Prefeitura corta gastos e cancela show de Ana Castela em MS

COMEÇA HOJE

Em Mato Grosso do Sul, os cinemas participantes são da rede Cinépolis, Cinemark, UCI e Cine Araújo e a promoção vai até o dia 3 de setembro

Semana do cinema começa hoje e vai até o dia 03/09

Começa hoje (28) em todo o Brasil mais uma edição da Semana do Cinema, uma ação voltada ao estímulo de levar o público para as sessões.

Por isso, redes em todo o País se preparam para oferecer ingressos com preços fixos de R$10 nas salas normais, além de promoções exclusivas na sessão de ‘snacks’.

Esta é a segunda edição do evento em 2025. Em fevereiro, a Semana resultou na venda de mais de 4,2 milhões de ingressos. Esse número reforça que, o que impede as pessoas de irem aos cinemas é a falta de acessibilidade financeira.

A edição começa hoje e vai até o dia 3 de setembro em todas as regiões do Brasil.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma presencial nos cinemas ou pelo site Ingresso.com, que possui uma sessão especial dedicada à Semana do Cinema, permitindo verificar os cinemas participantes e os filmes em exibição.

A promoção veio em boa hora, já que os cinéfilos podem aproveitar de lançamentos

Confira os filmes e promoções de cada cinema:

Cinemark Campo Grande

O cinemark está localizado no Shopping Campo Grande, na Avenida Afonso Pena. Os filmes em cartaz são:

Os caras malvados 2;

Quarteto Fantástico: Primeiros passos

Os Roses: Até que a morte os separe;

Ladrões;

A hora do mal;

Rosário;

Faça ela voltar;

Jurassic World: Recomeço;

Superman;

C.I.C - Central de Inteligência Cearense;

Uma sexta-feira mais louca ainda;

Premonição 6: Laços de sangue;

F1- O filme;

Como treinar o seu dragão;

Juntos;

Amores materialistas;

Atena;

Corra que a polícia vem aí!;

Uma mulher sem filtro;

Anônimo 2;

Interestelar.

Além dos descontos nos ingressos, o diferencial da rede são os descontos nos comboss com os ítens colecionáveis. Os valores variam de R$39 (combo individual) a R$99 (combo família). Todos eles contam com pipoca, bebida e de um a dois colecionáveis à escolha do cliente, como o balde de Superman, o copo do Quarteto Fantástico, o balde especial do Stitch e do Banguela, por exemplo.

Combo individual: 1 pipoca pequena + 1 bebida pequena + 1 colecionável elegível - R$ 39,00*

Combo grande: 1 pipoca grande + 1 bebida média + 1 colecionável elegível - R$ 59,00*

Combo para dividir: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 1 colecionável elegível - R$ 79,00*

Combo família: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 2 colecionáveis elegíveis - R$ 99,00*

*Membros Cinemark Club ganham até 15% a mais de desconto em cima do valor promocional destes combos.

Cinépolis

O Cinépolis está localizado dentro do Shopping Norte Sul, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande; e no Shopping Três Lagoas, na cidade com mesmo nome. Os filmes em cartaz são:

Rosário;

Quarteto Fantástico - Primeiros Passos;

C.I.C - Central de Inteligência Cearense;

Os caras malvados 2;

Corra que a polícia vem aí!;

Uma sexta-feira mais louca ainda;

Luiz Gonzaga - Légua Tirana;

Faça ela voltar;

Os Roses: até que a morte os separe;

Uma mulher sem filtro;

A hora do mal;

Ladrões;

Interestelar.

Além dos descontos no ingresso, estarão disponíveis, exclusivamente nas bombonieres físicas das salas tradicionais participantes, os seguintes combos:

Combos para Salas Tradicionais: Pipoca Pequena + Refrigerante 500ml – R$ 10,00; Pipoca Média + Refrigerante 500ml – R$ 13,00; Pipoca Grande + Refrigerante 700ml – R$ 17,00; Pipoca Balde + 2 Refrigerantes 500ml – R$ 24,00;

Refil Promocional (somente nas unidades participantes): Levando o seu próprio balde ou copo exclusivos Cinépolis o cliente poderá adquirir 1 balde de Pipoca (até 5 litros) no valor de R$10,00 (dez reais) ou 1 refrigerante (até 700ml) por R$10,00 (dez reais) cada.

Nas bombonieres das salas VIPs dos cinemas participantes serão comercializados, neste período: Combos para Salas VIP: Mozzarella Sticks – R$ 29,00; Crispy Gouda – R$ 29,00; Boneless Chicken – R$ 29,00; Bebida 500ml – R$ 10,00



O cliente da sala VIP que quiser adquirir os combos de pipoca ou refil promocional acima especificados deverá comprar diretamente na bomboniere das salas tradicionais.

UCI

O UCI está localizado dentro do Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande. Os filmes em cartaz são:

Os caras malvados 2;

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos;

Uma mulher sem filtro;

Ladrões;

C.I.C - Central de Inteligência Cearense;

Faça ela voltar;

Caçadores do fim do mundo;

Interestelar;

Os Roses: Até que a morte os separe;

Anônimo 2;

Rosário;

A hora do mal.

Além do desconto nos ingressos, também entra na promoção o combo:

Combo - Pipoca média salgada + 2 refrigerantes 500ml por R$30;

Ítens colecionáveis avulsos por R$15

Cine Araújo

O Cine Araújo Dourados está localizado dentro do Shopping Avenida Center, na Avenida Marcelino Pires em Dourados. Os filmes em cartaz são:

Os caras malvados 2;

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Rosario;

Thiago e Ísis e os Biomas do Brasil;

Uma mulher sem filtro;

Jurassic World: Recomeço;

Superman;

Faça ela voltar;

A hora do mal;

Interestelar.

Além do desconto nos ingressos, entra na promoção o combo com 1 pipoca média + 2 refrigerantes de 500/600ml por apenas R$29.

