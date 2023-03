Os 10 principais erros que fazem você engordar

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Carlos Abranches poeta brasileiro

Num impulso, o pássaro se apruma,

clareando-me com a luz de suas asas,

e este vem e pousa, solene, na soleira do meu encanto”.

FELPUDA

Políticos mais irônicos andam dizendo que, em breve, deverá ser formado o grupo “aquele que foi sem nunca ter sido”. No caso, seria integrado por algumas ex-cabecinhas coroadas que se utilizam dos amigos para espalharem que estariam sendo cotadas para assumirem cargos, principalmente na esfera federal. A única certezadisso tudo é que, enquanto os boatos se multiplicam, as unhas diminuem (de tanto serem roídas) e as noites perdidas de sono se somam. Essa gente...

Divulgação/Eduardo Benini

O azeite brasileiro da marca Puro conquistou o título de melhor azeite de oliva extravirgem do Hemisfério Sul por uma das mais reconhecidas premiações do setor no mundo, o concurso Lodo, da Itália. Este é o mais antigo páreo profissional dedicado ao azeite de oliva extravirgem, atuando desde a metade da década de 1980, sendo hoje uma das mais respeitadas indicações quando o assunto é azeite de oliva de altíssima qualidade. A empresa nacional premiada fica em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, e concorreu com mais de 120 marcas de diferentes países, conquistando o primeiro lugar no ranking. Além de vencer a competição, o Azeite Puro estará presente no Guia Lodo 2023, publicação internacional que reúne os melhores azeites de olivado mundo todo daquele ano.

Dra. Vanessa Puccinelli dotti, que comemorou 25 anos da formatura em medicina pela Universidade Federal do Paraná

Sergio Malheiros



Fora

Dos oito deputados federais que compõem a bancada de Mato Grosso do Sul, quatro não assinaram o pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST para investigar quem estaria financiando os invasores de propriedades rurais no Brasil. Por motivos óbvios, dois são do PT (Vander Loubet e Camila Jara). Os outros que não quiseram chancelar o documento integram o ninho tucano, no caso, Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira.

Junto

O presidente do PL em Mato Grosso do Sul, deputado federal Rodolfo Nogueira, assina como coautor no pedido dessa CPI, que tem iniciativa do parlamentar tenente-coronel Zucco (Republicanos-RS). Foi obtido o número mínimo de assinaturas e protocolado na noite do dia 15. Para que haja tramitação, o presidente da Câmara dos Deputados precisa ler o requerimento em plenário.

15 anos

Neste sábado, o Instituto de Apoio Psicológico (IAP) completa 15 anos de atuação. Para comemorar a data, o IAP promove o evento Encontro e Reencontro com seus talentos, a partir das 8h. A clínica é comandada pelo dr. Dilson Lima e pela dra. Olga Simone Lima.

Aniversariantes