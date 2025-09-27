O afastamento do União Brasil e Partido Progressistas, que formam a Federa...Leia na coluna de hoje

Rubenio Marcelo - Poeta de MS
"Para todo o sempre há um porto e um veleiro, uma lira e uma chama na amplidão inexplorada de cada navegante”
FELPUDA
O afastamento do União Brasil e Partido Progressistas, que formam a Federação União Progressista do governo de Lula, facilitará a caminhada das duas agremiações em Mato Grosso do Sul. O alinhamento com o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, permitirá que se exponha, sem qualquer entrave, a situação de “terra arrasada” da administração petista no País. A esquerda terá muito trabalho para abrir flanco no exército da direita aqui no Estado, na tentativa de “vender o seu produto” em 2026. A conferir.
Saliva
O PL e o PP tornaram a direita fortalecida em MS e gastarão muita saliva para reeleger o governador Riedel e conquistar o maior número de cadeiras na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Com a abertura da janela partidária em março de 2026, parlamentares de outros partidos deverão se filiar em uma dessas legendas para a disputa eleitoral, o que pode diminuir ainda mais o espaço da “companheirada”.
Sem volta
Quem renunciou à herança não pode reclamar direitos sobre partilha de bens do falecido que venham a ser descobertos no futuro. Essa é a decisão do STJ. O colegiado considerou que uma mulher, herdeira da credora original de uma empresa em processo de falência, não tem legitimidade ativa para pedir a habilitação do crédito, pois renunciou à sua parte na herança.
Regras
Grupo de trabalho foi criado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para discutir e elaborar projeto sobre regras e critérios à comercialização de suplementos alimentares. O grupo tem prazo de 60 dias
para conclusão do trabalho, podendo ser prorrogado, e será composto por um deputado de cada partido, indicado pelo líder da bancada.
Aniversariantes
