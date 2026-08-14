Programação do fim de semana reúne literatura, teatro, show de metal, feiras e mais

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Quem estiver procurando opções de cultura e lazer para este fim de semana encontrará uma programação diversificada em Mato Grosso do Sul. Entre hoje e domingo, Campo Grande, Dourados, Bonito e Corumbá recebem atividades que passam por literatura, teatro, música, artes circenses, exposições, jogos, inclusão, debates sobre maternagem e ações de proteção animal.

LITERATURA

A literatura ganha destaque hoje, em Campo Grande, com o lançamento oficial de “O Código Salvador Dalí”, novo romance do escritor Ewerton Carvalho.

O evento começa às 18h, na Cafeteria Doce Lembrança, localizada na Rua Dom Aquino, nº 2.055, no Centro, e terá apresentação da obra, bate-papo com o autor e sessão de autógrafos.

Já disponível nas plataformas digitais, o livro combina suspense, investigação, fatos históricos e ficção em uma narrativa que atravessa o Brasil, a Espanha e os Estados Unidos. A história acompanha Valentina, uma médica cuja vida é profundamente marcada pelo assassinato de pessoas próximas.

Outro destaque literário do fim de semana é o escritor três-lagoense Gilberto Arsiolli, que participa de dois encontros com leitores. Hoje ele estará em Dourados, na 6ª Feira da Literatura de Mato Grosso do Sul (Felit-MS), realizada na Câmara Municipal. Amanhã, às 14h, o autor segue para Campo Grande, onde participa de uma conversa na Hamurabi Livraria, na Rua 14 de Julho, nº 1.680, no Centro.

Os encontros têm como foco o romance histórico “Volte quando o Eco Acabar”, publicado neste ano, após cerca de uma década de construção. A obra percorre diferentes momentos da formação do território sul-mato-grossense, partindo do século 17 e chegando a 1932, período da Revolução de Maracaju.

TEATRO

Hoje será apresentado no Sesc Teatro Prosa “Vermelho, Branco e Preto”, da paulista Cibele Mateus.

A montagem utiliza elementos do Cavalo-Marinho pernambucano para construir uma narrativa que combina humor, identidade, ancestralidade e crítica social.

Amanhã, às 16h, o espaço recebe o público infantil para “Solo Protocolo”, do carioca Ricardo Gadelha. A apresentação reúne palhaçaria, malabares, perna de pau, música e interação direta com a plateia.

Os dois espetáculos têm entrada gratuita, com ingressos disponíveis para retirada pelo Sympla.

NO INTERIOR

Em Corumbá, este sábado será dedicado à arte circense, com a quinta edição de “O Circo Tem Várias Caras”. O espetáculo começa às 19h, no Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, e reúne professores, alunos, escolas e projetos sociais em uma apresentação no formato de cabaré artístico.

Idealizado pelo Espaço Vivart de Atividades Circenses, o evento surgiu em 2018 com o objetivo de reunir em um mesmo palco diferentes artistas e iniciativas ligadas ao circo na cidade. Desde então, passou por quatro edições, realizadas em 2018, 2019, 2023 e 2024, reunindo mais de 30 artistas e um público superior a 500 pessoas.

O teatro também ocupa espaços públicos de Bonito neste fim de semana, com novas apresentações de “Jurema e a Criação do Mundo”. Hoje, às 9h30min, a montagem será apresentada na Escola Municipal Professor Francisco Anísio Corrêa Ferreira, no distrito de Águas do Miranda.

Amanhã, às 17h, o espetáculo chega à Praça da Marambaia, em Bonito, em uma sessão gratuita com intérprete de Libras.

A peça mistura teatro, palhaçaria, música e contação de histórias para acompanhar a jornada da Palhaça Jurema em busca de respostas para uma das perguntas mais antigas da humanidade: como surgiu o mundo?

Dourados também terá uma programação especial neste sábado. O Pontão de Cultura Casulo realiza a terceira rodada do 4º Festival de Música Indígena e a 21ª edição da Feira das Pulgas. As atividades começam às 13h e seguem até as 22h, com entrada gratuita, na Rua Reinaldo Bianchi, nº 398, no Parque Alvorada.

Durante a tarde, o Festival de Música Indígena terá aulas de capoeira, oficinas de artes visuais e cineclube infantil.

FFESTIVAL DE MÚSCA INDIGE NA: Em Dourados, crianças terão aulas de capoeira, oficinas de artes visuais e cineclube infantil - Foto: Casulo

A partir das 17h, a programação se integra à Feira das Pulgas, que nesta edição selecionou 60 empreendimentos, entre mais de 100 inscritos.

A noite terá ainda a Pupa Filosófica, às 18h, com a escritora indígena Jadi Ribeiro e a empreendedora de moda circular Juliana Mazzarim, do Ateliê Sutis.

Às 18h30min, o grupo de rap indígena Odiados, formado por Marinn, Discreto, Vidau e Guisf, apresenta suas músicas autorais. Encerrando a programação musical, das 20h às 22h, a banda Made in 90 apresenta clássicos do rock das décadas de 1990 e 2000.

EXPOSIÇÃO

Campo Grande recebe a partir de hoje a exposição-jogo “Água de A a Z”, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. A abertura oficial ocorre às 15h, com entrada gratuita e classificação livre.

A proposta é transformar conhecimentos sobre água, recursos hídricos, meio ambiente e sustentabilidade em uma experiência interativa e educativa. A estreia terá a participação de estudantes da rede pública.

A exposição poderá ser visitada deste sábado a 18 de setembro. De terça a sexta-feira, o espaço funciona das 8h às 18h e, aos sábados, das 14h às 20h.

JOGOS E DESAFIOS

A partir de hoje, o Shopping Bosque dos Ipês recebe o Original Games, experiência inspirada em jogos medievais, desafios de parques, carnival games, quermesses e festas populares.

A atração foi desenvolvida para pessoas de diferentes idades, entre 6 anos e 80 anos, reunindo atividades que envolvem habilidades físicas, raciocínio e competências socioemocionais.

FEIRA DE ADOÇÃO

Para quem prefere incluir solidariedade na programação, hoje também acontecerá uma feira de adoção, organizada pela Amicats. O evento acontece das 17h às 21h, na Cobasi, em Campo Grande, reunindo 15 filhotes com idade média de 6 meses.

Os animais foram resgatados e receberam cuidados da equipe da ONG. Todos estão vermifugados e passaram por exames para FIV e FeLV, com resultados negativos. Dois já estão castrados e vacinados.

A adoção segue critérios de segurança. Os gatos devem ser destinados a lares sem acesso à rua. Em apartamentos, é obrigatória a instalação de telas em janelas e sacadas. Para casas, a família precisa comprovar que não há possibilidade de fuga.

Os interessados devem apresentar documentos pessoais e comprovante de residência, além de imagens do imóvel. Também é obrigatório levar o animal para casa em caixa de transporte.

MATERNIDADE

Entre amanhã e domingo, Campo Grande recebe a primeira edição da Materne, evento gratuito dedicado a discutir maternagem, saúde mental, direitos das mulheres e desenvolvimento infantil.

A programação será realizada no Ondara Buffet Master, na Chácara Cachoeira, e terá rodas de conversa, palestras, oficinas e cursos. A iniciativa é idealizada pela médica ginecologista e obstetra Maria Auxiliadora Budib e pretende tratar da maternidade para além da romantização e do consumo.

A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas a 200 pessoas por hora de programação. É necessário realizar inscrição prévia.

As inscrições podem ser feitas pelo Instagram @maternems.

LITERATURA INFANTIL

Hoje, a Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA) recebe o lançamento do livro infantil “Um Mundo Especial”, da escritora e bibliotecária Raiza Franco. A contação de histórias começa às 14h, na Avenida Bandeirantes, nº 215, no Bairro Amambaí.

Inspirada na história do filho da autora, Kalel, a obra acompanha um dia da rotina do menino e busca apresentar o autismo de maneira leve, afetiva e acolhedora.

ROCK

Para os fãs de música pesada, o sábado reserva uma apresentação da banda brasileiro-canadense de death metal Ophiolatry, na Taberna Rock Pub, a partir das 20h.

A banda retorna à capital sul-mato-grossense após quase duas décadas. A última apresentação em Campo Grande ocorreu em 2009. Desta vez, o grupo chega com o repertório de “Serpent’s Verdict”, primeiro álbum de inéditas depois de um hiato de 17 anos.

Formada em 1998, no interior de São Paulo, a Ophiolatry construiu trajetória no underground internacional e realizou turnês pela Europa e a América do Norte.

O trabalho mais recente aborda temas como ancestralidade, resistência indígena, espiritualidade e impactos da colonização sobre os povos originários.

A apresentação integra a South America Serpent’s Verdict Tour 2026 e reúne ainda nomes da cena pesada do Centro-Oeste. O line-up terá a cuiabana Dying Order, a campo-grandense Katastrofe e a Sacratory. Ingressos disponíveis pela plataforma Articket.