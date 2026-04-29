O ex-prefeito de Ponta Porã Hélio Peluffo está colocando a armadura... Leia na coluna de hoje

Isabel Allende, escritora chilena
"Todos temos dentro de nós uma insuspeita reserva de força que emerge quando a vida nos põe à prova”.
FELPUDA
O ex-prefeito de Ponta Porã Hélio Peluffo está colocando a armadura para entrar em campo e brigar por uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ele deixou o PSDB e filiou-se ao PP do governador Eduardo Riedel, de quem foi secretário, e da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias. Em dezembro de 2022, Peluffo renunciou ao mandato de prefeito de Ponta Porã para assumir a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog), cargo que ocupou até agosto de 2024. Como se vê...
Em família
Tio e sobrinho irão disputar vagas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nas eleições de outubro. Estarão em campo, o deputado Jamilson Name, que buscará a reeleição, e o ex-conselheiro do Tribunal de Contas Jerson Domingos, que é irmão da mãe do parlamentar.
Mais
Em 2022, Jamilson ficou na quarta posição no ranking dos mais votados. Seu tio, na última eleição que disputou, em 2010, alcançou a quinta colocação. Foi presidente da Assembleia de MS por oito anos, ou quatro vezes consecutivas.
Beabá
Pré-candidatos de todas as cores partidárias estão buscando aprender os segredos da IA (Inteligência Artificial) para colocar em uso nessas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou alterações na resolução que trata da propaganda para regulamentar, entre outros pontos, o uso de IA pelos partidos, candidatos e provedores de Internet. Segundo o TSE, objetivo é garantir a realização de eleições seguras, transparentes e limpas.
Recuo
Nos meios políticos, há quem diga que o desejo das esposas dos deputados federais Marcos Pollon, Naiane Bitencourt, e a de Rodolfo Nogueira, Gianni Nogueira, ficará apenas “no querer”. A promessa de que poderiam ser candidatas ainda quando o ex-presidente Bolsonaro estava atuando politicamente, teria perdido força. Assim, nenhuma deverá tentar qualquer cargo e por três razões: apoio político diminuiu, espaço partidário reduziu e campanhas difíceis.
Na pauta
O Congresso Nacional deverá analisar nesta quinta-feira (30), o veto presidencial ao projeto que trata da dosimetria das penas para condenados ligados aos atos de 8 de janeiro de 2023. A decisão poderá alterar o tempo de prisão e as regras de progressão de regime. O texto aprovado no fim de 2025 estabelece critérios para o cálculo das penas, considerando gravidade, antecedentes e circunstâncias. Também prevê a possibilidade de redução das punições, podendo alcançar investigados, réus e já condenados.
Aniversariantes
Dra. Thaynara Souza da Silva;
Tatiana Martinho Lescano Trad;
Maria Dileni Rezende Siufi;
Luana Ruiz;
Dra. Eluiza Bortolotto Ghizzi;
Sandra Coutinho Curado;
Dr. Alfredo Marquart Filho;
Ricardo dos Santos Widal;
Leonardo Teixeira Lage;
Rosa Carolina da Costa Rondon;
Sidnei Kunimatsu Guenka;
Adilson Amorim Puertes;
Maria Elisabeth Mitsuko Ricco;
Marcio Aparecido de Lacerda;
Diego Theodoro Loinaz;
Zuliney Medeiros Acosta;
Helio Sanches;
Maria Raquel Lins de Oliveira;
Ana Flávia Martins Cantarin;
Maria Angélica Velasques;
Milene de Oliveira Nantes;
Edman Yamazato;
Eliza Yoko Kanashiro Miyahira;
Gustavo de Arruda Castelo (Cegonha);
Juliana Abuhassan;
Nilo Peçanha Coelho Filho;
Miriam Heney;
Hugo Borges Soares;
Oneide Gomes;
Vanderlei Pinheiro de Lima;
Nivaldo Araujo;
Célia Flores Medeiros;
Elvira de Oliveira Marques;
Hugo Pinto de Almeida;
Alice Martins de Jonas;
José Silva;
Afonsina Santana Costa;
Honorina Gonçalves;
Tércio Waldir de Albuquerque;
Marilene de Oliveira Lima;
Jesus Delbar Ferreira Leite;
Bruno Kurt Fehauer;
Rogério Pereira Lobo;
Gabriela Maria Bastos Lucchesi Kadri;
José Rizkallah Júnior;
Bruno Schneider Pereira Sele;
Braulio Schneider Pereira Sele;
Dr. Antonio Carlos de Menezes;
Ary Campos de Oliveira;
Mário Sérgio Miranda;
Dilza Andrade Xavier;
Patrícia Carneiro de Melo;
Diana Maria Marques;
Cleuza Helena dos Reis Assis;
Eulália Maria Ferreira de Souza;
Odilza Nogueira;
Norma Suely Flores;
Maria Elza da Silva Cruz;
Sérgio Murilo de Souza Teixeira;
Maria Helena Cruz;
Florêncio Ruiz Esteche;
Maria Lucia Echeverria Rocha;
Douglas Lubacheski de Aguiar;
Ivanir Cardoso de Melo;
Fernando Câmara Ferreira;
Adilson de Souza Rodrigues;
Maria Artêmia Rocha da Silveira;
Luiz Felipe Santa Rita d’Athayde Gall;
Dr. Cesar Adania;
Alceu Roberto Ungari;
Bruna Arza Schneider;
Joracy Pereira Hernandes;
Antonia de Jesus Pereira;
Jacqueline Fatima Rodrigues de Mendonça;
Francisco Valter Azambuja;
Nair Barbosa Rodrigues;
Cláudia Olívia Cesco Ribeiro Harfouche;
Antonio Carlos da Silva;
Daniel de Paula e Souza;
Edu Mariano de Souza Júnior;
Jean Rodrigo Lisbinski;
Hedil Marcos Benzi Filho;
Carlos Alberto Machado;
Paula Balestieri Mariano de Souza;
Jaqueline Zambiasi;
Mario Kimio Sasada;
Messias Alipio de Oliveira Ribeiro;
Dra. Emília Emiko Tomé Alves;
Rosalva Darc Lopes Nakamura;
Walfrido Lourenço de Souza;
Ivando Dias da Silva;
Rodolfo Martins Costa;
Joaquim de Jesus Campos de Faria;
Tânia Cristina Pereira Souza;
Antonio Leite de Barros Neto;
Sérgio Luiz Romanholi;
Alessandro Consolaro;
Denivaldo Antônio de Oliveira;
Renato da Silva Cavalcanti;
Weber Luciano de Medeiros;
Adriana Teles Morele Monteiro;
Juarez Valerio Durex;
João Alberto Batista;
Gustavo Lauro Korte Junior;
Ana Patricia Pinesso;
Ester Cruciol;
Renatta Silva Venturini;
Colaborou Tatyane Gameiro