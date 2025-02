Patriarca de 97 anos leva mais de 40 familiares em viagem de cruzeiro

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (04/02)

François Guizot - escritor francês

Os pessimistas são meros

espectadores, os otimistas são

aqueles que transformam este mundo”.

FELPUDA

Dois barnabés de luxo que “não se acham”, mas sim “se têm certeza”, vinham rachando de rir por aí, espalhando pelos corredores

que chefe maior deve a eleição a eles e ao grupinho ao qual integram. Comentavam ainda que eram imbatíveis, porque faziam trabalho melhor do que o time antecessor – e que reduziram tanto os gastos que até ganharam elogios. Pois bem: há quem garanta que o vento que hoje vem soprando por lá deverá fazer surgir muitas coisas que se encontravam escondidas sob os escombros… Afe!

Devagar

Nos meios políticos se tem ouvido que, passados pouco mais de 30 dias da nova administração de Campo Grande, até agora

não ocorreu nada de impactante, isto é, que mostrasse à população algo que de fato causasse consequências positivas.

Mais

Além dos “incêndios” que a prefeita Adriane Lopes tem tido que apagar, haveria um certo marasmo na nova gestão. Dizem por aí que apostar em um plano de 100 dias é muito tempo para quem acreditou em tantas promessas de inovação, modernização e celeridade.

O lançamento do Monitor da Violência Contra a Mulher ocorreu no dia 28/1, em evento realizado na sede do Tribunal de Justiça

de Mato Grosso do Sul (TJMS). Idealizado pela desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, responsável pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMS, e pelo delegado Antônio Carlos Videira, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, o monitor integra informações de boletins de ocorrência, processos judiciais e medidas protetivas de urgência, além de dados históricos dos últimos 10 anos – tudo isso oferecendo análises em tempo real. Durante o evento, Jaceguara – cuja gestão à frente da coordenadoria se encerrou em janeiro – foi homenageada por sua dedicação à causa.

Dra. Vanessa Loureiro e Rosana Gonçalves Gomes

Javier Tourné e Christina Tourné

De fora

Nenhum deputado federal de MS integra a nova Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, eleita no dia 1º. Aliás, não se notou nem mesmo sequer uma simples movimentação para, pelo menos, tentar reivindicar fazer parte do grupo de comando da Casa. Como disse experiente político: “Isso demonstra o tamanho do grau de representatividade de uma bancada”. Detalhe: em 2021, a então deputada federal Rose Modesto foi eleita terceira-secretária da Mesa Diretora. Portanto…

Recuo

A senadora Soraya Thronicke até que tentou colocar o seu nome para a disputa à presidência do Senado, o que foi considerado pela maioria como um ato natimorto. No dia da eleição, porém, ela desistiu da empreitada e recuou do embate. Em votação secreta, Davi Alcolumbre ganhou 73 votos dos 81 senadores, enquanto os outros postulantes – Marcelo Pontes e Edson Girão – obtiveram quatro votos cada. Se Soraya se mantivesse na briga, o massacre seria estrondoso.

Prestigiado

Na cerimônia de posse à presidência do Tribunal de Contas do Estado de MS e no jantar alusivo ao ato, no dia 1º, o conselheiro

Flávio Kayatt reuniu autoridades de representatividade dos Três Poderes e mostrou que a sua trajetória política foi marcante. Ex-vereador, ex-vice-prefeito, ex-prefeito (oito anos de gestão) de Ponta Porã e ex-deputado estadual (três mandatos), ele vai comandar a Corte Fiscal no biênio 2025-2026.

*Colaborou Tatyane Gameiro