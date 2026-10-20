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Pele de pet; dias chuvosos cobram rotina de cuidados extras

Tutores precisam estar alertas à secagem adequada dos pelos, além da atenção redobrada nos passeios e muito mais para manter a saúde dos animais domésticos em dia

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

20/10/2026 - 09h32
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Enquanto Campo Grande já registrou mais que o dobro do volume de chuva esperado para outubro e com o último domingo do mês prometendo ser chuvoso, esse período mais úmido do ano traz um alerta para os donos de pets sobre os cuidados necessários com os animais domésticos, que vão desde uma higiene adequada até atenção quanto ao comportamento dos bichinhos, que costumam ficar mais dentro de casa nos dias de intempéries climáticas. 

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), as chuvas expressivas ficaram acima da média climatológica na maior parte de Mato Grosso do Sul, com destaque para os volumes registrados na Cidade Morena.

“Em Campo Grande, por exemplo, todas as estações de monitoramento registraram acumulados expressivos que superaram a média histórica mensal de 150,6 mm já nos primeiros 15 dias do mês: no Córrego Anhanduizinho foram observados 272,8 mm (81% acima do esperado), no Jardim Panamá, 238,2 mm (58%), na UPA Aparecida Gonçalves Saraiva, 235,0 mm (56%), e na estação Inmet/Embrapa, 221,6 mm (47%)”. 

Como esclarece a médica-veterinária da Special Dog Company Kelly Carreiro, esses cenários de maior umidade exigem um cuidado redobrado dos tutores em manter a pele e a pelagem dos animais secas, além da devida atenção aos ambientes, observando possíveis alterações na saúde para que o bem-estar de cães e gatos seja mantido também nos dias chuvosos. 

No calendário, a atual estação é a primavera, que começou às 20h05min do dia 22 de setembro e terminará às 17h50min do dia 21 de dezembro em Mato Grosso do Sul, estação caracterizada pela floração das plantas, mas também pelo aumento da umidade e o retorno das chuvas, sendo a transição entre o inverno (seco) e o verão (chuvoso). 

“Chuva e umidade não significam que o pet necessariamente desenvolverá algum problema de saúde. No entanto, quando a pele e a pelagem permanecem molhadas por períodos prolongados, principalmente em animais que já apresentam sensibilidade cutânea ou alguma predisposição, alguns cuidados precisam ser reforçados”, destaca a médica-veterinária. 

Pele dos pets

Segundo a especialista, nesses períodos caracterizados por chuvas consecutivas, a saúde da pele dos animais domésticos é justamente o ponto que exige maior atenção dos tutores e das tutoras de caninos e felinos.
Isso porque períodos de umidade prolongada tendem a favorecer a proliferação de microrganismos que contribuem para uma série de alterações dermatológicas, que podem apresentar piora em animais que já têm alguma predisposição. 

Em regiões de dobras, como próximo das orelhas, nas patas e no espaço entre os dedos, essas alterações dermatológicas tendem a ter maior incidência. Para aqueles animais que têm pelos longos e/ou densos, a atenção precisa ser redobrada, já que se torna mais difícil tirar a umidade da pele. 

Conforme a veterinária Kelly Carreiro, a atenção dos responsáveis precisa se estender inclusive para o cuidado cotidiano, com a higienização de caminhas, cobertores e tapetes, que, necessariamente, precisam estar completamente secos antes do uso.

Dias chuvosos

Os dias chuvosos tendem a alterar também a rotina dos animais, que passam a ver os passeios se tornarem cada vez menos frequentes ou até mais curtos, o que, por sua vez, pode gerar uma redução dos estímulos mentais e físicos, principalmente os cães, que precisam compensar essa menor atividade fora de casa.
Para os gatos, também há cuidados para preservar a necessidade de exploração e descanso da espécie. 

Entretanto, para além de associar diretamente os dias chuvosos ao aparecimento de doenças, a auxiliar veterinária, tutora e pet sitter Bianca Bianchi ressalta a importância de considerar o que é melhor para o bem-estar do animal, já que não há um manual de instrução que pode ser aplicado a todos os pets. 

“Sou da opinião que todos os cachorros precisam de passeio na rotina, mas quando recebo os pets para hospedar, eu tento seguir a rotina que o pet já tem em casa. A maioria passeia pelo menos uma vez ao dia, mas já recebi também pets que não passeiam, o tutor autorizou levar para passear e o animal simplesmente não se adaptou, ficou assustado, tentou fugir da coleira, então, temos que respeitar a rotina do animal”, diz.

Bianca explica que, nos dias mais chuvosos, se um pet já tem o hábito de passear, ela prefere adaptar o horário para um momento com menos chuva, ou ainda, esperar que toda a precipitação passe, em vez de simplesmente abrir mão do passeio. A profissional ainda dá dicas sobre o que fazer quando não é possível tirar o bichinho de dentro de casa. 

“Gosto de atividades que cansam o pet mentalmente e fisicamente, então, além de jogar bolinhas para eles buscarem, dar os brinquedos recheados com petiscos, gosto também de brincar de cabo de guerra, com cordas, geralmente, e dar itens de diferentes texturas e cores para eles roerem.

Para os gatos, as brincadeiras são mais ou menos as mesmas, esconder os petiscos ou a ração embaixo de tapetes ou dentro de objetos, caixas e brinquedos que eles tenham que rolar para soltar os grãos. Eles só não curtem muito o cabo de guerra, que os cães amam, e eu tento explorar a ‘gatificação’ da casa, então, usar as rampas e prateleiras que tem”, cita Bianca Bianchi.

Ela ainda lembra dos cuidados necessários reservados para quando o responsável e o animal retornam para o domicílio, mais do que o uso de itens específicos, como capas de chuva para cachorros, por exemplo, que aparecem com o intuito de proteger o pet em dias de chuva, mas que na prática não se fazem necessários.

“O que cães precisam, ao retornar do passeio, serem secos com toalhas e/ou secadores. A capa de chuva ajuda bastante a não ficarem tão molhados, mas seu uso não dispensa a secagem no retorno, além disso, tem que respeitar a vontade do animal, tem pet que não se acostuma com roupa ou capa, daí não adianta. Eu uso quando [o pet] já está acostumado a usar, o tutor manda junto e, quando está uma chuva mais fraca, já que com ela muito forte nem compensa, eu nem saio de casa com eles, espero diminuir”, explica. 

Fique atento

Especialistas frisam que os donos precisam estar atentos até mesmo à própria frequência dos banhos, já que realizar essa limpeza diariamente pode inclusive prejudicar a saúde do pet, por danificar a oleosidade natural que alguns desses animais têm, deixando alguns cães mais suscetíveis a ressecamento, descamação e demais alergias.

Ainda assim, é necessário seguir a recomendação do médico-veterinário, que normalmente foca os fins medicinais para estabelecer uma rotina de higiene adequada. 

Entre os riscos que a exposição às chuvas podem trazer para os pets, destaca-se, por exemplo, os casos de otite, que podem ser identificados quando o animal começa a apresentar o hábito de balançar a cabeça mais frequentemente, indicando sinais de inflamação no ouvido. 

Além disso, a doença manifesta sinais como: vermelhidão, calor ou inchaço na orelha; secreção amarelada ou escura e excesso de cera; choramingo excessivo ou sinal de dor ao toque ou ainda cheiro forte no ouvido e a manutenção da cabeça inclinada para um dos lados. 

Após terminar o passeio em dia chuvoso, é importante remover sujeiras e impurezas que ficam nas patas dos pets, optando por produtos recomendados por profissionais, o que envolve, por exemplo, sabonete neutro e produtos apropriados que não agridem a pele dos animais domésticos. 

Há a opção de shampoos e condicionadores veterinários, além de lenços umedecidos e toalhas semelhantes àquelas que são usadas em bebês, desde que tenham uma formulação segura.

Também existe o banho a seco, que não é a maneira mais efetiva e profunda para limpar seu pet, mas aparece como um ótimo aliado para aqueles dias mais frios (ou sem muito tempo) em que você quer dar uma limpeza básica e rápida para deixar o pet cheiroso e ligeiramente limpo.

Bianca faz questão de ressaltar que deixa esses momentos para quando o tempo permite, evitando sair de casa com os bichinhos caso as intempéries climáticas estejam muito severas, não sendo seguro, por exemplo, passear durante tempestades com raios.

“Não passeio durante tempestade de raios ou com vento muito forte, por uma questão de segurança do pet e minha também. O passeio é importante, mas a segurança vem em primeiro lugar”.

Por fim, a pet sitter Bianca Bianchi comenta que há sinais quase inconfundíveis para os tutores e os responsáveis estarem de olho quando levarem seus animais domésticos para passear na chuva.

Segundo a profissional, esses amigos de quatro patas costumam deixar bem claro qualquer mínimo sinal de desconforto.

“Pets que gostam de água costumam se divertir na chuva, então, têm uma expressão claramente feliz, seguem o passeio cheirando, fazendo xixi e caminhando normalmente. Quando o animal começa a tremer, abaixa as orelhas e encolhe o rabo é um sinal de que é hora de encerrar o passeio e voltar para casa, para onde é seco e quentinho”, brinca ela.

Entrevista

Em entrevista ao Correio do Estado, a Dra. Márcia Chaves, veterinária clínica da CastraVet, em Campo Grande, afirma que há sim um risco caso as patas dos animais fiquem em contato com a água de enxurrada, poças e produtos de limpeza das ruas. 

"O risco existe e não deve ser subestimado. A água de enxurradas e alagamentos pode carregar urina de animais, fezes, lixo, óleo, produtos químicos e outros contaminantes. Um dos principais cuidados é com a leptospirose, já que a bactéria pode estar presente em água ou solo contaminados pela urina de animais infectados", comenta.

Ela lembra ainda que alguns produtos presentes nas ruas podem causar irritação ou até lesões nas almofadinhas das patas, e o ideal - em caso de contato com essa água de enxurrada ou área potencialmente contaminada - é lavar as patas com água corrente limpa e um produto de higiene adequado para animais, enxaguando bem e secando principalmente entre os dedos.

Médica veterinária clínica do centro que fica na Rua Paissandu, 1074, na Capital do Mato Grosso do Sul (antigo Núcleo de Castração São Francisco de Assis), a Dra. Márcia lembra que não se deve usar produtos de limpeza como água sanitária ou desinfetantes diretamente nas patas dos animais domésticos. 

"E existe uma preocupação adicional: depois do passeio, muitos cães naturalmente lambem as patas. Então aquilo que ficou aderido à pele pode acabar sendo ingerido. Uma regra simples é: as patas também precisam de higiene depois de um passeio em condições de risco", completa. 

E os pugs?

Sobre as populares raças braquicefálicas, como é o caso dos bulldog, shih-tzu e do popular pug, que costumam apresentar maiores dificuldades respiratórias, a veterinária clínica reforça que esses já possuem características anatômicas que podem dificultar a passagem do ar. Justamente por isso, nos dias frios e principalmente quando há muita umidade, é necessário observar mais atentamente a respiração desses animais.

"É importante evitar exercícios muito intensos ou passeios prolongados em condições climáticas desfavoráveis. Cães idosos, filhotes e aqueles que já apresentam algum problema respiratório precisam de atenção ainda maior". 

Segundo a médica, o tutor precisa estar atentos a sinais como: 

  • respiração mais difícil que o habitual, 
  • aumento dos ruídos respiratórios, 
  • tosse, 
  • cansaço excessivo ou 
  • intolerância ao exercício.

"Se houver dificuldade respiratória importante, língua ou mucosas arroxeadas, fraqueza ou desmaio, é uma emergência veterinária. E vale lembrar: não devemos esperar o cachorro 'pedir para parar' quando ele já está com dificuldade para respirar. A prevenção é muito mais segura", complementa a Dra. Márcia Chaves. 

A Dra. Márcia Chaves ainda indica que nem todo comportamento destrutivo ou excesso de latidos, que muitas vezes os donos costumam associar a falta de passeios, significa necessariamente ansiedade. Em outras palavras, para além de "gastar energia" ou só fazer as necessidades, os passeios são verdadeiras oportunidades de explorar cheiros, encontrar estímulos diferentes, observar o ambiente e, como bem cita a profissional, exercer os comportamentos naturais. 

"Quando essas oportunidades desaparecem durante vários dias, alguns cães podem ficar frustrados, entediados ou mais inquietos. Isso pode aparecer como destruição de objetos, vocalização excessiva, dificuldade para relaxar ou busca constante pela atenção do tutor", afirma. 

Após alguns dias sem os costumeiros passeios, os primeiros sinais podem ser bastante sutis, como uma maior agitação do animal que procura alguma coisa para fazer o tempo todo, quando o pet começa a insistir mais pela atenção ou até demonstra dificuldade para descansar.

A médica pontua que as alternativas dentro de casa são necessárias também, como o procurar petiscos, brinquedos recheáveis, atividades de olfato e pequenos treinamentos, porque uma coisa é importante: "o cachorro também precisa cansar a cabeça, não apenas o corpo", cita. Porém, há também riscos nas brincadeiras dentro de casa e é importante estar atento ao tipo de atividade e também o modelo do piso, para evitar que o pet escorregue e se machuque.

"Fazer o cachorro correr em alta velocidade, dar arrancadas, frear bruscamente ou mudar de direção repetidamente em um piso liso pode provocar escorregões. E uma escorregada pode causar distensões musculares, torções e outras lesões ortopédicas. Também é importante melhorar a aderência do ambiente. Tapetes antiderrapantes e passadeiras podem ajudar bastante, principalmente nos locais onde o cão costuma correr ou levantar. Manter as unhas adequadamente aparadas também ajuda na estabilidade", cita. 

Em complemento, a Dra. Márica Chaves destaca que uma das alternativas que acabam fortalecidas pelo instinto de proteção, as botinhas antiderrapantes, também podem ser uma opção para aproveitar aquele passeio em chuvas mais amenas, mas que também é preciso ter cuidado. 

"As botinhas antiderrapantes podem ser úteis, principalmente em determinadas situações, mas precisam ter tamanho adequado, não apertar e permitir que o animal caminhe naturalmente. Elas não substituem um ambiente seguro. E em superfícies molhadas ou rampas, a principal recomendação é simples: diminuir a velocidade e evitar que o cão corra", diz. 

Ela termina reforçando que quando o tempo não permite um passeio convencional, não é necessário escolher entre deixar o animal parado ou colocá-lo para correr dentro de casa, sendo possível oferecer atividades que estimulem o corpo, a mente e os sentidos de maneira segura.

"Cuidar de um animal não é apenas oferecer comida, água e abrigo. É também permitir que ele seja aquilo que ele é: um animal, com necessidades de movimento, exploração, interação e comportamento", conclui. 

 

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REPRESENTANTE LOCAL

Campo-grandense faz vaquinha para representar MS em 11° encontro internacional

De 31 deste mês até 2 de novembro, em Recife (PE), "Cores Femininas" chega a sua décima primeira edição com tema' Nenhuma a Menos', em combate ao aumento da violência de gênero

19/10/2026 09h00

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Artista Erika Pedraza busca arrecadar R$ 2,7 mil para representar Mato Grosso do Sul em evento internacional que será realizado a mais de 3 mil km da Capital

Artista Erika Pedraza busca arrecadar R$ 2,7 mil para representar Mato Grosso do Sul em evento internacional que será realizado a mais de 3 mil km da Capital Reprodução/Acervo Pessoal

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Surpreendida pelo e-mail da organização do evento Cores Femininas, que acontece entre os dias 31 deste mês e 2 de novembro em Pernambuco, a artista campo-grandense com mais de uma década de história profissional formada em artes visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Erika Pedraza, busca custear sua ida até Recife para compôr a 11ª edição do evento que neste ano traz o tema: Nenhuma a Menos. 

Esse evento recebe artistas nacionais e de fora do Brasil e chega já em sua 11ª primeira edição, abordando o tema de combate ao aumento da violência de gênero no Brasil e na América Latina, que não está distante da cruel realidade sul-mato-grossense. Somente até meados de setembro, MS já havia registrado 27 feminicídios em seu território. 

Artista Erika Pedraza busca arrecadar R$ 2,7 mil para representar Mato Grosso do Sul em evento internacional que será realizado a mais de 3 mil km da CapitalReprodução/Acervo Pessoal

Apesar de anos de luta e resistência, até os dias de hoje os acessos ainda costumam ser mais dificultados para figuras femininas na sociedade, desde movimentos históricos que remontam os ideais impulsionados pela Revolução Francesa e o Iluminismo ainda no século 18.

Também as manifestações sociais mais contemporâneas, como o próprio grafite e demais pilares do hip hop, não deixam de evidenciar a reivindicação por diminuição das desigualdades entre povos e/ou classes.

Sobre isso, ao Correio B Pedraza destacou a importância de estar em um evento exclusivamente focado na expressão artística feminina, que chega em sua 11ª edição, o que segundo ela demonstra uma enorme resistência do movimento em manter-se diante das imposições sociais que tentam dizer principalmente às mulheres onde elas devem, ou não, estar.

“Pernambuco tem um índice alto de violência contra mulher e eventos como esse promovem união feminina e o combate à violência, quando instruem as meninas a se defenderem, a denunciar”, comenta. 

Conforme a artista campo-grandense que busca chegar ao evento em Recife, essa união se demonstra por meio justamente da escuta e do diálogo com demais mulheres e meninas, tendo em vista que, por exemplo, logo no primeiro dia de Cores Femininas é realizada uma roda de conversa e palestra dentro de uma Unidade Educacional de Internação (Unei) feminina local, além do show que encerra o último dia, feira de economia criativa, slam e mais, como bem frisa Erika.

DA CAPITAL ATÉ RECIFE

Contemplando mutirões de graffiti, música, dança, poesia, performances, oficinas, shows e ações coletivas e colaborativas, o evento disponibiliza para artistas hospedagem coletiva, alimentação, transporte para os locais de atividades, materiais básicos de pintura para uso coletivo e até área kids para mães e suas crias em algumas atividades.

Distante pouco mais de três mil quilômetros de seus destino, Pedraza precisa justamente chegar até o 11° Cores Femininas, evento que é aberto também para rappers, poetas, dancers, DJs, MCs, performers, educadoras, produtoras culturais e mais. Para não cansar em três dias de viagem, ela precisa juntar aproximadamente R$ 2,7 mil para custear a passagem.

“Está aí, na minha cara e estou passando para pedir ajuda para vocês para pagar a passagem, eles dão hospedagem e materiais, então preciso de R$ 2,7 mil. É longe, seriam quase três dias de viagem, então preciso ir de avião para não chegar muito cansada lá, e pelo menos a passagem de ida seria maravilhoso”, comenta ela. 

Professora com pós-graduação em Artes Regionais; em História da Arte Brasileira e também em Arte na Educação Infantil, a artista indica que despertou sua identidade e consciência ao integrar o Coletivo de Mulheres Negras de Mato Grosso do Sul Raimunda Luzia de Brito.

Artista Erika Pedraza busca arrecadar R$ 2,7 mil para representar Mato Grosso do Sul em evento internacional que será realizado a mais de 3 mil km da CapitalReprodução/Acervo Pessoal

Ela viu sua arte representar cada vez mais o protesto e o empoderamento negro, em um verdadeiro trabalho de representação e responsabilidade social, com uma forte valorização da estética da mulher negra, justamente pelas dificuldades que são impostas para essa parcela da sociedade que representa quase 30% da população brasileira. 

“Um intercâmbio desses com certeza me abrirá portas, nosso MS não valoriza e não fortalece artistas de rua. Acredito firmemente que estar em ambiente diferente daqui me abrirá a mente e criará novas pontes e contatos importantes para mim e para minha carreira, além de conhecer um estado que nunca fui”, cita ela ao Correio do Estado. 

A artista, que tem seus trabalhos espalhados pela cidade, viu recentemente um edital inabilitar 100% dos seus inscritos, destacando sua visão no que diz respeito ao incentivo da arte campo-grandense, que deveria ser exemplo de como é o olhar do poder público na Capital.

Essa concorrência em questão voltava R$ 120 mil para dois projetos de muralismo, lançado no dia 28 de agosto pela Fundação Municipal de Cultura (Fundac) da capital sul-mato-grossense, envolvendo recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), que vêm até a Cidade Morena por meio do Ministério da Cultura.

“Falta mais investimento, este edital inabilitou 17 artistas com motivos genéricos, sem um parecer individual. Tentamos dialogar com a Fundac e levamos a assinatura da maioria dos artistas, cobrando mais respeito e transparência. Manchetes sensacionalistas não refletem a realidade de artistas profissionais da nossa cidade”, diz. 

Ela reforça o apelo para representar MS em Pernambuco. “Minha caminhada envolve militância negra e coletiva. Criei diversos coletivos, sendo o coletivo Enegrecer o mais atuante. Sou produtora, artista, arte-educadora e mãe atípica. Estou na luta por um destaque maior do que ja tenho, tentando evoluir sempre. Quero muito conseguir ir no evento no qual fui a única seleciona de MS”.

Para isso, ela disponibiliza o número de Pix para vaquinha (67992431669) que pode ser encontrado no perfil @nega_pedraza_ no Instagram.

 

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Diálogo

Oportunista que só, parlamentar nunca escondeu preferir o lado da esquerda... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (19)

19/10/2026 00h01

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Alexis de Tocqueville - escritor francês

"Estamos dormindo sobre um vulcão... os senhores
não percebem que a terra treme mais uma vez?
Sopra o vento das revoluções, a tempestade está no horizonte”.

Felpuda

O oportunista que só, parlamentar nunca escondeu preferir o lado da esquerda, demonstrando até mesmo repugnância pela direita. Entretanto, diante da queda meteórica do partido do qual fazia parte, ele não titubeou em mudar radicalmente de lado, “abraçando” um partido vinculado aos bolsonaristas, em que teve mais vantagens, com garantia de dindim para investir na campanha eleitoral, mas ficou com um pé em cada barco. Tanto é que agora o dito-cujo tem dito para quem quiser ouvir que seu voto será para o Lula. Falta de vergonha na cara é pouco, hein?!...

Oportunidade

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da escola-fazenda da Fundação Bradesco de Bodoquena, que oferece ensino gratuito e vai disponibilizar 60 vagas para ingresso no 2º ano do Ensino Fundamental em 2027. O processo é presencial e os responsáveis devem ir à escola.

Mais

Podem concorrer às vagas crianças com 7 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2027, nascidas entre 1º de abril de 2019 e 31 de março de 2020. A unidade de Bodoquena funciona no modelo de internato e oferece toda a estrutura. O período de inscrição vai até 31 de outubro.

Kailani Polleto
Marina Schaeffter e Cristiani Guessi

Alerta

“Não tem vitória certa. Tem gente que se acomodou. Tem deputado que se elegeu e, no primeiro turno, levou o nome, mas agora, no segundo turno, sumiu. Então é a hora. Hoje a gente quer fazer a mudança completa”. Assim se manifestou o senador eleito Reinaldo Azambuja, ao convocar todos os prefeitos de MS para gastar as solas dos sapatos atrás de votos em favor de Flávio Bolsonaro. Toda mobilização dos prefeitos é para não deixar margem a Lula nesta reta final.

Resposta

O governador Eduardo Riedel prometeu trabalhar duro para ampliar a vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula em MS. O gesto de Riedel é uma resposta aos apelos do comando de campanha para ninguém cruzar os braços nesta reta final. No primeiro turno, Bolsonaro recebeu 873.351 votos no Estado (58,60%) e Lula ficou com 516.855 votos (34,68%). O governador quer romper a barreira dos 60% em favor do filho de Jair.

Degrau

O salário do presidente da República é de R$ 46.366,19 brutos por mês. O valor, chamado oficialmente de subsídio, está em vigor desde de fevereiro de 2025 e permanece o mesmo em 2026. Além dele, o cargo conta com residência oficial, segurança e estrutura custeada pelo governo para o exercício das funções. E quem define isso é o Congresso Nacional, que fixa remuneração do presidente e do vice e, de quebra, a sua própria. O valor atual foi aprovado em 2022, com aumentos escalonados entre 2023 e 2025. Coincidência feliz: todos subiram de degrau juntos.

Aniversariantes

  • Bianca De Britto Maiolino,
  • Dr. João Ilgenfritz Júnior,
  • Leide Laura Nascimento De Menezes,
  • Dr. Issamir Farias Saffar,
  • Clélia Maria De Souza Corrêa Da Costa,
  • Dr. Carlos Shigueyoshi Aguni,
  • Dr. Helder Pereira De Figueiredo,
  • Sueli Antonia De Paula Oliveira,
  • Edilson Alves,
  • Lenir De Souza,
  • Gilberto Alavarge Farias,
  • Edson D’Alcantara Rodrigues Coimbra,
  • Dr. Pedro Silveira,
  • José Gilberto Garcia,
  • Vervi De Araujo Castilhos,
  • Luiz Francisco Alonso Do Nascimento,
  • Bruno Denari,
  • José Gomes Goulart,
  • Raimundo Dos Santos,
  • Dr. Sidney Antônio Margarido,
  • Jorge Fraiha,
  • Roberto Oliveira Guimarães,
  • Nalda Ferreira Gonçalves,
  • Paula Arguello Gasparin Real,
  • Isabela Lima Lunardonnunes,
  • Anita Gonçalves Dos Santos,
  • Fabiana Gomes Da Silva,
  • Eli Moraes Do Nascimento,
  • Manoel José Martins,
  • Andre Conca,
  • Luis Carlos Alves Dos Santos,
  • Pedro Roberto De Oliveira,
  • Adilson Nascimento Dos Santos,
  • Adão Ferreira Vital,
  • Cláudia Karoline Ribeiro,
  • Shirley Cardeal De Souza,
  • Carolina Corrêa,
  • Wilson Pereira Rodrigues,
  • Alberto Pires Da Silva Junior,
  • Laura Maria Rubi Falco,
  • Antônio Carlos De Queiroz,
  • Maria Amélia Barbeta,
  • Rachid Waqued Neto,
  • Ana Paula Nunes Da Cunha,
  • Fábio Lins,
  • José Carlos Bizarria,
  • Janete Goya,
  • Helena Longo De Faria,
  • Perla Lídia Gonzalez,
  • Soraya Jazbik,
  • Maria Cristina Zanoni Palmieri De Vasconcelos,
  • Nelson Fraide Nunes,
  • Maritza Silva De Salvi,
  • Paulo Eric Facin,
  • Maria De Fátima Carvalho,
  • Juliana Bufulin Lopes,
  • Pedro Alves Gonçalves,
  • Wilson Barrios,
  • Amilton Luiz De Oliveira,
  • Lourdes Paixão Recalde,
  • Miguel Amado Neto,
  • Helma Carvalho Borges,
  • Sheila Navas Nascimento,
  • Geraldo Villela De Souza Filho,
  • Fábio Henrique Sirugi Gasparoto,
  • Danilo Gayeski,
  • Maria Lúcia Monteiro,
  • Antônio Carlos Fontes,
  • Maria Auxiliadora Menezes,
  • Rodrigo Fretta Meneghel,
  • Fausto Lins,
  • Erickson Ramires Duque,
  • Isabel Serize Cardoso,
  • Reinaldo Dos Santos Monteiro,
  • Fátima Aparecida Pedroso Gonçalves,
  • José Wanderlei Engel,
  • Ieda Maria Marques De Oliveira,
  • Altair Alencar Delmondes,
  • Wisley Torales Arguelho,
  • Dr. Osvaldo Ferreira Dutra,
  • Elizabeth Guimarães Goecks,
  • Antenor José Gugelmin Neves,
  • Bruno Juzwiak De Cazaes Oliveira,
  • Antônio Camargo Junior,
  • Maria De Socorro Fragoso De Souza Diogo,
  • Simone Mercante Pereira Khalil,
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  • Vonivanda Barbosa De Souza,
  • Cleonice Mendonça De Almeida,
  • Ozae Glauco Da Silva,
  • Cristiano José Simões Ferreira Machado,
  • Alexei Amâncio Rocha,
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  • Inaia Cristina Lins Bueno Elias,
  • Nádia Olenski Braun,
  • Vailton Francisco De Araujo,
  • João Queiroz Baird,
  • Cleonice Gomes Da Silva,
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