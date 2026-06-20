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Office Romance: Jennifer Lopez pilota nova comédia romântica

Filme da Netflix aposta no carisma de J.Lo

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

20/06/2026 - 14h00
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Todo ano chega junho romance comanda as dicas e críticas, mesmo que esse ano a Copa do Mundo entre no circuito. Há muitas despedidas de grandes séries, batalhas épicas, reencontros. Sem esquecer dos cinco anos do Caderno B+, não é?

Então, a minha dica de filme da semana vem com algumas ressalvas, mas posso estar sendo amarga. Vocês me dizem! Me volto para o novo filme de Jennifer Lopez: Office Romance.

A atriz e cantora americana conhece melhor do que poucas atrizes a fórmula da comédia romântica. De The Wedding Planner a Maid in Manhattan, passando por Monster-in-Law e Marry Me, sua carreira está repleta de filmes que entendiam exatamente o que o público esperava dela: carisma, charme, humor e uma protagonista pela qual era fácil torcer.

Talvez por isso, Office Romance, nova produção da Netflix, seja uma experiência que flerta com o frustrante. Não porque seja um desastre, mas porque parece desperdiçar todos os elementos que poderiam torná-la memorável.

No filme, Lopez interpreta Jackie Cruz, CEO da companhia aérea AirCruz. Filha do fundador da empresa, Jackie construiu a reputação de uma executiva brilhante, disciplinada e obcecada por regras. Entre elas está uma política rígida que proíbe relacionamentos entre funcionários.

O problema surge quando Daniel Blanchflower (Brett Goldstein, de Ted Lasso), advogado responsável por defender a companhia de uma série de processos, entra em sua vida. O que começa como uma relação profissional rapidamente evolui para algo mais, colocando os dois em rota de colisão com as próprias normas da empresa.

A premissa possui potencial. O universo corporativo, a tensão entre poder e desejo e o cenário de uma companhia aérea poderiam render uma comédia romântica elegante e divertida. Há até alguns momentos em que o filme parece encontrar esse caminho.

Um dos melhores envolve Jackie pilotando seu próprio avião durante uma viagem ao lado de Daniel. Enquanto enfrenta uma área de turbulência, ela o tranquiliza afirmando que jamais o deixaria cair do céu. É uma cena simples, mas que sugere uma profundidade emocional que o restante do filme raramente alcança.

O maior problema de Office Romance é que ele nunca parece realmente interessado em desenvolver o relacionamento central. Em vez disso, o roteiro de Brett Goldstein e Joe Kelly se dispersa em uma quantidade excessiva de personagens secundários, participações especiais e subtramas que lembram mais uma série de streaming condensada em duas horas do que um filme propriamente dito. Há histórias paralelas, conflitos corporativos, dramas familiares, funcionários excêntricos e romances secretos disputando espaço constantemente.

O resultado é que Jackie e Daniel passam boa parte do tempo dividindo atenção com elementos que pouco acrescentam à narrativa principal. A química entre Lopez e Goldstein nunca se torna totalmente convincente porque o filme raramente permite que os personagens simplesmente existam juntos. Quando a relação começa a ganhar alguma força, o roteiro logo encontra uma nova distração.

Jennifer Lopez também acaba limitada por essa abordagem. Embora seja claramente o centro da produção, Jackie permanece uma personagem surpreendentemente superficial. Sabemos que ela é poderosa, admirada e competente.

Sabemos que herdou a companhia do pai e que continua pilotando aviões. Mas o filme nunca vai muito além dessas características. Em muitos momentos, a sensação é de que estamos assistindo menos a uma personagem e mais a uma versão idealizada da própria Jennifer Lopez.

Talvez seja por isso que Betty Gilpin frequentemente pareça a presença mais interessante da tela. Interpretando Sydney, braço-direito de Jackie, ela traz espontaneidade, humor e personalidade para uma história que, por vezes, parece excessivamente preocupada em manter sua protagonista impecável.

Gilpin encontra humanidade mesmo nas situações mais absurdas e ajuda a dar vida a cenas que poderiam facilmente passar despercebidas.

Curiosamente, uma das sequências mais divertidas do filme acontece depois dos créditos. Após Jackie e Daniel assumirem publicamente o relacionamento, a empresa passa a permitir romances entre funcionários desde que sejam declarados oficialmente. O resultado é uma avalanche de revelações envolvendo praticamente todo o escritório.

Casos secretos, relacionamentos inesperados e situações constrangedoras transformam o departamento de recursos humanos em um caos absoluto. É uma cena leve, engraçada e cheia de energia, que acaba destacando algo curioso: o filme parece mais interessado nos personagens secundários do que em sua história de amor principal.

No fim, Office Romance funciona da mesma forma que muitas produções românticas da Netflix. É bonito, agradável e fácil de assistir. Distrai durante algumas horas e oferece o conforto familiar de uma estrela carismática fazendo exatamente aquilo que o público espera dela. Mas falta algo essencial. Falta química. Falta profundidade. Falta personalidade.

Jennifer Lopez continua sendo uma presença magnética. O problema é que, desta vez, nem ela consegue fazer o filme voar.

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem estreia de circo, arraial na Esplanada e mais

Programação de hoje a domingo reúne estreia de circo, arraial na Esplanada, evento de economia circular, transmissões dos jogos da seleção, dança urbana e teatro infantil

19/06/2026 08h30

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Nova atração na cidade, circo reúne artistas nacionais e internacionais em números que combinam acrobacias, humor e efeitos visuais

Nova atração na cidade, circo reúne artistas nacionais e internacionais em números que combinam acrobacias, humor e efeitos visuais Divulgação

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Entre os destaques que prometem agitar o fim de semana estão a estreia do Circo Mundo Mágico no Shopping Bosque dos Ipês, a tradicional Festa Junina da Esplanada, a 25ª edição do Desapega Campo Grande e uma série de atrações ligadas à Copa do Mundo nos principais shoppings da Capital.

Além dessas atrações, a programação inclui oficinas gratuitas de danças urbanas, espetáculo infantil no Sesc Teatro Prosa, encontro de colecionadores de miniaturas, pista de patinação no gelo e atividades voltadas para crianças e famílias.

Circo

A principal novidade do fim de semana é a chegada do Circo Mundo Mágico ao Shopping Bosque dos Ipês. A estreia ocorreu na noite de ontem com uma estrutura moderna e climatizada que promete encantar públicos de todas as idades.

Entre os destaques do espetáculo está a apresentação do gigante King Kong, uma das atrações mais aguardadas da temporada. O circo reúne artistas nacionais e internacionais em números que combinam acrobacias, humor e efeitos visuais.

Shoppings

Além das atrações culturais e de lazer espalhadas pela cidade, a Copa do Mundo também promete mobilizar os campo-grandenses nos principais centros comerciais da Capital, que prepararam programações especiais para os torcedores.

No Norte Sul Plaza, a transmissão do empate entre Brasil e Marrocos no sábado reuniu cerca de 1.300 pessoas na praça de alimentação, demonstrando o interesse do público em acompanhar os jogos da seleção em um ambiente confortável e climatizado. A expectativa é de público ainda maior nesta sexta-feira, quando o Brasil volta a campo.

Para tornar a experiência mais completa, o shopping passará a oferecer chopp express servido diretamente nas mesas da praça de alimentação durante a partida. Antes do jogo, os visitantes poderão participar de uma caça a vales-prêmios espalhados pelos corredores e lojas do empreendimento.

Os brindes incluem álbuns da Copa, pacotes de figurinhas, petisqueiras, kits de chocolates e produtos de parceiros.

Outra atração será a ação gratuita de pintura facial temática em frente à Arena Norte Sul, reforçando o clima de torcida. O shopping também promove um campeonato de videogame Fifa voltado para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

A competição acontece das 15h às 19h, em formato eliminatório, com premiação para os vencedores de cada categoria.

Enquanto isso, o Shopping Bosque dos Ipês segue apostando na Arena Bosque dos Ipês, espaço gratuito dedicado aos apaixonados por futebol. Além da tradicional troca de figurinhas, o local oferece chute a gol, pebolim, footshow, painel instagramável e o totem de palpites.

Nos fins de semana, promotores auxiliam os visitantes com um estoque de mais de mil figurinhas disponíveis para troca.

A programação esportiva do Bosque inclui ainda a transmissão do jogo entre Brasil e Haiti hoje, às 20h30min, em um telão instalado na praça de alimentação.

Além disso, no sábado e no domingo, a praça central do Shopping Bosque dos Ipês recebe o 18º Encontro de Colecionadores de Miniaturas, reunindo modelos raros, peças históricas e apaixonados pelo universo automobilístico.

Já a Iceland Bosque dos Ipês segue funcionando na praça central, proporcionando a experiência de patinar no gelo em pleno inverno sul-mato-grossense.

Já o Shopping Campo Grande mantém um espaço permanente para a troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo. A atividade acontece na Livraria Leitura, no Piso 2, onde os colecionadores podem adquirir figurinhas e encontrar outros torcedores para completar suas coleções.

Também no Shopping Campo Grande, a praça de eventos recebe a Arena Park, um circuito com obstáculos, passarelas elevadas, escalada, brinquedos infláveis, escorregadores iluminados, torres elásticas, piscina de bolinhas e espaços de faz de conta. A atração é destinada a crianças de até 13 anos.

Por conta do jogo da seleção brasileira na sexta-feira, as lojas do Shopping Campo Grande funcionarão das 10h às 20h, com abertura facultativa após esse horário.

Festa Junina

Nova atração na cidade, circo reúne artistas nacionais e internacionais em números que combinam acrobacias, humor e efeitos visuaisFesta Junina Esplanada Ferroviária - Programação musical de um dos arraiais mais tradicionais de Campo Grande terá show da banda Brisa do Mato e apresentações de DJs
Foto:Divulgação

Outra atração que deve atrair grande público neste sábado é a 4ª Festa Junina da Esplanada, realizada na Esplanada Ferroviária, das 18h às 23h.

O evento gratuito já se consolidou como um dos arraiais mais tradicionais da Capital e reúne gastronomia típica, apresentações musicais, quadrilha, correio elegante e dezenas de expositores.

Ao todo, 30 barracas participarão desta edição. O público encontrará desde pratos tradicionais das festas juninas, como canjica, milho gourmet e caldo de mandioca, até opções como empadas, crepes, pastéis, doces artesanais, espetinhos e brigadeiros.

Além da culinária, a festa contará com barracas de artesanato, acessórios, moda e brechó, ampliando as opções para quem deseja passear e fazer compras.

A programação musical terá show da banda Brisa do Mato e apresentações de DJs, garantindo animação durante toda a noite.

Desapega CG

Também no sábado, o Armazém Cultural recebe uma edição especial do Desapega Campo Grande, evento que chega à sua 25ª realização celebrando uma marca expressiva: mais de 100 mil itens recolocados em circulação desde sua criação.

Com o tema Campo Grande virou brechó, o encontro acontece das 8h às 16h e reúne dezenas de expositores especializados em moda sustentável, economia circular e reaproveitamento.

Quem visitar o evento encontrará roupas, calçados, acessórios, itens de decoração, brinquedos, plantas e produtos para casa com preços acessíveis.

Aulão de dança

Amanhã, o Espaço FNK promove o Dia D de Dança, um aulão gratuito de danças urbanas que reunirá artistas de Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro.

As atividades começam às 14h e contarão com a participação do coreógrafo Ítalo Ramos, profissional com atuação em eventos nacionais e trabalhos desenvolvidos para marcas de grande alcance.

Representando a cena sul-mato-grossense estará o b-boy Kadux, que conduzirá uma aula voltada aos fundamentos do breaking e à história da cultura hip hop.

A programação continua à noite com uma batalha de breaking, marcada para as 19h30min na Estação Cultural Teatro do Mundo.

Teatro infantil

Para as famílias com crianças, uma das opções é o espetáculo “Na Mala Tem Histórias”, que será apresentado no sábado, às 16h, no Sesc Teatro Prosa.

Conduzida por Edu Brincante, a montagem mistura literatura infantil, música, teatro, brincadeiras, bonecos e elementos da cultura popular brasileira.

Voltada para bebês, crianças e seus familiares, a atividade propõe uma experiência lúdica que valoriza a imaginação, a oralidade e o contato com histórias que atravessam gerações.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.

Diálogo

Muitos partidos cá por estas bandas estão parecendo calça esgarçada... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (19)

19/06/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Clarice Lispector - escritora brasileira

"Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro”.

FELPUDA 

Muitos partidos cá por estas bandas estão parecendo calça esgarçada com remendo novo. Os recém-chegados, depois de muito corre-corre para conseguir aproveitar as “janelas abertas”, vêm com pompas e circunstâncias anunciando ideias revolucionárias. Curiosamente, são as mesmas que já fracassaram outras vezes. O discurso muda de embalagem, mas não de conteúdo. Nos bastidores, todos percebem o problema com os “novos inquilinos”. Só falta, porém, alguém criar coragem. Porque, até agora, ninguém quis colocar o guizo no gato.

Diálogo

Na espera

Questionado sobre quem apoiará para presidente, o pré-candidato ao governo João Henrique Catan preferiu não se comprometer. Disse apenas que é “bolsonarista” e que aguardará a convenção para conhecer aposição  de Romeu Zema, de Minas Gerais,hoje cada vez mais isolado.

Mais

Isso, até dentro do próprio partido, após o entrevero com Flávio Bolsonaro no caso Master. Enquanto isso, Catan faz o que muitos políticos dominam: espera a poeira baixar. Sherlock Holmes diria: “Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo já foi feito antes.”.

Diálogo Dra. Eloah Rondon, inaugurando idade nova hoje - Foto: Arquivo pessoal

 

Diálogo Ale Benenti, Alexandre Birman e Guilherme Kfouri - Foto: BRUNO RYFER

Na real

O Republicanos já tem quatro pré-candidatos à Câmara Federal: Beto Pereira, Jaime Verruck, Isa Marcondes e Santos Neto. O problema é que a matemática eleitoral anda impondo um banho de realidade aos partidos,  que trabalham com a expectativa de conquistar, no máximo, duas cadeiras. Alguém, portanto, deverá ficar pelo caminho. Assim, a disputa pelas demais vagas promete ser das mais interessantes.

Demorou...

Depois de ser tratado com frieza por Donald Trump durante o G7, Lula resolveu mostrar os dentes, mas já em território nacional. No discurso, como não poderia deixar de ser, sobrou para Bolsonaro e sua família, com direito a dizer que o presidente americano pode “gostar do pai, do filho e do neto”, desde que não se meta nas eleições brasileiras. O recado veio após o constrangimento internacional. Resta saber quantos parlamentares do PT sairão em defesa do chefe Ou será que preferirão deixar o episódio esfriar?

Cartão vermelho

Um integrante da equipe de Rio Negro (MS) exagerou na reclamação contra a arbitragem da Copa Assomasul e acabou recebendo o verdadeiro cartão vermelho. Após tumulto, ofensas, insinuações de que árbitro tinha sido “comprado” e até tentativa de agressão, houve encerramento da partida por falta de segurança. Diante disso, a Comissão Disciplinar decidiu barrar a equipe da edição 2026 e da próxima competição. Pelo visto, a punição foi mais longa que qualquer suspensão por acúmulo de cartões.

ANIVERSARIANTES 

Dra. Eloah Ribeiro Rondon;
Janete Souza Morais;
Laires Josué Locatelli;
Ednéa Paschoaletto Gimenes;
Alex Sander Bachega;
Desiree Janotto;
Luciana Mendes Saraiva de Abreu;
Dr. Augusto Ishy;
Camyla Dias da Rocha Macedo;
Meire Tsuyako Kawasoko Taguti;
Suely Fusae Arashiro;
Julião Gaúna de Souza;
César Julião Gonçalves;
Ersilia Castrillon Cestari;
José Carlos Barros;
Ivone Bossay Corrêa;
Willian Carvalho dos Santos;
Érico de Oliveira Duarte;
Fernando Luiz Claudino de Oliveira;
Milton Lauro Schimidt;
Cleomar Ferreira de Oliveira;
Norberto Antonio Borro;
Renato Carvalho Amorim;
Dra. Andréa de Siqueira Campos Lindenberg;
Marcelo Bichat Pinto de Arruda;
Maria Isabella Oliveira Saldanha;
Juliana Corrêa da Luz;
Marlene Lisete Ritter Hans;
Pedro Henrique Avesani Spengler;
Valteci Ribeiro de Castro Júnior;
Ricardo Davet;
Juliana da Fonseca e Suzano;
Leandro Aparecido da Silva;
Vagner Ribeiro;
Luiz Edson Pereira de Carvalho;
Leonardo Zenan França dos Santos;
Vagner Gabriel Rosa do Nascimento;
José Geraldo Balejo Jara;
Marina Pereira de Azambuja;
Renata Fernandes Xavier;
Luiz Carlos Brandão;
Mariinha Vilalba Duarte;
Edna Batista Soares Gonçalves;
Antonio Arantes Netto;
Dra. Mara Regina Franchin Moreira Correia;
Ivani Nascimento Rodrigues;
Tânia de Almeida Barbosa;
Antonia Moreira Miranda;
Juliana Gondim Brandão Alves;
Carlos Prado de Abreu;
Hugo Corrêa;
Maria Júlia Darzi;
Flora Uezato;
Maria Fernanda Juvelino;
José Geraldo de Bodas;
Maria Nilza Vieira Ferreira;
Alexandro Lopes da Silva;
Neila Aparecida Freitas Lopes;
Célia Regina Eleutério de Souza Ribeiro;
Evelyn Guesse Ascenço;
Carlos Alberto Paes da Silva;
Roseli Soares de Oliveira;
Gislaine Nascimento Furtado Tosta;
Marina de Barros Pinheiro;
Cassandra Szuberski;
Vilane Teodoro da Silva Mastroyannis;
Nei Maciel Signorelli;
Maria Regina Dourisboure Neto;
Lorena Vieira;
Silvia Elisa Parizi Merege;
Josilmar de Queiroz Blini Signori;
Gustavo Nobrega Cordeiro;
Elize Regina Cardoso Fernandes;
Luzinete do Nascimento Araújo;
Carolina Greco Albres;
Maria Elisa Cordeiro Lima;
Alayr Mascarenhas Corrêa;
Cláudia Batistoti;
André Luis de Moura Corso;
Elaine Cristina Arashiro Taira;
Laís Pereira Torres;
Camila Vieira Mello;
Armstrong do Amaral;
Maria Rosiane Alves;
Jorge Luiz Perin Cioccia;
Edgar Leal Loureiro;
Patricia Lorena de Oliveira;
Layla Cristina La Picirelli de Arruda;
Regina Paes de Mattos;
Alain Rafael Bottega;
Francisco de Assis Moura;
José Inácio Dias Schwanz Júnior;
Karini Ferreira Miranda Artigas;
Laerte Rogério Giglio;
Marilda Covre Lino Simão Martim;
Daniele Cardoso Nunes;
Fernanda Elias Junqueira;
Larissa Lissoni Nani;
João Carlos Nigro Veronezi;
Achilles da Palma e Mello Júnior;
Lauro Takeshi Miyasato;
Omar Zakaria Suleiman;
Carlos Estevão Midon;
Eriberto Florentim Meza;
Jules Augusto Espíndola;
Sandra Mara Sagove Versali.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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