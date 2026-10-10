Na campanha eleitoral deste ano, chamou atenção o empenho de certos... Leia na coluna de hoje

Isaac Ramos - Poeta de MS
"Pressinto poesia, mas um imberbe poema desavisado e desarrumado chega sem trazer-me qualquer novidade”.
FELPUDA
Na campanha eleitoral deste ano, chamou atenção o empenho de certos servidores comissionados. Parecia que, inesperadamente, eles foram tomados por um “amor repentino” pelos candidatos, mas visivelmente atuando sob livre e espontânea pressão. Teve dancinhas, enxurradas de selfies e presença assídua em reuniões políticas dos mais variados candidatos. Tudo para garantir mais quatro anos de crachá no Governo. Deu até dó!
Neste sábado (10), a partir das 16h., no Sesc Teatro Prosa, acontece o espetáculo “Xico e Mixirica em Truques e Trapalhadas”, com apresentação circense voltada ao público infantil. Em cena, Xico e Mixirica tentam surpreender a plateia com números de mágica, mas as coisas nem sempre acontecem do jeito esperado. É justamente a partir dos erros e das tentativas atrapalhadas que a dupla constrói as brincadeiras e convida o público a participar do espetáculo.A montagem utiliza elementos do circo e da mágica para explorar a imaginação e mostrar às crianças que uma tentativa que dá errado também pode se transformar em diversão. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis na plataforma Sympla.
Força
Com 903.554 votos, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) bateu o recorde da Tereza Cristina (PP) na disputa para o Senado. Nas eleições de 2022, ela obteve 829.149 votos. O Capitão Contar (PL) também ultrapassou o número de votos da senadora com os seus 856.045 votos. É a força do PL bolsonarista em MS.
Efeito
A expressiva votação de Camila Jara, reeleita deputada federal, tem explicação. Os eleitores do deputado federal Vander Loubet migraram em massa para Camila, que obteve 154.157 votos. Só que a decisão de Vander em trocar a candidatura à reeleição para tentar o Senado, tirou o poder de força do PT de eleger pelo menos dois deputados federais, como vinha ocorrendo nas últimas eleições. Nas urnas, ela superou os bolsonaristas do PL, mas eles elegeram três dos oito deputados federais.
Aí...
Quando a gente pensa que já viu tudo e mais um pouco neste mundo, aparece figurinha pedindo “força” para influenciadores junto aos seus seguidores. Nada demais se os ditos-cujos divulgassem assuntos sérios e não dancinhas, “abobrinhas” e outras “inhas” mais. Surreal! Dá licença, vai!...
ANIVERSARIANTES
SÁBADO (10)
- Dra. Silvia Kamiya Yonamine Reinheimer,
- Dr. Ary Velásquez,
- Dr. Waldemir Moka Miranda de Britto,
- Silvelena Sandim da Silva,
- Juliana Cristina Ribeiro da Silva,
- Dimitrios Kristos Karavaslis,
- Moacir da Silva,
- Eliezer da Silva Neves,
- Jair Kiyoshi Tamashiro,
- Tadashi Tada,
- João Gabelone,
- Odanir Yule Queiroz,
- Vergílio Rodrigues Terra,
- Alfredo Fernandes,
- Kempes Newton Dias da Silva,
- Leo Renato Miranda,
- Antoninho Borges de Lima,
- Angelo Luiz Fabre,
- Felipe Ribeiro Casanova,
- Joel Gonçalves da Rosa,
- Josué Pereira de Souza,
- Édio de Souza Viegas,
- Dário de Oliveira Lima Filho,
- Nair Fortes Teixeira,
- Ney Kuasne,
- Dr. Allan Kardec Cordeiro,
- Ruy Sérgio Pazin,
- Dr. Vladimir Abreu da Silva,
- Zózima Augusta Teixeira Lopes,
- Carlos Eduardo Souza Soares,
- Willian Ney Portela de Souza Júnior,
- Adercio Barbuio,
- Luis Evandro Loeff,
- Enio Davi Oliveira Silva,
- Dalva Ribeiro Rodrigues,
- Francisco Irala Guerra,
- josé Mauricio Andrade Menezes,
- Maria Aparecida Lima Barão Sabino,
- Sergio Afonso Vendrame,
- José Carlos Climato da Silva (Fuminho),
- Josiane Arce Vieira Cesco,
- Geanine Veiber Silva,
- Carlos Eduardo Tonissi Nasser,
- Rosalina Rodrigues Morilhas,
- Carla de Carvalho Pagnoncelli Bachega,
- Patricia Tieppo Rossi,
- Salvador Tadeu Rizzo,
- Marco Antonio Guimaraes Marcondes,
- Fernando Madeira,
- Dra. Elizabeth Jamile Dibo Nacer Hindo,
- Rayter Abib Salomão,
- Dr. Luciano Anechini Lara Leite,
- Márcia Maluf Haddad,
- Evandro Pagnoncelli Peixoto,
- Karolina Furquim de Oliveira Milani,
- Dr. Neraldo Marques,
- Elaine Margarida Fagundes Prado,
- Dr. Rodrigo Silva Lacerda César,
- Larissa Diniz Paraguassu,
- José Auto Junior,
- Linei Jacques Teixeira,
- Daniela Leite Langassner,
- João Pereira da Silva,
- Marcos Antonio Tinoco,
- Verusca Regina Calegari,
- Bruna Capelari,
- Leni Helena Longo,
- Marta Lúcia Miglioli,
- Éder Adania,
- Marcelo Juarez Manfrinato,
- Anselmo Darolt Salazar,
- Maria Aparecida Bispo,
- Aires Fernando Monteiro Milleo.
DOMINGO (11)
- Taís Marina Tellaroli Fenelon,
- Ana Maria Arinos da Silva El Daher,
- Leila Del Valle Palhano,
- Dr. Edmar Cassaro,
- Antônio Simão Abrão Filho,
- Oseli Sanches Possari,
- Gilsemar Fagundes Euzébio,
- Nádua Ale Sayd,
- Elisangela Bueno dos Santos,
- José Roberto Vieira de Moura,
- Cleonice Ferreira Dario,
- Ana Paula Melo Machado,
- Cristiane Kanda Abe,
- Hélio Gomes Diniz,
- Ivan de Souza Lima,
- Luiz Henrique de Souza,
- Juliana Naomi Igarashi,
- Bernardo José Bettini Yarzon,
- Luiz Iha,
- Vanubia Farias Gonçalves,
- Dayci Pereira,
- Gilberto Franco,
- Nelson Lam Kowai Fook,
- Alfredo Machado Júnior,
- Jean Carlos Pereira da Silva,
- John Carlos Pereira da Silva,
- Carmem Lúcia Santiago,
- Djair Pinheiro,
- Ieda Normand Tosta Pecantet,
- Terezinha Alves Takagi,
- Paola Scaff,
- Estalinda Ribeiro Sobreiro,
- Aparecida Lemes Braz,
- Ana Paula Farias,
- João Manoel Vargas,
- Lincoln Tôrres,
- Maria Aparecida Forin,
- Renato Flôres,
- Noritoshi Sato,
- Neli Todesquini Câmara,
- Eloísa Chagas Correa,
- Maria de Lourdes Medina Coutinho,
- Fátima Gonçalves Batista Carvalho,
- Luiz Gonzaga Crosara Júnior,
- José João Di Martini,
- Marlene Gomes Gabilan,
- José Roberto Carvalho,
- Nilson da Rocha Silva,
- Inês Frattini da Rocha,
- Sérgio de Oliveira Vasconcelos,
- Nadyr Côgo Santiago,
- Hernane Alves de Oliveira,
- Ronie Garcia Ferreira,
- Regina Dornte Broch,
- Ricardo Joerke,
- Helena Célia Guimarães,
- André Mariani,
- Rodrigo de Andrade Oliveira,
- Cibele Irene Bodelão,
- Priscilla Zacharias Rodrigues,
- Cézar Augusto Martins Cáceres,
- Fabiany Aparecida Ferraz de Oliveira,
- Marcelo Corrêa da Costa Mota,
- Rosângela Junqueira Rossetto,
- Leandro Nunes Barros,
- Rafael Augusto Tamazato da Silva,
- Francisco Carlos Pierette,
- Israel dos Santos,
- Walter Ney Varanis,
- Ivone Ottoni,
- Eduardo Mineo Yamasaki,
- José Nelson Marin Ferraz,
- Antonio Nicacio Maidana,
- Luiz Felipe Nery Enne,
- Matheus Podalírio Tedesco Dandolini,
- Vanessa da Silva Torraca,
- José Antonio Abbade.
Colaborou com Tatyane Gameiro