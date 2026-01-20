Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

MEIO AMBIENTE

Mutirão quer recuperar 378 hectares no Alto Taquari e reforçar a proteção do Pantanal

ONGs, poder público e empresas cultivam espécies nativas do Cerrado com o mesmo objetivo; a semeadura começou em dezembro, dentro de parque estadual situado nos municípios de Costa Rica e Alcinópolis

Da Redação

Da Redação

20/01/2026 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Sementes podem ocasionar um verdadeiro milagre ambiental com a recuperação de áreas comprometidas do Rio Taquari, no norte do Estado, considerado fundamental para o bioma pantaneiro.

Foi com essa certeza que o projeto Caminhos das Nascentes começou, no início de dezembro, a primeira fase de sua maior ação de campo: o plantio de 40 hectares no Núcleo São Thomaz, dentro do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari, entre os municípios de Costa Rica e Alcinópolis, a 350 km de Campo Grande.

Esta etapa marca o começo da restauração de uma área, de aproximadamente 378 hectares, a ser recuperada ao longo dos próximos anos para fortalecer a saúde da bacia do Rio Taquari e gerar benefícios diretos ao Pantanal.

A semeadura é realizada pelo Instituto Taquari Vivo (ITV), em parceria com a empresa Restaura, utilizando mais de quatro toneladas de sementes reunidas pela Rede Flor do Cerrado.

A técnica busca acelerar o retorno da vegetação típica na região das nascentes, considerada uma das áreas mais sensíveis do planalto sul-mato-grossense e estratégica para reduzir processos erosivos que afetam diretamente o Pantanal. Logo no primeiro dia da etapa de campo, a equipe deu início ao processo de trabalho, que começou com a seleção das espécies nativas utilizadas na semeadura.

ESPÉCIES

Entre elas estão espécies típicas do Cerrado como jatobá, mutambo, mogno-bravo, sucupira, baru, faveira, além de diversas gramíneas e leguminosas essenciais para a recomposição do solo.

Em seguida, foi realizada a tradicional muvuca de sementes, técnica que mistura diferentes espécies para garantir diversidade, resiliência e maior cobertura vegetal no início da restauração. Após o preparo da mistura, a equipe iniciou o plantio manual, linha por linha, cobrindo toda a área prevista para esta fase inicial.

Taquari 3Foto: Divulgação

O mutirão reúne diversas instituições, como SOS Pantanal, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação(Semadesc), Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e as prefeituras de Costa Rica e Alcinópolis, além da comunidade do parque em que a semeadura está sendo realizada.

Segundo o Instituto Taquari Vivo, a área foi escolhida por apresentar um alto grau de degradação e diferentes níveis de declividade, característica que torna o processo de erosão e transporte de sedimentos mais intenso.

“Escolhemos esse local pelo seu grau de degradação. Há áreas planas e outras muito inclinadas, onde o assoreamento avançou bastante ao longo dos anos. Restaurar aqui significa atuar na raiz do problema.

Trabalhamos primeiro na recomposição do solo, para que ele volte a reter água e não fique tão exposto. Assim, reduzimos a quantidade de sedimentos que descem para o rio”, explica a bióloga Letícia Koutchin Reis, coordenadora do projeto.

SEM REVERSÃO

Taquari 1Foto: Divulgação

O instituto reforça que processos erosivos acontecem naturalmente, mas podem ser acelerados com a ação humana, sobretudo onde o solo fica descoberto ou compactado. Nessas condições, a água da chuva desce com muito mais velocidade, levando grande volume de sedimentos do planalto para o Pantanal.

“A restauração não reverte aquilo que já aconteceu, mas diminui os impactos e impede que o problema piore. Quando recuperamos o solo, devolvemos cobertura vegetal e aplicamos técnicas de conservação, reduzimos a velocidade da água e seguramos o sedimento lá em cima. Isso faz diferença direta no bioma”, afirma Letícia Reis.

A ação é possível por causa do projeto Floresta Viva, gerido pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e patrocinado pela Petrobras, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o KfW, banco alemão estatal de desenvolvimento e fomento.

Assine o Correio do Estado 

CULTURA

MIS adia reinauguração para fevereiro

Museu da Imagem e do Som parou as atividades em dezembro do ano passado para revitalizar o espaço

19/01/2026 10h35

Compartilhar
Museu tem reabertura adiada para 20 de fevereiro

Museu tem reabertura adiada para 20 de fevereiro Divulgação

Continue Lendo...

Em dezembro do ano passado, o Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul (MIS-MS) fechou para reformas no espaço. Anteriormente, o local estava com o cronograma de reabertura para janeiro, amanhã, porém com o atraso da obra, a reinauguração foi adiada para o próximo mês, em 20 de fevereiro.

A obra na unidade da Fundação de Cultura de MS (FCMS), que começou em 19 de dezembro, prevê mudanças no espaço como parte do início das preparações de comemoração dos 50 anos do Estado de Mato Grosso do Sul, que será no próximo ano.

Noticiado pelo Correio do Estado, a novidade da revitalização do espaço será a organização da sala de exposição temporária, que de acordo com a diretora de Memória e Patrimônio Cultural do órgão, Melly Sena, "será estruturada com três grandes exposições em preparação aos 50 anos de criação do nosso estado, relatando a memória do audiovisual, do cinema e da música Mato Grosso do Sul”.

Além da organização da sala temporária, um espaço museográfico e a criação de dois laboratórios de audiovisual também são outras novidades da revitalização.

MIS

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul, é uma unidade da Fundação de Cultura do Estado, com o objetivo de preservar os registros que constituem a memória visual e sonora sul-mato-grossense.

Museu tem reabertura adiada para 20 de fevereiro MIS tem objetivo de preservar expressões artísticas-culturais que constroem história de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação

Com a missão “Preservar a memória, educar para o futuro”, o acervo do museu conta com mais de 108.000 mil itens, como:

  • fotografias;
  • filmes;
  • vídeos;
  • cartazes;
  • discos de vinil;
  • objetos e registros sonoros.

O local ainda tem programas como Amplificadores de Cultura, Cultura em Situação, Cinema no Museu e Exposições Temporárias que promovem com estratégias educativas, o acesso aos bens culturais que formam a identidade sócio-histórica e cultural do Estado.

Ainda faz parte do histórico do museu, o envolvimento desde o início de sua criação no desenvolvimento de ações museológicas que contribuem na formação e difusão de conhecimento no Estado.

As atividades culturais oferecidas como palestras, oficinas, cursos, seminários, mostras de cinema e exposições, são voltadas para estudantes, universitários, cinéfilos, fotógrafos, músicos e toda a população de Mato Grosso do Sul.

>> Serviço

O Museu da Imagem e do Som fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, e retorna suas atividades em 20 de fevereiro.

Assine o Correio do Estado

SAÚDE E ALIMENTAÇÃO

Nutricionista dá dicas para o preparo de lanches domésticos e escolares mais saudáveis

Relatório de 2025 da Unicef mostra que a má alimentação levou população jovem à nova estatística: no mundo todo, 9,4% das crianças estão com quilos a mais, enquanto 9,2% estão abaixo do peso

19/01/2026 10h00

Compartilhar
Vilões: refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura possuem baixo teor nutritivo e aumentam a irritabilidade

Vilões: refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura possuem baixo teor nutritivo e aumentam a irritabilidade Reprodução

Continue Lendo...

Matar um leão por dia, quem nunca ouviu essa expressão? Com o excesso de atividades e com pouco dinheiro no bolso, algumas preocupações ficam para segundo plano como, por exemplo, se alimentar bem.

Por falta de tempo, no lanche da escola, muitos pais optam por opções mais práticas, como os fast-foods ou comidas industrializadas, que são ultraprocessadas e apresentam em sua composição aditivos e conservantes que, se consumidos em excesso, podem ser prejudiciais à saúde em longo prazo.

Na hora de preparar a lancheira do seu filho, ou mesmo em casa, lembre-se que a má alimentação provoca doenças associadas à obesidade, como diabetes, pressão arterial elevada e doenças do fígado.

O último relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), divulgado em setembro de 2025, mostra que o número de jovens de 5 a 19 anos está acima do peso. No mundo todo, 9,4% das crianças estão com quilos a mais, enquanto que 9,2% estão abaixo do peso.

Em 2000, o relatório apresentava 13% de crianças do mundo com desnutrição e 3% com excesso de peso. A causa desses diagnósticos antagônicos é a mesma: a má alimentação. A obesidade infantil é resultado de uma alimentação hipercalórica, com poucos nutrientes.

Vilões: refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura possuem baixo teor nutritivo e aumentam a irritabilidade

Para combater essa tendência nada agradável, alimentos preparados em casa ajudam pais e filhos a terem hábitos alimentares saudáveis.

A nutricionista Thaisa Braz, para isso, indica substituições como a troca da farinha branca pela integral ou usar aveia se for fazer alguma torta ou bolo. Outras opções são chips feitos com batata doce e palito de legumes.

“As frutas também são opções para levar na lancheira e, para hidratação, sucos naturais ou água de coco”, diz Thaisa, que atua no Grupo Pereira (Fort Atacadista e Comper).

O EXEMPLO

Nada melhor que proporcionar e incentivar uma vida saudável para os pequenos com eles vendo esses costumes dentro de casa. Esses hábitos quando consolidados na vida de uma criança podem segui-los por toda a vida.

A nutrição da criançada é baseada nos mesmos princípios da alimentação dos adultos. Todos precisam dos mesmos tipos de nutrientes – como vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas e gorduras. A diferença é que as crianças precisam de quantidades específicas desses nutrientes de acordo com a idade.

PROTEÍNAS

Os pais devem se preocupar com alimentos que tenham nutrientes fundamentais como carboidratos, proteínas, frutas, verduras e legumes. A orientação é evitar guloseimas para não estragar o apetite da molecada.

“Evitar a oferta de alimentos industrializados, principalmente os ricos em açúcar refinado, porque trazem muitos malefícios para as crianças. Quando temos uma alimentação mais saudável para os pequenos, isso contribui para o aprendizado, traz melhoras na concentração e fortalece o sistema imunológico”, afirma a nutricionista.

Vilões: refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura possuem baixo teor nutritivo e aumentam a irritabilidadeVilões: refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura possuem baixo teor nutritivo e aumentam a irritabilidade - Foto: Reprodução

Para o crescimento, desenvolvimento cerebral e dos ossos nas crianças são fundamentais as proteínas de origem vegetal, encontradas na soja, quinoa ou brócolis. Apesar de serem incompletas, possuem outras propriedades fundamentais na nutrição.

As proteínas de origem animal, como as encontradas nas carnes, ovos e laticínios, possuem todos os aminoácidos essenciais; aqueles que nosso corpo não é capaz de produzir, mas precisa para funcionar.

O LANCHE DE CASA

Um bom omelete no lanche da tarde funciona muito bem e é simples de fazer. Não esqueça que durante as refeições para seus filhos, escolha os cortes de carne sem gordura, frango sem pele, peixes oleosos como salmão, queijos brancos e iogurtes.

Para as crianças que se recusam a comer vegetais, a nutricionista dá uma dica valiosa: incorporar à receita alguns vegetais. “incorporar na massa de uma panqueca, a abobrinha, e no recheio de carne moída, colocar legumes picadinhos ou até mesmo ralados” explica Thaisa.

O mesmo pode ser feito com hambúrguer caseiro, recheios de tortas ou gratinados.

O LANCHE ESCOLAR

Para levar alimentos fresquinhos e deixar o lanche com boa aparência, uma dica é preparar a merenda no mesmo dia da aula. Se for levar frutas, o ideal é que elas não estraguem em altas temperaturas ou amassem com facilidade.

Sanduíches com queijo, presunto de peru ou geleia sem açúcar alimentam sem fazer mal. Iogurte e leite também podem ser incorporados como opção para a merenda. Frutas secas, castanhas, nozes ou amêndoas têm a gordura boa que a molecada precisa.

Se a criança quiser biscoitos ou bolos, prefira os feitos em casa, sem recheio ou cobertura.

O QUE EVITAR?

Alguns exemplos de alimentos que devem ser evitados nos lanches das crianças, são frituras, pizza, cachorro quente e hambúrgueres, que possuem muitas gorduras e são lanches de difícil digestão e podem prejudicar o aprendizado na escola.

Vilões: refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura possuem baixo teor nutritivo e aumentam a irritabilidade

Refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura são ricos em açúcar, o que faz com que a criança fique novamente com fome passado pouco tempo após o recreio e isso aumenta a irritabilidade e dificuldade em se concentrar nas aulas, e por isso, também devem ser evitados.

HIDRATAÇÃO 

A concentração de água no organismo de um adulto é de 65%, e de 80% de concentração em uma criança. A nutricionista diz que “é por esse motivo que os pais devem ficar atentos e insistir que as crianças bebam bastante líquidos, pois precisam repor a água do organismo com mais frequência”.

No caso de sucos, prefira os naturais e se possível caseiros usando frutas frescas.

*Saiba

A má nutrição infantil possui três dimensões: a desnutrição (crônica, quando há atraso de crescimento, ou aguda, quando há emagrecimento extremo); o sobrepeso e/ou obesidade; e a fome oculta ou deficiências de micronutrientes.

Fonte: Unicef

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de janeiro. Oportunidades e atitudes com clareza.
Astrologia Correio B+

/ 2 dias

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de janeiro. Oportunidades e atitudes com clareza.

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6931, segunda-feira (19/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6931, segunda-feira (19/01)

4

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras
EDUCAÇÃO

/ 1 dia

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras

5

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande
homicídio

/ 1 dia

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?