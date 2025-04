Festival da Carne terá Copa Internacional de Assadores; confira as datas

Diálogo

Carlos Drummond de Andrade escritor brasileiro

"Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar”.



FELPUDA



Nas conversas em gabinetes mais reservados, fala-se que monopólio de ex-sócios e parceiros

estaria dominando importantes áreas do poder público, ali, lá e acolá, e esse avanço tem despertado a atenção dos, digamos assim, canais competentes. Dizem que figurinhas decidiram deixar de lado os labores

na iniciativa privada para essa nova jornada, porém, continuam mantendo laços ternos e fraternos

com os seus substitutos. Fala-se, inclusive, que são muitas pessoas “dividindo essa alegria toda”. Essa gente...

Segundo o Ministério do Turismo, o mês de abril traz uma agenda variada, apresentando festividades religiosas e encontros importantes em todas as cinco regiões do País. Na primeira quinzena deste mês, no Nordeste, o Festival Sabores da Pipa promete agitar Tibau do Sul (RN) até o dia 26, sendo excelente oportunidade para apreciar a culinária local em cenário paradisíaco. Desde o dia 6, as atenções da Região Norte estão voltadas para São Domingos do Capim (PA), palco do Festival Mundial da Pororoca, evento único que celebra o encontro das águas e atrai amantes da natureza e do surf. No Centro-Oeste, o foco é o agronegócio, com a Tecnoshow Comigo, uma das principais feiras de tecnologia rural do País,

que está acontecendo em Rio Verde (GO) até amanhã. Já na segunda quinzena os pontos altos são eventos

que celebram costumes locais e a fé popular. No Sul do País, a cidade de Rio Bom (PR) realiza a Festa

do Tradicional Churrasco no Espeto de Bambu, nos dias 26 e 27, evento que resgata e valoriza uma iguaria típica da região. Encerrando o mês, a Região Sudeste recebe um dos seus maiores eventos religiosos: a Festa da Penha, em Vila Velha (ES), que começa no dia 28 e mobiliza milhares de devotos em grandiosa manifestação de fé e tradição.

O deputado Coronel David, que é bolsonarista raiz, defensor das mesmas bandeiras do ex-presidente Bolsonaro e da base aliada do governador Riedel, mostrou certa impaciência com os discursos dos petistas, recheados de críticas pelo apoio à anistia. Ele questionou quando o PT deixará a administração tucana, mas ficou sem resposta. Afirmou que, assim, poderá ser feito com mais ênfase um trabalho adequado da base aliada.

Queda de braço



Requerimento do deputado Pedro Caravina (PSDB) de apoio ao prefeito de Nova Andradina Leonardo Ferreira Luiz Fedossi (PSDB) e ao vice Arion Aislan de Souza (PL), cassados pelo TRE-MS na segunda-feira, dá continuidade à guerra velada entre o parlamentar e o deputado Roberto Hashioka (União Brasil), iniciada desde o fim das eleições municipais. A aprovação ou a rejeição do documento em plenário mostrará a força da articulação de ambos.

Cenas



O embate teve início depois que a esposa do deputado Hashioka, Dione Hashioka, foi derrotada na disputa pela prefeitura. O parlamentar acusou adversários de usarem fake news para vencer as eleições. Como os eleitos tiveram apoio de Caravina, a relação política entre ambos ficou estremecida. Ao apresentar o requerimento, o proponente disse que a decisão é de primeiro grau e ainda cabe recurso em instância superior. Vem aí, cenas dos próximos capítulos.

colaborou tatyane Gameiro

