UNIÃO FAMILIAR

Produtor rural de 98 anos leva família inteira para viagem ao Nordeste e projeta passeios futuros

Produtor rural aposentado, que no ano passado mobilizou filhos, netos e bisnetos para um cruzeiro inesquecível, agora embarcou para um resort no Nordeste; comemoração dos 99 anos já está sendo planejada

Mariana Piell

Mariana Piell

16/02/2026 - 09h30
Continue lendo...

“Em primeiro lugar, eu amo demais a minha família toda”. Quem conhece Nercy Soares dos Santos, produtor rural aposentado de 98 anos, sabe que esta não é apenas uma frase feita. É um resumo perfeito do sentimento que move esse patriarca incansável, que transformou a arte de reunir os seus em verdadeiras celebrações da vida.

Na última semana, mais um capítulo dessa história foi escrito. Parte da família Soares dos Santos embarcou com destino a Alagoas, onde passaram dias de descanso e conexão em um resort à beira-mar.

A viagem dá continuidade a um movimento que começou a ganhar forma no ano passado, quando Nercy organizou um cruzeiro que reuniu múltiplas gerações e se consolidou como tradição familiar.

Na ocasião, a família embarcou em uma aventura marítima que ficará para sempre na memória de cada um dos participantes. Filhos, genro, netos, bisnetos e até os chamados “agregados” compartilharam dias de descobertas, risadas e afeto incondicional.

Desta vez, o cenário é diferente. Em vez do balanço do mar, a brisa nordestina e as piscinas de um resort em Alagoas recebem a família.

Os bisnetos e o tataraneto – sim, a família já conta com um representante da quinta geração – não estão presentes nesta viagem. Mas longe de representar qualquer tristeza, a ausência dos pequenos tem um motivo especial que já está sendo cuidadosamente planejado pelo patriarca.

Nercy, que gosta de dizer: “todo dia continuo escrevendo mais uma página do meu livro”, já está organizando a comemoração de seus 99 anos, prevista para outubro. E, como não poderia deixar de ser, a ocasião pede um novo encontro grandioso.

Desta vez, sim, com a presença de todos: filhos, netos, bisnetos, o tataraneto e também os queridos agregados, que há muito tempo deixaram de ser apenas amigos para se tornarem parte dessa constelação familiar.

A expressão que Nercy tanto repete sobre escrever novas páginas de seu livro é mais do que uma metáfora bonita.

É um testemunho de alguém que compreende, com a sabedoria que só os anos podem proporcionar, que a vida é feita de momentos e que cada dia oferece a oportunidade de criar mais uma memória, mais um capítulo, mais uma história para ser contada e recontada.

A longevidade com lucidez é algo que impressiona em Nercy. Aos 98 anos, ele não apenas está presente fisicamente, mas participa ativamente das conversas, brinca com os netos, aconselha os filhos e se mantém a par da vida de cada um dos seus.

É o tipo de patriarca que conhece as particularidades de cada membro da família, que se preocupa, que pergunta, que ouve. E que, acima de tudo, faz questão de estar junto.

A decisão de investir em viagens em família não é trivial. Requer planejamento, logística e, claro, recursos. Mas Nercy parece ter feito uma escolha consciente: seu legado não está em bens materiais, mas nas memórias afetivas que está construindo com as gerações que virão depois dele.

Os netos e bisnetos que embarcaram no cruzeiro no ano passado e que agora o acompanham para Alagoas não vão se lembrar, no futuro, de presentes caros ou de grandes luxos. Vão se lembrar das histórias contadas pelo avô à mesa do jantar, dos mergulhos na piscina, das brincadeiras, do abraço apertado na hora da despedida.

Há algo de profundamente comovente na imagem desse homem de 98 anos organizando viagens, planejando encontros, contando os dias para estar com os seus.

Numa época em que as famílias muitas vezes se dispersam geograficamente e afetivamente, em que a correria do dia a dia vai afrouxando os laços, Nercy faz o movimento contrário: ele puxa todos para perto, lembra a importância de estarem juntos, cria ocasiões para que o afeto seja vivido e celebrado.

O resort em Alagoas foi escolhido a dedo. Não apenas pela estrutura ou pela beleza natural, mas porque oferece o tipo de ambiente que Nercy valoriza: espaços amplos onde as pessoas podem circular livremente, onde as conversas podem se estender pela noite, onde as crianças podem brincar enquanto os adultos confraternizam. É o cenário ideal para mais um capítulo desse livro que não para de ganhar páginas.

A ausência dos bisnetos e do tataraneto nesta viagem, como já mencionado, tem data certa para acabar: outubro. Os preparativos para a festa de 99 anos já estão em andamento, e Nercy faz questão de que seja um encontro à altura da ocasião.

Ele não sabe quanto tempo ainda tem – e faz questão de dizer isso com naturalidade –, talvez, por isso mesmo faça questão de transformar o tempo em encontro e os encontros em história.

Há quem diga que o segredo da longevidade com qualidade está na alimentação, nos exercícios, no acompanhamento médico. E tudo isso certamente tem sua importância.

Mas ao observar Nercy, fica difícil não acreditar que o verdadeiro segredo esteja no afeto, na rede de apoio que ele mesmo ajudou a tecer, na certeza de que há sempre alguém esperando por ele, assim como ele está sempre esperando pelos seus.

Lusiane Fredrich, uma das netas que ajudou Nercy a organizar a viagem, destaca a importância de valorizar os momentos em família. “Hoje, com a correria do dia a dia, muitas vezes deixamos de lado esses momentos de união. Meu avô nos mostrou que é possível parar, respirar e celebrar a vida juntos”, afirma.

A história familiar de Nercy mostra que é possível, sim, manter os laços familiares fortes, mesmo diante dos desafios da vida moderna. Mostra que um patriarca pode, sim, ser o centro aglutinador que mantém todos unidos.

Agora, com a viagem para Alagoas, Nercy reafirma seu compromisso com essa forma de viver. E quem o conhece sabe que não se trata de ostentação ou de buscar reconhecimento.

Trata-se, simplesmente, de amor. Amor expresso em gestos, em presença, em disposição para estar junto. Amor que se renova a cada viagem, a cada encontro, a cada “até logo” seguido de um “já estou planejando o próximo”.

Os netos, como Lusiane que compartilhou a história da família, sabem do privilégio que é ter um avô como Nercy.

Sabem que estão acumulando tesouros que o dinheiro não compra: memórias de infância com o bisavô presente, histórias contadas em primeira pessoa, exemplos de vitalidade e amor à vida. Sabem que, no futuro, quando olharem para trás, vão se lembrar desses dias em família como alguns dos mais felizes de suas vidas.

E Nercy segue, escrevendo suas páginas. Porque enquanto houver amor, enquanto houver família, enquanto houver disposição para estar junto, o livro de Nercy continuará a ser escrito.

Uma página de cada vez. Um encontro de cada vez. Uma celebração da vida de cada vez.

DIÁLOGO

O governador Eduardo Riedel deverá encerrar seu último ano de mandato...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (16)

16/02/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Felpuda

O governador Eduardo Riedel deverá encerrar seu último ano de mandato navegando em águas tranquilas, sem se preocupar com possíveis tormentas e icebergs, pelo menos na Assembleia Legislativa de MS, segundo prognósticos dos seus aliados. O máximo que poderá ocorrer serão ventanias da oposição, mas que nem de longe lembrarão borrascas. A realidade é que dos 24 deputados, Riedel têm apenas quatro parlamentares – três do PT e um do PL – contra sua administração. Um detalhe: os petistas não poderão fazer “muita onda” por lá, pois participaram do atual governo por alguns anos.

Diálogo

Concurso

Com salário de R$ 5.532,47 a Secretaria de Estado de Cidadania (SEC) abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de 14 profissionais de nível superior para atuação em programas, projetos e em unidades vinculados ao órgão.

Mais

As oportunidades são para os cargos de Analista de Ações Sociais – psicólogo, assistente social e psicopedagogo. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até o dia18, no site www.econcursoms.ms.gov.br

DiálogoFlávia Arima
DiálogoViviane Borghetti Zampieri Filinto

Nas alturas

Com a abertura da janela partidária, o PL deverá se transformar na maior bancada da Assembleia Legislativa de MS. Haverá a revoada de parlamentares tucanos para o endereço dos liberais. Já se fala que os seis deputados do PSDB deverão migrar para o partido. Atualmente, o PL está representado naquela Casa por apenas três parlamentares: Coronel David, Neno Razuk e João Henrique Catan.

Radar

Caso o PL tenha um desempenho satisfatório nas urnas, elegendo o maior número de deputados possíveis, a presidência da Assembleia deverá ser destinada a um deles. Daí o empenho que o partido está tendo para montar chapa competitiva. O radar também estará voltado para a Prefeitura de Campo Grande, e os liberais, mais uma vez, tentarão ganhar o cargo maior, ampliando dessa forma seu projeto de poder em Mato Grosso do Sul.

Cadeira

Diante da possibilidade de o secretário da Casa Civil Walter Carneiro Jr. deixar o órgão para disputar uma cadeira de deputado federal, conforme vem sendo dito, quem poderá assumir o posto poderá ser o vice-governador Barbosinha. Sua atuação política é conhecida, aliada ao cumprimento de ações administrativas, auxiliando o governador Riedel no desenvolvimento da proposta municipalista. Walter Carneiro Jr. que é suplente de deputado federal, estaria sendo cotado para compor uma chapa competitiva.

Aniversariantes

FOLIA

Da matinê até a madrugada, Carnaval de rua arrasta multidão em Campo Grande

Folia na Esplanada Ferroviária começou na sexta-feira e chega ao terceiro dia neste domingo, com expectativa de atrair milhares de foliões

15/02/2026 18h00

Make colorida e glitter são acessórios da criançada neste carnaval

Make colorida e glitter são acessórios da criançada neste carnaval Gerson Oliveira

O Carnaval de rua chega ao terceiro dia em Campo Grande, arrastando milhares de pessoas para a folia dos blocos na Esplanada Ferroviária.

No primeiro dia, abrindo o Carnaval na sexta-feira (13), o bloco Farofolia atraiu cerca de 20 mil pessoas, segundo estimativa da Guarda Civil Metropolitana. No sábado (14) foi a vez do Cordão Valu, cujo público não foi divulgado nem pela guarda, nem pelos organizados. Para este domingo (16), a expectativa do Capivara Blasé é reunir 50 mil foliões.

De acordo com o secretário de Cultura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, até o último dia de festa, que se encerra na terça-feira, 130 mil foliões são esperados na Esplanada Ferroviária.

De acordo com o organizador do bloco Capivara Blasé, Vitor Samudio, a folia reúne toda a família, com programação iniciando às 15h com a matinê para as crianças e se estendendo até a meia-noite, já voltada para o público jovem e adulto.

 

“Esse projeto que a gente tem, o "Capivarinha", para gente é muito importante, que a gente traz nas primeiras horas do evento, que é um horário mais tranquilo para as crianças, para que elas possam vivenciar a cultura do carnaval de rua, porque, afinal de contas, são elas que vão preservar essa cultura popular, que é o carnaval de rua. E aí, logo mais à noite, quando anoitece, já muda o público, já fica um público mais jovem, adulto, e aí a gente entra com as atrações até meia-noite pra fazer uma grande festa”, explicou.

Além disso, Samudio ressaltou a importância da festa para a cultura de Mato Grosso do Sul. “O nosso carnaval da Esplanada esse ano foi considerado um patrimônio imaterial da cultura de Mato Grosso do Sul. Esse carnaval que a gente faz é muito importante do ponto de vista da cultura de Mato Grosso do Sul, fortalecendo o Carnaval feito em MS”, disse.

Motorista de aplicativo, Rose Coelho, marcou presença com a família para curtir o Carnaval na Esplanada Ferroviária.

"Vim com a família, minhas netas, meu namorado. Costumamos vir no Carnaval todos os anos. Hoje é o primeiro dia de Carnaval que eu vim. Depende das crianças se vamos ficar até a noite. As crianças gostam. Estou achando a festa legal", disse.

Marlene Macedo levou as netas para foliar. “Estou amando. Trouxe minhas netas. Lugar seguro, lugar legal. Fizemos maquiagem. Hoje é o primeiro dia de Carnaval, viemos para curtir a matinê, trazer as crianças. Esse é o segundo ano que a gente vem e pretendemos vir todos os anos", contou.

O carnaval gira a economia; agita bares e restaurantes; aquece o comércio; lota hotéis; estimula o turismo; gera empregos e impulsiona lojas e serviços.

A programação continua nos próximos dias, com blocos de rua e desfile das escolas de samba entre segunda e terça-feira na região da Praça do Papa. 

CARNAVAL 2026

Carnaval chegou: folia, bloquinhos, cordões, glitter, axé, samba, fantasia e marchinhas estão liberados.

A folia ocorre entre 14 e 17 de fevereiro de 2026, em três pontos de folia (Esplanada Ferroviária, Praça do Papa e Praça Aquidauana), em Campo Grande.

Blocos de rua e desfile das escolas de samba prometem agitar a festa.

O desfile ocorrerá nos dias 16 e 17 de fevereiro, às 19h, na Praça do Papa, localizada no quadrilátero das ruas Alfredo Scaff, Zákia Nahas Siufi, Américo Marques e Crisântemos, na Vila Sobrinho, em Campo Grande. Ao todo, 20 mil pessoas são esperadas por noite. A entrada é gratuita.

As escolas de samba que vão desfilar são Unidos do Aero Rancho, Vila Carvalho, Deixa Falar, Vai Vai, Cinderela José Abrahão, Igreja, Catedráticos e Unidos do Cruzeiro.

Já os bloquinhos de rua agitarão o carnaval campo-grandense de 14 a 17 de fevereiro, na Esplanada Ferroviária, localizada na avenida Calógeras, em Campo Grande. Ao todo, 130 mil pessoas são esperadas em quatro dias de festa. A entrada é franca.

Os blocos mais tradicionais são Calcinha Molhada, Capivara Blasé, Cordão Valu, As Depravadas, Reggae, Barra da Saia, Êita, Farofolia, entre outros.

A festa popular promete movimentar R$ 25 milhões na economia nos ramos de bares, restaurantes, hotéis, comércio, lojas, serviços, turismo e empregos temporários.

O Carnaval de Campo Grande recebeu verba de R$ 2,4 milhões do Governo de MS, destinado à ligas de escolas de samba e bloquinhos.

Ao todo, 480 agentes de segurança farão a segurança no Carnaval, por dia, sendo 180 policiais militares e 300 guardas civis.

Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estarão responsáveis pelo organização do trânsito e fechamento de ruas nos quadriláteros da Praça do Papa, Praça Aquidauana e Esplanada Ferroviária.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e médicos e enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) estarão responsáveis pelo resgate e atendimento hospitalar.

Objetos cortantes, armas, explosivos e vidros estão proibidos de entrarem na área carnavalesca. Gelo (raspado e em cubos), copos e cooler são permitidos.

