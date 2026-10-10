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Correio B

Diálogo

Na campanha eleitoral deste ano, chamou atenção o empenho de certos... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (10)

Ester Figueredo

10/10/2026 - 00h02
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Isaac Ramos - Poeta de MS

"Pressinto poesia, mas um imberbe poema desavisado e desarrumado chega sem trazer-me qualquer novidade”.

FELPUDA

Na campanha eleitoral deste ano, chamou atenção o empenho de certos servidores comissionados. Parecia que, inesperadamente, eles foram tomados por um “amor repentino” pelos candidatos, mas visivelmente atuando sob livre e espontânea pressão. Teve dancinhas, enxurradas de selfies e presença assídua em reuniões políticas dos mais variados candidatos. Tudo para garantir mais quatro anos de crachá no Governo. Deu até dó!

Foto: Divulgação/Sesc

Neste sábado (10), a partir das 16h., no Sesc Teatro Prosa, acontece o espetáculo “Xico e Mixirica em Truques e Trapalhadas”, com apresentação circense voltada ao público infantil. Em cena, Xico e Mixirica tentam surpreender a plateia com números de mágica, mas as coisas nem sempre acontecem do jeito esperado. É justamente a partir dos erros e das tentativas atrapalhadas que a dupla constrói as brincadeiras e convida o público a participar do espetáculo.A montagem utiliza elementos do circo e da mágica para explorar a imaginação e mostrar às crianças que uma tentativa que dá errado também pode se transformar em diversão. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis na plataforma Sympla.

Scarlett Boschi SantosScarlett Boschi Santos - Foto: Arquivo Pessoal

 

Marcos PitomboMarcos Pitombo - Foto: Lu Prezia

Força

Com 903.554 votos, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) bateu o recorde da Tereza Cristina (PP) na disputa para o Senado. Nas eleições de 2022, ela obteve  829.149 votos. O Capitão Contar (PL) também ultrapassou o número de votos da senadora com os seus 856.045 votos. É a força do PL bolsonarista em MS. 

Efeito

A expressiva votação de Camila Jara, reeleita deputada federal, tem explicação. Os eleitores do deputado federal Vander Loubet migraram em massa para Camila, que obteve 154.157 votos. Só que a decisão de Vander em trocar a candidatura à reeleição para tentar o Senado, tirou o poder de força do PT de eleger pelo menos dois deputados federais, como vinha ocorrendo nas últimas eleições. Nas urnas, ela superou os bolsonaristas do PL, mas eles elegeram três dos oito deputados federais.

Aí...

Quando a gente pensa que já viu tudo e mais um pouco neste mundo, aparece figurinha pedindo “força” para influenciadores junto aos seus seguidores. Nada demais se os ditos-cujos divulgassem assuntos sérios e não dancinhas, “abobrinhas” e outras “inhas” mais. Surreal! Dá licença, vai!...

ANIVERSARIANTES 

SÁBADO (10)

  • Dra. Silvia Kamiya Yonamine Reinheimer, 
  • Dr. Ary Velásquez,
  • Dr. Waldemir Moka Miranda de Britto, 
  • Silvelena Sandim da Silva,
  • Juliana Cristina Ribeiro da Silva,
  • Dimitrios Kristos Karavaslis,
  • Moacir da Silva,
  • Eliezer da Silva Neves,
  • Jair Kiyoshi Tamashiro,
  • Tadashi Tada,
  • João Gabelone,
  • Odanir Yule Queiroz,
  • Vergílio Rodrigues Terra,
  • Alfredo Fernandes,
  • Kempes Newton Dias da Silva,
  • Leo Renato Miranda,
  • Antoninho Borges de Lima,
  • Angelo Luiz Fabre,
  • Felipe Ribeiro Casanova,
  • Joel Gonçalves da Rosa,
  • Josué Pereira de Souza,
  • Édio de Souza Viegas,
  • Dário de Oliveira Lima Filho,
  • Nair Fortes Teixeira,
  • Ney Kuasne, 
  • Dr. Allan Kardec Cordeiro,
  • Ruy Sérgio Pazin, 
  • Dr. Vladimir Abreu da Silva,
  • Zózima Augusta Teixeira Lopes,
  • Carlos Eduardo Souza Soares,
  • Willian Ney Portela de Souza Júnior,
  • Adercio Barbuio,
  • Luis Evandro Loeff,
  • Enio Davi Oliveira Silva,
  • Dalva Ribeiro Rodrigues,
  • Francisco Irala Guerra,
  • josé Mauricio Andrade Menezes,
  • Maria Aparecida Lima Barão Sabino,
  • Sergio Afonso Vendrame,
  • José Carlos Climato da Silva (Fuminho),
  • Josiane Arce Vieira Cesco, 
  • Geanine Veiber Silva, 
  • Carlos Eduardo Tonissi Nasser,
  • Rosalina Rodrigues Morilhas,
  • Carla de Carvalho Pagnoncelli Bachega,
  • Patricia Tieppo Rossi,
  • Salvador Tadeu Rizzo,
  • Marco Antonio Guimaraes Marcondes,
  • Fernando Madeira, 
  • Dra. Elizabeth Jamile Dibo Nacer Hindo, 
  • Rayter Abib Salomão,
  • Dr. Luciano Anechini Lara Leite,
  • Márcia Maluf Haddad,
  • Evandro Pagnoncelli Peixoto,
  • Karolina Furquim de Oliveira Milani,
  • Dr. Neraldo Marques, 
  • Elaine Margarida Fagundes Prado,
  • Dr. Rodrigo Silva Lacerda César,
  • Larissa Diniz Paraguassu,
  • José Auto Junior,
  • Linei Jacques Teixeira,
  • Daniela Leite Langassner,
  • João Pereira da Silva,
  • Marcos Antonio Tinoco,
  • Verusca Regina Calegari, 
  • Bruna Capelari,
  • Leni Helena Longo,
  • Marta Lúcia Miglioli,
  • Éder Adania,
  • Marcelo Juarez Manfrinato,
  • Anselmo Darolt Salazar,
  • Maria Aparecida Bispo,
  • Aires Fernando Monteiro Milleo.

DOMINGO (11)

  • Taís Marina Tellaroli Fenelon,
  • Ana Maria Arinos da Silva El Daher, 
  • Leila Del Valle Palhano, 
  • Dr. Edmar Cassaro, 
  • Antônio Simão Abrão Filho, 
  • Oseli Sanches Possari, 
  • Gilsemar Fagundes Euzébio,
  • Nádua Ale Sayd,
  • Elisangela Bueno dos Santos,
  • José Roberto Vieira de Moura,
  • Cleonice Ferreira Dario, 
  • Ana Paula Melo Machado,
  • Cristiane Kanda Abe,
  • Hélio Gomes Diniz,
  • Ivan de Souza Lima,
  • Luiz Henrique de Souza,
  • Juliana Naomi Igarashi, 
  • Bernardo José Bettini Yarzon, 
  • Luiz Iha, 
  • Vanubia Farias Gonçalves,
  • Dayci Pereira,
  • Gilberto Franco,
  • Nelson Lam Kowai Fook,
  • Alfredo Machado Júnior,
  • Jean Carlos Pereira da Silva,
  • John Carlos Pereira da Silva,
  • Carmem Lúcia Santiago,
  • Djair Pinheiro,
  • Ieda Normand Tosta Pecantet, 
  • Terezinha Alves Takagi, 
  • Paola Scaff, 
  • Estalinda Ribeiro Sobreiro,
  • Aparecida Lemes Braz,
  • Ana Paula Farias,
  • João Manoel Vargas,
  • Lincoln Tôrres,
  • Maria Aparecida Forin,
  • Renato Flôres,
  • Noritoshi Sato,
  • Neli Todesquini Câmara,
  • Eloísa Chagas Correa,
  • Maria de Lourdes Medina Coutinho,
  • Fátima Gonçalves Batista Carvalho,
  • Luiz Gonzaga Crosara Júnior,
  • José João Di Martini,
  • Marlene Gomes Gabilan,
  • José Roberto Carvalho,
  • Nilson da Rocha Silva,
  • Inês Frattini da Rocha,
  • Sérgio de Oliveira Vasconcelos,
  • Nadyr Côgo Santiago,
  • Hernane Alves de Oliveira,
  • Ronie Garcia Ferreira,
  • Regina Dornte Broch,
  • Ricardo Joerke,
  • Helena Célia Guimarães,
  • André Mariani,
  • Rodrigo de Andrade Oliveira,
  • Cibele Irene Bodelão,
  • Priscilla Zacharias Rodrigues,
  • Cézar Augusto Martins Cáceres,
  • Fabiany Aparecida Ferraz de Oliveira,
  • Marcelo Corrêa da Costa Mota,
  • Rosângela Junqueira Rossetto,
  • Leandro Nunes Barros,
  • Rafael Augusto Tamazato da Silva,
  • Francisco Carlos Pierette,  
  • Israel dos Santos,
  • Walter Ney Varanis,
  • Ivone Ottoni,
  • Eduardo Mineo Yamasaki,
  • José Nelson Marin Ferraz,
  • Antonio Nicacio Maidana,
  • Luiz Felipe Nery Enne,
  • Matheus Podalírio Tedesco Dandolini,
  • Vanessa da Silva Torraca,      
  • José Antonio Abbade.

Colaborou com Tatyane Gameiro

cinema

Em "Hotel Amor", Marcelo Adnet encara comédia portuguesa dirigida pelo brasileiro Hermano Moreira

Quando o hotel onde uma mulher viciada em trabalho trabalha é vendido, ela precisa mostrar suas habilidades para gerenciar funcionários não profissionais, cuidar de hóspedes excêntricos e lidar com fantasmas do passado

08/10/2026 09h00

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Adnet interpreta uma versão de si mesmo em nova comédia nacional

Adnet interpreta uma versão de si mesmo em nova comédia nacional Foto: Reprodução

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Doze minutos. É esse o tempo do plano mais longo de “Hotel Amor”, comédia dirigida pelo brasileiro Hermano Moreira e rodada em um hotel de Lisboa. Durante esse período, atores, câmera, equipe de som e figurantes precisam executar uma coreografia sem espaço para erros. Se alguma coisa dá errado no minuto 11, todo o trabalho é perdido e o take precisa começar novamente.

Para Marcelo Adnet, que interpreta no filme uma versão de si mesmo, é justamente aí que está a graça. “Acho o plano-sequência maravilhoso, fantástico, porque me sinto num jogo. Você está sempre com uma adrenalina a mais, aquela excitação de ‘vamos acertar essa cena de primeira’”, conta. “Se algo sai errado no minuto 11, todos aqueles minutos não valeram de nada e tem que fazer tudo de novo”.

“Hotel Amor”, que chegou aos cinemas brasileiros no dia 24 de setembro, conta a história de Catarina (Jessica Athayde), gerente de um tradicional hotel lisboeta que vê a sua rotina virar de cabeça para baixo quando o estabelecimento é vendido. Para mostrar serviço à nova administração, ela precisa administrar uma equipe imprevisível, hóspedes excêntricos e um fantasma do passado que reaparece pelos corredores.

Adnet, enquanto isso, surge como um comediante brasileiro que chega a Lisboa para fazer um show e, por acaso, se hospeda justamente no hotel onde tudo parece dar errado.

Um hotel cheio de histórias

Adnet interpreta uma versão de si mesmo em nova comédia nacional

A ideia de fazer um filme ambientado em um hotel surgiu da relação antiga de Moreira com esse tipo de espaço. Quando criança, ele associava hotéis a férias, viagens e à possibilidade de conhecer pessoas novas. Na vida adulta, a experiência ganhou outro significado, ligado também às viagens profissionais.

A ideia ganhou forma em Portugal, em 2022. Na época, Moreira dirigiu uma campanha publicitária para um hotel pertencente à mesma rede do Hotel Roma, onde “Hotel Amor” seria posteriormente filmado. O diretor estava encantado com “The White Lotus” e chegou a conversar com o proprietário sobre a possibilidade de transformar aquele universo em uma série.

A resposta, porém, veio acompanhada de uma alternativa: três meses de filmagem seriam inviáveis, mas um longa poderia ser realizado em cerca de um mês. Foi assim que começou o projeto.

“Além de mostrar os bastidores de um hotel, as pessoas que trabalham freneticamente para te proporcionar o melhor na sua estadia, me interessavam as histórias inusitadas de hóspedes que fui colecionando”, afirma Moreira.

Para desenvolver o roteiro, o diretor chamou Bruno Bloch. Moreira criou a ideia original, enquanto Bloch ficou responsável pelo roteiro. Por coincidência, a mulher do roteirista trabalha em um hotel – e acabou se tornando uma fonte involuntária de histórias.

“Eu levei as histórias que tinha ouvido e pesquisado, e ele trouxe outras tantas, verdadeiras, contadas por ela. Nosso laboratório foi bem eficiente, e o que não faltou foi história”, diz Moreira. “Ficaram de fora várias histórias tão esdrúxulas quanto as do filme, porque são 90 minutos, e não 300 [minutos], como numa série”.

O funcionamento do hotel também serviu de matéria-prima. Para Moreira, a equipe é tão importante quanto os hóspedes na construção desse universo, já que são os funcionários que precisam lidar diariamente com desejos, reclamações e situações inesperadas.

É nesse ambiente que o diretor também coloca uma personagem que considera central para o filme: Catarina, uma mulher que dedica praticamente toda a vida ao trabalho. A escolha, segundo ele, tem um componente crítico. “Nos tempos modernos, muitas vezes as pessoas colocam todo o seu esforço no trabalho e esquecem o que é mais importante. O trabalho é fundamental, claro, mas não é o mais importante na vida de um ser humano. Aliás, não deve ser”, diz.

Uma comédia sem espaço para erro

A estrutura do filme permitiu a Moreira colocar em prática uma ideia que o acompanha desde a faculdade: o plano-sequência. Filmes como “Arca Russa”, “Festim Diabólico” e “Birdman” alimentaram o interesse do diretor pela técnica, que em “Hotel Amor” aparece com alguns cortes escondidos.

O desafio não ficou restrito aos atores. Os ensaios aconteceram simultaneamente em diferentes frentes: enquanto Moreira trabalhava com o elenco, o diretor de fotografia ensaiava os movimentos da câmera com sua equipe, e o técnico de som estudava como acompanhar a ação pelo elevador, pelas escadas e até do lado de fora do hotel. “Foi muito bacana, porque exige 100% da atenção de todo mundo. Um errinho só, seja de foco, seja de um figurante, estraga o take inteiro”, explica Moreira.

Para Adnet, a experiência criou uma sensação de trabalho coletivo pouco comum. “É uma sensação de ‘caramba, está todo mundo aqui de mão dada para fazer cada take valer’”, afirma.

O ator diz que o desafio técnico não foi, porém, o principal motivo para aceitar o convite. O que mais o interessou foi a possibilidade de trabalhar pela primeira vez fora do Brasil. “Fazer algo inédito para mim, em Portugal, foi o que mais me motivou”, conta.

A experiência também mostrou a Adnet que as diferenças entre uma produção portuguesa e uma brasileira não são tão grandes no cotidiano de um set. Havia, inclusive, vários profissionais brasileiros na equipe, entre eles Moreira e o diretor de fotografia. O contraste maior, segundo ele, estava no contato com atores de outros países lusófonos.

A escolha de trabalhos também mudou com o tempo. Hoje pai, Adnet diz procurar projetos que ofereçam alguma experiência nova, mas que também façam sentido diante do tempo que ficará longe da filha.

“Busco prazer. Uma experiência que me acrescente alguma coisa, com a qual eu possa aprender. Algo desafiador e, ao mesmo tempo, prazeroso”, afirma. “Hoje sou pai e quero muito estar perto da minha filha. Então não pode ser qualquer coisa, porque é isso que vai me deixar longe dela”.

Poderia acontecer em qualquer lugar

Embora “Hotel Amor” seja ambientado em Lisboa e reúna personagens portugueses, brasileiros e americanos, Moreira não vê a história como exclusivamente portuguesa.

“Poderia muito bem se passar no Japão, com personagens coreanos”, diz. Para ele, o filme trata de uma relação reconhecível em qualquer lugar: a convivência entre quem trabalha em um hotel e quem está hospedado nele.

Essa universalidade também é, para o diretor, uma das portas de entrada para o público brasileiro. A expectativa é de que os espectadores reconheçam situações, tipos de hóspedes, funcionários ou até experiências pessoais vividas em hotéis e viagens. “Espero, primeiro, que o público vá ao cinema, assista e se divirta, porque todo o processo foi muito divertido, não só para mim, mas para a equipe inteira”, diz. 

diálogo

A partir do ano que vem, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (8)

08/10/2026 00h02

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Rita Levi-Montalcini - escritora italiana

"As mulheres que mudaram o mundo nunca precisaram mostrar nada além da sua inteligência”

Felpuda

A partir do ano que vem, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul será dominada por bolsonaristas. Só o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, elegeu a maior bancada, com nove deputados. Se se juntarem com PP, parceiro e aliado do PL, os bolsonaristas vão controlar totalmente aquela Casa. O PP elegeu três deputados e o Republicanos, que tem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como maior estrela, terá uma bancada de dois parlamentares. Mas que fique bem claro: tem que combinar com os demais colegas, senão...

 

Amanhã, a partir das 18h, a banda Beatles Maníacos tem uma apresentação especial marcada para acontecer no Sesc Camillo Boni. Idealizada em 2002 pelo compositor e multi-instrumentista Jaime Miguel (Miguelito), a banda tem como proposta resgatar a trajetória do quarteto de Liverpool, interpretando canções que marcaram gerações e influenciaram a cultura musical mundial. O grupo é composto por Miguelito (bateria e voz), Eloy Paulucci (guitarra e voz), Daniel Aigner (baixo, gaita e voz), Guilherme Baioni (guitarra, violão e voz) e Ana Gabriella Floriano Santos (teclados e percussão). Durante as apresentações, os músicos também incorporam elementos visuais inspirados nos anos 1960, com figurinos e instrumentos que remetem ao período de maior destaque da banda inglesa. O repertório reúne sucessos da discografia oficial dos Beatles, proporcionando ao público a experiência de uma viagem no tempo. Após uma breve pausa, a Beatles Maníacos retornou aos palcos neste ano, mantendo viva a essência do trabalho do grupo que, mesmo décadas após o encerramento das atividades, continua presente na história da música. Além do menu musical, o público poderá saborear um cardápio diferenciado, com pratos selecionados, porções e bebidas especiais. A entrada é gratuita.

Carla Stephanini, Maria Olga e Dr. Hélio Mandetta
Camila Queiroz e Klebber Toledo

"Lapada"

Historicamente, Londres Machado e André Puccinelli sempre foram grandes rivais em Fátima do Sul. André foi médico na cidade e bom de voto. Só que, nas eleições deste ano, o eleitor do município do interior parece ter esquecido dele, que obteve apenas 557 votos, enquanto Londres recebeu 4.334 votos. Conhecido e antenado político disse: “Foi uma lapada!...”

Influência

Recordista brasileiro com mais de 3 milhões de votos para deputado federal por Minas Gerais, Nikolas Ferreira ajudou a eleger parlamentar em Mato Grosso do Sul. Daverson Matos, vereador de Rio Brilhante, conseguiu gravar vídeo com Nikolas pedindo votos para sua candidatura. E não é que deu certo? “Choveram” mais de 30 mil votos nas urnas e ele foi eleito deputado estadual. E, também com a influência de Nikolas, Cassy Monteiro, bolsonarista, por pouco não foi eleita deputada federal. Ela ficou na primeira-suplência, com quase 45 mil votos.

De fora

Essas eleições não foram das melhores para a família Trad, que sempre foi boa de voto. Primeiro, começou com a desistência do senador Nelson Trad Filho (PSD) de concorrer à reeleição. Depois, veio a derrota nas urnas de Fábio Trad, que disputou a cadeira de governador pelo PT. Quem também perdeu foi o ex-prefeito da Capital e vereador Marcos Trad, que não conseguiu se eleger deputado federal, mesmo “empurrado” por Camila Jara. Ele é filiado ao PV, que forma federação com o PT.

Aniversariantes

  • Dr. Aluízio Pessoa Frazão,
  • Maria José Xavier,
  • Nailor Vargas Marcondes de Souza,
  • Eva Maria Katayama Negrisolli,
  • Paulo César Katayama,
  • Jonas Chaves Junior,
  • Solange Mitsuko Yamamoto,
  • Eloá Subtil Padial,
  • Dario Pegoraro,
  • Jorge Yoshimitsu Kurauchi,
  • Rodrigo Soares de Freitas,
  • Alexandre Maluf Victório,
  • Ilma de Maria de Lima e Silva,
  • Mitsuru Kurauchi,
  • Walsao Maciel de Oliveira,
  • Jair Perin,
  • Sadi Bertin,
  • Samuel Ferreira Sampaio,
  • Erliete Palhano Canavarros,
  • Vanderlei Amado,
  • Ises Ferreira Nasser,
  • Laura Achucarro,
  • Simar Dias de Lessonier,
  • Dr. Izaias Pereira da Costa,
  • Renata Kamiya Abdala,
  • Dra. Áisa Haidar Lani,
  • Raquel Silva Fernandes,
  • Aurenice Rodrigues Pinheiro Pilatti,
  • Dr. Antônio Carlos Vasques,
  • Adriano Magno de Oliveira,
  • Cláudia Helena Bitencourt,
  • Nelson Inácio Moreno,
  • Francisco Alves de Araújo,
  • Aparecido Ney Rodrigues,
  • Idalino Alves da Silva,
  • Heloisa Helena Mota Peres,
  • Elisangela da Silva,
  • Marcos Antonio Nery da Silva,
  • Jomil Vinicius de Albuquerque,
  • Terezinha Aparecida de Freitas,
  • José Claudio Fabris,
  • Aldo de Oliveira,
  • Laerte Garcia Ferreira,
  • Emílio Arruda Filho,
  • Luiz Souza Meira,
  • Eneide Gomes do Nascimento,
  • Dr. César Aníbal Aguiar Benavides,
  • Dra. Manuela Janini Gonçalves,
  • Jonas de Paula Diniz,
  • Haydeé Inácio Ribeiro,
  • Jayme de Andrade Júnior,
  • Marco Aurélio Vilanova,
  • Dr. Evódio Teodoro da Silva,
  • João Batista da Costa Vieira,
  • Luiz Carlos Mello Castanheira,
  • Marcolino Rodrigues,
  • João Martins,
  • Antonio Oshiro,
  • Joaquim Pereira Alves Junior,
  • Arnaldo Bastos da Silva,
  • Nori Mateus Vieira,
  • Anizio de Almeida Borges,
  • Milton Mambelli,
  • César Braga Maidana,
  • Luiz Alberto de Souza,
  • Wagner Lima,
  • Moisés Teodoro Erbano,
  • Alcides Rodrigues Filho,
  • Maria Aparecida Mendes,
  • Munira Ferzeli Neta,
  • Paulo Henrique Souto,
  • Maria Eunice Gomes,
  • Cristina Ferreira,
  • Renato Vilhena Silva,
  • Samira Lopes,
  • José Luiz da Silva Neto,
  • Nelson Vieira de Souza,
  • João Irinei Guimarães de Souza,
  • Aparício Lopes Filho,
  • João Marcelo Lima,
  • Izabel Gomes da Silva,
  • Mercedes Rodrigues de Brito,
  • Brigida Brites Marques,
  • Adauto Ribeiro de Souza,
  • Isabel Cristina Rodrigues,
  • Aparecida Quicue Koyanagui Inoue,
  • Sônia Cristina Valtuille França Saigali,
  • Leandro Martins de Almeida,
  • Maxmiliano Alves Barbosa,
  • Claudete Elias da Silva,
  • Jânio Ribeiro Souto,
  • Dr. Alberto de Oliveira Rosa Pires,
  • Gustavo Silva Pelissaro,
  • Diva Maria Valente Soares,
  • Vivian de Josilco Olegário,
  • Paola Azambuja Marcondes,
  • Erondina Garcia Rodrigues,
  • Ana Cláudia Araújo Santos,
  • Thaissa de Sena Moraes,
  • Brígido Fernandes,
  • Mário Sérgio Pires,
  • Rosinéia Brito de Oliveira Lopes,
  • Leonardo Nicaretta,
  • Euclides Nunes Junior,
  • Sidnei Camargo do Nascimento,
  • Ademar Amâncio Pereira Machado,
  • Daniel Cavalcanti Hayashi,
  • Thays da Silva Rosa Schwanz,
  • Lidiane de Ávila Carpejani,
  • Priscilla Anuda Quarti Vieira,
  • Adilson Stiguvitis Lima.

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