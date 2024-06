Pilotos de MS participam de documentário sobre automobilismo

Na próxima sexta-feira (7), o Shopping Campo Grande será palco do lançamento do documentário “ARMAGEDDON – Os Carros Mais Rápidos do Brasil”. Durante a première haverá a exposição de dois veículos destacados no filme, uma Saveiro e um Audi TT, além da presença de pilotos de Mato Grosso do Sul, que aparecem no documentário.

Gravado em 2023, em Goiânia, o filme retrata a 9ª edição do Armageddon, o maior evento de arrancada da América Latina. O evento reúne os 128 carros mais rápidos do Brasil em uma competição sem regras, onde o objetivo é simples: ser o mais rápido.

Com um formato exclusivamente eliminatório, o evento resgata a essência das arrancadas, atraindo mais de 10 mil espectadores aos autódromos e cerca de 60 mil espectadores online a cada edição.

Participação Sul-Mato-Grossense

O documentário destaca a participação dos pilotos sul-mato-grossenses Niuton Júnior e Rafael Tolini, o primeiro campeão da competição no Brasil. “O documentário ARMAGEDDON mostra não só o fascínio pelas arrancadas, mas também a importância social do evento, que tira as competições das ruas e promove a prática de forma segura. É um orgulho fazer parte deste filme”, declara Niuton Júnior.

Detalhes do Lançamento

O filme estreia oficialmente em 13 de junho no Cinemark do Shopping Campo Grande, mas a pré-estreia ocorre nesta sexta-feira (7), às 19h30. O evento contará com a presença dos produtores e pilotos, além da exposição dos veículos usados no filme.

Após a exibição no Cinemark, que vai até 19 de junho, o documentário será disponibilizado na Amazon Prime.

Sinopse

O documentário retrata a adrenalina da 9ª edição do Armageddon, em Goiânia, acompanhando desafios, angústias e glórias de pilotos renomados em uma competição intensa. Carros com preparação única, velocidade extrema e muita fumaça de pneus são a marca registrada deste evento que promete estremecer as arquibancadas.

Ficha Técnica

Direção: Emiliano Ruschel

Emiliano Ruschel Roteiro: Diego Marchi, Cadu Moreira, Eliton Oliveira e Emiliano Ruschel

Diego Marchi, Cadu Moreira, Eliton Oliveira e Emiliano Ruschel Produção Executiva: Diego Marchi

Diego Marchi Produção: Adriana Gonçalves

Adriana Gonçalves Direção de Fotografia & Montagem: Cristian Dal Solio

Cristian Dal Solio Som Direto: Juan Quintans

Juan Quintans Música: Thunder Force

Thunder Force Finalização: Fábrica Sonora

Fábrica Sonora Produção e Distribuição: Ruschel Studios

Ruschel Studios Gênero: Documentário

Documentário Nacionalidade: Brasil

Brasil Duração: 91 min.

91 min. Ano: 2024

2024 Classificação: Livre

Serviço

Exibição “ARMAGEDDON – Os Carros Mais Rápidos do Brasil”

Data: 13 a 19 de junho

Local: Cinemark Shopping Campo Grande

A programação completa e horários estão disponíveis em www.cinemark.com.br.

