com o comando liberal, ele anunciou, com toda pompa, que sua esposa Naiane Bittencourt é pré-candidata a deputada federal pelo PL, com aval da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Vai entender...

Ellen Rocha

 

Marcela Barci

Batente

Os deputados estaduais só voltam a “suar a camisa” no dia 5 de fevereiro, quando da primeira sessão ordinária de 2026. Antes, no dia 3 do mesmo mês, haverá a sessão solene, com a presença do governador Eduardo Riedel, de reabertura das atividades do último ano dessa atual legislatura. Os 24 parlamentares encerraram este ano legislativo no dia 17.

Flores

Por falar em Assembleia Legislativa de MS, no apagar das luzes deste ano, ela publicou resultado da licitação para contratação de uma floricultura, vencedora do pregão eletrônico pelo valor de R$ 318.999 e para período de 12 meses. Caberá à empresa o fornecimento de flores e arranjos, insumos, plantas ornamentais e coroas para funerais, visando atender às demandas de acordo com as quantidades e especificações constantes no termo de referência.

Mudança

Em fevereiro de 2026, está prevista a implantação de projeto na Avenida Ricardo Brandão, em frente à Câmara Municipal de Campo Grande. Será feita a manutenção de duas pistas, a criação de uma faixa de estacionamento e a implantação de uma faixa de acúmulo para conversão à esquerda. Para viabilizar a proposta, haverá a redução de aproximadamente 60 centímetros a 80 centímetros do canteiro central, intervenção que não afetará árvores existentes, exigindo apenas o reposicionamento de um poste de iluminação.

Aniversariantes

Dr. Ronaldo Neder Gonçalves
Pereira,
Soraya Barbosa Giacomini,
Mauricio Nogueira Rasslan,
Giovana Herves,
Adiles do Amaral Torres,
Hardy Waldschmidt,
Ivonete de Araújo de Carvalho,
Nelson de Almeida,
Ramona Tereza de Oliveira,
Dr. Nilton Bossay da Costa,
Tânia Rocha Nascimento,
João Bosco Macedo da Costa,
Luiz Mesquita Bossay Junior,
Marcos Antonio Danna,
Adélio Crippa,
Edna Maria Portela de Siqueira,
Gisely Rosa Gonçalves,
Damião Cardoso Pires da Veiga,
Margarete Ferreira,
Mauro Dias Vieira,
Pedro Pereira Lima Neto,
João Eduardo Soares Abdo, 

João Roberto Abuhassan,
Dra. Vanessa de Mesquita,
Anézia Nakazato,
Eliziane dos Santos de Souza,
Moacyr Martins Filho,
Adriana França,
Célia Medeiros,
Luis Ribas,
Mirthô Villas Boas Braga,
Carlos Arruda Mendes Filho,
Suzana Maria Vasconcelos,
Cecília Duarte,
David José Cardoso Maia,
Victor Hugo da Silveira,
Mário Roberto Pisano,
Horie Kuroki Ito,
Andréia Soares Silva,
José Nogueira Azevedo,
Eugênio José Pinesso,
Cristina Luiza Pereira,
Patrícia Midori Higa,
Pedro Alvim da Silva Júnior,
Célia Kamiya,

Norberto Braulio Olegario Souza,
Dr. Ary de Souza,
Marcon Cesar dos Santos Orona,
Celso Scarselli,
Nilma Queiroz Almeida,
Ângela Vargas,
Eduardo Duarte,
Janaína Rubi Falco,
Euclécio Lubacheski,
Henriqueta Freitas,
Maria do Carmo Amador Souza,
Arlindo Soares,
Adão Sebastião de Souza,
Carlos Alberto de Araujo,
Pedro Alves Pacheco,
Nilo Pereira,
Dorival César Quintana,
Carlos Alberto Ishikawa,
Luiz Bernardo da Silva Filho,
Maristela Narciso dos Santos Fialho,
Luiz Roberto da Silva,
Flávia Vecchi Laghi,
Décio Pereira Marques,

Dra. Eveny Cristine de Oliveira,
Orestes da Costa Marques Filho,
Mauricio Muniz,
Elizabete Valério Pedra Normando,
Júlia Castro Moreira,
Vera Lúcia Torraca Sodré,
Vileda Minervine Barbosa,
Marcos Antônio Bongiovani,
Fernandes Garcia,
Wesley Augusto de Souza,
Alberto Jorge Portes da Silveira,
Christiano França Diniz Oliveira,
Divaldo Fernandes de Andrade,
Nilson Antonio Busto,
Maria Luiza de Oliveira,
Valdir Rogério Benetti,
Maria Rejane Machado,
Cleimar Kraemer,
Eliza Maria Novaes,
Fábio Martinez Carricondo,
Antonio Alves Bertolucci,
João Carlos da Costa Sobrinho,
Rosilene Nogueira Tabosa Sanches,

Dr. Alicardo César Figueira,
Vânia Yoshie Toyokawa Monteiro,
Alcides Eduardo Eibel,
Natália Carvalho Trevizam,
Jun Nukariya,
José Henrique Paes de Barros,
Jonas Bortolini,
Walter Duarte Pereira,
Antonio José dos Santos,
Sérgio Luis Lolata Pereira,
Luciano Marques da Silva,
Falconeri Prestes,
Djalma Félix de Carvalho,
Vinicius Martins Pereira,
Gabriela Godoy Lins,
Alcindo Cardoso do Valle,
Erdival Alexandre Seminate,
Joana Prado de Avila,
Luiz Barbosa da Fonseca,
Mariana Velasquez Salum.

Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B

Elenco da série 'Seinfeld' se reúne e registro viraliza nas redes

Os fãs da série se animaram após publicação neste domingo (28), após publicação de uma foto com parte do elenco nas redes sociais

28/12/2025 23h00

Reprodução redes sociais

O ator e humorista Jerry Seinfeld viralizou neste domingo, 28, ao publicar uma foto no seu Instagram uma foto com parte do elenco da série Seinfeld.

No registro descontraído, Jerry aparece ao lado de Julia Louis-Dreyfus e Larry David. "As criaturas estavam agitadas...", escreveu na legenda. Os fãs da sitcom dos anos 1990 rapidamente lotaram a publicação de comentários. "Isso é ouro, Jerry, ouro", disse um deles.

Criada por Jerry Seinfeld e Larry David, a sitcom Seinfeld foi exibida 1989 a 1998, somando 9 temporadas. A série acompanha o dia a dia de um grupo de amigos que mora num prédio no Upper West Side de Manhattan, em Nova York: comediante Jerry Seinfeld, o atrapalhado George Constanza (Jason Alexander), a frustrada Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus) e o excêntrico Cosmo Kramer (Michael Richards).

Seinfeld se tornou um marco absoluto da televisão. Em seu episódio final em 1998, atraiu mais de 76 milhões de espectadores, um dos picos de audiência da história da TV americana.

Crítica e público abraçaram a visão única de uma "sitcom sobre nada", transformando expressões e situações do cotidiano em ícones da cultura pop. A série é frequentemente listada entre as melhores de todos os tempos por veículos como TV Guide e Entertainment Weekly.

Na 'vida real'

Recentemente, quem tem chamado atenção na mídia é o ator Michael Richards, que interpretou o personagem Kramer. Ele revelou que enfrentou secretamente um câncer de próstata, em 2018. O ator contou ainda que submetido a uma cirurgia para retirada total da próstata.

Essa e outras passagens da sua vida estão retratadas no seu livro Entradas e saídas (Casa das Letras). Depois do fim da série, Michael sumiu dos holofotes, principalmente depois que proferiu insultos de cunho racista a um homem na plateia de um show de stand-up que fez em 2006.

"Fiquei imediatamente arrependido no momento em que disse aquilo no palco. Era hora de desaparecer e finalmente prestar atenção de onde vinha toda a minha raiva. O máximo que eu poderia fazer por todos era ir para casa e me recompor", disse à revista People sobre a ocasião.

