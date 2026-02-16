Produtor rural de 98 anos leva família inteira para viagem ao Nordeste e projeta passeios futuros

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

“Em primeiro lugar, eu amo demais a minha família toda”. Quem conhece Nercy Soares dos Santos, produtor rural aposentado de 98 anos, sabe que esta não é apenas uma frase feita. É um resumo perfeito do sentimento que move esse patriarca incansável, que transformou a arte de reunir os seus em verdadeiras celebrações da vida.

Na última semana, mais um capítulo dessa história foi escrito. Parte da família Soares dos Santos embarcou com destino a Alagoas, onde passaram dias de descanso e conexão em um resort à beira-mar.

A viagem dá continuidade a um movimento que começou a ganhar forma no ano passado, quando Nercy organizou um cruzeiro que reuniu múltiplas gerações e se consolidou como tradição familiar.

Na ocasião, a família embarcou em uma aventura marítima que ficará para sempre na memória de cada um dos participantes. Filhos, genro, netos, bisnetos e até os chamados “agregados” compartilharam dias de descobertas, risadas e afeto incondicional.

Desta vez, o cenário é diferente. Em vez do balanço do mar, a brisa nordestina e as piscinas de um resort em Alagoas recebem a família.

Os bisnetos e o tataraneto – sim, a família já conta com um representante da quinta geração – não estão presentes nesta viagem. Mas longe de representar qualquer tristeza, a ausência dos pequenos tem um motivo especial que já está sendo cuidadosamente planejado pelo patriarca.

Nercy, que gosta de dizer: “todo dia continuo escrevendo mais uma página do meu livro”, já está organizando a comemoração de seus 99 anos, prevista para outubro. E, como não poderia deixar de ser, a ocasião pede um novo encontro grandioso.

Desta vez, sim, com a presença de todos: filhos, netos, bisnetos, o tataraneto e também os queridos agregados, que há muito tempo deixaram de ser apenas amigos para se tornarem parte dessa constelação familiar.

A expressão que Nercy tanto repete sobre escrever novas páginas de seu livro é mais do que uma metáfora bonita.

É um testemunho de alguém que compreende, com a sabedoria que só os anos podem proporcionar, que a vida é feita de momentos e que cada dia oferece a oportunidade de criar mais uma memória, mais um capítulo, mais uma história para ser contada e recontada.

A longevidade com lucidez é algo que impressiona em Nercy. Aos 98 anos, ele não apenas está presente fisicamente, mas participa ativamente das conversas, brinca com os netos, aconselha os filhos e se mantém a par da vida de cada um dos seus.

É o tipo de patriarca que conhece as particularidades de cada membro da família, que se preocupa, que pergunta, que ouve. E que, acima de tudo, faz questão de estar junto.

A decisão de investir em viagens em família não é trivial. Requer planejamento, logística e, claro, recursos. Mas Nercy parece ter feito uma escolha consciente: seu legado não está em bens materiais, mas nas memórias afetivas que está construindo com as gerações que virão depois dele.

Os netos e bisnetos que embarcaram no cruzeiro no ano passado e que agora o acompanham para Alagoas não vão se lembrar, no futuro, de presentes caros ou de grandes luxos. Vão se lembrar das histórias contadas pelo avô à mesa do jantar, dos mergulhos na piscina, das brincadeiras, do abraço apertado na hora da despedida.

Há algo de profundamente comovente na imagem desse homem de 98 anos organizando viagens, planejando encontros, contando os dias para estar com os seus.

Numa época em que as famílias muitas vezes se dispersam geograficamente e afetivamente, em que a correria do dia a dia vai afrouxando os laços, Nercy faz o movimento contrário: ele puxa todos para perto, lembra a importância de estarem juntos, cria ocasiões para que o afeto seja vivido e celebrado.

O resort em Alagoas foi escolhido a dedo. Não apenas pela estrutura ou pela beleza natural, mas porque oferece o tipo de ambiente que Nercy valoriza: espaços amplos onde as pessoas podem circular livremente, onde as conversas podem se estender pela noite, onde as crianças podem brincar enquanto os adultos confraternizam. É o cenário ideal para mais um capítulo desse livro que não para de ganhar páginas.

A ausência dos bisnetos e do tataraneto nesta viagem, como já mencionado, tem data certa para acabar: outubro. Os preparativos para a festa de 99 anos já estão em andamento, e Nercy faz questão de que seja um encontro à altura da ocasião.

Ele não sabe quanto tempo ainda tem – e faz questão de dizer isso com naturalidade –, talvez, por isso mesmo faça questão de transformar o tempo em encontro e os encontros em história.

Há quem diga que o segredo da longevidade com qualidade está na alimentação, nos exercícios, no acompanhamento médico. E tudo isso certamente tem sua importância.

Mas ao observar Nercy, fica difícil não acreditar que o verdadeiro segredo esteja no afeto, na rede de apoio que ele mesmo ajudou a tecer, na certeza de que há sempre alguém esperando por ele, assim como ele está sempre esperando pelos seus.

Lusiane Fredrich, uma das netas que ajudou Nercy a organizar a viagem, destaca a importância de valorizar os momentos em família. “Hoje, com a correria do dia a dia, muitas vezes deixamos de lado esses momentos de união. Meu avô nos mostrou que é possível parar, respirar e celebrar a vida juntos”, afirma.

A história familiar de Nercy mostra que é possível, sim, manter os laços familiares fortes, mesmo diante dos desafios da vida moderna. Mostra que um patriarca pode, sim, ser o centro aglutinador que mantém todos unidos.

Agora, com a viagem para Alagoas, Nercy reafirma seu compromisso com essa forma de viver. E quem o conhece sabe que não se trata de ostentação ou de buscar reconhecimento.

Trata-se, simplesmente, de amor. Amor expresso em gestos, em presença, em disposição para estar junto. Amor que se renova a cada viagem, a cada encontro, a cada “até logo” seguido de um “já estou planejando o próximo”.

Os netos, como Lusiane que compartilhou a história da família, sabem do privilégio que é ter um avô como Nercy.

Sabem que estão acumulando tesouros que o dinheiro não compra: memórias de infância com o bisavô presente, histórias contadas em primeira pessoa, exemplos de vitalidade e amor à vida. Sabem que, no futuro, quando olharem para trás, vão se lembrar desses dias em família como alguns dos mais felizes de suas vidas.

E Nercy segue, escrevendo suas páginas. Porque enquanto houver amor, enquanto houver família, enquanto houver disposição para estar junto, o livro de Nercy continuará a ser escrito.

Uma página de cada vez. Um encontro de cada vez. Uma celebração da vida de cada vez.

