Prêmio Sesc Literatura abre inscrições e dá R$30 mil, além de publicação

Médicos dão dicas do que fazer antes e após a maquiagem e cuidados para evitar alergias diversas Foto: Divulgação

É fundamental manter a pele limpa, hidratada e protegida, antes e após o uso de maquiagem ou qualquer outro produto. Agora em fevereiro com blocos, desfiles e bailes de carnaval em todo Brasil vale destacar que essa rotina de skincare é fundamental e que alguns cuidados devem ser tomados para se evitar alergias ou irritações na pele.

“ Vale checar a validade nas embalagens e testar antes alguma nova makeup ou produto que não tenha usado - na região interna dos braços, por exemplo, uns 3 a 4 dias antes da data principal, para verificar se não percebe algum sintoma de intolerância ou alergia. Produtos fora da validade nem pensar - isso vale para higiene facial, cremes, maquiagem”, alerta a dermatologista Dra. Ana Paula Fucci (RJ).

Outro ponto a observar é o efeito, na pele, do atrito com alguns tecidos sintéticos, principalmente se tiverem pinturas ou adereços, como lantejoulas, plumas e paetês. “Eles podem ocasionar dermatites ou mesmo pequenos ferimentos após suor e fricção prolongada.



Os tecidos sintéticos são os mais susceptíveis a alergias. Recomendo o uso tecidos naturais, como algodão e linho, de cor clara, e fantasias leves - isso vale para adultos e crianças”, destaca Dra Ana Paula.

“Evite também os sprays de espuma, que podem conter substâncias tóxicas e causar reações alérgicas ou irritantes também”, reforça a dermatologista.



Fantasias e glitter

Fantasias, plumas,alguns tipos de tecidos e o tão adorado glitter podem gerar alergias.

A dermatologista Dra. Ana Paula Fucci explica que “maquiagem, brilho e glitter devem ser usados sempre após o filtro solar e retirados completamente antes de dormir, preferencialmente com removedores bifásicos. Há opções de tintas e adesivos que são específicos para a face e certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”.

O uso de glitter pode gerar problemas na pele. “Glitter pode sim provocar dermatite de contato principalmente em áreas sensíveis como região de olhos e nariz.Ao escolher o glitter dê preferência aos específicos de maquiagem, que são feitos de plástico não-tóxico.



Usar demaquilante bifásico para remover a maquiagem após a folia é indicado”, explica Dr. Franklin Veríssimo, médico Especialista e pós-graduado em Laser, Cosmiatria e Procedimentos pelo Hospital Albert Einstein-SP.



Proteção solar

“Proteção solar é fundamental, ainda mais que estamos no verão. Para quem gosta de pular carnaval nos blocos de rua a dica é: já saia de casa protegido com filtro no rosto e no corpo. Associe com chapéus e óculos escuros. Não esqueça da garrafa d’água!”, alerta Dr. Franklin.

“Todos os protetores solares, sejam eles químicos ou físicos, atuam impedindo que a radiação UVB e UVA atinjam as camadas superficiais e profundas da pele, evitando que danifiquem o DNA das células.Utilize sempre uma camada espessa de filtro solar com fps maior do que 50 e repasse ao longo do dia.”, afirma Dra. Franklin Veríssimo.

Como nessa época de calor forte as pessoas ficam muito expostas ao sol seja na praia ou nos blocos de carnaval, estar sem a proteção adequada pode gerar muito desconforto.



“ Podem ocorrer queimaduras leves e moderadas que podem se apresentar não só como vermelhidão e dor, mas também com bolhas na superfície da pele”, detalha o médico.

“Uma boa pedida é além do filtro solar indicado por dermatologista também usar bonés, chapéus, roupas com proteção UV para sair em blocos durante o dia”, indica Dr Franklin.

Cuidados com cabelos

Produtos como tintas, espuma de sabão, shampoos inadequados e também os raios solares podem prejudicar os cabelos.

“Com agressões como exposição solar, uso de glitter, espumas, tinturas coloridas, os cabelos acabam ficando “porosos”, absorvendo mais água, o que aumenta o frizz, e embaraçam mais facilmente quando secam.Pode ser indicado o uso de óleos capilares. O óleo age ajudando o cabelo a reter a umidade, melhorando a resistência à tração”, finaliza Dr. Franklin Veríssimo.