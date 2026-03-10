Ney Matogrosso, um dos maiores artistas de MS, faz palestra-show na UFMS

Um dos nomes mais marcantes da música brasileira, o cantor e performer Ney Matogrosso será uma das grandes atrações do Festival da Juventude 2026, que acontece entre os dias 26 e 28, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.
O artista participa da abertura do evento com uma palestra-show no Teatro Glauce Rocha, propondo um encontro direto entre sua trajetória artística e o público jovem.
Com atividades que incluem música, literatura, cinema, oficinas e debates, o festival busca colocar a juventude no centro da produção cultural, aproximando estudantes, jovens artistas e o público em geral de nomes consagrados e de novas vozes da arte brasileira.
Para a Reitoria da UFMS, sediar o festival reforça o papel da universidade pública como espaço de diálogo entre diferentes setores da sociedade.
A instituição destaca que a iniciativa amplia o acesso à cultura e fortalece a participação de estudantes da Educação Básica, jovens artistas e coletivos culturais, aproximando a universidade da comunidade.
Durante três dias, o campus vai se transformar em um ambiente de experimentação cultural, onde jovens deixam de ser apenas espectadores para se tornar autores, intérpretes e criadores.
ABERTURA
A presença de Ney Matogrosso marca um dos momentos mais aguardados da programação. No dia 26, o artista sobe ao palco do Teatro Glauce Rocha para uma apresentação em formato de palestra-show, em que vai compartilhar histórias de sua trajetória, reflexões sobre arte e canções que marcaram sua carreira.
Durante o encontro, a conversa será conduzida por dois jovens participantes do festival, criando um diálogo entre gerações e permitindo que estudantes e admiradores conheçam de perto as experiências de um artista que atravessa décadas da cultura brasileira.
No palco, a proposta é intimista. Vestido de preto e sem grandes adereços, Ney Matogrosso conduz a apresentação com a presença cênica que se tornou sua marca ao longo da carreira. Entre relatos e interpretações musicais, o público acompanha um percurso artístico marcado pela liberdade estética e pela força interpretativa.
Nascido em Mato Grosso do Sul (quando o Estado ainda fazia parte do antigo Mato Grosso), Ney Matogrosso construiu uma carreira reconhecida nacional e internacionalmente, sendo considerado um dos intérpretes mais influentes da música brasileira.
Para a coordenadora-geral do festival, Andréa Freire, receber o artista tem um significado simbólico para o Estado.
Segundo ela, a participação de Ney Matogrosso representa a oportunidade de aproximar os jovens de uma trajetória que ajudou a redefinir a música e a performance no Brasil. “Ele foi um jovem brilhante, que abriu caminhos e continua inspirando gerações”, afirma.
NOVA GERAÇÃO
Além de Ney Matogrosso, a programação musical do festival também contará com o cantor e compositor Chico Chico, considerado uma das vozes mais interessantes da nova geração da música brasileira.
O artista apresentará o show “Let It Burn – Deixa Arder”, trabalho que explora diferentes influências sonoras e revela uma fase mais autoral e intensa de sua carreira.
No repertório, canções como “Tanto pra Dizer”, “Tempo de Louças” e a faixa-título “Let It Burn” conduzem o público por uma jornada musical que mistura elementos do blues, do folk, da milonga e da música popular brasileira.
O espetáculo também inclui releituras de clássicos que influenciaram a trajetória do artista, como “Vila do Sossego”, de Zé Ramalho, “Girl from the North Country”, de Bob Dylan, e “Four and Twenty”, de Stephen Stills.
Resultado de uma parceria com o produtor musical Pedro Fonseca e músicos que acompanham o artista, o show apresenta Chico Chico em uma fase de maturidade artística, combinando sonoridades contemporâneas e referências da tradição musical.
PROGRAMAÇÃO
O Festival da Juventude propõe um espaço de formação e experimentação artística. A proposta central é incentivar jovens a desenvolverem sua expressão criativa por meio da literatura, do audiovisual e de diferentes linguagens culturais.
Entre as atividades previstas estão concursos literários, batalhas de rima e o desafio audiovisual 1 Minuto de Cinema Inspirado na Literatura, que premiará produções de jovens criadores.
Os textos vencedores dos concursos literários serão publicados em livro. As inscrições para essas atividades seguem abertas até este domingo.
A programação inclui ainda diversas oficinas formativas, com temas como escrita criativa, mediação de leitura, roteiro cinematográfico, criação de aplicativos, interpretação para cinema e TV e poesia slam.
As atividades têm como objetivo estimular a criatividade e ampliar o repertório cultural dos participantes, transformando o festival em um espaço de aprendizado e produção artística. De acordo com a organização, as oficinas permanecem com inscrições abertas até o dia 20 no site oficial do evento.
>> Serviço
Festival da Juventude 2026
Local: Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campo Grande.
Data: de 26 a 28 de março.
Abertura com Ney Matogrosso no Teatro Glauce Rocha.
Inscrições para concursos: Até o dia 15 de março.
Inscrições para oficinas: até o dia 20 de março.
Mais informações: Site: https://festjuv.com.br/2026/.
Instagram: @festivaldajuventudems.