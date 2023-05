Nova Andradina vai receber turnê do combo cultural Projeto Kzulo

Ritmos transfronteiriços, energia latino-americana e livre acesso à difusão cultural e ao aprimoramento artístico. Esses são os elementos que têm dado a cadência da projeto Memória e Identidade, do Projeto Kzulo.

O trabalho segue viajando por cidades do interior do Mato Grosso do Sul e chega a Nova Andradina neste sábado.

A partir das 15h, começarão as vivências artísticas no Centro de Convenções Ubaldino de Souza, e à noite, às 20h30min, será a vez da festa tomar conta com os shows na Praça das Luzes. As atividades são todas gratuitas.

Para o percussionista Julián Vargas, um dos pontos altos do projeto é essa característica itinerante, que tem proporcionado uma experiência singular aos oito integrantes.

“Já participamos de festivais e eventos no Estado, mas esta é primeira vez que circulamos com recorrência pelo interior com um projeto que traz oficinas artísticas e que nos coloca nessa posição de troca, intercâmbio cultural”, garante Julián, que vê um crescimento da banda na experiência da itinerância.

“É algo muito bom porque a gente cruza fronteiras, chega em mais cidades de MS, algumas que estão fora dos festivais tradicionais, e, com isso, nos aproximamos de outros públicos. E também tem o aprimoramento artístico, com trocas artísticas que têm contado com a participação de músicos nas vivências, e muitos deles têm demonstrado interesse para novas parcerias. Por isso, acredito que o projeto tem atingido o seu objetivo de promover cultura direcionada à população sul-mato-grossense”, enfatiza.

Ao todo, o projeto Memória e Identidade oferece três vivências artísticas, são elas: gestão de projetos culturais na área musical; musicalização, ritmo e percussão; e composição musical.

PRATA DA CASA

Outro grande diferencial da iniciativa é que, além do conceito profissionalizante, há também a valorização da prata da casa.

Em cada uma das três cidades (Dourados, Três Lagoas e Nova Andradina) escolhidas para sediar o projeto, um artista local é convidado para fazer o show de abertura, como é o caso do cantor Theagá, que fará as honras da casa na Praça das Luzes, situada na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, no centro de Nova Andradina.

“Sei o tamanho do Projeto Kzulo para o cenário artístico de MS, e receber este convite foi uma honra, já que um projeto assim abre muitas portas e nos faz também ser referência e inspiração para muitas pessoas que querem começar na arte e produzir seus conteúdos”, comenta o cantor.

IMPACTO

Para a percussionista Lana, a única mulher da banda, a experiência tem suas particularidades. “Há trocas incríveis com os outros artistas da banda, temos crescido juntos, com uma sintonia muito boa em que todos têm espaço para trocas”, afirma, ao perceber a evolução do grupo ao longo do projeto.

“O trabalho vem com essa força da latinidade e, pelo menos para mim, é muito novo esse espaço de saber o que as pessoas pensam sobre o assunto e também de elas terem um espaço de fala e troca em que podem se observar nesse lugar de cidadãos latino-americanos. Acredito que Nova Andradina vai ser uma reta final incrível”, aposta a artista.

Já para quem retorna à cidade natal, a percepção do projeto traz memórias afetivas. É o caso do baixista Ricardo Lourenço, que está com a cabeça e o coração a mil.

“É a responsabilidade de poder levar aquilo que eu sempre quis ter na minha cidade. Tenho certeza que vamos entregar algo muito bacana, a gurizada vai adorar a vivência. Emoção total, porque eu saí de lá para reconstruir a minha carreira e, hoje, morando em Campo Grande, estou tendo bons frutos e espero que sirva de inspiração para a nova geração acreditar que a arte pode ser um meio de vida para poder sobreviver”.

INSCRIÇÕES

Os interessados em participar das oficinas devem fazer inscrição pelo site www.projetokzulo.com/memoria-e-identidade/.

Também estão previstas na programação a participação do Grupo Teatral Enygma, do rapper 2B e do grupo de dança Fever. Outras informações pelo Instagram da banda @projetokzulo.

Memória e Identidade é um trabalho desenvolvido pelo Projeto Kzulo e foi contemplado pelo Fundo de Investimentos Culturais (FIC) da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), do governo do Estado.

INTEGRANTES

Formado em 2017, o Projeto Kzulo conta com Marco Aurélio e Wellington Cháves (Nino) nos vocais, Lucas Rabelo na guitarra, Ricardo José Lourenço no contrabaixo, Claudio Alves no trombone, Julián Vargas e Lana na percussão e Alejandro Lasso na bateria. Mais informações pelo Instagram @projetokzulo.