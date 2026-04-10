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Prêmio Academia Assaí abre inscrições gratuitas para empreendedores

Com mais de R$ 1 milhão em premiações e foco em educação financeira, iniciativa do Assaí Atacadista oferece capacitação gratuita e incentivos financeiros para micro e pequenos empreendedores do setor alimentício em todo o Brasil

Mariana Piell

Mariana Piell

10/04/2026 - 10h43
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A 9ª edição do Prêmio Academia Assaí já está com inscrições abertas. Promovida pelo Instituto Assaí, a iniciativa, já consolidada no País, busca apoiar micro e pequenos empreendedores, formais ou informais, oferecendo não apenas premiações em dinheiro, mas também capacitação e ferramentas essenciais para o crescimento sustentável dos negócios.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 10 de maio, por meio do site oficial da premiação. O programa é voltado para maiores de 18 anos que atuam no setor alimentício e têm faturamento anual de até R$ 360 mil, abrangendo desde vendedores ambulantes até pequenos estabelecimentos.

Ao longo das oito edições anteriores, o Prêmio Academia Assaí já impactou cerca de 9.500 empreendedores em todo o País e distribuiu mais de R$ 6,5 milhões em prêmios.

O projeto tem se destacado por proporcionar uma jornada de aprendizado que contribui diretamente para a profissionalização de negócios muitas vezes marcados pela informalidade.

Um exemplo desse impacto vem do Centro-Oeste. Em 2025, Mato Grosso do Sul esteve entre os estados representados na fase regional, com destaque para o empreendedor Dirlei Oliveira, cocriador da Cuscuz Mandacaru, de Campo Grande.

Matheus Freitas Sobrinho, à esquerda, e Dirlei Oliveira, à direita, sócios-proprietários da Cuscuz MandacaruMatheus Freitas Sobrinho, à esquerda, e Dirlei Oliveira, à direita, sócios-proprietários da Cuscuz Mandacaru - Foto: Arquivo/Cuscuz Mandacaru

A marca, conhecida por levar o tradicional cuscuz nordestino a feiras populares, como Bosque da Paz, Borogodó e Ziriguidum, conquistou o público com um cardápio diversificado que inclui mais de 15 combinações de recheios.

Em 2024, o Estado também chegou à etapa nacional, representado por Flaviany Fleita Leite, proprietária da Mercearia Portuguesa, que concorreu na categoria “ambulante”.

Neste ano, Mato Grosso do Sul tem a chance de, pela terceira vez consecutiva, ter um empreendedor com destaque regional e/ou nacional.

EIXO CENTRAL

Um dos principais diferenciais do prêmio é a oferta de cursos gratuitos ao longo de toda a jornada. Já na inscrição os participantes passam a ter acesso ao curso de Educação Financeira para Empreendedores, disponibilizado na plataforma Academia Assaí.

Neste ano, o tema central será justamente “finanças”, para reforçar a importância do planejamento e da organização para o sucesso dos pequenos negócios.

Segundo Fabio Lavezo, gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí, a proposta vai além da premiação.

“As capacitações são uma parte essencial do Prêmio Academia Assaí. Ao trazer a temática finanças como tema central desta edição, buscamos apoiar os empreendedores para que seus negócios possam ser lucrativos e crescer de forma saudável”, afirma.

A escolha do tema dialoga diretamente com uma das principais dificuldades enfrentadas por pequenos empreendedores no Brasil, que é a gestão financeira. Falta de controle de caixa, dificuldade em precificar produtos e ausência de planejamento são desafios comuns que podem comprometer a sobrevivência dos negócios.

PRÊMIOS

Nesta edição, o programa vai distribuir mais de R$ 1 milhão em premiações, que incluem dinheiro em cartão pré-pago, créditos no aplicativo Meu Assaí, smartphones e consultorias especializadas. Ao longo das etapas, os participantes poderão acumular benefícios que chegam a até R$ 30 mil por empreendedor.

O processo de seleção é dividido em quatro fases, combinando capacitação e incentivos financeiros.

Na primeira etapa, todos os inscritos participam de uma semana de curso on-line focado em finanças, com conteúdos voltados à organização e gestão do negócio.

Foto: Arquivo/Cuscuz Mandacaru

consultoria personalizada para o desenvolvimento do negócio.

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL

Um dos pilares do Prêmio Academia Assaí é a democratização do acesso. Para isso, a seleção dos participantes leva em consideração critérios regionais, buscando contemplar diferentes realidades do País.

A distribuição dos 2.250 empreendedores selecionados na segunda etapa será feita de forma proporcional entre as regiões brasileiras. O Sudeste contará com 900 participantes, seguido pelo Nordeste, com 750. O Norte terá 300 representantes, o Centro-Oeste, 200, e o Sul, 100.

Essa divisão considera fatores como densidade populacional, níveis de informalidade no setor alimentício e a presença de lojas do Assaí em cada região, garantindo maior equidade no acesso às oportunidades.

>> Serviço

Prêmio Academia Assaí 2026

Período: até 10 de maio.
Inscrições: www.academiaassai.com.br/premio.
Critérios: maiores de 18 anos, atuação no setor alimentício (formal ou informal) e faturamento de até R$ 360 mil por ano.

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EXPOGRANDE

A Rádio Difusora, a rádio do agro, confirma presença de peso na ExpoGrande 2026

O Arena Difusora promete ser uma atração à parte na Expogrande

09/04/2026 11h30

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Robison Gatti Diretor artistico da rádio Difusora

Robison Gatti Diretor artistico da rádio Difusora Arquivo Pessoal

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A Rádio Difusora, a rádio do agro, confirma presença de peso na ExpoGrande 2026 com uma estrutura dedicada ao universo do agronegócio, da música sertaneja e da culinária raiz do Centro-Oeste. A emissora terá um espaço próprio dentro da feira: a Arena Difusora, palco de entretenimento, cultura e negócios durante todos os dias do evento.

A Arena Difusora promete ser um dos pontos mais movimentados da ExpoGrande 2026. Com shows ao vivo todos os dias, o espaço vai reunir o melhor da música sertaneja e do country nacional. São duas semanas de festa, com atrações para todos os gostos — de novos talentos a nomes consagrados do cenário regional. 

09 de abril (quinta-feira) – a partir das 20:00h (grade fechada)

  • João Lucas & Walter Filho – 20:00h (João Lucas: 67 8140-6888)
  • Marlon Maciel – 21:30h (Marrón: 67 9985-2129)
  • Fabio Cunha – 00:00h (Fábio Cunha: 67 9673-7620)

10 de abril (sexta-feira) – a partir das 20:00h

  • Leo e Rafa – 20:00h (Rafa e Léo: 67 9223-8372)
  • Alma Serrana – 22:30h (João Alma Serrana: 67 8144-8676)

11 de abril (sábado) – a partir das 20:00h

  • Patricia Cantaluppi – 20:00h
  • Josy Fraga – 21:30h
  • Belchior e banda – 23:00 h (Belchior: 67 9132-5151)

Segunda semana

16 de abril (quinta-feira) – a partir das 20:00h

  • Grupo Atração Baileira – 20:00h
  • Grupo Pé de Cedro – 22:00h (Iko Cordeiro: 67 9958-0303)

17 de abril (sexta-feira) – a partir das 20:00h

  • Eco do Pantanal – 20:00h (Toninho: 67 9821-4538)
  • Isadora e Eloisa – 22:00h
  • Marcos e Adriano – 23:00 h (Adriano: 67 9981-5368)

18 de abril (sábado) – a partir das 20:00h

  • Eduardo Ales – 20:00h (Fábio Cunha: 67 9673-7620)
  • Victor e Eduardo – 23:00 h (Fabinho: 67 7400-6717)

19 de abril (domingo) – a partir das 16:00h

  • Zé Carrilho (participação de Tauane Castro) – 16:00h (Zé Carrilho: 67 99193-8959)
  • Zingaro – 19:30h (Joezi: 67 99995-6580)

A Arena Difusora é o ponto de encontro do agro: quem trabalha na terra merece celebrar com música, comida boa e muita tradição. Diz o diretor de relacionamento da rádio, Robison Gatti

Entre as atrações gastronômicas, o tradicional arroz carreteiro — prato símbolo do Pantanal e do interior sul-mato-grossense — estará disponível para os visitantes, resgatando os sabores autênticos que atravessam gerações no campo. Já a dobra de chapéu, gesto que homenageia personalidades e talentos do agronegócio regional, marca a identidade cultural do espaço promovido pela emissora.

Com décadas de história ligadas ao agronegócio de Mato Grosso do Sul, a Rádio Difusora consolida sua presença na ExpoGrande 2026 como muito mais do que uma emissora parceira: ela será parte ativa da festa, levando ao ar, em tempo real, tudo o que acontecer na feira — dos leilões às atrações culturais, direto para os ouvintes em todo o estado. 

Não perca. A rádio do agro estará lá — ao vivo e a cores.

 

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cultura árabe

Mostra Sul-mato-grossense de Dança do Ventre reúne 169 artistas em show gratuito na UEMS

Evento que exalta a cultura árabe chega à 18ª edição com apresentação, convidados nacionais e abertura inédita com orquestra ao vivo da Fundação Barbosa Rodrigues

09/04/2026 08h40

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Montagem

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A cultura árabe e a força da dança do ventre ganham destaque em Campo Grande neste fim de semana com a realização da 18ª Mostra Sul-mato-grossense de Dança do Ventre.

O evento, que já se consolidou como o maior do segmento no Estado, acontece neste sábado, a partir das 19h30min, no Teatro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com entrada gratuita e programação aberta ao público.

Nidal Abdul, que há 20 anos realiza a Mostra Sul-mato-grossense de Dança do Ventre - Foto: Divulgação

Criada em 2006 pelo estúdio Nidal Abdul, a mostra nasceu com o propósito de difundir a arte da dança do ventre e promover o intercâmbio cultural por meio da música e das tradições árabes. Ao longo dos anos, o projeto cresceu, ganhou novos formatos e hoje é sediado pelo Instituto Dança da Vida Nidal Abdul.

Em sua 18ª edição, o evento reúne 169 bailarinas e bailarinos de diferentes cidades do Estado, além de convidados nacionais com repercussão internacional. A proposta segue a mesma: democratizar o acesso à arte e valorizar a dança do ventre como expressão cultural e artística.

Entre os destaques da programação estão os convidados especiais Esmeralda Colabone, Teo Versiani e Bruna Nassif, nomes reconhecidos no cenário da dança árabe no Brasil e com projeção fora do País.

A realização conta com o apoio de instituições como a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e o Sesc MS.

ABERTURA 

Outro momento aguardado da noite será a abertura oficial, que contará com um número inédito apresentado pela Orquestra da Fundação Barbosa Rodrigues. A participação do grupo promete unir música ao vivo e dança em uma performance que celebra a diversidade cultural e a integração entre diferentes linguagens artísticas.

Abertura do show será por conta da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues - Marcelo Victor/Arquivo Correio do Estado

A Fundação Barbosa Rodrigues, responsável pela orquestra, é uma instituição privada sem fins lucrativos fundada em 1982.

Reconhecida como Ponto de Cultura e declarada de utilidade pública desde 1983, a fundação atua há mais de quatro décadas com projetos gratuitos voltados à educação, à cultura e ao desenvolvimento comunitário.

Seu trabalho atende crianças, adolescentes, educadores e famílias, com foco no fortalecimento de vínculos sociais e na ampliação do acesso ao conhecimento.

GRUPOS PARTICIPANTES

A mostra também reúne diversos grupos e companhias de dança de diferentes municípios de Mato Grosso do Sul.

Entre os participantes estão o Grupo Mahila, Rúkan Percussão, As Sultanas, Raks El Geber, Grupo Isa Yasmin de Dança Cigana, Cia Giovanna Faraash, Grupo Paloma Caroline, Grupo Jacy Brasileiro (de Dourados), Pamela Dourado de Danças Árabes (de Três Lagoas), Grupo Ana Flávia Royer (de Nova Andradina) e Grupo Hana Aysha, entre outros.

WORKSHOPS

Além das apresentações, a Mostra Sul-mato-grossense de Dança do Ventre se estende por três dias, com a oferta de cursos e atividades formativas para aprendizes da modalidade.

As inscrições para essas oficinas têm um caráter solidário e ocorrem mediante a doação de cobertores para a campanha “Seu Abraço Aquece”.

>> Serviço

18ª Mostra Sul-mato-grossense de Dança do Ventre

Data: sábado.
Horário: às 19h30min.
Local: Teatro da UEMS –  Av. Dom Antônio Barbosa, nº 4.155. Entrada gratuita.

A recomendação é chegar com antecedência para garantir lugar e aproveitar cada momento dessa celebração cultural que promete encantar o público com a beleza e a riqueza da dança do ventre.

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