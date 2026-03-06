Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Felpuda

O governador Eduardo Riedel começou a "varrer" do caminho "entulhos de...Leia na coluna de hoje

Leia na coluna desta sexta-feira (6)

Ester Figueiredo

06/03/2026 - 00h03
Continue lendo...

Fabrício Carpinejar - escritor brasileiro

"Por fora, já desistiu. Por dentro, sempre descobre alguma desculpa para recomeçar”.

 

FELPUDA

O governador Eduardo Riedel começou a “varrer” do caminho “entulhos de dúvidas” sobre seu posicionamento quanto à disputa da Presidência da República. A órgão de imprensa nacional disse em alto e bom som, para ecoar aqui, ali, lá e alhures, que votará no adversário de Lula. Essa sua manifestação a, praticamente, sete meses das eleições gerais serve também como recado para alguns setores descontentes, de que seu grupo está “afinado e uniformizado” como time da direita e que vai buscar a reeleição nesse campo. Com torcida e tudo.

 Jogada

Alguns parlamentares têm dito que nesse ano eleitoral vem ocorrendo “fenômeno político” até então impensado: um bolsonarista raiz fazendo dobradinha com a esquerda radical na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Mais

Segundo eles, nos ataques do deputado João Henrique Catan (PL), da direita conservadora, ao governador Eduardo Riedel, o trio esquerdista de parlamentares entra em cena para ajudar “a bater”. Dizem que entre eles, a situação é “ele levanta bola, os outros chutam”.

Fabiana Caminha com os pais Luciana e Fábio, e com o irmão Lucas. Ela colou grau em Jornalismo e Comunição Social pela PUC de São Paulo.

Pingos nos is

A reunião do ex-governador Reinaldo Azambuja com o presidenciável Flávio Bolsonaro, no dia 4, não foi mero encontro para tomarem um cafezinho. Ainda mais com a presença do governador Eduardo Riedel, de Waldemar Costa Neto, presidente nacional do PL, e do senador Rogério Marinho. Afinal, como ensina a Terceira Lei de Newton, para toda ação há uma reação. Simples, assim...

0 x 0

Depois do encontro, Reinaldo Azambuja saiu “vitaminado” com respaldo do presidenciável e, entre outras coisas, declarou: “Ter o apoio do presidente Bolsonaro é muito bom, mas precisa ter resultado, ter votos e, portanto, só em julho sairá a definição dos candidatos do PL ao Senado Federal no Estado”. Foi um recado no estilo “quem ouvir, favor avisar”. Afirmou também que os nomes de Pollon e de Gianni Nogueira continuam no páreo, assim como os dele e do Capitão Contar.

Craque

O presidenciável Flávio Bolsonaro fez questão de deixar claro que a aliança é com Azambuja e Riedel. Disse que o governador faz “um trabalho excepcional em MS e que Azambuja é um craque que está aqui para reforçar o nosso time”. Na prática, isso significa que não existem outros interlocutores para conduzirem ou tentar influenciar o processo das articulações que serão sacramentadas até as convenções, em julho. Nos bastidores, há informação que aliança para uma das vagas não está descartada.

 Aniversariantes

Dra. Maria Auxiliadora Budib,
Eduardo de Melo Spengler,
Adriana Paula Cândido,
Sérgio Silva Muritiba,
Alessandra Patrícia Pandolfo Simon,
Ademir Garcia dos Reis,
Benilo Allegretti,
Leida Aguero Reis,
Pedro Paulo Feronato,
Rodiney de Pinho Barbosa,
Valdeir de Oliveira,
Bento Lebre dos Santos,
Donizete Ribeiro de Magalhaes,
Maria Alves de Almeida,
Sandra Maria Silveria Denadai,
Antonio Silvio de Souza,
Benedicto Moreira,
Maria Aparecida de Oliveira,
Katia Tavares,
Joao Reston Elias,
Edyna Araújo de Almeida,
João Adecio Alves,
Jaime Selle,
Christiane Buainain Gonçalves,
Dr. André Augusto Wanderley Tobaru,
Dr. Redel Furtado Neres,
Dra. Leonir Wiechert Nogueira Barros,
José Narciso Escobar,
Marcos Antonio Soares,
Andréa Saab Baroli,
Nailo Garces da Costa,
Marcilio Gianerini Freire,
José Luiz Saad Coppola,
Débora Rondon,
Elizabete Alves da Silva,
James Rudy Silveira,
Lidio Moraes,
Denise Tibal Vasconcelos Dias,
Andressa Rafaela de Souza,
Sérgio Roberto Mendes,
Oscar Quiroga,
Elida Brito de Alencar,
Joana Inês Bitencourt,
Júlio Sérgio Vargas Fernandes,
José Carlos Tavares do Couto Filho,
Dr. Marcos Tadeu Winche Andrade,
Deodato Dortas Rodrigues Neto,
Fabrizia Ferreira Machado,
Júlio Cesar Carvalho,
Ivandro Correia Silveira,
Dayanny Bento Silva,
Kelly Cristina Garcia,
Angela Maria Ranconi,
Fernanda Marques Yafusso,
Milton Martinho,
Fernando Lamers,
Antônio João Grande de Melo,
Marcelino Rodrigues de Souza,
João de Freitas Pinto,
Walderez e Silva de Farias,
Washington Luiz Castro Júnior,
Bernadete Abrão,
Ivan Mendonça Arruda,
Juailson Canhete da Costa,
Maria de Almeida Metello de Assis,
Cláudio Nakazato,
Emerson Tiogo da Silva,
Magda Guimarães Falcão Alves Zamboni Freitas,
Rener Cruvinel Borges,
Kenya Silveira Lopes,
Mara Gimenez Pereira da Silva,
Karla Lorena Griesbach Nantes,
Ruth Corrêa de Lima Carvalho,
Francisco de Paula Ribeiro Júnior,
Ana Keller dos Santos Aleyne,
Kelly Haruko Kaneki,
Edmar José Panassolo,
Carlos Alberto Garcete de Almeida,
Luiz Carlos Mandu da Silva,
Marcelo Cesar de Oliveira,
Hosana Gonçalves Moraes,
José Massayoshi Simabucuro,
Roberta Soto Maggioni,
João Paulo Tomás,
Ana Paula Seles Paco dos Santos,
Ozair Kerr,
Jorge Alberto Pizzaro de Menezes,
Márcia Tateishi Yamauchi,
Valéria Alves de Assis,
Dênis Peixoto Ferrão Filho,
Thaís Iguma,
Emerson Pereira de Miranda,
Vânia Mara Basílio Garabini,
Diones Figueiredo Franklin Canela,
Tamara Guimarães da Costa,
Edinete Lira Torres Castello,
Jean Cleiton Santi,
Márcio Reis Cordeiro,
Carlito de Oliveira Boza,
Ademar Gonçalves Machado,
Fabia Elaine de Carvalho Lopes,
Giselly Pitinari Cordeiro,
Marisol Marim Alves de Oliveira,
Guiomar Nunes de Souza,
Maria Luiza Businaro,
Patricia Lantieri Correa de Barros,
Christiane Barnard Pereira Utima,
Zilma Marques de Bernardo Castro e Silva. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

ARTE

Exposição reúne artistas mulheres e propõe reflexão sobre a alta de feminicídios no Estado

Exposição reúne 14 artistas mulheres no Museu da Imagem e do Som e propõe reflexão urgente sobre a alta de feminicídios em Mato Grosso do Sul e no Brasil

05/03/2026 10h00

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

Está aberta ao público, no Museu da Imagem e do Som (MIS), a exposição “O Grito que Ecoa”, mostra que coloca o feminicídio e as múltiplas violências contra mulheres no centro do debate artístico e social.

Com curadoria de Sara Welter (Syunoi), a exposição reúne obras de 14 artistas mulheres e articula pintura, arte têxtil, objetos, instalação, performance, música e poesia em um percurso que tensiona delicadeza e brutalidade, intimidade e política.

Participam da mostra Bejona, Marcia Lobo Crochê, Vitória Lorrayne, Syunoi, Veryruim, Letícia Maidana, Terrorzinho, Kami, Sabrina Lima, Thalya Veron e Maíra Espíndola, entre outras integrantes do coletivo.

A proposta é transformar experiências de silenciamento e apagamento em presença, linguagem e ocupação simbólica do espaço institucional.

Em um estado que registra índices alarmantes de violência contra mulheres, a exposição assume a arte como gesto de denúncia, memória e resistência.

“O Grito que Ecoa” foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, com apoio da Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande (Fundac). Para Sara Welter, o financiamento público é essencial para viabilizar projetos dessa natureza.

“Com esses financiamentos muitos artistas têm portas abertas para fazer com que suas ideias saiam do papel e se tornem palpáveis. Essa exposição é uma dessas ideias que se tornou real. Conseguimos garantir infraestrutura adequada, produzir obras inéditas e desenvolver todas as etapas do projeto com qualidade”, afirma Sara.

ARTE QUE GRITA

Segundo a curadora, a ideia da mostra surgiu a partir de discussões com o Coletivo Dorcelina Folador.

“Observando que essa temática percorre desde o próprio coletivo, visto que Dorcelina Folador foi vítima de feminicídio em Mundo Novo, e vendo a necessidade de falarmos sobre isso e toda a repercussão com as tantas vítimas no Brasil e em Mato Grosso do Sul, chegamos à conclusão de que era necessário e urgente produzir essa exposição”, afirma.

Criado em 2020, o Coletivo Dorcelina Folador tem como objetivo romper padrões patriarcais e fortalecer a produção artística feminina. A história do grupo se constrói a partir da união de artistas mulheres que utilizam a arte para contar suas vivências e reivindicar espaços.

Atualmente, o coletivo reúne mais de dez artistas de MS, entre elas Bejona, Erika Pedraza, Leticia Maidana, Marcia Lobo Crochê, Thalya Veron, Veryruim, Terrorzinho, Maíra Espíndola, Cecilia Hanna, Sabrina Lima, Sara Welter (Syunoi), Thalita Nogueira, Suellen Rocha, Ester Rohr, Da Mata, Ana Deluck, Vitória Queiroz, Vitória Lorrayne e Kami.

A exposição integra a primeira etapa do projeto Nós Dissemos: Circuito de Arte Dorcelina Folador, que prevê ainda outras duas mostras em diferentes espaços culturais da cidade.

“A Via Crucis do Corpo”

“A Via Crucis do Corpo”, de Sara Welter - Foto: Divulgação

Entre as obras inéditas está “A Via Crucis do Corpo”, assinada por Sara Welter especialmente para a exposição. Produzida com nanquim, carvão e pastel seco, a obra representa o corpo feminino de forma ambígua e fantasmagórica.

“Esse corpo aparece em duas formas opostas, ora pendurado pela mão, ora pendurado pelo pé. As linhas se enrolam pelo corpo da figura, trazendo referência desde shibari até mesmo como cortes. Esse corpo sem cabeça, com sua face ocultada, é dilacerado, machucado e violentado. O que resta é apenas a impressão do crime no tecido”, explica a curadora.

A obra sintetiza o conceito da mostra: tornar visível aquilo que muitas vezes é reduzido a estatísticas e transformar o trauma em linguagem.

NÚMEROS

O Brasil registrou 6.904 vítimas de casos consumados e tentados de feminicídio em 2025, um aumento de 34% em relação a 2024, quando houve 5.150 vítimas. Foram 4.755 tentativas e 2.149 assassinatos, totalizando quase seis (5,89) mulheres mortas por dia no País.

Os números são do Relatório Anual de Feminicídios no Brasil 2025, elaborado pelo Laboratório de Estudos de Feminicídios da Universidade Estadual de Londrina (Lesfem/UEL).

O levantamento aponta que 75% dos casos ocorreram no âmbito íntimo – quando o agressor faz ou fez parte do círculo de intimidade da vítima, como companheiros, ex-companheiros ou pais de seus filhos.

A maioria das mulheres foi morta ou agredida em casa (38%) ou na residência do casal (21%). A faixa etária predominante das vítimas é de 25 a 34 anos (30%), com mediana de 33 anos. Ao menos 22% das vítimas já haviam denunciado o agressor antes do feminicídio.

O relatório revela ainda que 69% das vítimas, com dados conhecidos, tinham filhos ou dependentes. Ao todo, 101 mulheres estavam grávidas no momento da violência, e 1.653 crianças foram deixadas órfãs.

A idade média dos agressores é de 36 anos. Em 94% dos casos, o crime foi cometido por uma única pessoa, e quase metade (48%) envolveu arma branca, como faca ou canivete.

Em Mato Grosso do Sul, os dados do Monitor da Violência Contra a Mulher reforçam o cenário preocupante. Em 2025, o Estado registrou 39 vítimas de feminicídio e 22.087 casos de violência doméstica – número superior ao de 2024, quando foram contabilizados 21.151 casos de violência doméstica e 35 feminicídios.

Neste ano, até o momento, quatro mulheres já foram vítimas de feminicídio e 3.688 casos de violência doméstica foram registrados no Estado.

Os gráficos históricos indicam oscilações ao longo dos últimos anos, mas mantêm patamares elevados tanto em feminicídios quanto em ocorrências de violência doméstica, evidenciando a persistência estrutural do problema.

>> Serviço

A exposição “O Grito que Ecoa”

Segue em cartaz até o dia 6 no Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado no 3º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania, que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, no Centro, em Campo Grande.

Assine o Correio do Estado

Felpuda

Três sujismundos foram presos em flagrante por descarte de lixo em área...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (5)

05/03/2026 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Jean-Jacques Rousseau - escritor suíço

"Não há nada que esteja menos sob o nosso domínio que o coração, e, longe de podermos comandá-lo, somos forçados a obedecer-lhe”.

 

FELPUDA

Três sujismundos foram presos em flagrante por descarte de lixo em área pública, no Jardim das Hortênsias. Os ditos-cujos, no maior desrespeito, estavam agindo em um local que, pela manhã, havia sido limpo pela prefeitura que, diante dos constantes abusos, instalou câmeras de monitoramento 24h no espaço. Por ano, eram realizadas cinco grandes ações de limpeza, quando retiravam de 50 a 60 caminhões de resíduos, incluindo lixo doméstico, mesmo com o bairro atendido regularmente pela coleta. Pode?

Pula-pula

Em sua saga política, a senadora Soraya Tronicke deixou o União Brasil em 2023 e se filiou ao Podemos. Sua justificativa foi de querer ampliar as bases para futura reeleição.

Mais

Neste ano eleitoral, com dificuldades para ter espaço no grupo governista para disputar a reeleição, vai tentar a sorte no PSB e fazer “dobradinha” com Vander Loubet, do PT.

DiálogoNo dia 2, a Marinha do Brasil incorporou as primeiras mulheres voluntárias para o Serviço militar inicial. as 27 jovens passaram a integrar a turma deste ano no Centro de instrução almirante alexandrino, no Rio de Janeiro. Durante a primeira semana, os participantes passam por um período inicial de adaptação. após essa etapa, são incorporados como recrutas, dando início à formação militar, que se estende por cerca de três meses. Haverá a continuidade do recrutamento, seleção e a segunda turma, composta por 26 mulheres, deverá iniciar no segundo semestre.

 

DiálogoDra. Laura Furlani

 

DiálogoFabiola David e Gilson Martins

Cadeiras

O governador Eduardo Riedel começa a preparar o terreno em sua administração para a saída de alguns secretários que pretendem disputar as eleições neste ano. Como seu time é técnico, não deverão ocorrer muitas mudanças. Já é dada como certa a saída de Jaime Verruck, da Semadesc, e de Marcelo Miranda, da Setesc. O primeiro deverá tentar uma das vagas à Câmara Federal e o segundo pretende conquistar cadeira na Assembleia Legislativa de MS. 

Bem longe

O MDB começa a demarcar território e, além de MS, diretórios de outros 16 estados definiram que nessas eleições querem distância do PT. Isso complica ainda mais a situação da ministra Simone Tebet, emedebista de longa data, que ainda aguarda decisão da “chefia”, para saber, afinal, qual mandato disputará. Se “vingar” a hipótese de ser vice de Lula, há quem garanta que ela terá que mudar de legenda. Consta que poderá ser o PSB.

“Bombado”

A cada dia que passa, o nome do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, continua ganhando ainda mais musculatura para repetir a chapa majoritária à reeleição do governador Eduardo Riedel. Até o momento não surgiu nenhum nome de peso de outros partidos que tenha demonstrado, publicamente, sonhar com a vaga. Algumas lideranças políticas têm dito que, nesse quesito, não haveria cenário que pudesse ameaçá-lo, incluindo aí possíveis alianças.

Aniversariantes

Dr. Aleixo Paraguassú Neto,
João Henrique Pestana,
Janaina Gonçalves Theodoro de Faria,
Ivan Rossi Sambrana,
Ademir Francescon,
Edgar Pereira de Lima,
Francisco Silva de Souza,
Adolfo Barrios Vasques,
Helena Janice Meloni,
Marco Aurelio Santullo,
Altamiro Brites Cardoso,
Silmara Fabrao Moraes Oliveira,
Gerson Fortuna,
Araquen Gomes Pereira,
Christiany Rodrigues,
Adriano Loeff,
Cristian Jader Alves do Nascimento,
Margarida Ramos de Figueiredo,
Roberto Blasczyk,
Geise Cristina Grilo,
Gilda Maria Pinheiro
de Vasconcelos Dias,
Elizabeth Haralampidis,
Eliane Chenzarian,
José Francisco Baccaro,
Gecy Machado Lemes,
Antônio Bosco da Costa,
Maria Madalena Domingues,
Lídio Ledesma,
Yeda Almeida Guimarães,
Luiz Alexandre Palmieri,
Maria de Fátima Pires Ortiz,
Maria Margarida dos Santos,
Maria Helena Mesquita Quadros,
Vera Lúcia Corrêa de Viana Bandeira,
Flávia Muniz de Albuquerque Dias,
Mônica Rabello de Figueiredo Carvalho,
Ana Carolina Corrêa Tezza,
Jussara Loubet da Rosa,
Eusébio Salinas,
Henrique Freitas Vincoletto,
Sandra Regina Lopes Anache,
Fernando Friolli Pinto,
Sílvia Rahe Pereira,
José Henrique Esteves Mendes,
Vanoni Torraca,
Fátima Heritier Corvalan,
Silvio Arevalo,
Renato Higashi,
Aparecida Martins Borges,
Denise Dal Farra,
Francisco Carlos Costa Alves,
Márcia Faria Scatena,
Dr. Edson Carlos Silva,
Mayara Renata Martins,
Fernando Ávalos Cabanha,
Vanessa Consolini Ávalos,
Eronildes Pereira,
Maria Aparecida Cicarelli Damasceno,
Oswaldo Herculano Cícero de Sá,
Frederico Farias de Miranda,
Acyr Rufino Lopes,
Maria Enir Nunes,
Hélio Aparecido Zaramelo,
Marcia Meyre de Emilio,
Dr. Max Henrique Bortotto Garcia,
Ana Julia Yule de Mello,
Renata Calado da Silva,
Fernando Franco Serrou Camy,
Dr. José Ricardo da Silva Filho,
Ruiller César Ferreira Dias,
João Alves Borges,
Ari Mougenot,
Plínio Mendes Castro,
Bruna Malheiros Mauro,
Eduardo Pelissari de Rodrigues,
José Ricardo Teodoro,
Luiz Alberto Mascarenhas Salamene,
Andreia Aparecida Scariot,
Maurivan Rodrigues de Rezende,
Avenir Ferreira da Silva,
Richardson Branco Nunes,
Tânia Rejane de Souza,
Alberto Jorge de Azambuja Martins,
Célia Regina Coutinho de Lima,
Ana Claudia Ludvig de Souza Azevedo,
Marleide Georges Karmouche,
Ana Maria Gimenez Santiago,
Renato Antonio Pereira de Souza,
Cristiane Gonçalves de Melo Ferro,
Peterson Lázaro Leal Paes,
Geraldo Albuquerque,
Wilson Mateus Capistrano da Silva,
Upiran Jorge Gonçalves da Silva,
Sidnei Barbosa,
Lorena Milanesi,
Pedro Paulo Pereira,
Gilberto Carlos Lima,
Luzia de Oliveira,
Maria Ligia Garcia,
Amanda Faria Menezes,
Fátima Aparecida de Assis,
Ana Claudia de Sá Nunes,
Eduardo Borges Dias,
Denise Flôres da Silva,
Carolina de Mello Martins. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

