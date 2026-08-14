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Programação do fim de semana reúne literatura, teatro, show de metal, feiras e mais

De feira sobre o universo da maternidade a show de death metal, programação conta com encontros literários, feira de adoção e muitas peças teatrais

Mariana Piell

Mariana Piell

14/08/2026 - 08h30
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Quem estiver procurando opções de cultura e lazer para este fim de semana encontrará uma programação diversificada em Mato Grosso do Sul. Entre hoje e domingo, Campo Grande, Dourados, Bonito e Corumbá recebem atividades que passam por literatura, teatro, música, artes circenses, exposições, jogos, inclusão, debates sobre maternagem e ações de proteção animal.

LITERATURA

A literatura ganha destaque hoje, em Campo Grande, com o lançamento oficial de “O Código Salvador Dalí”, novo romance do escritor Ewerton Carvalho.

O evento começa às 18h, na Cafeteria Doce Lembrança, localizada na Rua Dom Aquino, nº 2.055, no Centro, e terá apresentação da obra, bate-papo com o autor e sessão de autógrafos.

Já disponível nas plataformas digitais, o livro combina suspense, investigação, fatos históricos e ficção em uma narrativa que atravessa o Brasil, a Espanha e os Estados Unidos. A história acompanha Valentina, uma médica cuja vida é profundamente marcada pelo assassinato de pessoas próximas. 

Outro destaque literário do fim de semana é o escritor três-lagoense Gilberto Arsiolli, que participa de dois encontros com leitores. Hoje ele estará em Dourados, na 6ª Feira da Literatura de Mato Grosso do Sul (Felit-MS), realizada na Câmara Municipal. Amanhã, às 14h, o autor segue para Campo Grande, onde participa de uma conversa na Hamurabi Livraria, na Rua 14 de Julho, nº 1.680, no Centro.

Os encontros têm como foco o romance histórico “Volte quando o Eco Acabar”, publicado neste ano, após cerca de uma década de construção. A obra percorre diferentes momentos da formação do território sul-mato-grossense, partindo do século 17 e chegando a 1932, período da Revolução de Maracaju.

TEATRO

Hoje será apresentado no Sesc Teatro Prosa “Vermelho, Branco e Preto”, da paulista Cibele Mateus.

A montagem utiliza elementos do Cavalo-Marinho pernambucano para construir uma narrativa que combina humor, identidade, ancestralidade e crítica social. 

Amanhã, às 16h, o espaço recebe o público infantil para “Solo Protocolo”, do carioca Ricardo Gadelha. A apresentação reúne palhaçaria, malabares, perna de pau, música e interação direta com a plateia.

Os dois espetáculos têm entrada gratuita, com ingressos disponíveis para retirada pelo Sympla.

NO INTERIOR

Em Corumbá, este sábado será dedicado à arte circense, com a quinta edição de “O Circo Tem Várias Caras”. O espetáculo começa às 19h, no Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, e reúne professores, alunos, escolas e projetos sociais em uma apresentação no formato de cabaré artístico.

Idealizado pelo Espaço Vivart de Atividades Circenses, o evento surgiu em 2018 com o objetivo de reunir em um mesmo palco diferentes artistas e iniciativas ligadas ao circo na cidade. Desde então, passou por quatro edições, realizadas em 2018, 2019, 2023 e 2024, reunindo mais de 30 artistas e um público superior a 500 pessoas.

O teatro também ocupa espaços públicos de Bonito neste fim de semana, com novas apresentações de “Jurema e a Criação do Mundo”. Hoje, às 9h30min, a montagem será apresentada na Escola Municipal Professor Francisco Anísio Corrêa Ferreira, no distrito de Águas do Miranda.

Amanhã, às 17h, o espetáculo chega à Praça da Marambaia, em Bonito, em uma sessão gratuita com intérprete de Libras.

A peça mistura teatro, palhaçaria, música e contação de histórias para acompanhar a jornada da Palhaça Jurema em busca de respostas para uma das perguntas mais antigas da humanidade: como surgiu o mundo?

Dourados também terá uma programação especial neste sábado. O Pontão de Cultura Casulo realiza a terceira rodada do 4º Festival de Música Indígena e a 21ª edição da Feira das Pulgas. As atividades começam às 13h e seguem até as 22h, com entrada gratuita, na Rua Reinaldo Bianchi, nº 398, no Parque Alvorada.

Durante a tarde, o Festival de Música Indígena terá aulas de capoeira, oficinas de artes visuais e cineclube infantil. 

FFESTIVAL DE MÚSCA INDIGENA: Em Dourados, crianças terão aulas de capoeira, oficinas de artes visuais e cineclube infantilFFESTIVAL DE MÚSCA INDIGENA: Em Dourados, crianças terão aulas de capoeira, oficinas de artes visuais e cineclube infantil - Foto: Casulo

A partir das 17h, a programação se integra à Feira das Pulgas, que nesta edição selecionou 60 empreendimentos, entre mais de 100 inscritos. 

A noite terá ainda a Pupa Filosófica, às 18h, com a escritora indígena Jadi Ribeiro e a empreendedora de moda circular Juliana Mazzarim, do Ateliê Sutis. 

Às 18h30min, o grupo de rap indígena Odiados, formado por Marinn, Discreto, Vidau e Guisf, apresenta suas músicas autorais. Encerrando a programação musical, das 20h às 22h, a banda Made in 90 apresenta clássicos do rock das décadas de 1990 e 2000.

EXPOSIÇÃO

Campo Grande recebe a partir de hoje a exposição-jogo “Água de A a Z”, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. A abertura oficial ocorre às 15h, com entrada gratuita e classificação livre.

A proposta é transformar conhecimentos sobre água, recursos hídricos, meio ambiente e sustentabilidade em uma experiência interativa e educativa. A estreia terá a participação de estudantes da rede pública.

A exposição poderá ser visitada deste sábado a 18 de setembro. De terça a sexta-feira, o espaço funciona das 8h às 18h e, aos sábados, das 14h às 20h.

JOGOS E DESAFIOS

A partir de hoje, o Shopping Bosque dos Ipês recebe o Original Games, experiência inspirada em jogos medievais, desafios de parques, carnival games, quermesses e festas populares.

A atração foi desenvolvida para pessoas de diferentes idades, entre 6 anos e 80 anos, reunindo atividades que envolvem habilidades físicas, raciocínio e competências socioemocionais.

FEIRA DE ADOÇÃO 

Para quem prefere incluir solidariedade na programação, hoje também acontecerá uma feira de adoção, organizada pela Amicats. O evento acontece das 17h às 21h, na Cobasi, em Campo Grande, reunindo 15 filhotes com idade média de 6 meses.

Os animais foram resgatados e receberam cuidados da equipe da ONG. Todos estão vermifugados e passaram por exames para FIV e FeLV, com resultados negativos. Dois já estão castrados e vacinados.

A adoção segue critérios de segurança. Os gatos devem ser destinados a lares sem acesso à rua. Em apartamentos, é obrigatória a instalação de telas em janelas e sacadas. Para casas, a família precisa comprovar que não há possibilidade de fuga.

Os interessados devem apresentar documentos pessoais e comprovante de residência, além de imagens do imóvel. Também é obrigatório levar o animal para casa em caixa de transporte.

MATERNIDADE

Entre amanhã e domingo, Campo Grande recebe a primeira edição da Materne, evento gratuito dedicado a discutir maternagem, saúde mental, direitos das mulheres e desenvolvimento infantil.

A programação será realizada no Ondara Buffet Master, na Chácara Cachoeira, e terá rodas de conversa, palestras, oficinas e cursos. A iniciativa é idealizada pela médica ginecologista e obstetra Maria Auxiliadora Budib e pretende tratar da maternidade para além da romantização e do consumo.

A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas a 200 pessoas por hora de programação. É necessário realizar inscrição prévia.

As inscrições podem ser feitas pelo Instagram @maternems.

LITERATURA INFANTIL

Hoje, a Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA) recebe o lançamento do livro infantil “Um Mundo Especial”, da escritora e bibliotecária Raiza Franco. A contação de histórias começa às 14h, na Avenida Bandeirantes, nº 215, no Bairro Amambaí.

Inspirada na história do filho da autora, Kalel, a obra acompanha um dia da rotina do menino e busca apresentar o autismo de maneira leve, afetiva e acolhedora.

ROCK

Para os fãs de música pesada, o sábado reserva uma apresentação da banda brasileiro-canadense de death metal Ophiolatry, na Taberna Rock Pub, a partir das 20h.

A banda retorna à capital sul-mato-grossense após quase duas décadas. A última apresentação em Campo Grande ocorreu em 2009. Desta vez, o grupo chega com o repertório de “Serpent’s Verdict”, primeiro álbum de inéditas depois de um hiato de 17 anos.

Formada em 1998, no interior de São Paulo, a Ophiolatry construiu trajetória no underground internacional e realizou turnês pela Europa e a América do Norte.

O trabalho mais recente aborda temas como ancestralidade, resistência indígena, espiritualidade e impactos da colonização sobre os povos originários.

A apresentação integra a South America Serpent’s Verdict Tour 2026 e reúne ainda nomes da cena pesada do Centro-Oeste. O line-up terá a cuiabana Dying Order, a campo-grandense Katastrofe e a Sacratory. Ingressos disponíveis pela plataforma Articket.

Diálogo

O ator Paulo Betti esteve em Bonito e descobriu placa proibindo a entrada... Leia na coluna hoje

Leia na coluna desta quinta-feira (13)

13/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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José Saramago - escritor português

"Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos”.

FELPUDA 

O ator Paulo Betti esteve em Bonito e descobriu placa proibindo a entrada de petistas, experiência que, segundo ele, mostrou que “nós corremos risco”. A preocupação é legítima, mas Betti esqueceu que quem levou uma facada durante a campanha eleitoral foi Jair Bolsonaro. Naquele episódio, o risco era real. Agora, placa de comércio particular virou, para o ator, quase um tratado sobre democracia em perigo. Faltou apenas combinar com a realidade e talvez lembrar que polarização também tem fatos, não apenas versões.Dá licença, vai!

DiálogoFoto: Divulgação

As mudanças climáticas e o avanço dos eventos extremos pautaram a edição da Sala de Guerra, realizada em Campo Grande. O encontro reuniu especialistas para discutir os possíveis impactos do El Niño em Mato Grosso do Sul e a necessidade de fortalecer ações de prevenção. A palestra foi ministrada pela meteorologista do Pará Ana Paula Paes, doutora e pós-doutora em Eletricidade Atmosférica pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que alertou para riscos como secas prolongadas, ondas de calor, tempestades severas e alterações no regime de chuvas. O debate ganhou relevância diante de tragédias recentes, como as enchentes históricas no Rio Grande do Sul, os incêndios no Pantanal, a longa estiagem no Nordeste e os desastres provocados pelos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho. O diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis destacou que antecipar cenários climáticos é fundamental para ampliar a capacidade de resposta do poder público e reduzir os impactos sobre a população e os serviços essenciais. O consenso entre os participantes foi de que planejamento e conhecimento científico são ferramentas indispensáveis para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças no clima.

DiálogoKlisangela Vendramin - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoAlle Nascimento - Foto: Arquivo Pessoal

Bufunfa

Os candidatos ao Governo poderão movimentar até R$ 9,3 milhões cada durante a campanha eleitoral de 2026, considerando primeiro e segundo turnos. O valor representa o limite máximo estabelecido pela Justiça Eleitoral para as despesas de campanha. Isso não significa, porém, que todos terão ou pretendam gastar essa quantia. Eduardo Riedel, por exemplo, terá teto de R$ 6,22 milhões no primeiro turno e poderá acrescentar R$ 3,11 milhões caso avance para o segundo. Os demais candidatos também estarão submetidos aos mesmos limites, definidos pela legislação eleitoral.

Apagão

A Assembleia Legislativa de MS ficou sem energia elétrica dia11, provocando o cancelamento da sessão ordinária prevista para o dia. O apagão atingiu as dependências do Palácio Guaicurus e interrompeu o seu funcionamento normal. Sem luz, deputados, servidores e visitantes tiveram de lidar com uma situação pouco comum no Legislativo. A falta de energia também deixou o plenário sem condições para a realização dos trabalhos.

Do bem

A Noite de Massas do Asilo São João Bosco será realizada no sábado (15), a partir das 20h, em um evento beneficente com gastronomia, música e solidariedade. O jantar terá buffet livre e toda a renda será destinada à manutenção da instituição. Mais informações pelos telefones (67) 3345-0500 e (67) 98402-7626, também disponível pelo WhatsApp.

ANIVERSARIANTES 

Rodrigo do Amaral Gameiro,
Maria Celeste Correa Curado,
Rafael Nunes da Cunha Maia de Souza,
Neli Marlene Monteiro Tomari,
Elizabeth Maria de Fátima Buainain Abuhassan (Babeth),
Maria Eduarda Gregório dos Santos,
Adão Jorge Moraes Castilho,
Shirley Gennari Martins,
Celeste Molina Cors,
Eduardo Coelho Leal Jardim,
Nolasco Ribeiro dos Reis,
Gilson Benedito de Oliveira,
Elba Corrêa da Cunha,
Dr. James Celso Higa,
Hiroshi Kokubu,
Nathalie Oshiro Adania,
Márcia Perez,
Tiago Ferreira de Souza,
Benedito da Silva,
Maximo Ribeiro Fernandes,
Ricardo Augusto Pereira,
Mariana Soares e Jurgielewicz Medeiros,
Sarah Cristina Mesquita Barros,
Catarina Gomes de Oliveira,
Mariana Guimarães Sortica,
Isaias Patrocínio,
Ângela Araújo de Oliveira,
Wilson Minari,
Dr. Odair Garcia de Freitas,
Bianca Atala Machado,
Kennedi Mitrioni Forgiarini,
Claise Kleemann,
Aroldo Fonzar Toledo,
Edson Medeiros Costa Junior,
Ricardo do Nascimento,
Elson Carlos Benitez,
Paulino Straliotto,
Eliane Nobre de Miranda,
Mirandolina Barbosa,
Valdessi Neves da Rocha,
Tereza Carneiro da Costa e Oliveira,
Carmem Cinira Garcia,
Luiz Cláudio de Oliveira Lima,
Márcia Sueli Assis Andreasi,
Elizabeth Souza Freitas,
Miguel Antonio Perez Lima,
Zely Paes de Barros Gonçalves,
Ana Lúcia Morello Pacheco,
Wanderley Galvão Vasconcelos,
Nelly Lopes da Silva,
Aparecido Roberto Galdino,
Manoel Gomes dos Santos Filho,
Giuliano Cassio de Souza Rosa,
Nelson Luiz de Souza,
Cristovão de Albuquerque Filho,
Neuza Echeverria,
Raimundo Girelli,
Anete da Silva Melo,
Helena Yoshie Matsuo Dias,
Guido Dal’Acqua Neto,
Kátia Ferreira Garcia,
Rose de Andrade Kratz,
Neuza Aparecida Pompiniges,
Jean Phierre da Silva Vargas,
Frei Miguel Loffler,
Aníbal Vicente Ferreira,
Dra. Claudia Roberta Miola Canale,
Helena Pitta Sassioto,
Eli Mercedes Gheller Parzianello,
André Luis Modesto Campos,
Nilson Tamotsu Aguena,
Carlos Erildo da Silva,
Elisabeth Sydow,
Evilásio Alexandre Sobrinho,
Maria Helena Rosa Balbe,
Laura Pereira da Silva,
Elena Maria Gasques Chaves,
Carla Eleonora Sguissardi,
Gilson Ferreira Gomes,
Munir Mauad,
Luzanidia Martins Miranda,
Alício Garcez Chaves,
Cláudia Cabral Ferreira Morel,
Roberto Valentim Cieslak,
Aparecido Donizete Carrasco,
Sinthia Elena Alves de Souza,
Maria do Carmo Borges Lino,
Daniel Lucas Tiago de Souza,
Adriana Helam Corrêa,
Carlos Theodoro Andrade e Jurgielewicz,
André Heikiti Koyanagui,
Dirceu Rodrigues Junior,
André Fabiano dos Santos,
Enivaldo Pinto Polvora,
Graziela Barbosa,
Antônio Joaquim Junior,
Igor Sanches Caniatti Biudes,
Tânia Mofreita Bruno Szochalewicz Ribeiro Dantas,
Elza Corrêa da Cunha,
Márcia Maria Rodrigues Rangel,
Thalita Maria Souza Taques,
Edson Hideo Mitani,
Murillo Ferreira Barbosa,
Ilibio Amaral Nogueira Pinto,
Isa Maria Formaggio Marques,
Demétrio Salomão Abud,
José Aparecido de Oliveira.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Primeiros socorros

Especialista explica como diferenciar uma tosse eficaz de uma obstrução grave

Especialista explica como diferenciar uma tosse eficaz de uma obstrução grave e quais procedimentos devem ser adotados em adultos, crianças e bebês

12/08/2026 08h00

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A noção teórica ajuda nos primeiros socorros, mas a prática garante a execução correta das manobras

A noção teórica ajuda nos primeiros socorros, mas a prática garante a execução correta das manobras Pexels

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Um pedaço de alimento, uma bala ou até um pequeno objeto podem interromper a respiração em poucos segundos. O engasgo costuma acontecer de maneira inesperada e, quando a passagem de ar é completamente bloqueada, a situação pode evoluir rapidamente para perda de consciência e parada cardiorrespiratória.

É justamente no intervalo entre o engasgo e a chegada do socorro que a atitude de quem está por perto pode ser determinante.

O problema é que o susto também favorece erros: oferecer água, colocar a mão dentro da boca da vítima ou tentar aplicar uma manobra de forma indiscriminada são atitudes que podem piorar o quadro.

Antes de qualquer procedimento, porém, é preciso identificar se o engasgo realmente impede a passagem de ar.

Segundo o fisioterapeuta e instrutor de Suporte Básico de Vida (BLS, do inglês Basic Life Support) da CoreHelp, Denis Corrêa, uma pessoa que ainda consegue tossir com força está apresentando uma resposta importante do próprio organismo para expulsar o corpo estranho.

“Quando a vítima consegue tossir com força, falar ou respirar, significa que ainda existe passagem de ar. Nesse caso, ela deve ser incentivada a continuar tossindo, porque a tosse é o mecanismo mais eficaz para expulsar o objeto. As manobras de desobstrução são indicadas quando surgem sinais de obstrução grave”, explica.

A mudança de cenário ocorre quando a vítima deixa de conseguir falar, tossir ou respirar. Ela pode levar as mãos ao pescoço, demonstrar dificuldade intensa para puxar o ar ou tentar emitir sons sem conseguir.

Em situações mais prolongadas, a falta de oxigênio pode deixar lábios, rosto e unhas azulados e levar à perda de consciência.

Nesse momento, esperar para ver se o problema melhora sozinho pode custar minutos preciosos.

“Nessa situação, não há tempo a perder. É preciso pedir ajuda, acionar o Samu pelo telefone 192 e começar imediatamente as manobras adequadas”, orienta o especialista.

ADULTOS E CRIANÇAS

Para adultos e crianças com mais de um ano que estejam conscientes e apresentem obstrução grave, as diretrizes de 2025 da American Heart Association orientam uma sequência alternada de golpes nas costas e compressões abdominais.

São cinco golpes firmes entre as escápulas. Se o objeto não sair, devem ser feitas cinco compressões abdominais. Os ciclos continuam sendo alternados enquanto a vítima permanecer consciente e a obstrução não for resolvida.

Quando há outras pessoas no local, o ideal é dividir as tarefas: enquanto uma pessoa inicia o atendimento, outra deve ligar para o Samu, pelo 192, e seguir as orientações do serviço de emergência.

A situação muda novamente se a vítima perder a consciência. Nesse caso, ela deve ser colocada sobre uma superfície rígida e o atendimento passa para o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar, começando pelas compressões torácicas.

Durante o atendimento, a boca pode ser observada antes das tentativas de ventilação. Há uma diferença importante entre ver o objeto e procurá-lo às cegas.

“Um dos erros mais perigosos é colocar os dedos na boca da vítima sem enxergar o objeto. Essa varredura às cegas pode empurrá-lo ainda mais para dentro e agravar a obstrução”, alerta Denis.

BEBÊS

A noção teórica ajuda nos primeiros socorros, mas a prática garante a execução correta das manobrasEm bebês, as manobras devem ser mais cuidadosas, porque podem provocar lesões - Foto: Pexels

Com bebês menores de um ano, a atenção precisa ser redobrada. A técnica utilizada em adultos e crianças maiores não deve ser simplesmente reproduzida, porque as compressões abdominais podem provocar lesões nos órgãos internos.

Se o bebê não consegue chorar, tossir ou respirar, a orientação é posicioná-lo de bruços sobre o antebraço do socorrista, mantendo a cabeça mais baixa que o tórax e o pescoço sustentado. Nessa posição, são aplicados cinco golpes nas costas, entre as escápulas.

Na sequência, o bebê é virado cuidadosamente de barriga para cima, ainda com a cabeça abaixo do nível do tórax. São então realizadas cinco compressões torácicas.

Os ciclos devem continuar até que o objeto seja expelido ou o bebê perca a consciência. Em caso de perda de consciência, a criança deve ser colocada sobre uma superfície rígida e a ressuscitação cardiopulmonar deve ser iniciada.

“Os cuidados com bebês exigem uma técnica específica. Por isso, não se deve improvisar nem repetir as mesmas manobras utilizadas em adultos. Um treinamento prático ajuda a compreender a posição correta das mãos, a intensidade dos movimentos e a sequência do atendimento”, afirma o instrutor.

O QUE PODE ATRAPALHAR

Em uma situação de pânico, é comum tentar fazer alguma coisa imediatamente. Nem sempre, porém, essa iniciativa ajuda.

Dar água ou comida à pessoa que está engasgada não resolve uma obstrução das vias aéreas. Sacudir a vítima ou tentar pendurá-la pelos pés também não são procedimentos recomendados.

Outro comportamento que deve ser evitado é introduzir os dedos na boca para tentar “pescar” o objeto. Se ele não estiver visível, a tentativa pode deslocá-lo para uma região ainda mais profunda das vias aéreas.

Também não há indicação de aplicar manobras de desobstrução em alguém que ainda consegue tossir vigorosamente. A tosse deve ser estimulada e a vítima precisa ser observada, porque o quadro pode evoluir para uma obstrução completa.

A busca por ajuda, por sua vez, não deve ser deixada para depois. Em uma obstrução grave, o atendimento especializado precisa ser acionado o quanto antes, mesmo que outra pessoa esteja realizando as manobras.

QUANDO SE ENGASGAR SOZINHO

Há ainda uma situação especialmente delicada: quando a pessoa se engasga e não há ninguém por perto.

Se ainda conseguir tossir, a orientação é tentar expulsar o objeto por meio de uma tosse forte e buscar ajuda imediatamente. Se não conseguir falar ou respirar, pode tentar realizar compressões abdominais em si mesma.

Para isso, uma das mãos deve ser fechada e posicionada acima do umbigo e abaixo do osso do peito. A outra mão segura o punho e os movimentos são realizados rapidamente para dentro e para cima.

Mesmo nesse cenário, procurar ajuda é fundamental.

TREINO PRÁTICO

Saber o que fazer no papel não significa necessariamente conseguir agir diante de uma emergência. O medo, o nervosismo e a pressão do momento podem fazer com que uma pessoa esqueça informações que conhece ou execute uma técnica de maneira incorreta.

Por isso, Denis defende que o aprendizado de primeiros socorros seja acompanhado de treinamento prático.

“Durante uma emergência, é comum que o medo e o nervosismo dificultem a tomada de decisão. O treinamento permite reconhecer os sinais, entender a sequência correta e praticar as manobras antes que elas sejam realmente necessárias”, afirma.

Cursos de primeiros socorros podem ser realizados por pessoas sem formação na área da saúde e também são oferecidos para empresas, escolas e profissionais. Nas capacitações, os participantes praticam as técnicas em manequins e participam de simulações de situações de emergência.

A proposta é aproximar o treinamento de situações que podem acontecer no cotidiano, como um engasgo durante uma refeição em casa ou em um restaurante.

Além das técnicas de desobstrução, os cursos trabalham o reconhecimento de diferentes emergências, a avaliação da segurança do ambiente, o acionamento adequado do serviço de atendimento e a atuação conjunta entre os socorristas.

“O conhecimento técnico é importante, mas precisa ser colocado em prática. As simulações ajudam as pessoas a desenvolver segurança, rapidez e confiança para agir quando cada segundo faz diferença”, conclui Denis Corrêa.

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