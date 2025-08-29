Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Redução

Prefeitura corta gastos e cancela show de Ana Castela em MS

Cantora receberia cachê de quase R$ 800 mil

Alison Silva

Alison Silva

29/08/2025 - 16h45
A Prefeitura de Rio Brilhante cancelou o show da cantora Ana Castela, que receberia R$ 760 mil para se apresentar no “Natal Brilhante”. O anúncio realizado pelo prefeito Lucas Foroni (MDB), que justificou o corte  como parte de um esforço para equilibrar as contas públicas em meio à queda de arrecadação municipal. O evento chegaria a cerca de R$ 900 mil. 

“Show era um desejo, estava contratado, traria muita gente, mas o mais sensato agora é cancelar. Neste momento, a prioridade é manter os serviços essenciais”, afirmou Foroni.

O prefeito do município de pouco mais de 37 mil habitantes  explicou que, apesar das medidas de contenção adotadas desde o início do ano — como a redução de 80% das horas extras, corte de pessoal e economia mensal de R$ 700 mil no custeio da máquina pública — o município sofreu uma queda de arrecadação superior a R$ 1,5 milhão em relação a 2024.

Foroni comparou a situação com o orçamento doméstico: “Às vezes a gente quer fazer uma viagem no fim do ano e não pode. É preciso priorizar.”

A suspensão do show ocorre em meio a um debate nacional sobre gastos públicos com grandes cachês de artistas.

Além do cancelamento da atração em Rio Brilhante, a administração municipal anunciou que deixará de custear integralmente o transporte universitário até Dourados. A partir de agora, o subsídio será limitado a 50% do valor para estudantes do período noturno.

Conforme apurou o Metrópoles, No Mato Grosso, a Justiça de Mato Grosso deu 72 horas para a Prefeitura de Sapezal explicar o cachê de R$ 950 mil pago pelo show da cantora, marcado para 18 de setembro, nas comemorações do aniversário de 31 anos da cidade. A decisão foi tomada na última quarta-feira (27) após um relatório do Ministério Público apontar suspeita de sobrepreço na contratação.

COMEÇA HOJE

Semana do cinema começa hoje com ingressos a partir de R$10 e combos promocionais

Em Mato Grosso do Sul, os cinemas participantes são da rede Cinépolis, Cinemark, UCI e Cine Araújo e a promoção vai até o dia 3 de setembro

28/08/2025 15h00

Semana do cinema começa hoje e vai até o dia 03/09

Semana do cinema começa hoje e vai até o dia 03/09 Divulgação

Começa hoje (28) em todo o Brasil mais uma edição da Semana do Cinema, uma ação voltada ao estímulo de levar o público para as sessões.

Por isso, redes em todo o País se preparam para oferecer ingressos com preços fixos de R$10 nas salas normais, além de promoções exclusivas na sessão de ‘snacks’. 

Esta é a segunda edição do evento em 2025. Em fevereiro, a Semana resultou na venda de mais de 4,2 milhões de ingressos. Esse número reforça que, o que impede as pessoas de irem aos cinemas é a falta de acessibilidade financeira. 

A edição começa hoje e vai até o dia 3 de setembro em todas as regiões do Brasil. 

Os ingressos podem ser adquiridos de forma presencial nos cinemas ou pelo site Ingresso.com, que possui uma sessão especial dedicada à Semana do Cinema, permitindo verificar os cinemas participantes e os filmes em exibição. 

Em Mato Grosso do Sul, os cinemas participantes são da rede Cinemark, Cinépolis e UCI. A promoção veio em boa hora, já que os cinéfilos podem aproveitar de lançamentos 

Confira os filmes e promoções de cada cinema:

Cinemark Campo Grande

O cinemark está localizado no Shopping Campo Grande, na Avenida Afonso Pena. Os filmes em cartaz são:

  • Os caras malvados 2;

  • Quarteto Fantástico: Primeiros passos
  • Os Roses: Até que a morte os separe;
  • Ladrões;
  • A hora do mal;
  • Rosário;
  • Faça ela voltar;
  • Jurassic World: Recomeço;
  • Superman;
  • C.I.C - Central de Inteligência Cearense;
  • Uma sexta-feira mais louca ainda;
  • Premonição 6: Laços de sangue;
  • F1- O filme;
  • Como treinar o seu dragão;
  • Juntos;
  • Amores materialistas;
  • Atena;
  • Corra que a polícia vem aí!;
  • Uma mulher sem filtro;
  • Anônimo 2;
  • Interestelar.

Além dos descontos nos ingressos, o diferencial da rede são os descontos nos comboss com os ítens colecionáveis. Os valores variam de R$39 (combo individual) a R$99 (combo família). Todos eles contam com pipoca, bebida e de um a dois colecionáveis à escolha do cliente, como o balde de Superman, o copo do Quarteto Fantástico, o balde especial do Stitch e do Banguela, por exemplo.

  • Combo individual: 1 pipoca pequena + 1 bebida pequena + 1 colecionável elegível - R$ 39,00*
  • Combo grande: 1 pipoca grande + 1 bebida média + 1 colecionável elegível - R$ 59,00*
  • Combo para dividir: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 1 colecionável elegível - R$ 79,00*
  • Combo família: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 2 colecionáveis elegíveis - R$ 99,00*

*Membros Cinemark Club ganham até 15% a mais de desconto em cima do valor promocional destes combos.

Cinépolis

O Cinépolis está localizado dentro do Shopping Norte Sul, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande; e no Shopping Três Lagoas, na cidade com mesmo nome. Os filmes em cartaz são:

  • Rosário;
  • Quarteto Fantástico - Primeiros Passos;
  • C.I.C - Central de Inteligência Cearense;
  • Os caras malvados 2;
  • Corra que a polícia vem aí!;
  • Uma sexta-feira mais louca ainda;
  • Luiz Gonzaga - Légua Tirana;
  • Faça ela voltar;
  • Os Roses: até que a morte os separe;
  • Uma mulher sem filtro;
  • A hora do mal;
  • Ladrões;
  • Interestelar.

Além dos descontos no ingresso, estarão disponíveis, exclusivamente nas bombonieres físicas das salas tradicionais participantes, os seguintes combos:

  • Combos para Salas Tradicionais: Pipoca Pequena + Refrigerante 500ml – R$ 10,00; Pipoca Média + Refrigerante 500ml – R$ 13,00; Pipoca Grande + Refrigerante 700ml – R$ 17,00; Pipoca Balde + 2 Refrigerantes 500ml – R$ 24,00;
  • Refil Promocional (somente nas unidades participantes): Levando o seu próprio balde ou copo exclusivos Cinépolis o cliente poderá adquirir 1 balde de Pipoca (até 5 litros) no valor de R$10,00 (dez reais) ou 1 refrigerante (até 700ml) por R$10,00 (dez reais) cada. 
  • Nas bombonieres das salas VIPs dos cinemas participantes serão comercializados, neste período:  Combos para Salas VIP: Mozzarella Sticks – R$ 29,00; Crispy Gouda – R$ 29,00; Boneless Chicken – R$ 29,00; Bebida 500ml – R$ 10,00 

 
O cliente da sala VIP que quiser adquirir os combos de pipoca ou refil promocional acima especificados deverá comprar diretamente na bomboniere das salas tradicionais.

UCI

O UCI está localizado dentro do Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande. Os filmes em cartaz são:

  • Os caras malvados 2; 
  • Quarteto Fantástico: Primeiros Passos;
  • Uma mulher sem filtro;
  • Ladrões;
  • C.I.C - Central de Inteligência Cearense;
  • Faça ela voltar;
  • Caçadores do fim do mundo;
  • Interestelar;
  • Os Roses: Até que a morte os separe;
  • Anônimo 2;
  • Rosário;
  • A hora do mal.

Além do desconto nos ingressos, também entra na promoção o combo:

  • Combo - Pipoca média salgada + 2 refrigerantes 500ml por R$30;
  • Ítens colecionáveis avulsos por R$15

Cine Araújo

O Cine Araújo Dourados está localizado dentro do Shopping Avenida Center, na Avenida Marcelino Pires em Dourados. Os filmes em cartaz são:

  • Os caras malvados 2;
  • Quarteto Fantástico: Primeiros Passos
  • Rosario;
  • Thiago e Ísis e os Biomas do Brasil;
  • Uma mulher sem filtro;
  • Jurassic World: Recomeço;
  • Superman;
  • Faça ela voltar;
  • A hora do mal; 
  • Interestelar.

Além do desconto nos ingressos, entra na promoção o combo com 1 pipoca média + 2 refrigerantes de 500/600ml por apenas R$29. 
 

parque das nações

Liniker faz show com entrada gratuita no MS ao Vivo em setembro

Show será no dia 7 de setembro, no Parque das Nações Indígenas, com abertura do cantor sul-mato-grossense Silveira

28/08/2025 14h30

Compartilhar
Liniker se apresenta no Parque das Nações no dia 7 de setembro

Liniker se apresenta no Parque das Nações no dia 7 de setembro Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A cantora Liniker será a atração do projeto MS ao Vivo no mês de setembro, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O show tem entrada gratuita e será no dia 7 de setembro, a partir das 17h, com abertura do sul-mato-grossense Silveira.

Liniker traz à Capital o álbum Caju, que reúne histórias pessoais e encontros sonoros.

Nascida em Araraquara (SP), desde o lançamento do EP Cru (2015), a cantora vem quebrando barreiras com sua voz única e suas histórias autênticas.

Com o sucesso de Remonta (2016) e Goela Abaixo (2019), Liniker se destacou também no mundo da atuação, interpretando a personagem Cassandra na série Manhãs de Setembro (2021), na Prime Video.

Em 2021, ela lançou seu primeiro álbum solo, Indigo Borboleta Anil, que foi premiado no Grammy Latino, marcando sua história como a primeira artista transgênero a conquistar esse reconhecimento.

Mas foi com o lançamento de CAJU, em 2024, que Liniker se consagrou ainda mais. Com 14 faixas, o álbum tem participações de artistas como Lulu Santos, BaianaSystem, Anavitória e Pabllo Vittar.

Silveira

Cantor, compositor e artista corumbaense, Silveira iniciou sua trajetória musical aos 13 anos, na igreja, e passou por diferentes projetos até lançar sua carreira solo em 2020. Desde então, tem se destacado na cena musical de Mato Grosso do Sul, unindo MPB, pop, soul e influências afro-latinas.

Com suas músicas, Silveira traz à tona temas de resistência, ancestralidade e a potência do afeto. 

Aos 29 anos, Silveira já se apresentou nos maiores palcos de Mato Grosso do Sul, incluindo o Festival América do Sul Pantanal e o Festival de Inverno de Bonito, e, neste ano, tem encantado o público com sua proposta artística cheia de força e emoção.

MS ao Vivo

O MS ao Vivo é um programa realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Sesc-MS.

Realizado sempre ao segundo domingo do mês, o projeto traz artistas nacionais, com shows que tem entrada gratuita para a população.

Neste ano, a programação começou em abril, com show de Luisa Sonza. Em junho, foi a vez da banda Atitude 67, seguida por João Gomes em julho e Vanessa da Mata em agosto.

Além de Liniker, ainda haverá apresentações de Michel Teló e uma atração surpresa neste ano.

O público pode levar sua própria garrafa de água, garrafa térmica, tereré, banquinhos ou cadeiras de praia, além de coolers pequenos, com capacidade de até 10 litros. 

No entanto, por questões de segurança e organização, não será permitida a entrada com garrafas de vidro, objetos perfurantes ou cortantes.

Também não é autorizada a presença de vendedores ambulantes não credenciados, e a entrada com animais domésticos é proibida.

