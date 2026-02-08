Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

LITERATURA

Prêmio Sesc Literatura abre inscrições e dá R$30 mil, além de publicação

Autores interessados têm até o próximo dia 02 de março para inscreverem obras não publicadas de "Romance", "Conto" e "Poesia"

AGÊNCIA BRASIL

08/02/2026 - 16h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

 Prêmio Sesc de Literatura está com inscrições abertas, até 2 de março, para obras ainda não publicadas nas categorias Romance, Conto e Poesia, sendo que os vencedores terão seus livros publicados pela Editora Senac Rio e receberão uma premiação em dinheiro no valor de R$ 30 mil cada.

Os escritores vencedores participarão também de bate-papos e mesas-redondas em eventos culturais promovidos pelo Sesc ao longo do ano que vem. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site. 

“O Prêmio Sesc de Literatura cumpre o papel fundamental de identificar autores que, muitas vezes, mesmo fora dos grandes eixos de circulação, possuem obras de alto vigor artístico”, disse Leonardo Minervini, gerente interino de Cultura do Departamento Nacional do Sesc.

O processo de seleção dos trabalhos inscritos é realizado por comissões julgadoras compostas por críticos literários, escritores e editores, de diferentes regiões do país. O júri avalia os textos sem ter conhecimento da identidade dos autores.  

O resultado será divulgado em agosto e os vencedores vão ser apresentados ao público em uma cerimônia com noite de autógrafos no fim do ano.

Após a publicação, os livros serão distribuídos na rede de bibliotecas e escolas do Sesc, em todas as regiões do Brasil.

Minervini ressalta que a premiação tem o objetivo de oferecer ao autor estreante não apenas a publicação de sua obra, mas uma inserção real no mercado editorial e o contato direto com o público em todo o país. 

Criado em 2003, o prêmio já recebeu cerca de 24 mil originais e revelou ao mercado editorial 43 novos autores. Em 2025, os vencedores foram Marcus Groza (SP), com o romance Goiás; Leonardo Piana (MG), com o livro de poemas Escalar Cansa; e Abáz (BA), com a coletânea de contos Massaranduba.

 

Assine o Correio do Estado

gastronomia B+

Aprenda a fazer um delicioso Veludo de Avelã

A Ferrero, localizada na pequena cidade italiana de Alba, teve a brilhante ideia de criar uma pasta doce usando açúcar, avelã e um pouco de cacau.

08/02/2026 11h00

Compartilhar
Aprenda a fazer um delicioso Veludo de Avelã

Aprenda a fazer um delicioso Veludo de Avelã Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O creme de avelã surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o cacau se tornou um item escasso. A Ferrero, localizada na pequena cidade italiana de Alba, teve a brilhante ideia de criar uma pasta doce usando açúcar, avelã e um pouco de cacau. Foi um sucesso!

No Correio B+ desta semana, aprenda a fazer uma bebida deliciosa com esse creme famoso e delicioso. A receita é da Água Doce Sabores do Brasil.

VELUDO DE AVELÃ

Ingredientes:

  • 100 gramas de morango
  • 240ml de leite gelado
  • 1 colher de sopa de creme de avelã
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo:

Comece misturando todos os ingredientes em um liquidificador até obter uma consistência cremosa. Decore a borda do copo com o creme de avelã, despeje a bebida, finalize com o chantily no centro, acrescente mais creme de avelã a gosto. Sirva em seguida.

Tempo de preparo: 10 minutos
Grau de dificuldade: Fácil
Rendimento: 1 porção

 

Beleza Correio B+ - Especial Carnaval

Confira os cuidados com a pele nos dias de folia

Médicos dão dicas do que fazer antes e após a maquiagem e cuidados para evitar alergias diversas

07/02/2026 17h30

Compartilhar
Médicos dão dicas do que fazer antes e após a maquiagem e cuidados para evitar alergias diversas

Médicos dão dicas do que fazer antes e após a maquiagem e cuidados para evitar alergias diversas Foto: Divulgação

Continue Lendo...

É fundamental manter a pele limpa, hidratada e protegida, antes e após o uso de maquiagem ou qualquer outro produto. Agora em fevereiro com blocos, desfiles e bailes de carnaval em todo Brasil vale destacar que essa rotina de skincare é  fundamental e que alguns cuidados devem ser tomados para se evitar alergias ou irritações na pele. 

“ Vale checar a validade nas embalagens e testar antes alguma nova makeup ou produto que não tenha usado - na região interna dos braços, por exemplo, uns 3 a 4 dias antes da data principal, para verificar se não percebe algum sintoma de intolerância ou alergia. Produtos fora da validade nem pensar - isso vale para higiene facial, cremes, maquiagem”, alerta a dermatologista Dra. Ana Paula Fucci (RJ).

Outro ponto a observar é o efeito, na pele, do atrito com alguns tecidos sintéticos, principalmente se tiverem pinturas ou adereços, como lantejoulas, plumas e paetês. “Eles podem ocasionar dermatites ou mesmo pequenos ferimentos após suor e fricção prolongada.

Os tecidos sintéticos são os mais susceptíveis a alergias. Recomendo o uso tecidos naturais, como algodão e linho, de cor clara, e fantasias leves - isso vale para adultos e crianças”, destaca Dra Ana Paula.  

“Evite também os sprays de espuma, que podem conter substâncias tóxicas e causar reações alérgicas ou irritantes também”, reforça a dermatologista.  

Fantasias e glitter

Fantasias, plumas,alguns tipos de tecidos e o tão adorado glitter podem gerar alergias. 

A dermatologista Dra. Ana Paula Fucci explica que “maquiagem, brilho e glitter devem ser usados sempre após o filtro solar e retirados completamente antes de dormir, preferencialmente com removedores bifásicos. Há opções de tintas e adesivos que são específicos para a face e certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”. 

O uso de glitter pode gerar problemas na pele. “Glitter pode sim provocar dermatite de contato principalmente em áreas sensíveis como região de olhos e nariz.Ao escolher o glitter dê preferência aos específicos de maquiagem, que são feitos de plástico não-tóxico. 

Usar demaquilante bifásico para remover a maquiagem após a folia é indicado”, explica Dr. Franklin Veríssimo, médico Especialista e pós-graduado em Laser, Cosmiatria e Procedimentos pelo Hospital Albert Einstein-SP. 

Proteção solar 

“Proteção solar é fundamental, ainda mais que estamos no verão. Para quem gosta de pular carnaval nos blocos de rua a dica é: já saia de casa protegido com filtro no rosto e no corpo.  Associe com chapéus e óculos escuros. Não esqueça da garrafa d’água!”, alerta Dr. Franklin.  

“Todos os protetores solares, sejam eles químicos ou físicos, atuam impedindo que a radiação UVB e UVA atinjam as camadas superficiais e profundas da pele, evitando que danifiquem o DNA das células.Utilize sempre uma camada espessa de filtro solar com fps maior do que 50 e repasse ao longo do dia.”, afirma Dra. Franklin Veríssimo.

Como nessa época de calor forte as pessoas ficam muito expostas ao sol seja na praia ou nos blocos de carnaval, estar sem a proteção adequada pode gerar muito desconforto.

“ Podem ocorrer queimaduras leves e moderadas que podem se apresentar não só como vermelhidão e dor, mas também com bolhas na superfície da pele”, detalha o médico.  

“Uma boa pedida é além do filtro solar indicado por dermatologista também usar bonés, chapéus, roupas com proteção UV para sair em blocos durante o dia”, indica Dr Franklin.  

Cuidados com cabelos 

Produtos como tintas, espuma de sabão, shampoos inadequados e também os raios solares podem prejudicar os cabelos. 

“Com agressões como exposição solar, uso de glitter, espumas, tinturas coloridas, os cabelos acabam ficando “porosos”, absorvendo mais água, o que aumenta o frizz, e embaraçam mais facilmente quando secam.Pode ser indicado o uso de óleos capilares.  O óleo age ajudando o cabelo a reter a umidade, melhorando a resistência à tração”, finaliza Dr. Franklin Veríssimo.   

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Juiz manda prefeitura recalcular valor do IPTU em até 30 dias
EM CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Juiz manda prefeitura recalcular valor do IPTU em até 30 dias

2

Ministério Público é acionado para apurar possível perseguição a servidoras da Prefeitura
DESLIGAMENTOS

/ 2 dias

Ministério Público é acionado para apurar possível perseguição a servidoras da Prefeitura

3

Prefeito de Inocência pede socorro para resolver crise habitacional
fábrica de celulose

/ 2 dias

Prefeito de Inocência pede socorro para resolver crise habitacional

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6947, sexta-feira (06/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6947, sexta-feira (06/02): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2969, quinta-feira (05/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2969, quinta-feira (05/02): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 29/01/2026

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional