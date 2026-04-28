Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

SAÚDE ANIMAL

Alimentação natural pode reduzir doenças renais em animais de estimação

Animais alimentados exclusivamente com ração seca e que não compensam com ingestão de água podem estar mais suscetíveis à desidratação leve crônica, alerta especialista

Mariana Piell

Mariana Piell

28/04/2026 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A hidratação adequada é um dos pilares da saúde de cães e gatos e sua negligência pode ter consequências sérias. Estudos e diretrizes internacionais apontam que a baixa ingestão de água está diretamente associada ao aumento da sobrecarga renal em pets, um fator de risco importante para o desenvolvimento e o agravamento de doenças renais crônicas, condição comum especialmente em animais mais velhos.

Segundo recomendações da International Renal Interest Society (Iris), referência mundial em nefrologia veterinária, manter níveis adequados de hidratação é essencial no manejo da doença renal crônica. Isso ocorre porque os rins dependem de um fluxo contínuo e suficiente de água para filtrar toxinas, equilibrar eletrólitos e garantir o bom funcionamento do organismo.

Quando esse consumo é insuficiente, a urina tende a ficar mais concentrada, o que aumenta o esforço dos rins para eliminar resíduos metabólicos. Com o tempo, essa sobrecarga pode contribuir para o desgaste do órgão e o agravamento de quadros clínicos já existentes.

ALIMENTAÇÃO COMO ALIADA

Embora muitos tutores associem a hidratação apenas ao consumo direto de água, a alimentação tem um papel igualmente relevante nesse processo. De acordo com a médica veterinária Iana Furtado, dietas com maior teor de umidade – como a alimentação natural ou rações úmidas – ajudam a complementar a ingestão hídrica ao longo do dia.

“Esse aporte amplia o consumo total de líquidos, ajudando a manter a urina mais diluída e reduzindo a sobrecarga sobre os rins. Quando o pet consome apenas alimentos secos, ele precisa compensar essa falta de umidade bebendo mais água”, explica.

Na prática, isso significa que animais alimentados exclusivamente com ração seca podem estar mais suscetíveis à desidratação leve crônica, caso não aumentem espontaneamente o consumo de água.

Já aqueles que recebem alimentos naturais ou úmidos conseguem ingerir parte significativa da água por meio da própria alimentação, o que favorece o equilíbrio fisiológico.

PROBLEMA SILENCIOSO

A doença renal crônica é uma das condições mais comuns em cães e, principalmente, em gatos idosos. Seu desenvolvimento costuma ser lento e silencioso, com sintomas que podem passar despercebidos pelos tutores nas fases iniciais.

Entre os sinais mais frequentes estão aumento da sede, maior volume de urina, perda de apetite, emagrecimento e apatia. Em estágios mais avançados, o quadro pode evoluir para vômitos, desidratação severa e alterações neurológicas.

Por isso, além da hidratação, o acompanhamento veterinário regular é fundamental para o diagnóstico precoce e o controle da doença.

ROTINA ALIMENTAR

Para estimular a ingestão de líquidos de forma natural, alguns alimentos podem ser incorporados à dieta, mas sempre com orientação profissional. A veterinária destaca que proteínas leves, legumes e frutas com alto teor de água podem contribuir para a hidratação.

Entre os vegetais indicados estão abobrinha e chuchu, que têm boa quantidade de água e são de fácil digestão. Já as proteínas podem ser oferecidas levemente resfriadas, o que também ajuda a tornar a refeição mais atrativa, especialmente em dias mais quentes.

No caso das frutas, algumas opções são naturalmente hidratantes e seguras para cães, como melancia, melão, morango, pera e maçã. No entanto, é essencial retirar sementes e caroços antes de oferecer.

Por outro lado, há frutas que devem ser evitadas por apresentarem potencial tóxico para os pets. Entre elas estão uva, carambola, açaí e abacate (principalmente casca e caroço), que podem causar desde distúrbios gastrointestinais até complicações mais graves.

A introdução de novos alimentos na dieta dos pets deve sempre ser feita de forma gradual. Quando combinada à ração comercial, a recomendação é iniciar com cerca de 10% a 20% da refeição composta por alimentos naturais, aumentando essa proporção ao longo de 7 a 14 dias.

Esse processo é importante para evitar desconfortos digestivos e permitir que o organismo do animal se adapte à nova dieta.

Além disso, cada pet tem necessidades específicas, que variam de acordo com idade, peso, raça e condições de saúde. Por isso, qualquer mudança alimentar deve ser orientada por um médico veterinário.

ESTRATÉGIAS

Para muitos tutores, fazer com que o pet beba mais água pode ser um desafio. No entanto, pequenas adaptações na rotina podem tornar esse processo mais fácil e até divertido.

É importante sempre garantir a oferta de água aos petsÉ importante sempre garantir a oferta de água aos pets - Foto: Freepik

Uma alternativa prática é oferecer cubos de frutas geladas, como melancia ou melão, que funcionam como petiscos refrescantes. Outra opção são as forminhas de gelo nutritivas, preparadas com frutas ou proteínas batidas com água ou iogurte natural sem açúcar.

Também é possível preparar picolés caseiros específicos para pets, utilizando caldo de carne sem sal e sem temperos ou iogurte natural como base. Essas opções ajudam a aumentar a ingestão hídrica de maneira lúdica, especialmente em períodos de calor.

Apesar das estratégias complementares, a oferta de água limpa e fresca continua sendo indispensável. O ideal é disponibilizar mais de um recipiente pela casa e manter os potes sempre higienizados, estimulando o consumo ao longo do dia.

Alguns animais também preferem água corrente – nesse caso, fontes específicas para pets podem ser uma alternativa interessante para incentivar a hidratação.

Diálogo

A cinco meses das eleições 2026, tem gente comentando que pré-candidaturas... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (27)

27/04/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Khalil Gibran, escritor libanês

"Deve existir algo estranhamente sagrado no sal: está em nossas lágrimas e no mar..."

Felpuda

A cinco meses das eleições 2026, tem gente comentando que pré-candidaturas lançadas de afogadilho, de nomes   que desfrutaram do que hoje condenam, já se mostram no balão de oxigênio para sobreviver. A maioria da oposição colocou armadura para guerrear, mas adversário está muito distante, em céu de brigadeiro, enquanto tchurminha do contra ainda continua patinando, sem sair do lugar. Já se ouve que nada poderá melhorar os índices para causar qualquer ameaça. Como disse Rui Barbosa: "A memória é um hóspede incômodo, de que os homens políticos, neste país, se dão pressa em descartar-se".

Diálogo

Unidos

O trio de deputados de Dourados se uniu em plenário da Assembleia de MS para falar sobre a situação no município que vive epidemia de Chikungunya, deixando as autoridades sanitárias de cabelos em pé. Eles são de partidos diferentes, mas nessa questão decidiram se unir.

Mais

Isso, mais para alertar a população e menos para críticas. José Teixeira (PL), Lia Nogueira (PSDB) e Gleice Jane (PT) deixaram diferenças ideológicas de lado para centrar seus pronunciamentos sobre os estragos do mosquito transmissor da doença.

DiálogoLuiza Brasil - Foto: Bruno Ryfer

 

DiálogoVanessa Giácomo - Foto: Webert Belicio

Desistência

Até as convenções, algumas desistências à disputa de vagas na Assembleia de MS e na Câmara Federal deverão ser anunciadas. A informação vem sendo tratada, neste momento, com muito cuidado para não causar reações maiores que possam comprometer a conclusão das chapas. Dizem que certos pré-candidatos estão somando "dois mais dois" e não conseguem fechar a conta com "quatro" e daí não querem nadar para morrerem na praia. A conferir.

Bamba

Decididamente, a prefeita Adriane Lopes não está conseguindo agir de forma política, nem mesmo entre alguns dos seus pares Progressistas na Câmara Municipal de Campo Grande. Sua administração vem sendo colocada em xeque por vereadores, que não estão dispostos a ser responsabilizados pela população sobre algumas decisões. Há quem diga que dois importantes sustentáculos seus estão "capengas": a Casa Civil e a Secretaria de Governo.

Derrubado

A Advocacia-Geral da União conseguiu, no Superior Tribunal de Justiça, derrubar mandado de segurança de ruralistas de MS contra portaria do Ministério da Justiça. O ato definiu os limites da Terra Indígena Ypoi-Triunfo, em Paranhos, com 19,5 mil hectares destinados ao povo Guarani Ñandeva. Na  ação, alegavam violação ao direito de propriedade e contestavam o Relatório de Identificação dos Povos Indígenas, base da portaria. Sustentaram que a área foi deixada no século passado, mas a Justiça não acatou as alegações.

Aniversariantes

Ana Lúcia Alves Arruda Pereira;
João Bosco de Castro Martins;
Simone Oliveira de Mendonça Azambuja;
Walmir Guimarães Dias;
Christina Lima Paniago;
Antonio Emilio Zandavalli;
Carmo Marques Santos;
Erly Heberle;
Rosidelma de Andrea Silva;
Joaquim Lopes de Carvalho Barros;
Leonildo Antonio Corrêa;
Maria Herinqueta de Almeida;
Terezinha Maria Peruzzo;
Guarim Gonçalves Neto;
Venizelos Papacosta Filho;
Milton Figueiredo;
Karla Pierro Scaff;
Paulo Flávio Carvalho;
Ieda de Oliveira Cruz Pinheiro;
Geraldo Clemente Andrade;
Ronaldo Nonato;
Felipe Melo;
Silvia Iwamizu Tada;
Marcionilo Alves dos Santos;
Alexandre Vilhena;
Humberto Antonio Mandetta;
Marilis Mariotto Donato;
Maria Socorro da Costa Silva;
Danieli Santin Scarpanti;
Adriano Corrêa da Silva;
Marina Faria Callejas Oliveira Lima;
Rômulo Tadeu Menossi;
Isaias Avila de Paula;
Pascalle Inverso Ramires;
José Carlos Sousa Gonçalves;
Luiz Paulo Lemos Castelluccio;
Juscelino Soares Brum;
Ismael Antonio Borges;
Waldir Miranda de Britto;
Dr. Pedro Monteiro de Almeida;
Jovir Perondi;
Suely Yamazato;
Neuza Costa da Silva Camargo;
Claudiano Barcellos Ribeiro;
Benedito Nogueira;
Paulo Afrânio Figueiredo Ribeiro;
Moacir Corrêa de Oliveira;
Paulo César Fialho de Oliveira;
Cleide Noemia Souza;
Pedro Mendes Fontoura Filho;
Vera Lúcia Correia de Oliveira;
Suely Anderson Corrêa;
Celia Mara Fernandes da Silva;
Dra. Cleonice Lemos de Souza;
Dr. Elizeu Insaurralde;
Arlindo Flôres Filho;
Regina Maria Nunes Cardoso;
José Roberto Salomão Abud;
João Alberto Silva Filho;
Eraldo Holsback Alves Azambuja;
Orlando Franco Fernandes;
Maria Júlia Ribeiro;
Eliana Ferreira;
Idelma da Silva Faria;
Carlos Henrique Menezes;
Dr. Davi Hamilton Chaparro Rodrigues;
Maria de Lurdes Moraes Buzaglo;
Dr. Eduardo Machado Rocha;
Lúcia Correa Diniz;
Renata Sales da Costa;
Wilmo Cavalcante Vila Nova;
João Gabriel Lopes Simões;
Denise Carvalho de Figueiredo;
Valdemir de Oliveira Ribeiro;
Luciene Rodrigues Portela;
Yoshihito Ota;
Sulmar de Almeida Marques;
Pedro Freitas Silva Torraca;
Solimar Alves Almeida;
Donizete Januário do Prado;
Renata Mieko Fujii Ramos;
Hugo de Oliveira Araujo;
Dr. Reinaldo Rodrigues Barreto;
Oscar José Reginaldo Martins;
Maurilio Antonio Bruzamarello;
Regiane Karyn da Silva Castro;
Vanderlei Pereira Borges;
Arlindo Icassati Almirão;
Jorge Fusao Sato;
Conrado Wolfring;
Rafael Saad Peron;
Girlaine Maria Aparecida Manica Kube;
Agnaldo Massao Sato;
José Roberto de Souza;
Olindo Inácio da Silva;
Marco Antonio Rodrigues;
Karyna Hirano dos Santos;
Austrio Ruberson Prudente Santos;
Gustavo Romanowski Pereira;
Teodoro Martins Ximenes;
Glauce Maria Creado Medeiros;
João Carlos Ocariz de Moraes Filho;
Kelvin da Costa Lopes;
Tereza Cristina Dantas;
Dalva Maria Moreira;
Maria Alice Almeida Prado;
Patrícia Barbosa Pereira;
Paulo Henrique Castro Menezes;
Lídia Oliveira de Lima;

Colaborou Tatyane Gameiro

Capa da semana Correio B+

Entrevista exclusiva com a atriz Priscila Fantin

"A peça apresenta uma solução oculta: a comunicação saudável. No "Menos Pausa", traduzimos todos os estudos para que as mulheres possam ter autonomia ao saber como se cuidar".

26/04/2026 19h30

Compartilhar
Entrevista exclusiva com a atriz Priscila Fantin

Entrevista exclusiva com a atriz Priscila Fantin Foto: Sergio Bemfica - Com exclusividade para o Correio B+

Continue Lendo...

Entre personagens que marcaram época e novos desafios que reafirmam sua versatilidade, Priscila Fantin segue construindo uma trajetória sólida e sensível. Revelada ainda muito jovem para o grande público, ela rapidamente conquistou espaço na televisão com papéis que atravessaram gerações sendo lembrados até hoje, imprimindo autenticidade e emoção em cada interpretação.

Ao longo dos anos, sua carreira se desenhou com escolhas que equilibram popularidade e profundidade, transitando com naturalidade entre novelas, séries, cinema, teatro e também a internet.

O tempo, longe de acomodar, parece ter ampliado o olhar da atriz sobre a própria profissão. Se no início havia a intensidade típica de quem desponta sob os holofotes, hoje há uma consciência mais madura sobre o ofício de atuar — e sobre si mesma.

Priscila não apenas amadureceu artisticamente, como também passou a buscar projetos que dialogam com suas escolhas e com temas contemporâneos, revelando uma artista em constante evolução.

No presente ela se divide entre os palcos, pois estreou ao lado de Claudia Ohana sua nova peça: "As amantes de George Washington", gravações da nova temporada do seu programa 'Menos Pausa", e novos projetos. 

Mais do que revisitar sucessos do passado, Priscila Fantin olha para frente com curiosidade e coragem. Sua trajetória é, ao mesmo tempo, memória afetiva para o público e promessa de novas histórias que ainda estão por vir. Nesta entrevista, ela revisita momentos marcantes, compartilha aprendizados e revela o que a move hoje — dentro e fora de cena.

Linda, sensível e feliz, Priscila Fantin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre carreira, saúde, bem estar, família e momento profissional.

Equipe de produção da Capa:

- Fotos: Sergio Bemfica

- Beleza: Lilian Lopez

- Locação: Casa Joá - Jardim Europa em São Paulo

- Edição de Vídeo - Sérgio Bemfica

Entrevista exclusiva com a atriz Priscila FantinA atriz Priscila Fantin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Sergio Bemfica com exclusividade para o Correio B+ - Diagramação: Denis Felipe - Beleza: Lilian Lopez - Por: Flávia Viana

CE - Você começou muito jovem na televisão. Olhando para trás, o que a Malhação representou na construção da sua carreira?
PF - Representou toda a minha base. Eu fui alçada para uma carreira de atriz. Eu fazia fotos como modelo dos 11 aos 15 anos e trabalhava como modelo. Fiz um teste de vídeo quando um olheiro passou por BH e viu fotos minhas. Esse teste ficou lá guardado um ano, e um ano depois me chamaram para fazer Malhação. Na época eu estava fazendo o meu intercâmbio, não pensava em ser atriz, então eu nunca tinha estudado de fato para ser atriz.

Eu aceitei o desafio porque achei o convite muito insistente e achei que tinha alguma coisa por trás dessa grandiosidade que é aparecer na televisão num país como o Brasil que tem uma educação muito televisiva. Imaginei que tinha um motivo por trás dessa abrangência que que minha voz passaria a ter e aceitei esse desafio que o universo estava trazendo para mim.

Então eu fazia tudo muito intuitivamente e foi lá que eu aprendi toda a questão técnica da televisão, e foi toda uma base ali de como me posicionar para a câmera, para a luz, como funciona todo o maquinário por volta, o carrinho, o traveling, o steadicam, os cabos para as câmeras. Então foi uma grande base mesmo para tudo que viria a seguir na minha carreira.

CE - Personagens marcantes como a Serena em Alma Gêmea ainda são lembrados pelo público. Como você enxerga hoje esse sucesso tão forte?
PF - Com muito carinho, e fico muito feliz, porque foi uma personagem marcante não só pelo desempenho que ela teve na trama, o encaixe da Priscila com a Serena ali na interpretação, mas também pelas mensagens que ela passava. O que o Walcir Carrasco propôs com essa novela foi muito bonito e acolheu muita gente, então o que eu escutei bastante e ainda escuto sempre que a novela vem à tona, é que a Serena foi quase que uma guru para muitas pessoas, assim, que estavam vivendo situações em suas vidas que eram muito difíceis e dolorosas, e a Serena trazia uma palavra de acalento. Então foi uma personagem realmente muito marcante, muito importante até na vida de muita gente.

CE - Ao longo dos anos, você transitou entre TV, teatro e cinema. Existe alguma linguagem que te desafia ou encanta mais atualmente?
PF -  Eu gosto muito das três, acho que são muito diferentes. Eu não consigo traçar uma comparação para dizer gosto mais dessa ou daquela. As três têm suas delícias e suas dificuldades, então acho bem diferentes e sinto prazer nas três.

CE - Nos seus trabalhos mais recentes, o que mais te motivou a escolher esses projetos?
PF - Bom, é o meu trabalho atual, o meu trabalho recente que mais me completa, me preenche e toma espaço na minha vida, no meu coração e na minha mente, é o Menospausa. Ele é um projeto autoral que eu criei a partir de uma falta que eu senti, na nossa sociedade, na nossa cultura, e eu me debrucei sobre o assunto da peri-menopausa para poder ajudar as mulheres a viverem com uma qualidade de vida melhor, com mais bem-estar, porque a informação é o primeiro passo para a cura. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem mais autonomia.

Sobre trabalhos como atriz, o que me levou a escolher o projeto da peça, por exemplo, foi a profundidade do texto, a rebusquês do texto, usar a língua portuguesa de forma tão bonita, tão enriquecida, o conceito de cada palavra, que também é uma coisa que me encanta, porque a gente vai mudando o significado das palavras ao longo do tempo, ao longo da história, então esse texto traz os significados reais de cada palavra e a construção das frases também, eu acho muito bonito, sim. Fora isso, a quantidade de camadas que a personagem tem, e a reflexão principal que eu enxergo nessa. Essa peça que é sobre o quanto a comunicação faz diferença nas relações.

Esse ano, também, eu vou lançar um filme que eu participei, eu filmei em 2024. É uma comédia que foi gravada toda rodada lá no sertão do Ceará, com o Halder Gomes, que é o diretor, ele é genial, tem uma visão, uma textura, ele traz uma seriedade, um requinte para a tela, para o cinema, para a trama, para as cenas, e consequentemente para a comédia, que eu acho genial.

Foi com Edmilson Filho, como protagonista, fazendo Shaolin do Sertão, essa é a segunda versão desse filme, a primeira foi há dez anos, eu não participei, eu e Marcelo Cerrado entramos na continuação dessa história e foi um universo muito diferente para mim. E fazer comédias que têm esse propósito de servir um bom enredo, de trazer qualidade cinematográfica, mas com a finalidade de gerar risos. Eu acho muito lindo o papel que a comédia tem.

Entrevista exclusiva com a atriz Priscila FantinA atriz Priscila Fantin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Sergio Bemfica com exclusividade para o Correio B+ - Diagramação: Denis Felipe - Beleza: Lilian Lopez - Por: Flávia Viana

CE - Como você avalia a evolução da dramaturgia brasileira desde o início da carreira até hoje?
PF - Eu acho que as linguagens elas sofrem alterações de acordo com o tanto de tecnologia, porque passa a ter muito mais possibilidades de tratamento de pós-produção e até mesmo na captação, porque você já tem mais possibilidades de captar diferentes coisas com drone, por exemplo, você tem cenas hoje em dia que eram extremamente complicada de serem feitas quando não existia  drone.

Então, e esse é só um exemplo, então acho que as linguagens vão sofrendo essas alterações por conta da tecnologia e por conta da visão do espectador também que junto com esse tanto tecnologia quanto de tantas outras novas informações que chegam tão rapidamente.

Estamos numa nova era, uma era de seres humanos que são diferentes de uma geração atrás, por conta da quantidade de informações mesmo que as telas trazem, a internet traz, a globalização traz. Então, há sempre uma readaptação. Da linguagem de cada veículo.

Mas, acredito que sempre há o lugar do que é, do que passa a mensagem do que o importante, independente de toda a maquiagem que venha ou da velocidade da linguagem que venha, manter o princípio do entretenimento nesse lugar da dramaturgia, que é interpretar personagens como interpretar. Interpretar personagens, como contar histórias. Eu acho que esse é um princípio que precisa se manter sempre independente de toda a maquinária em volta.

CE - Em tempos de redes sociais, como você equilibra o influenciar pessoas, o que significa pra você?
PF - Eu acho que há um propósito por trás de ter uma abrangência da minha voz, e eu sempre, desde os meus 16 anos, desde que eu comecei minha carreira, eu me preocupo com isso, porque primeiro, naquela época, tinha... bom, os tempos eram outros, os acessos eram outros, as pessoas viam apenas revistas semanais ou mensais. Hoje em dia, a gente tem isso com muito mais fácil acesso, é ridículo, é muito fpacil.

Então, naquela época, tudo que vinha tinha uma lentidão no chegar, que fazia com que isso perdurasse por mais tempo. Hoje em dia tudo muda mais rápido, as coisas mudam mais rápido, e também as opiniões os padrões e os parâmetros. Então naquela época tinha uma questão do padrão de beleza das revistas de moda que eu não me encaixava nesse padrão, então eu acho que eu trouxe comigo desde sempre uma questão de despertar e validar a verdadeira natureza das pessoas.

Então eu vejo muito junto comigo e com a minha carreira essa questão do influenciar entre aspas, porque eu não me considero uma influenciadora porque eu acho que isso é uma nova profissão que surgiu através das redes sociais mas que eu sempre tive sim essa preocupação com o público que me acompanha.

Entrevista exclusiva com a atriz Priscila FantinA atriz Priscila Fantin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Sergio Bemfica com exclusividade para o Correio B+ - Diagramação: Denis Felipe - Beleza: Lilian Lopez - Por: Flávia Viana

CE - Saúde e bem-estar é algo que faz parte da sua rotina. Como você cuida do seu corpo e da sua mente no dia a dia?
PF - Saúde e bem-estar precisa fazer parte da minha rotina, porque senão eu adoeço. Eu já tive episódios da minha vida muito difíceis, muito tristes e lugares que eu não quero mais voltar, então para eu não voltar eu preciso me manter sempre em contato com o meu movimento físico e com meu trabalho mental. 

São coisas diárias que eu não posso abrir mão, de fato, e hoje em dia o que eu tenho feito é meditação por dez minutos no mínimo, caminhada, ioga ou um treino de HIIT, alguma coisa assim, por 30 minutos também todos os dias. O segredo é a constância para a gente se manter são porque mexer o corpo não. Não tem a ver com ter resultados estéticos, mexer o corpo tem a ver com liberar substâncias que fazem você se sentir melhor.

CE - A maternidade trouxe mudanças na sua forma de ver o trabalho e a vida? O que mais se transformou para você?
PF - Eu fui uma adolescente que não tinha medo de nada, nem da morte, e eu me jogava em todas as aventuras porque por várias questões eu precisava sentir adrenalina e emoções muito fortes era uma demanda interna minha.

E desde que eu tive filho isso diminuiu a ponto de hoje em dia eu não ter mais vontade nenhuma de me arriscar, mesmo que os esportes radicais tragam segurança eu não sinto mais essa vontade barra necessidade, porque antes era necessidade mesmo. Então não tenho mais vontade de pular de paraquedas como já pulei, de pular de jump, como eu já pulei, de escalar lugares perigosos, eu realmente procuro não arriscar, mas não dá nenhuma chance pra... de risco pra minha vida.

CE - Existe algum sonho profissional que você ainda não realizou e gostaria de tirar do papel?
PF - Eu não sei se é profissional ou se é pessoal, mas eu tenho há mais de dez anos um livro na minha cabeça e no meu coração que já tem até título, mas que ele está sendo escrito com muito cuidado, com muito carinho, porque ele é sobre a minha vida, então esse é um que eu acho que ainda vai se realizar na hora que chegar a hora.

Entrevista exclusiva com a atriz Priscila FantinA atriz Priscila Fantin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Sergio Bemfica com exclusividade para o Correio B+ - Diagramação: Denis Felipe - Beleza: Lilian Lopez - Por: Flávia Viana

CE - O que o público pode esperar dessas duas produções tão diferentes, mas que chegam quase simultaneamente na sua vida profissional?
PF - Bom, Menospausa, a gente estreou a terceira temporada, então o público já tem aí mais de seis meses de Menospausa no ar, em breve já preparando a quarta temporada, e acho que o que podem esperar é acolhimento, identificação, as mulheres conseguirem ver nas nossas convidadas todos os sintomas que elas também têm, e principalmente esclarecimento, além de conseguirem ter a explicação científica do que que está acontecendo no nosso corpo, por que que a gente sente as coisas que a gente sente e o que fazer para amenizar os desconfortos.

CE - O que te atraiu para integrar o projeto Menos Pausa e qual foi o maior desafio ao assumir esse formato, inclusive apresentando?
PF - Eu e a Vanessa (minha sócia), a gente se conheceu por causa de um suplemento, o Nutralive, que ela desenvolveu a partir da experiência dela como mulher, e passou por uma menopausa precoce, e ninguém sabia o que ela estava vivendo, ninguém conseguia explicar.

Ela ficou investigando por cinco anos, e quando ela entendeu a raiz de todos os problemas, ela desenvolveu essa fórmula. Ela é nutricionista e cientista social, e também desenvolveu essa fórmula para amenizar as dores dela. Os sintomas da Vanessa é uma fórmula que pode ajudar muitas mulheres, porque ela tem sete ativos que são muito indicados para amenizar vários dos sintomas.

Me contactaram para fazer a divulgação desse suplemento dela e acabou que a gente começou a se falar pessoalmente e diretamente, até que teve o lançamento desse produto e eu fui. Lá tinha o bioquímico falando e quando ele falou a palavra climatério, a palavra perimenopausa que eu entendi que eu já estava vivendo essas coisas sem eu nem ter nunca escutado esses termos antes, isso foi no início e já tem um ano.

Eu sei que hoje as pessoas já escutam muito mais essas palavras ainda que se confundam com seus significados, mas eu fiquei muito chocada de eu nunca ter escutado e comecei a procurar sobre, a pesquisar, ler e percebi que as pesquisas sobre o corpo feminino sobre o cérebro feminino são extremamente recente, são assustadoramente recentes, então de fato não tem essas informações disponíveis.

Níveis de fácil acesso para a grande população, e é isso que eu resolvi fazer junto com a Vanessa. A gente resolveu trazer para as mulheres essas informações que a gente não teve, e que a gente tem que ter o mais cedo possível na nossa vida, porque a forma como a gente vive a nossa vida nos vinte e poucos anos é o que vai ditar como vai ser a nossa menopausa.

Entrevista exclusiva com a atriz Priscila FantinPriscila e Vanessa apresentam o Menospausa - Divulgação

 

Entrevista exclusiva com a atriz Priscila FantinA atriz Priscila Fantin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Sergio Bemfica com exclusividade para o Correio B+ - Diagramação: Denis Felipe - Beleza: Lilian Lopez - Por: Flávia Viana

 

Entrevista exclusiva com a atriz Priscila FantinA atriz Priscila Fantin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Sergio Bemfica com exclusividade para o Correio B+ - Diagramação: Denis Felipe - Beleza: Lilian Lopez - Por: Flávia Viana

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Domingo será de calorão, mas frente fria traz tempestade na segunda-feira
PREVISÃO

/ 1 dia

Domingo será de calorão, mas frente fria traz tempestade na segunda-feira

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7011, segunda-feira (27/04)
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7011, segunda-feira (27/04)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7010, sábado (25/04); veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 7010, sábado (25/04); veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3671, segunda-feira (27/04)
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3671, segunda-feira (27/04)

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2917, segunda-feira (27/04)
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2917, segunda-feira (27/04)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Constantino

/ 9 horas

Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Leandro Provenzano

/ 5 dias

Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/04/2026

Ceratocone dá direito à aposentadoria?