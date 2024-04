Páscoa B+: Descubra como preparar um ovo de páscoa com molho shoyu e brigadeiro para este domingo

No dia 31 de março é comemorada a Páscoa, um dos feriados mais importantes do calendário cristão, pois celebra a ressurreição de Cristo.

Símbolo da cultura ocidental durante as comemorações desta data, o chocolate tornou-se tão ou mais presente nas mesas quanto o bacalhau, pois é também trocado entre amigos, em forma de presente, como gesto de carinho.

Para quem quer aprender uma receita com chocolate e shoyu na composição, a Kikkoman ensina ao B+ o passo a passo desse ovo de páscoa com brigadeiro com esse ingrediente inusitado junto com o chocolate, confira:



Ovo de páscoa com Brigadeiro de Shoyu

*Rendimento: até 24 porções

*Tempo de preparo: de 4h a 5h contando os tempos de resfriamento

Ingredientes

*Casca

400g de Cobertura Top meio amargo em gotas

Brigadeiro de shoyu para o recheio

395g de Leite condensado

200g de creme de leite

120g de chocolate em gotas

3 colheres (sopa) de Shoyu

Brigadeiro de shoyu para enrolar

395g de Leite condensado

200g de creme de leite

120g de chocolate em gotas

1 colher (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de Shoyu

Confeito de chocolate meio amargo para finalizar

Acessórios:

Saco de confeiteiro

Bico de confeiteiro

2 Formas (de 3 partes) para 12 metades de ovos de páscoa de 50g



Modo de preparo casca:



Adicione a cobertura fracionada em um pote de vidro e derreta aos poucos no microondas.Acrescente o chocolate na forma de plástico para mini ovos até chegar no limite da linha de marcação. Em seguida adicione o molde de silicone e feche com a última parte da forma de plástico.

Leve para a geladeira, estará pronto quando o chocolate estiver fosco.



Modo de preparo do brigadeiro para recheio

Numa panela com o fogo desligado, adicione o leite condensado, creme de leite, Shoyu e o chocolate. Ligue o fogo e cozinhe até chegar no ponto do brigadeiro mole. O ponto certo é quando ele cai da espátula em blocos. Desligue o fogo, despeje num prato, cubra com plástico filme rente ao brigadeiro. Após o resfriamento, colocar em um saco de confeiteiro.



Modo de preparo do brigadeiro para enrolar

Numa panela com o fogo desligado, adicione o leite condensado, o chocolate, a manteiga e misture. Ligue o fogo e cozinhe mexendo sem parar. O ponto certo é quando você conseguir abrir um caminho no brigadeiro com a espátula e ele não se fechar. Quando isso acontecer, adicione o com o creme de leite e o Shoyu e continue cozinhando até dar o ponto novamente. Desligue o fogo, despeje num prato, cubra com plástico filme rente ao brigadeiro. Após o resfriamento, enrolar as bolinhas e finalizar no confeito.

Montagem final

Desenforme as cascas do molde, retire as rebarbas e posicione cada metade com a abertura para cima em uma tábua. Encha a casca com o recheio de brigadeiro mole utilizando o saco e o bico de confeitar em movimento de zigzag. Polvilhe o confeito e finalize com uma bolinha de brigadeiro.