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Diálogo

O ex-prefeito de Ponta Porã Hélio Peluffo está colocando a armadura... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (29)

Ester Figueiredo

29/04/2026 - 00h02
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Isabel Allende, escritora chilena
"Todos temos dentro de nós uma insuspeita reserva de força que emerge quando a vida nos põe à prova”.

FELPUDA

O ex-prefeito de Ponta Porã Hélio Peluffo está colocando a armadura para entrar em campo e brigar por uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ele deixou o PSDB e filiou-se ao PP do governador Eduardo Riedel, de quem foi secretário, e da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias. Em dezembro de 2022, Peluffo renunciou ao mandato de prefeito de Ponta Porã para assumir a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog), cargo que ocupou até agosto de 2024. Como se vê...

29 04 2026 Felpuda

Em família

Tio e sobrinho irão disputar vagas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nas eleições de outubro. Estarão em campo, o deputado Jamilson Name, que buscará a reeleição, e o ex-conselheiro do Tribunal de Contas Jerson Domingos, que é irmão da mãe do parlamentar. 

Mais

Em 2022, Jamilson ficou na quarta posição no ranking dos mais votados. Seu tio, na última eleição que disputou, em 2010, alcançou a quinta colocação. Foi presidente da Assembleia de MS por oito anos, ou quatro vezes consecutivas.

Maritza Cogo e Carla Bernal, que foram empossadas, respectivamente, nos cargos de vice-presidente e presidente do MDB Mulher de Campo Grande, no último dia 15Maritza Cogo e Carla Bernal, que foram empossadas, respectivamente, nos cargos de vice-presidente e presidente do MDB Mulher de Campo Grande, no último dia 15 - Foto: Arquivo pessoal

 

Jéssyca PanossoJéssyca Panosso - Foto: arquivo pessoal

Beabá

Pré-candidatos de todas as cores partidárias estão buscando aprender os segredos da IA (Inteligência Artificial) para colocar em uso nessas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou alterações na resolução que trata da propaganda para regulamentar, entre outros pontos, o uso de IA pelos partidos, candidatos e provedores de Internet. Segundo o TSE, objetivo é garantir a realização de eleições seguras, transparentes e limpas.

Recuo

Nos meios políticos, há quem diga que o desejo das esposas dos deputados federais Marcos Pollon, Naiane Bitencourt, e a de Rodolfo Nogueira, Gianni Nogueira, ficará apenas “no querer”. A promessa de que poderiam  ser candidatas ainda quando o ex-presidente Bolsonaro estava atuando politicamente, teria perdido força. Assim, nenhuma deverá tentar qualquer cargo  e por três razões: apoio político diminuiu, espaço partidário reduziu e campanhas difíceis.

Na pauta

O Congresso Nacional deverá analisar nesta quinta-feira (30), o veto presidencial ao projeto que trata da dosimetria das penas para condenados ligados aos atos de 8 de janeiro de 2023. A decisão poderá alterar o tempo de prisão e as regras de progressão de regime. O texto aprovado no fim de 2025 estabelece critérios para o cálculo das penas, considerando gravidade, antecedentes e circunstâncias. Também prevê a possibilidade de redução das punições, podendo alcançar investigados, réus e já condenados.

Aniversariantes

Dra. Thaynara Souza da Silva;
Tatiana Martinho Lescano Trad;
Maria Dileni Rezende Siufi;
Luana Ruiz;
Dra. Eluiza Bortolotto Ghizzi;
Sandra Coutinho Curado;
Dr. Alfredo Marquart Filho;
Ricardo dos Santos Widal;
Leonardo Teixeira Lage;
Rosa Carolina da Costa Rondon;
Sidnei Kunimatsu Guenka;
Adilson Amorim Puertes;
Maria Elisabeth Mitsuko Ricco;
Marcio Aparecido de Lacerda;
Diego Theodoro Loinaz;
Zuliney Medeiros Acosta;
Helio Sanches;
Maria Raquel Lins de Oliveira;
Ana Flávia Martins Cantarin;
Maria Angélica Velasques;
Milene de Oliveira Nantes;
Edman Yamazato;
Eliza Yoko Kanashiro Miyahira;
Gustavo de Arruda Castelo (Cegonha);
Juliana Abuhassan;
Nilo Peçanha Coelho Filho;
Miriam Heney;
Hugo Borges Soares;
Oneide Gomes;
Vanderlei Pinheiro de Lima;
Nivaldo Araujo;
Célia Flores Medeiros;
Elvira de Oliveira Marques;
Hugo Pinto de Almeida;
Alice Martins de Jonas;
José Silva;
Afonsina Santana Costa;
Honorina Gonçalves;
Tércio Waldir de Albuquerque;
Marilene de Oliveira Lima;
Jesus Delbar Ferreira Leite;
Bruno Kurt Fehauer;
Rogério Pereira Lobo;
Gabriela Maria Bastos Lucchesi Kadri;
José Rizkallah Júnior;
Bruno Schneider Pereira Sele;
Braulio Schneider Pereira Sele;
Dr. Antonio Carlos de Menezes;
Ary Campos de Oliveira;
Mário Sérgio Miranda;
Dilza Andrade Xavier;
Patrícia Carneiro de Melo;
Diana Maria Marques;
Cleuza Helena dos Reis Assis;
Eulália Maria Ferreira de Souza;
Odilza Nogueira;
Norma Suely Flores;
Maria Elza da Silva Cruz;
Sérgio Murilo de Souza Teixeira;
Maria Helena Cruz;
Florêncio Ruiz Esteche;
Maria Lucia Echeverria Rocha;
Douglas Lubacheski de Aguiar;
Ivanir Cardoso de Melo;
Fernando Câmara Ferreira;
Adilson de Souza Rodrigues;
Maria Artêmia Rocha da Silveira;
Luiz Felipe Santa Rita d’Athayde Gall;
Dr. Cesar Adania;
Alceu Roberto Ungari;
Bruna Arza Schneider;
Joracy Pereira Hernandes;
Antonia de Jesus Pereira;
Jacqueline Fatima Rodrigues de Mendonça;
Francisco Valter Azambuja;
Nair Barbosa Rodrigues;
Cláudia Olívia Cesco Ribeiro Harfouche;
Antonio Carlos da Silva;
Daniel de Paula e Souza;
Edu Mariano de Souza Júnior;
Jean Rodrigo Lisbinski;
Hedil Marcos Benzi Filho;
Carlos Alberto Machado;
Paula Balestieri Mariano de Souza;
Jaqueline Zambiasi;
Mario Kimio Sasada;
Messias Alipio de Oliveira Ribeiro;
Dra. Emília Emiko Tomé Alves;
Rosalva Darc Lopes Nakamura;
Walfrido Lourenço de Souza;
Ivando Dias da Silva;
Rodolfo Martins Costa;
Joaquim de Jesus Campos de Faria;
Tânia Cristina Pereira Souza;
Antonio Leite de Barros Neto;
Sérgio Luiz Romanholi;
Alessandro Consolaro;
Denivaldo Antônio de Oliveira;
Renato da Silva Cavalcanti;
Weber Luciano de Medeiros;
Adriana Teles Morele Monteiro;
Juarez Valerio Durex;
João Alberto Batista;
Gustavo Lauro Korte Junior;
Ana Patricia Pinesso;
Ester Cruciol;
Renatta Silva Venturini;

Colaborou Tatyane Gameiro

Música

Cantora de MS lança versão de clássico japonês em bossa nova

Douradense, descendente de japoneses, transforma memórias e influências da infância em ponte musical entre duas culturas distintas

27/04/2026 12h30

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Fotos: Divulgação

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Atravessar oceanos sem sair da própria história. É nesse território simbólico que a cantora nipo-brasileira Mariana Matsui constrói sua trajetória artística. Nascida em Dourados e criada com referências culturais brasileiras e japonesas, a artista lança no dia 1º de maio uma nova versão do clássico japonês “Kawa no Nagare no Yō Ni”, em parceria com Lisa Ono.

A releitura, que incorpora elementos de bossa nova e jazz, marca um percurso profundamente ligado à identidade, à memória e ao pertencimento.

A canção, eternizada na voz de Hibari Misora, é considerada uma das mais emblemáticas da música japonesa. Lançada originalmente em 1989, tornou-se um símbolo geracional, atravessando décadas e mantendo-se viva no imaginário coletivo do país. Na versão de Mariana, o arranjo ganha nova atmosfera, com influências da música brasileira, sem perder a delicadeza da original.

RAÍZES

Antes de alcançar palcos internacionais, a história de Mariana Matsui começa no interior de Mato Grosso do Sul. Foi em Dourados que ela viveu a infância e teve seus primeiros contatos com a música – e também com a cultura japonesa, que viria a se tornar um dos pilares de sua identidade artística.

A ligação com o Japão nasceu dentro de casa. Neta de uma imigrante japonesa, Mariana cresceu convivendo intensamente com a avó, a quem chama carinhosamente de “bachan” (vovó, em japonês).

As duas moravam lado a lado, e era na casa da avó que a futura cantora mergulhava em um universo cultural distinto: assistia à televisão japonesa, ouvia músicas tradicionais e conhecia artistas que marcaram sua formação musical ainda na infância.

“Foi tudo muito natural. Antes mesmo de entender o que era MPB ou jazz, eu já tinha essa conexão com a cultura japonesa”, relembra.

Aos quatro anos, já demonstrava interesse por música, incentivada por videogames e karaokês caseiros. Aos oito, começou a cantar.

Esse início precoce foi moldado por um ambiente cultural híbrido, característico de Mato Grosso do Sul, estado que abriga uma das mais fortes comunidades de descendentes japoneses no Brasil.

Além da influência familiar, Mariana destaca o acolhimento que recebeu ao longo da infância. Eventos locais, clubes e iniciativas culturais foram fundamentais para seu desenvolvimento artístico. “Eu tenho uma memória muito afetiva de tudo isso. Sempre fui muito bem acolhida”, afirma.

PONTE CULTURAL

Aos 14 anos, Mariana se mudou para São Paulo, onde aprofundou sua formação musical e deu os primeiros passos profissionais. Foi na capital paulista que entrou em contato mais direto com a música brasileira, especialmente a bossa nova, que, com o jazz, marca sua identidade artística.

Anos depois, em 2021, a cantora deu um novo salto ao se mudar para o Japão. A experiência, inicialmente motivada por circunstâncias pessoais, acabou se transformando em um ponto de virada em sua carreira.

“Foi lá que eu realmente comecei a entender minhas raízes. Eu sempre tive essa influência, mas viver no Japão me fez sentir isso de forma muito mais profunda”, explica.

No país asiático, Mariana se encontrou em um espaço de representatividade, sendo uma artista brasileira, com ascendência japonesa, levando a música do Brasil para um público que, surpreendentemente, já tem forte conexão com esse repertório.

GRANDES FÃS

Ao contrário do que muitos imaginam, a bossa nova não é apenas um símbolo cultural brasileiro – ela também é amplamente valorizada no Japão. Segundo Mariana, o país asiático está entre os maiores consumidores do gênero no mundo, superando inclusive o próprio Brasil em determinados nichos.

“O japonês, quando gosta de algo, se aprofunda. Eles estudam, colecionam discos, aprendem português. Já conheci pessoas que sabem mais sobre música brasileira do que eu”, relata.

Essa relação intensa com a música se reflete também na recepção do público aos shows da artista. Mariana conta que, ao incluir canções japonesas em seu repertório, frequentemente presencia reações emocionadas da plateia. “Já vi pessoas chorando durante as apresentações. Existe uma conexão muito forte”, diz.

Além disso, o fato de ter ascendência japonesa desperta identificação no público local, que vê na cantora uma espécie de ponte cultural. “Eles se sentem orgulhosos de ver alguém que cultiva essa ligação com o país deles”, afirma.

O SINGLE

A escolha de “Kawa no Nagare no Yō ni” como primeiro single do novo projeto não foi apenas estética, mas também profundamente afetiva.

A música, tradicional dentro da cultura japonesa, também faz parte da memória coletiva das famílias descendentes no Brasil.

“É uma canção que tocava muito na casa da minha avó. Ela me remete diretamente à minha infância, à minha família, à convivência entre gerações”, explica Mariana.

Ao revisitar a obra, a artista buscou ressignificar a canção a partir de sua própria trajetória. Para isso, incorporou elementos da bossa nova e do jazz, criando um arranjo que dialoga com sua identidade musical contemporânea.

A decisão também tem um significado pessoal importante. Aos 90 anos, sua avó acompanha com orgulho o lançamento do single em japonês – um gesto que a cantora define como uma forma de honrar suas origens em vida.

“Essa música me conecta com tudo: minha infância, minha família, minhas raízes. É um lugar muito especial no meu coração”, afirma.

Entre o Brasil e o Japão, entre o português e o japonês, entre a tradição e a reinvenção, a artista constrói um caminho singular, em que as diferenças não se anulam, mas se complementam.

“Eu me considero brasileira, mas minhas raízes orientais estão no meu DNA. Poder viver isso e levar a música brasileira para o Japão é um lugar de muita gratidão”, resume.

Capa do single “Kawa no Nagare no Yō Ni”, em parceria com Lisa Ono - Fotos: Divulgação

PARCERIA

Lisa Ono - Foto: Divulgação 

A participação de Lisa Ono no projeto reforça ainda mais essa conexão entre Brasil e Japão. Reconhecida como uma das principais responsáveis por popularizar a bossa nova no país asiático, a artista construiu uma carreira sólida ao longo de décadas, tornando-se referência nesse intercâmbio cultural.

O encontro entre as duas aconteceu no Japão e evoluiu de forma natural. “Quando pensamos no disco, o nome dela surgiu imediatamente. E foi um presente ter ela na faixa”, conta Mariana.

A parceria simboliza a continuidade de uma ponte entre gerações e culturas. Ambas compartilham trajetórias marcadas pela circulação entre Brasil e Japão, explorando identidades múltiplas por meio da música.

TURNÊ 

O lançamento do single marca o início de uma agenda intensa no Japão, com apresentações em eventos e espaços relevantes da cena musical do país. Entre os destaques estão participações no La Folle Journée Tokyo e na rádio J-WAVE FM, além de shows e eventos institucionais.

A turnê também funciona como uma prévia do álbum que Mariana prepara para lançar ainda este ano. Diferentemente do single, o disco será majoritariamente em português, reafirmando seu compromisso com a música brasileira, mas sem abrir mão das influências orientais que marcam sua trajetória.

Diálogo

A cinco meses das eleições 2026, tem gente comentando que pré-candidaturas... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (27)

27/04/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Khalil Gibran, escritor libanês

"Deve existir algo estranhamente sagrado no sal: está em nossas lágrimas e no mar..."

Felpuda

A cinco meses das eleições 2026, tem gente comentando que pré-candidaturas lançadas de afogadilho, de nomes   que desfrutaram do que hoje condenam, já se mostram no balão de oxigênio para sobreviver. A maioria da oposição colocou armadura para guerrear, mas adversário está muito distante, em céu de brigadeiro, enquanto tchurminha do contra ainda continua patinando, sem sair do lugar. Já se ouve que nada poderá melhorar os índices para causar qualquer ameaça. Como disse Rui Barbosa: "A memória é um hóspede incômodo, de que os homens políticos, neste país, se dão pressa em descartar-se".

Diálogo

Unidos

O trio de deputados de Dourados se uniu em plenário da Assembleia de MS para falar sobre a situação no município que vive epidemia de Chikungunya, deixando as autoridades sanitárias de cabelos em pé. Eles são de partidos diferentes, mas nessa questão decidiram se unir.

Mais

Isso, mais para alertar a população e menos para críticas. José Teixeira (PL), Lia Nogueira (PSDB) e Gleice Jane (PT) deixaram diferenças ideológicas de lado para centrar seus pronunciamentos sobre os estragos do mosquito transmissor da doença.

DiálogoLuiza Brasil - Foto: Bruno Ryfer

 

DiálogoVanessa Giácomo - Foto: Webert Belicio

Desistência

Até as convenções, algumas desistências à disputa de vagas na Assembleia de MS e na Câmara Federal deverão ser anunciadas. A informação vem sendo tratada, neste momento, com muito cuidado para não causar reações maiores que possam comprometer a conclusão das chapas. Dizem que certos pré-candidatos estão somando "dois mais dois" e não conseguem fechar a conta com "quatro" e daí não querem nadar para morrerem na praia. A conferir.

Bamba

Decididamente, a prefeita Adriane Lopes não está conseguindo agir de forma política, nem mesmo entre alguns dos seus pares Progressistas na Câmara Municipal de Campo Grande. Sua administração vem sendo colocada em xeque por vereadores, que não estão dispostos a ser responsabilizados pela população sobre algumas decisões. Há quem diga que dois importantes sustentáculos seus estão "capengas": a Casa Civil e a Secretaria de Governo.

Derrubado

A Advocacia-Geral da União conseguiu, no Superior Tribunal de Justiça, derrubar mandado de segurança de ruralistas de MS contra portaria do Ministério da Justiça. O ato definiu os limites da Terra Indígena Ypoi-Triunfo, em Paranhos, com 19,5 mil hectares destinados ao povo Guarani Ñandeva. Na  ação, alegavam violação ao direito de propriedade e contestavam o Relatório de Identificação dos Povos Indígenas, base da portaria. Sustentaram que a área foi deixada no século passado, mas a Justiça não acatou as alegações.

Aniversariantes

Ana Lúcia Alves Arruda Pereira;
João Bosco de Castro Martins;
Simone Oliveira de Mendonça Azambuja;
Walmir Guimarães Dias;
Christina Lima Paniago;
Antonio Emilio Zandavalli;
Carmo Marques Santos;
Erly Heberle;
Rosidelma de Andrea Silva;
Joaquim Lopes de Carvalho Barros;
Leonildo Antonio Corrêa;
Maria Herinqueta de Almeida;
Terezinha Maria Peruzzo;
Guarim Gonçalves Neto;
Venizelos Papacosta Filho;
Milton Figueiredo;
Karla Pierro Scaff;
Paulo Flávio Carvalho;
Ieda de Oliveira Cruz Pinheiro;
Geraldo Clemente Andrade;
Ronaldo Nonato;
Felipe Melo;
Silvia Iwamizu Tada;
Marcionilo Alves dos Santos;
Alexandre Vilhena;
Humberto Antonio Mandetta;
Marilis Mariotto Donato;
Maria Socorro da Costa Silva;
Danieli Santin Scarpanti;
Adriano Corrêa da Silva;
Marina Faria Callejas Oliveira Lima;
Rômulo Tadeu Menossi;
Isaias Avila de Paula;
Pascalle Inverso Ramires;
José Carlos Sousa Gonçalves;
Luiz Paulo Lemos Castelluccio;
Juscelino Soares Brum;
Ismael Antonio Borges;
Waldir Miranda de Britto;
Dr. Pedro Monteiro de Almeida;
Jovir Perondi;
Suely Yamazato;
Neuza Costa da Silva Camargo;
Claudiano Barcellos Ribeiro;
Benedito Nogueira;
Paulo Afrânio Figueiredo Ribeiro;
Moacir Corrêa de Oliveira;
Paulo César Fialho de Oliveira;
Cleide Noemia Souza;
Pedro Mendes Fontoura Filho;
Vera Lúcia Correia de Oliveira;
Suely Anderson Corrêa;
Celia Mara Fernandes da Silva;
Dra. Cleonice Lemos de Souza;
Dr. Elizeu Insaurralde;
Arlindo Flôres Filho;
Regina Maria Nunes Cardoso;
José Roberto Salomão Abud;
João Alberto Silva Filho;
Eraldo Holsback Alves Azambuja;
Orlando Franco Fernandes;
Maria Júlia Ribeiro;
Eliana Ferreira;
Idelma da Silva Faria;
Carlos Henrique Menezes;
Dr. Davi Hamilton Chaparro Rodrigues;
Maria de Lurdes Moraes Buzaglo;
Dr. Eduardo Machado Rocha;
Lúcia Correa Diniz;
Renata Sales da Costa;
Wilmo Cavalcante Vila Nova;
João Gabriel Lopes Simões;
Denise Carvalho de Figueiredo;
Valdemir de Oliveira Ribeiro;
Luciene Rodrigues Portela;
Yoshihito Ota;
Sulmar de Almeida Marques;
Pedro Freitas Silva Torraca;
Solimar Alves Almeida;
Donizete Januário do Prado;
Renata Mieko Fujii Ramos;
Hugo de Oliveira Araujo;
Dr. Reinaldo Rodrigues Barreto;
Oscar José Reginaldo Martins;
Maurilio Antonio Bruzamarello;
Regiane Karyn da Silva Castro;
Vanderlei Pereira Borges;
Arlindo Icassati Almirão;
Jorge Fusao Sato;
Conrado Wolfring;
Rafael Saad Peron;
Girlaine Maria Aparecida Manica Kube;
Agnaldo Massao Sato;
José Roberto de Souza;
Olindo Inácio da Silva;
Marco Antonio Rodrigues;
Karyna Hirano dos Santos;
Austrio Ruberson Prudente Santos;
Gustavo Romanowski Pereira;
Teodoro Martins Ximenes;
Glauce Maria Creado Medeiros;
João Carlos Ocariz de Moraes Filho;
Kelvin da Costa Lopes;
Tereza Cristina Dantas;
Dalva Maria Moreira;
Maria Alice Almeida Prado;
Patrícia Barbosa Pereira;
Paulo Henrique Castro Menezes;
Lídia Oliveira de Lima;

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