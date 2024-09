Notas B+: Moda: Modelo Bruna Zanardo abre álbum de fotos do Paris Fashion Week

Correio B+

A comédia sobre um professor que, disfarçado de assassino, se envolve em confusões é inconstante, mas, ainda assim, surpreendente.

Oficialmente Gary Johnson (Glenn Powell) é um professor de filosofia, mas, nas horas vagas ele também atende pelos nomes de Mike Caine, Jody Eagle e Chris Buck, conhecido como o maior assassino profissional de Nova Orleans. Essa é a premissa de Assassino por Acaso (The Hitman), filme que passou com boas críticas no cinema e que está na Amazon Prime Video.

Assinado por pelo diretor Richard Linklater, com roteiro dele e do ator Glenn Powell, o filme lida com um conceito simples e divertido de que não existe assassinos de aluguel, mas ainda assim pessoas predispostas a matar acreditam piamente no serviço criminoso e se envolvem em grandes confusões.



Gary, não passa de um assassino fajuto que descobre ser um bom mentiroso, investindo em disfarces para ajudar a polícia a prender potenciais demandantes de assassinatos.

A proposta dessa história leve e divertida saiu da cabeça do jornalista e escritor Skip Hollandsworth, que escreveu um conto em 2001 batizado como Hitman, publicado na revista Texas Monthly.

Descrito como “principal especialista da cidade em resolução de conflitos”, Gary é contratado “para atirar, esfaquear, cortar, envenenar ou sufocar seus inimigos, seus rivais românticos ou seus antigos entes queridos”. “Para seus clientes, ele é como algo saído de um filme: o justiceiro solitário, o misterioso pistoleiro de aluguel. Não importa o que lhe peçam para fazer, ele simplesmente dá de ombros e diz que pode lidar com isso”, ele descreve.

Se você não estiver querendo pensar muito, então Assassino por Acaso (The Hitman) pode ser uma boa opção porque tem elementos de surpresa. Gary acaba se envolvendo com uma cliente, Madison (Adria Arjona) uma dona de casa que se diz abusada e que busca seus serviços para eliminar o marido, tudo muda a partir daí. Inesperadamente.

Glenn Powell vem brigando para se estabelecer como referência em Hollywood, mas mesmo com potencial de ator e roteirista ainda fica devendo algo, sabe? Ele se transforma em tipos diferentes de assassinos e seria mais engraçado ver a razão para cada disfarce, algo que não é explorado.

Cinema B+: Glenn Powell e o Papel Inusitado em Assassino por Acaso - Divulgação

O que começa como comédia, vira romance e até suspense, para uma conclusão completamente estranha e até anti-ética. O que faz mais sentido quando se sabe mais dos bastidores.

Richard Linklater, respeitado pela trilogia de Antes do Amanhecer e o ótimo Boyhood, tem estado envolvido com as matérias e histórias de Hollandsworth há anos.



O escritor tem artigos que cobrem uma ampla gama de tópicos, incluindo crime, cultura e eventos históricos, sendo que um de seus trabalhos mais famosos é o artigo Midnight in the Garden of East Texas, uma história de true crime que foi a base para o filme Bernie (2011), estrelado por Jack Black, Shirley MacLaine e Matthew McConaughey.

No artigo Midnight in the Garden of East Texas, Hollandsworth narra a verdadeira história de Bernie Tiede, um agente funerário de uma pequena cidade no Texas que se torna amigo de uma viúva rica e acaba sendo condenado pelo assassinato dela.



O artigo é conhecido por seu estilo envolvente e detalhado, que capta a complexidade dos personagens e da situação, mas também por ter apoiado o assassino e destruir a reputação da vítima. Linklater ficou tão envolvido que testemunhou a favor do criminoso em um dos apelos judiciais. Dessa forma, ao ver a estranha tese e mais ainda conclusão de Assassino por Acaso (The Hitman), essa influência tortuosa que faz parte do pensamento de Liknlater me vem à mente.

No final das contas Assassino por Acaso (The Hitman) não é um grande filme, mas é estranhamente divertido, mesmo com o carisma morno de sua estrela e um roteiro frouxo. Há um potencial a ser desenvolvido, mas que demonstra estar no caminho certo. Só não se deve ter maiores expectativas.