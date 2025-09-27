Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

FELPUDA

O afastamento do União Brasil e Partido Progressistas, que formam a Federa...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (27) e domingo (28)

Ester Figueiredo

27/09/2025 - 00h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Rubenio Marcelo - Poeta de MS
"Para todo o sempre há um porto e um veleiro, uma lira e uma chama na amplidão inexplorada de cada  navegante”

 

FELPUDA

O afastamento do União Brasil e Partido Progressistas, que formam a Federação União Progressista do governo de Lula, facilitará a caminhada das duas agremiações em Mato Grosso do Sul. O alinhamento com o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, permitirá que se exponha, sem qualquer entrave, a situação de “terra arrasada” da administração petista no País. A esquerda terá muito trabalho para abrir flanco no exército da direita aqui no Estado, na tentativa de “vender o seu produto” em 2026. A conferir.

Pesquisadores da Embrapa e da Universidade Federal do Ceará desenvolveram o Sistema Integrado de Reatores Anaeróbios para transformar em energia renovável as 25 toneladas de resíduos, em média, da Central de Abastecimento do Ceará, que mensalmente têm como destino o aterro sanitário, a custo aproximado de R$ 230 mil. A inovação aumenta a produção de biogás, ocupa menos área e reduz custos. Projetada para a Ceasa do Estado, a tecnologia tem potencial de replicação nas outras 57 centrais de abastecimento brasileiras. O modelo permite aproveitar integralmente frutas e hortaliças impróprias para o consumo humano, resultado das perdas durante o transporte e armazenamento. Essa biomassa não utilizada, altamente biodegradável, é ideal para produzir um biogás rico em metano, aproveitável na forma de combustível. Segundo a Embrapa, cerca de 30% de todas as frutas e vegetais comercializados nas Ceasas são perdidos (10,9 milhões de toneladas por ano), resultando em altos custos sociais, 
além dos gastos com descartes e impactos ambientais.
Ana Cristina Martins  
Verena Figueiredo  

Saliva

O PL e o PP tornaram a direita fortalecida em MS e gastarão muita saliva para reeleger o governador Riedel e conquistar o maior número de cadeiras na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Com a abertura da janela partidária em março de 2026, parlamentares de outros partidos deverão se filiar em uma dessas legendas para a disputa eleitoral, o que pode diminuir ainda mais o espaço da “companheirada”. 

Sem volta

Quem renunciou à herança não pode reclamar direitos sobre partilha de bens do falecido que venham a ser descobertos no futuro. Essa é a decisão do STJ. O colegiado considerou que uma mulher, herdeira da credora original de uma empresa em processo de falência, não tem legitimidade ativa para pedir a habilitação do crédito, pois renunciou à sua parte na herança.

Regras

Grupo de trabalho foi criado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para discutir e elaborar projeto sobre regras e critérios à comercialização de suplementos alimentares. O grupo tem prazo de 60 dias 
para conclusão do trabalho, podendo ser prorrogado, e será composto por um deputado de cada partido, indicado pelo líder da bancada.

Aniversariantes

SÁBADO (27)
Dra. Ana Carolina Anderson Nasser Penaforte, 
Fernanda Salgueiro Zandavalli,
Lorena Ibrahim Barbosa,
Dr. Victor Anache Ferzeli, 
Dra. Thaísa Mazina Smaniotto Marin, 
Dr. Mauro Cosme Gomes de Andrade, 
Antônio de Moraes Ribeiro Neto,
Gerson Penze de Souza,
Lindomar Divino de Souza,
Thiago Augusto Araujo Ramos,
Dr. Naidor João da Silva,
Livaldo Costa, 
Antonio Carlos Neckel,
Joaquim Arnaldo da Silva Neto,
Neide Aparecida Bastos Querino,
Valter Jeronimo Marques Queiroz,
Sonia Maria de Souza Pinto França,
Hudson Marcos da Cunha Gomes,
Julieta de Melo Pereira,
Dra. Julita Antunes Miranda Sá, 
Hugo Haverroth Hilgert, 
Dra. Rita de Cássia Budib Lourenço, 
Mônia Michelle Carvalho, 
Cleide dos Santos,
Dr. Armando Vieira de Almeida, 
João Pedro Santana Pereira Júnior, 
Rafael Tulux Lopes, 
Maristela Nunes Farias Portugal,
Viki Dória, 
Marcus Aurélius Stier Serpe,
Alisson Lopes da Silva,
Jesus Queiroz Baird,
Laurinda da Silva Curto,
Zonir Freitas Tetila,
Arabutan Alves Pereira,
Elvira Dutra Leão,
Cesar Roberto Maksoud Cabral,
Ivanir Frias Ponchio,
Deise Cicalise Bossay Kichel,
Fernando Alcaraz Caramalac,
Newton Cosme Figueiredo Gomes, 
Eunice Dib Safatli,
Rodolfo Santiago Santana,
Dr. Benedito (Benê) Anache, 
Dr. Alexandre Magno Benites Lacerda, 
Patrícia Fabiana Nomura Higashi,
Dr. Eustáquio Marques Ferreira, 
João Pelaquim,
Elpídio Feliciano Morais,
Antônio Garcia Ferreira Filho,
Gilberto Santinoni,
Solange Maria Carvalho,
Dr. José Carlos Lopes,
Geraldo Paschoaletto Trindade,
Hudson Cosme de Figueiredo,
Maria Lúcia Camilo,
Dra. Marisa Miyuri Shinzato,
Hilda Helena Vieira Castoldi,
Carolina Sanson Cação, 
Giselle Rodovalho Palieraqui Gurgel,
Gustavo Henrique Marçal,
Paulo José Liberatti,
Érica Tabata Hirose,
Clara Mayumi Kuraoka Dadoni,
Luiz Ricardo Brusamolin,
Munir Mohamad Hassan Hajj,
Vanessa Bianchini.

DOMINGO (28)
Mônica Morais Dias Riedel,
Denner de Barros Mascarenhas Barbosa, 
Simone Ramos Flores Bonatto,
Aparecida de Almeida, 
Antônio Carlos Albergueti Garcia,
Adélia Leico Shimabucuro,
Edson Kassar,
Elzi Terezinha Garcia Corrêa,
Dr. Francisco Gerardo de Sousa, 
Vilma Marilda de Oliveira,
Marlene de Fátima Mazário Botelho,
Wilson Baruki,
Emerson de Jesus,
Luana Ribeiro Rodrigues,
Wellyngton Pereira Borges, 
Silvia Regina da Silva Roberto,
Carlos Alfredo Lanteri, 
Giulia Menezes de Mendonça,
Luiz Vieira de Albuquerque,
Bianca Ujacow Martins Fachin, 
Margareth Rezek, 
Carmem Batista Medina, 
Mara Elisa Navacchi Caseiro, 
Dr. Marcos Rogério Covre, 
Venceslada Bogarim Lopez,
Antônio Andréa Rodighero, 
João Gabriel Merlin,
Michele Ferzeli,
Jackeline Antunes Malavazi,
Oscar Mohr,
Haroldo Vilhalva,
Maria Madalena da Silva,
Dr. Jonh Kleber Vendramini Duran,
Rilton Silva Durães,
Fernanda Charbel Sontag,
Leopoldina Jornada Freitas,
Eraldo Jorge Leite,
Gil de Carvalho,
Whelton Borges,
Carlos Alberto Pereira,
César Augusto de Medeiros Baréa,
Sandra Rafaela Davanço,
Renata Esteves Moraes,
Ilvo Dalbosco,
Wilson Marques,
Adriana Talgatti,
Renilda Epifania De Brito,
Paulo Afonso Teixeira Machado,
Eduardo Mongelle de Araujo,
Wenceslau Rivarola,
Milton Insuela Pereira Júnior, 
Tereza Cristina Fragelli,
Dr. Sanur Bomor Maro,
Surama Fuad Abdulahad, 
Dra. Margareth Keisy Ramos Belmonte Pessini, 
Roberto Carlos Marsura,
Maria Neimar Amaro Motta,
Joel Ferreira da Cunha,
Paulo Washington Seminate Sboggio,
Osvaldo José Portolese,
Silvestre Castilho Lopes, 
Lincoln Buermeister,
Dr. Pedro Altamir Pereira,
Bruna Santos Assad, 
Pietra Andrea Grion,
Evelyn da Cunha Graeff,
Paulo Illas Tognini Alves, 
João Pedro Murano Borges, 
Carlos Eduardo Lotfi da Costa,
Marcelo Bacchi Corrêa da Costa,
Regina Célia Marchori,
Mirgon Eberhardt,
Oswaldo Elias Albuquerque,
Suzana de Paula Bottarro 

ARTIGO

Capoeira, diáspora afro-atlântica e horizonte olímpico: uma proposta antropológica

Este texto examina a capoeira como expressão afro-diaspórica de alcance global, articulando sua condição de patrimônio cultural imaterial, sua crescente profissionalização no Brasil

25/09/2025 10h30

Compartilhar
FOTO: Reprodução

FOTO: Reprodução

Continue Lendo...

A capoeira, inscrita pela Unesco em 2014 na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, constitui uma síntese singular de luta, dança, música e ritual, forjada por africanos e seus descendentes no Brasil urbano do século 18 e 19. Estima-se que hoje reúna cerca de 8 milhões de praticantes no mundo, com aproximadamente 6 milhões no Brasil, e presença em mais de 150 países (Melo 2023). Trata-se, portanto, de um dos mais potentes fenômenos culturais afrodiaspóricos em circulação global.

Venho insistindo, tanto em artigos publicados em grandes veículos de mídia, como “Os Ventos Sopram em Dialeto”, publicado em 12 de abril deste ano na Folha de S. Paulo, quanto em obras de caráter ensaístico-literário, como “O Ofício do Vento - Sonetos sobre Cultura e Poder” (Mastrobuono, 2025, Editora Pinard), que a capoeira deve ser reconhecida não apenas como patrimônio, mas também como modalidade esportiva a ser incluída no programa olímpico, à semelhança de práticas culturais transformadas em esporte como o skate, o breaking e o surfe. Não se trata apenas de esporte: trata-se de afirmar a herança africana na modernidade global, transformando memória de resistência em linguagem universal de inclusão.

Pesquisas etnográficas (Desch-Obi 2008; Assunção, 2005) têm demonstrado as continuidades entre a capoeira e o engolo, jogo angolano caracterizado por inversões, chutes e esquivas acrobáticas. 
A presença de arcos musicais africanos, como o hungu/mbulumbumba, estreitamente aparentados ao berimbau brasileiro (Stone 2010), reforça a ponte Angola-Bahia na formação musical e rítmica da capoeira. 

Essa herança foi reapropriada discursivamente por mestres como Vicente Ferreira Pastinha, que resgatou a designação “capoeira angola” e estabeleceu uma narrativa identitária de filiação africana.
No plano antropológico, a roda de capoeira constitui uma cosmologia performática: círculo como microcosmo social, inversões corporais como metáforas de travessia ontológica, cantos como pedagogia e memória coletiva. Essa dimensão conecta-se àquilo que denominei, em outra ocasião, de “ventos que sopram em dialeto” (Mastrobuono, 2025), indicando a ressonância transnacional de uma linguagem cultural que transcende fronteiras.

Cabe recordar, no entanto, que a capoeira, antes de se tornar símbolo nacional e patrimônio da humanidade, foi criminalizada pela legislação republicana. O Código Penal de 1890, em seu artigo 402, estabelecia que “fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem” constituía crime punido com prisão. 

Os artigos 403 e 404 previam penas agravadas, inclusive para estrangeiros, que poderiam ser deportados em caso de reincidência. Esta história de repressão é eloquente: o que foi perseguido como subversivo hoje se reconhece como expressão legítima da identidade brasileira. 

Na perspectiva antropológica, a passagem da criminalização ao reconhecimento patrimonial revela um processo de ressignificação cultural, no qual práticas corporais marginalizadas tornam-se parte central do repertório simbólico da nação.

Outro aspecto decisivo é a força da capoeira como difusora da língua portuguesa brasileira no mundo. Para jogar capoeira é necessário aprender cantigas tradicionais de roda, muitas delas transmitidas oralmente em português, além do vocabulário ritual da prática (ginga, ladainha, corrido, au, negativa, mandinga).

Além disso, o berimbau, instrumento central da roda, exige domínio não apenas musical, mas também linguístico, já que organiza os toques e os comandos da roda em português. 

Nesse sentido, a capoeira é uma das mais eficazes ferramentas de soft power cultural brasileiro, pois milhares de praticantes no exterior aprendem fragmentos da língua, da música e da cosmologia afro-brasileira por meio da prática corporal. Trata-se de um exemplo claro de como uma tradição da diáspora africana se transformou em dispositivo de diplomacia cultural global.

O Projeto de Lei 3.640/2020, aprovado em caráter conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (abril deste ano) e atualmente em tramitação no Senado, estabelece o reconhecimento legal da profissão de Mestre de Capoeira no Brasil, definindo competências específicas e vinculando a atividade à Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Já existem códigos correlatos, como o 3771-20 (atleta de luta), que permitem a formalização parcial. 

Com a sanção da lei, abrir-se-á a possibilidade de contratos formais, direitos previdenciários e carteiras profissionais que, além de regularizar a prática no Brasil, podem servir de documentos hábeis de portabilidade em acordos internacionais. No âmbito regional, o Acordo de Residência do Mercosul (2002) já garante a nacionais dos Estados Parte/Associados o direito de trabalhar e residir em países do bloco. 
Um passo adicional seria a celebração de Acordos de Reconhecimento Mútuo (MRAs) entre federações nacionais de capoeira, estabelecendo níveis, carga horária, currículos e carteiras interoperáveis, de modo a facilitar a mobilidade laboral de mestres e instrutores na região.

Para que a capoeira seja reconhecida como modalidade esportiva pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), é necessário cumprir requisitos formais: existência de uma Federação Internacional (IF) com governança sólida, transparência e representatividade global; adoção do Código Mundial Antidopagem (WADA); circuito competitivo internacional, com ranking, categorias e árbitros certificados; e programas de inclusão de gênero e juventude, alinhados às diretrizes olímpicas (IOC – 2021). Atualmente, existem entidades internacionais (World Capoeira Federation; International Capoeira Federation) que buscam esse reconhecimento, mas ainda sem status oficial perante o COI. Um roadmap realista inclui padronização técnica (livro de regras, arbitragem, categorias); adesão a jogos multiesportivos regionais e aos Jogos Mundiais; criação de observatórios estatísticos para mensuração de praticantes e clubes; e apresentação de candidatura a uma futura edição olímpica, preferencialmente em contextos com apelo cultural afrodiaspórico.

Enquanto pós-doutor em Antropologia Social e Presidente do Memorial da América Latina, instituição que dialoga com 22 corpos consulares da região, defendo que a consolidação internacional da capoeira deve passar por um gesto diplomático de alto alcance simbólico: a articulação de um Seminário Internacional Brasil–Angola–Mercosul sobre Capoeira e Patrimônio Afro-Atlântico, envolvendo o governo de Angola, mestres, federações e organismos multilaterais. Tal seminário poderia produzir uma Declaração Conjunta Brasil–Angola, a ser encaminhada ao COI, à Unesco e a organismos regionais, propondo a formação de uma Confederação Internacional de Capoeira com base afro-atlântica. Esse passo estratégico reforçaria a legitimidade da capoeira como expressão afrodiaspórica e abriria caminho para sua futura inclusão na agenda olímpica.

A capoeira é, ao mesmo tempo, patrimônio imaterial, linguagem afrodiaspórica, vetor da língua portuguesa e prática esportiva de alcance mundial. Sua consolidação como profissão regulamentada no Brasil e sua projeção como modalidade olímpica dependem de articulação entre pesquisa antropológica, políticas culturais e diplomacia internacional. 

Ao propor a aproximação entre Brasil, Angola e Mercosul, reafirmo que a capoeira é não apenas um jogo ou uma luta, mas uma epistemologia corporal da diáspora, cuja inscrição no movimento olímpico representaria um ato de justiça histórica e de reconhecimento global.

*Pós-doutor em Antropologia e presidente da Fundação Memorial da América Latina

MUNDO FASHION

Estilista de Campo Grande apresenta nova coleção e usa tabuleiro como inspiração

Desfile conceitual que apresenta nova coleção do estilista Fábio Mauricio, amanhã no Centro Cultural José Octávio Guizzo, busca inspiração no tabuleiro do jogo de xadrez para propor uma narrativa sobre a identidade sul-mato-grossense

25/09/2025 10h00

Compartilhar
As modelos Ana Malheiro (esquerda) e Nicole Tomassini (direita) posam ao lado de Fábio Mauricio (centro) trajando novas criações do estilista

As modelos Ana Malheiro (esquerda) e Nicole Tomassini (direita) posam ao lado de Fábio Mauricio (centro) trajando novas criações do estilista Fotos: DIVULGAÇÃO/ANA CAROLINA FONSECA

Continue Lendo...

Há mais de duas décadas, o fashion designer Fábio Mauricio constrói um universo autoral em que a moda não é apenas vestimenta, mas documento, memória e pulsação cultural. Natural de Rondônia e radicado em Campo Grande desde 2003, ele já criou mais de trinta coleções e inúmeros figurinos que circularam pelo Brasil.

Neste ano, Fábio apresenta o que chama de sua mais ousada criação: Xeque Mate, um desfile conceitual que transforma o tabuleiro de xadrez em narrativa da identidade sul-mato-grossense.

O desfile será realizado amanhã, às 20 horas, no palco do Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, reunindo 32 modelos, entre eles 16 mulheres indígenas, que representarão peças do jogo e ícones da cultura do Estado. O evento é aberto ao público, com entrada franca.

"A moda de Mato Grosso do Sul já decolou. Inúmeros designers circulam o Brasil seja em feiras, eventos nacionais ou em seus próprios eventos realizados em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e em outros estados. Como eu, mas não somente. A Bocaiuva com sua moda inclusiva, Emilia Leal com moda praia feita de couro pintado a mão, Boli Boli com moda vanguardista upcycling, Why Not by Gugliatto com o luxo do upcycling em jeans e Hígor Euzébio com a preciosidade do crochê. MS está longe de ser um polo industrial de moda, mas abriga os mais talentosos artistas do ramo. Falta o olhar mais apurado dos investidores em patrocinar os artistas, parcerias industriais com matéria-prima e entender que MS tem moda autoral com identidade local mas de âmbito nacional e internacional”.

- Fábio Mauricio, estilista

PONTO DE PARTIDA

“Já são 21 anos de inúmeras coleções, e o que me move é a moda em si: produzir, cortar, costurar, fotografar, desfilar, vender… Mas, acima de tudo, escolher um tema, um ponto de partida”, revela o designer.
Desde 2004, a marca FM chama a atenção, sustentando uma assinatura singular, marcada pelo upcycling, bordados manuais e uma estética que mistura referências como o punk e o glam. Para Fábio, identidade é o que transforma um criador em estilista. “As pessoas reconhecem uma roupa minha. Isso é o que diferencia meu trabalho no cenário da moda brasileira”, resume o estilista.

ENCONTROS E CONFRONTOS

A inspiração de unir o xadrez à história de Mato Grosso do Sul surgiu em 2012, quando Fábio celebrou uma década em Campo Grande. O projeto amadureceu ao longo dos anos, até se tornar um desfile que mergulha na miscigenação cultural do Estado e traduz essa diversidade em roupas. As peças dialogam com símbolos profundos.

No tabuleiro, o lado preto será representado pelo Pantanal e seus peões pantaneiros; as torres, pelo militarismo de Ladário e Corumbá; e os bispos, pela devoção à Nossa Senhora do Pantanal e pela festa de São João, tudo reinterpretado com um olhar rock and roll e fetichista. Já o lado branco terá como peões as oito etnias indígenas do Estado; torres que evocam as esculturas de Conceição dos Bugres e a bandeira de Mato Grosso do Sul; e bispos que carregam as influências do Paraguai e da Bolívia.

“A cada ano, novas ideias surgiam para essa coleção. As associações entre o tabuleiro e os ícones culturais de Mato Grosso do Sul não paravam de aparecer, e isso me deixava ainda mais empolgado”, conta Fábio.

REPRESENTATIVIDADE

Para o estilista, seria impossível falar de Mato Grosso do Sul sem a presença dos povos originários. Por isso, metade do elenco de modelos será composto por mulheres indígenas. “Eles são o corpo, a alma e o sangue do nosso Estado. A parte branca do tabuleiro no desfile será representada apenas por indígenas”, explica. 

A seleção para compor o cast de modelos foi realizada em parceria com o designer e produtor cultural terena Bryan Soares, o que só reforça a potência da representatividade.

Essa identidade miscigenada aparece também nos materiais: mantas bolivianas, renda ñandutí paraguaia, acessórios indígenas criados pelo artista terena Sulyvan Barros e estampas de Ghva, que retrata povos originários. “As influências de diferentes povos vão muito além da roupa tradicional. São encontros que constroem a nossa cultura”, pontua Fábio.

ARTE E DOCUMENTO

O desfile não busca reproduzir vestimentas tradicionais, mas, por meio de tradições revisitadas, criar uma obra artística capaz de provocar e emocionar.

Realizado dentro de um sala teatral, com toda a especificidade de um ambiente pensado para abrigar criações cênicas, o desfile promete causar impacto visual e sensorial. “Será algo inovador, inusitado e profundamente cultural. É uma tradução pelo meu olhar”, define o estilista.

Mais do que espetáculo, Xeque Mate nasce como um projeto que, segundo Fábio, desafia preconceitos e amplia horizontes. “Espero que possamos desmistificar a ideia de que usar ícones da nossa cultura é cafona ou bairrista. Acredito que mais pessoas da moda possam olhar com atenção para a riqueza do Mato Grosso do Sul”, afirma.

FUTURO EM JOGO

O estilista não esconde o desejo de levar Xeque Mate a outros estados e até para fora do País, apresentando ao mundo a diversidade cultural do Mato Grosso do Sul por meio da moda. Para ele, a roupa é mais do que proteção. É identidade, símbolo e testemunho de um tempo. “Ninguém sai de casa sem roupa. Ela indica status, etnia, religiosidade. A moda é fator, ícone e documento de cultura”, conceitua Fábio.

No tabuleiro criado por Fábio Mauricio, cada peça é um corpo em movimento, cada look um gesto político e poético. “Xeque Mate não é apenas um desfile. É a celebração de um território, de um povo e de uma moda que, ao mesmo tempo em que veste, também narra e preserva”, reforça.

O projeto tem incentivo da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura (MinC), por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), autarquia do governo do estado de MS. Mais informações pelo Instagram @f.mauriciobr.

As modelos Ana Malheiro (esquerda) e Nicole Tomassini (direita) posam ao lado de Fábio Mauricio (centro) trajando novas criações do estilista

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 16 horas

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3497, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3497, sexta-feira (26/09)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6837, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6837, sexta-feira (26/09)

4

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"
CPMI DO INSS

/ 1 dia

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"

5

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 751, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 751, sexta-feira (26/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois