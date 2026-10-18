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Quem foi Lua Blanco, atriz de Rebelde Brasil que morreu aos 39 anos

Atriz fazia tratamento contra um câncer nos últimos meses

Estadão Conteúdo

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18/10/2026 - 20h00
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Morreu neste domingo, 18, a atriz Lua Blanco, conhecida por seu papel como Roberta na versão brasileira da novela Rebelde, aos 39 anos. A informação foi confirmada por familiares da atriz nas redes sociais. Segundo Daniel Blanco, irmão de Lua, ela fazia um tratamento contra um câncer nos últimos meses.

A atriz marcou uma geração com seu papel na novela entre 2011 e 2012 e colecionava fã-clubes. Roberta era uma jovem questionadora de personalidade forte. Na versão original do sucesso mexicano, a personagem foi interpretada por Dulce María

Lua dividiu o protagonismo da novela ao lado de Sophia Abrahão, Micael Borges, Arthur Aguiar, Mel Fronckowiak e Chay Suede.

Lua nasceu em São Paulo e começou a carreira artística como vocalista da banda Lágrima Flor. Ela era neta do arquiteto e músico, Billy Blanco, grande nome da bossa nova.

A artista começou a atuar como atriz no teatro e, em 2008, migrou para a televisão na novela Três Irmãs, da Rede Globo. Na emissora, Lua também chegou a integrar o elenco de Malhação, Aventuras do Didi e apresentou o programa infantil TV Globinho.

Após o sucesso na TV, ela voltou a investir na carreira como cantora. Ao todo, ela lançou dois álbuns: Mão no Sonho, de 2016, e Órbita, de 2023. Nas redes sociais, Lua compartilhava registros de sua rotina, mas não chegou a comentar sobre o diagnóstico de câncer.

CONQUISTA

Artista leva obra de MS para 20ª edição do Carrousel du Louvre

Fabricio Alencar foi selecionado por uma curadoria internacional e, entre os dias 24 e 25, levará a arte e a identidade de Mato Grosso do Sul para Paris, no "coração da arte mundial"

18/10/2026 16h30

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"Psyche", acrílico sobre tela, foi feita com técnica mista Reprodução/Acervo pessoal

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Artista plástico, diretor de arte, ilustrador e designer, Fabricio Alencar foi selecionado por uma curadoria internacional e, entre os dias 24 e 25, levará a arte e a identidade de Mato Grosso do Sul para a 20ª edição do evento realizado no icônico Carrousel du Louvre, em Paris. 

A trajetória de Alencar é marcada por produções que transitam entre a arte contemporânea, o design e a ilustração. O artista afirma que seu trabalho é uma busca pela união da técnica com a sensibilidade, o que lhe permite criar obras que expressem “cor, movimento e poesia visual”.

A impressionante “Psyche” de Fabricio Alencar foi selecionada por Patricia Evangelista, curadora do estúdio de arte privado Sfumato Art Studio, localizado no norte de Londres, no Reino Unido. O artista descreve que essa obra apresenta um retrato cru e pulsante da dualidade humana. 

Questionado pelo Correio do Estado, Fabricio Alencar afirma que a escolha de sua obra representa uma “fratura no eixo” quanto à visibilidade da arte que é produzida em Mato Grosso do Sul. “Por décadas a arte sul-mato-grossense foi tratada como arte de borda, quase um folclore para ser consumido”, comentou.

O trabalho de Alencar passa pelas mais diversas técnicas. O artista acumula obras feitas em pintura acrílica, aquarela e até mesmo transita pelo mundo da arte digital. Criador da Galerie Arts, Alencar faz questão de destacar que explora diversas linguagens com um olhar “autoral e vibrante”.

“Psyche”, que apresenta um estilo contemporâneo moderno, trabalha justamente uma técnica mista com acrílico sobre tela. “Uma jornada visual que explora as complexidades da mente e do psiquismo humano, agora sob os holofotes de um dos espaços de arte mais emblemáticos de Paris, o Carrousel du Louvre”, disse.
Alencar levará essa pulsante junção de cores, emoções e profundidade introspectiva para, segundo ele, o “coração da arte mundial”, uma conquista que ele considera ser não apenas sua, “mas de toda a arte contemporânea brasileira”. 

Classificando-a como uma vitória da paixão, da persistência e de uma visão única, o artista comenta justamente o ponto em que encontra a arte regional. Isso porque há tempos as produções sul-mato-grossenses carregam esse “estigma” de algo “selvagem” e “exótico”, o que muitas vezes traz dificuldades para produtores locais alcançarem até mesmo os grandes centros que são encarados como “polos artísticos” nacionais. 

Ao Correio do Estado, Fabrico Alencar assume que a proposta de “Psyche” é justamente ir além desse contexto exótico regional. “Ela tem o aprofundamento da psique humana, do autoconhecimento com o reflexo no comportamento externo, e quando tudo isso nos leva a ver e crer que estamos em sintonia, ligados uns aos outros”, declarou.

Por meio da empresa Galerie Arts, voltada à venda de quadros decorativos, artísticos e autorais, o artista compartilha sua arte de forma acessível e com uma curadoria pessoal, mas reforça que suas obras já integraram exposições e projetos visuais, sendo sua vida dedicada a transformar “emoções em imagens que conectam, inspiram e despertam sentimentos”.

Autor de séries exclusivas, como a aclamada “Passarada” em aquarela, por exemplo, ele mesmo já se deixou inundar por essa conexão com a natureza e as emoções humanas, que são fortemente alimentadas pelas características regionais. Alencar é também responsável pela coleção “Haras”, que evidencia a beleza e a elegância dos cavalos.

A própria natureza humana e até sacra já foram inspiração para ele, como as obras clássicas e contemporâneas criadas com tinta acrílica, tinta a óleo e também aquarela que compõem a série “Sagrados”. Entre essas, destacam-se obras como “Sagrado Coração de Jesus”, “O Homem”, “O Peregrino”, “O Verbo em Carne” e “Sagrado Coração de Maria”. 

Nestes mais diversos retratos de Jesus e outros personagens bíblicos, o artista combina a tradição da fé cristã com uma linguagem visual moderna e cheia de emoção. As obras, criadas em acrílico e óleo sobre tela, além de delicadas aquarelas sobre papel, buscam transmitir uma profunda espiritualidade, explorando a luz e os símbolos da fé cristã.

Para a obra escolhida para a 20ª edição do evento realizado no icônico Carrousel du Louvre, em Paris, o artista evidencia que o caminho que procurou foi outro. “Busquei me diferenciar do que fiz. Busquei uma linha mais introspectiva, me mantendo contemporâneo”, conclui Fabricio Alencar.

 

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Capa da semana Correio B+

Entrevista exclusiva com Michelle Giannella: mais de 25 anos de paixão pelo jornalismo esportivo

"Este ano eu completo 26 anos à frente do Gazeta Esportiva em dezembro e realmente é uma grande felicidade para mim".

18/10/2026 14h00

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Entrevista exclusiva com Michelle Giannella: mais de 25 anos de paixão pelo jornalismo esportivo

Entrevista exclusiva com Michelle Giannella: mais de 25 anos de paixão pelo jornalismo esportivo Foto: Gabriel Pereira/TV Gazeta - Com exclusividade para o Correio B+

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Há mais de 25 anos na TV Gazeta, a jornalista e apresentadora Michelle Giannella construiu uma trajetória marcada pela dedicação à comunicação e ao esporte. À frente do Gazeta Esportiva desde dezembro de 2000, ela se tornou um dos rostos mais conhecidos da emissora, acompanhando diferentes gerações de atletas, competições e transformações no universo esportivo.

Sua carreira na televisão começou longe das quadras e dos campos: antes de se dedicar ao jornalismo, Michelle estudou para ser modelo e manequim no SENAC, mas decidiu seguir outro caminho e se formou pela Faculdade Cásper Líbero.

Na TV Gazeta, passou pela produção e reportagem do programa Mulheres antes de ingressar na editoria de esportes. Também assumiu a apresentação do tradicional Troféu Mesa Redonda, ao lado de Osmar Garraffa, premiação que celebra os destaques do Campeonato Brasileiro e do esporte nacional.

Além da comunicação, Michelle ampliou sua formação acadêmica ao concluir o curso de Direito pela Universidade São Judas Tadeu, em 2012, e obter registro na OAB.

Nesta entrevista, a apresentadora fala sobre os desafios de uma carreira longeva na televisão, as mudanças no jornalismo esportivo, a presença feminina nesse universo e os aprendizados acumulados ao longo de mais de duas décadas diante das câmeras.

A jornalista e apresentadora é a Capa do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno, ela fala sobre escolhas, carreira e esporte.

Entrevista exclusiva com Michelle Giannella: mais de 25 anos de paixão pelo jornalismo esportivoA jornalista e apresentadora Michelle Giannella é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Gabriel Pereira/TV Gazeta Com exclusividade para o Correio B+ - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Michelle, você está há mais de 25 anos no comando do "Gazeta Esportiva". Como define sua experiência na atração? 
MG - Eu estou há mais de 25 anos no comando do Gazeta Esportiva. É uma experiência que foi mudando ao longo do tempo, eu fui me aprimorando muito como apresentadora, eu sou apresentadora esportiva há mais tempo à frente de um programa de esporte e como apresentadora de um programa de televisão também a mais longeva junto com a Ana Maria Braga. Então este ano eu completo 26 anos à frente do Gazeta Esportiva em dezembro e realmente é uma grande felicidade para mim.

CE - O que mudou da Michelle que comandava o programa há 25 anos e a de agora? 
MG - Quando eu comecei, ainda muito menina, a segurança. No começo, eu lia o teleprompter. Eu lia o texto que estava programado, não saía do script e com o passar do tempo eu fui adquirindo um lugar de protagonismo mesmo, de comandante do programa, onde eu posso improvisar, eu posso trazer as minhas ideias, eu posso trazer os meus questionamentos, as minhas dúvidas, a minha movimentação, porque o programa mudou, né?

Como todos os programas foi mudando ao longo do tempo, então antigamente era uma bancada, eu ficava sentada numa bancada, hoje não, hoje eu tenho uma bancada, mas eu posso me movimentar pelo cenário, então essa liberdade, essa confiança, é e essa possibilidade de improvisar, de questionar e de fazer o que eu tenho, e as perguntas que eu tenho vontade de fazer é o que mudou ao longo, né? De todo esse período aí de tempo.

CE - São muitos anos no meio esportivo, como você avalia o cenário do futebol para mulheres? Avançamos?
MG - O que mudou na Michele que comandava o programa lá atrás, né? Quando eu comecei, ainda muito menina, a segurança. No começo, eu lia o teleprompter. Eu lia o texto que estava programado, não saía do script e com o passar do tempo eu fui adquirindo um lugar de protagonismo mesmo, de comandante do programa, onde eu posso improvisar, eu posso trazer as minhas ideias, eu posso trazer os meus questionamentos, as minhas dúvidas, a minha movimentação, porque o programa mudou, né?

Como todos os programas foi mudando ao longo do tempo, então antigamente era uma bancada, eu ficava sentada numa bancada, hoje não, hoje eu tenho uma bancada, mas eu posso me movimentar pelo cenário, então essa liberdade, essa confiança, é e essa possibilidade de improvisar, de questionar e de fazer o que eu tenho, e as perguntas que eu tenho vontade de fazer é o que mudou ao longo, né? De todo esse período aí de tempo.

CE - O Brasil recebe a Copa do Mundo Feminina em 2027. Você acha que o futebol feminino está ganhando mais espaço entre o público? 
MG - Com certeza, o futebol feminino está ganhando mais espaço entre o público e foi abraçado pelo público. Acho que está na hora da mídia também, como eu já disse anteriormente, abraçar mais o futebol feminino nos programas de esporte, a gente ter cobertura do futebol feminino para que isso se torne uma realidade também nos meios de comunicação.

CE - Você é formada como modelo e manequim, correto? Como se deu esta transição para o jornalismo? O que te motivou a escolher esta profissão?
MG - Bom, eu sou formada em modelo manequim profissional pelo Senac e trabalhei, como manequim profissional, mas quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu percebi que eu teria que fazer uma opção, porque trabalhando como manequim modelo, eu teria muitas viagens pela frente e tudo mais e foi aí que eu optei em abandonar realmente as passarelas, abandonar esse trabalho para me dedicar ao jornalismo e me dedicar a trabalhar no jornalismo, porque como estagiária, eu não poderia ficar faltando, né?

E eu comecei a trabalhar muito cedo, como estagiária na TV Gazeta, desde praticamente o primeiro ano da faculdade, já comecei a trabalhar. Trabalhei em todos os setores lá da Gazeta, TV, rádio, jornalismo, programação feminina, o antigo jornal Gazeta Esportiva, que ainda era impresso. Então, foi uma opção mesmo de carreira. Mas eu acho que me ajudou muito como profissional, essa formação.

É uma formação muito ampla, né? No Senac, a gente tinha curso de teatro, tinha curso de passarela, curso de foto. Então, sempre é uma bagagem, né? Tudo, eu acho que a gente aproveita.

Entrevista exclusiva com Michelle Giannella: mais de 25 anos de paixão pelo jornalismo esportivoA jornalista e apresentadora Michelle Giannella é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Gabriel Pereira/TV Gazeta Com exclusividade para o Correio B+ - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Gazeta Esportiva é um dos programas esportivos mais longevos e tradicionais da televisão brasileira, qual diria que é o segredo para a atração se manter tantos anos no ar?
MG -  Olha, eu acho que o segredo do Gazeta Esportiva para ele estar há mais de 35 anos no ar, ele é um programa feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação.

Ele tem um pilar justamente no que o Casper Líbero busca no jornalismo, que é a credibilidade. Então a gente trabalha muito com informação, com apuração, com credibilidade e com opinião. E eu acho que isso é um dos segredos do sucesso do programa que vem se mantendo relevante, pioneiro e destaque na audiência há tantos anos.

CE - Diria que vocês tem informações que ninguém mais tem?
MG - Eu diria justamente isso, quando informações que ninguém mais tem, a gente busca muito apuração exclusiva. Então, um dos segredos mesmo do Gazeta Esportiva é trazer a notícia em primeira mão. E hoje isso é uma grande dificuldade, porque a gente tem notícias 24 horas por dia, né, em todas as redes. Mas a gente sempre consegue trabalhar muito com a apuração das notícias que estão acontecendo no meio, para checar essas notícias.

Então, o que a gente veicula no programa é o que foi apurado pelos repórteres, checado e também a gente traz a notícia em primeira mão, aquela contratação ou a confirmação real da contratação. O que você vê no Gazeta Esportiva, você pode assinar embaixo. Então, o público percebe esse pilar de confiança e retribui a gente com o primeiro lugar na audiência da emissora.

CE - Além de jornalista, você também é formada em Direito, por qual motivo escolheu esta outra formação?
MG - Bom, eu escolhi fazer faculdade de Direito porque eu acho que a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar se aprimorando, buscando conhecimento, buscando sabedoria. E chegou um momento na minha vida, eu já tinha estudado francês, italiano, alemão, inglês, que eu já falo fluentemente. E eu falava assim: "Como eu posso me aprimorar mais como profissional?" E eu sempre tive a vontade de estudar Direito.

Um dia fui, prestei, passei e fiz faculdade de Direito na Universidade de São Judas, me formei com méritos de melhor aluna, tirei minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, minha carteira da OAB, que está ativa. Já advoguei, já fiz alguns divórcios, mas é algo que eu não consigo, dar conta.

Eu mantenho minha carteira da OAB, mas eu não advogo, não trabalho nessa área, justamente por falta de tempo, mas eu acho que todo conhecimento, tudo que a gente busca fazer para aprimorar a nossa personalidade mesmo, nós como seres humanos, eu acho incrível. E foram 5 anos de faculdade, uma faculdade densa, uma faculdade profunda, que me trouxe muito conhecimento.

E o fato de estar no meio acadêmico, ao lado de professores e numa faculdade tão diferente, em relação à faculdade de jornalismo, porque a faculdade de jornalismo foi uma faculdade leve, gostosa, prazerosa. A faculdade de Direito foi uma faculdade difícil, uma faculdade que exigia muito, muito estudo, muita leitura, muito empenho.

Tive que fazer os estágios, então foi uma faculdade realmente que abriu muito minha mente e me complementou como profissional. 

CE - Se pudesse sentar com um único nome do esporte, vivo ou não, para uma última entrevista, quem seria?
MG - Eu sou extremamente fã do homem, da determinação, da carreira, da história do Ayrton Senna. Então, se eu pudesse. Eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, por exemplo, o Pelé, eu tive a felicidade de conhecer, de conversar, mas o Ayrton Senna, eu ainda era muito nova quando ele faleceu e, poxa, eu adoraria sentar com ele, fazer uma entrevista, entender um pouco das suas ele tinha muito foco, muita determinação, muito equilíbrio emocional, muita garra, muita autoconfiança, autodisciplina. Ele para mim é um atleta, um dos maiores nomes que nós tivemos no nosso esporte, e eu adoraria fazer uma entrevista com ele.

CE - Qual motivo te levou para o esporte? Na sua visão, o que mudou ao longo dos anos?
MG - Olha, o que me levou para o esporte foi um convite e a oportunidade de trabalhar como apresentadora, porque eu sou jornalista, eu estava lá formada, já era contratada da TV Gazeta, estava trabalhando na produção do programa Mulheres, fazendo reportagens e quando surgiu a vaga para apresentar o Gazeta Esportiva, eu recebi o convite e fui.

Claro que eu tive que estudar, tive que me aprimorar, porque minha área era mais cultura, entretenimento, lazer, né, que era o programa Mulheres, onde eu trabalhava, fazia reportagem, fazia pauta e produção, mas aí quando veio o convite para o Gazeta Esportiva, para trabalhar lá, eu me debrucei no mundo do esporte e estou até hoje. Então, o esporte me chamou, me abraçou e eu amo essa área.

E só para complementar, eu sou professora da pós-graduação da Casper Líbero, de jornalismo esportivo e eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, que nós somos jornalistas, então assim, eh hoje estou trabalhando no jornalismo esportivo, hoje, né, nas últimas décadas estou trabalhando no jornalismo esportivo, mas essa não foi a minha primeira opção.

Eu gostava de cultura, lazer e entretenimento, eu estava no Mulheres, mas quando surgiu a oportunidade, quando surgiu a vaga, eu abracei, porque eu precisava trabalhar, precisava do meu dinheiro. E acho que nós, como jornalistas, podemos nos aprimorar em outras áreas, né?

Então, você hoje trabalha, muita gente às vezes quer trabalhar com esporte e mira só no esporte, mas talvez a sua porta de entrada seja economia ou seja política e você vai, você se debruça e você estuda e de repente você vai trilhar um caminho de sucesso nessa área.

Eu acho que às vezes a gente a gente não pode ficar esperando uma única área se abrir para nós, porque nós somos jornalistas, nós somos capazes de estudar, de nos empenhar para que a gente consiga eh exercer uma função. Então, quando surgiu a oportunidade de trabalhar com esporte, num primeiro momento eu falei: "Ai, nossa, mas não é isso que eu quero", mas é isso que eu preciso.

Comecei, não foi fácil, porque era um ambiente muito masculino, né? No início não foi fácil, era um ambiente só tinha eu ali de mulher, então foi uma adaptação um pouco difícil, mas depois que ela aconteceu e levou ali uns bons dois anos, sabe, para essa adaptação acontecer, ela fluiu e aí virou minha vida! Virou parte da minha vida, os meus a minha turma lá de trabalho, meus colegas de trabalho, que me acolheram muito.

Então, como jornalista que somos, a gente tem que buscar as portas de entrada e a gente tem que estudar e se aprimorar eh para conseguir ali nosso lugar ao sol.

CE - Michelle, e quais novidades ainda espera de 2026 e quais as novidades que já está preparando para 2027?
MG - Bom, 2026 tem novidade, tem Troféu Mesa Redonda chegando no final do ano, que é o Oscar do futebol brasileiro, onde nós vamos premiar aí os melhores jogadores do ano do nosso futebol. Esse evento já tá na sua 23ª edição. Eu tenho a felicidade de ter participado de todas as edições do Troféu Mesa Redonda.

A premiação esportiva brasileira também mais longeva que existe. E pro ano que vem, cobertura da Copa do Mundo Feminina, que vai ser aqui no Brasil, uma cobertura incrível, intensa, em primeira mão aí para todo nosso público, tá bom? Então, deixo aqui meu agradecimento.

 

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