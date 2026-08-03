Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Ação social

Projeto Dança da Vida transforma a autoestima de mulheres em Campo Grande

Com aulas gratuitas de dança do ventre em cinco bairros e expansão para novas regiões, iniciativa une arte, inclusão e fortalecimento feminino por meio da dança

Mariana Piell

Mariana Piell

03/08/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Para muitas mulheres, a dança é apenas uma atividade física ou uma forma de expressão artística, para outras, ela representa um recomeço.

Em Campo Grande, o projeto Dança da Vida tem mostrado que a dança do ventre pode ir muito além dos palcos e das apresentações, tornando-se um instrumento de acolhimento, fortalecimento da autoestima, promoção da saúde mental e inclusão social.

Idealizado pela professora e bailarina Nidal Abdul, o projeto oferece aulas gratuitas de dança do ventre em diferentes bairros da Capital e nasceu a partir de uma inquietação surgida ao longo de anos de convivência com alunas de diferentes realidades.

Ao perceber que a dança promove mudanças profundas na forma como as mulheres se relacionam consigo mesmas e com o mundo, ela decidiu criar uma iniciativa que ampliasse esse acesso para quem dificilmente conseguiria frequentar aulas particulares.

Foi assim que surgiu o Instituto Dança da Vida Nidal Abdul, uma organização da sociedade civil (OSC) criada para desenvolver projetos sociais tendo a dança como principal ferramenta de transformação.

Segundo Nidal, a proposta nasceu da observação das inúmeras experiências compartilhadas por mulheres que chegavam às aulas carregando traumas, inseguranças, baixa autoestima e diferentes tipos de sofrimento emocional.

“Comecei a perceber que algo mais genuíno poderia ser feito através da dança. Ela já transformava vidas naturalmente, mas pensei que seria possível intensificar esse processo e criar um projeto voltado especificamente para isso”, explica.

DEMOCRATIZAÇÃO

A iniciativa foi estruturada para atender mulheres de todas as realidades sociais. Não há restrições quanto à idade, profissão ou condição financeira. O objetivo é garantir que qualquer mulher tenha acesso à prática da dança, independentemente de poder ou não pagar por uma escola especializada.

Além de democratizar o acesso à cultura, o projeto também acolhe mulheres vítimas de violência, pacientes em tratamento de doenças, mães, idosas, jovens e todas aquelas que encontram na dança um espaço de pertencimento e reconstrução.

Atualmente, o projeto Dança da Vida atende mulheres nos Bairros Caiobá, Itamaracá, Ana Maria do Couto, Coophavila II e Moreninhas. A expansão já está em andamento e novas inscrições foram abertas para que a iniciativa alcance mais três bairros da Capital, chegando à meta de oito polos de atendimento.

A escolha das regiões não aconteceu por acaso. Nidal conta que realizou um levantamento para identificar bairros populosos e que pudessem atender mulheres também de regiões vizinhas.

“O objetivo foi criar polos estratégicos. Quando escolhemos um bairro como a Coophavila II, por exemplo, também conseguimos atender mulheres do Aero Rancho, do Tarumã e de outras regiões próximas. Isso facilita muito o acesso”, diz.

Como não existe limite fixo de participantes, o projeto busca acolher todas as mulheres interessadas. As aulas são totalmente gratuitas e não exigem experiência anterior com dança, basta comparecer usando roupas confortáveis para exercícios e participar.

SUPERAÇÃO

dança da vida (2)O projeto atende atualmente os Bairros Caiobá, Itamaracá, Ana Maria do Couto, Coophavila II e Moreninhas, mas será expandido para outros três novos locais - Foto: Divulgação

Ao longo dos anos, Nidal acompanhou inúmeras trajetórias de transformação, entre elas, uma das mais marcantes é a de Suzana.

Ela sofreu um grave atropelamento em 2008 e ficou paraplégica. Anos depois, em 2019, decidiu iniciar as aulas de dança do ventre. O que começou como uma tentativa de reencontrar qualidade de vida acabou mudando completamente sua trajetória.

“É emocionante ver uma mulher cadeirante se tornar uma profissional da dança. É uma história que inspira todas as outras participantes e mostra que os limites muitas vezes existem apenas quando não há oportunidades”, afirma Nidal.

Mas Suzana está longe de ser um caso isolado. A professora relata que acompanha diariamente mulheres em tratamento contra o câncer, participantes que enfrentaram relacionamentos abusivos, perdas familiares, problemas emocionais e outras situações delicadas.

Em comum, todas encontram nas aulas um ambiente seguro para reconstruir a confiança e fortalecer os vínculos sociais.

Segundo ela, as mudanças aparecem rapidamente.

“O que mais percebo é a melhora do humor, da autoestima, do bem-estar e da socialização. As mulheres passam a acreditar mais nelas mesmas, e isso acaba se refletindo em todas as áreas da vida”, pontua.

OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO

Além das aulas semanais, todas as participantes têm oportunidade de integrar festivais, apresentações culturais e eventos realizados pelo estúdio, independentemente do bairro onde frequentam as atividades.

Essa vivência artística amplia ainda mais o sentimento de pertencimento. Muitas mulheres que nunca haviam subido num palco passam a se apresentar diante do público, superando medos e descobrindo novas capacidades.

Embora a dança do ventre ainda seja cercada por estereótipos, Nidal destaca que a modalidade trabalha consciência corporal, coordenação motora, fortalecimento muscular, postura, flexibilidade e expressão artística, respeitando os limites de cada participante.

Ao contrário do que muitos imaginam, não existe um corpo ideal para praticar a modalidade. Mulheres de diferentes idades, biotipos e condições físicas podem participar das aulas, adaptadas conforme as necessidades de cada turma.

EXECUÇÃO DO PROJETO

O projeto Dança da Vida também dialoga diretamente com políticas públicas voltadas às mulheres, ao promover inclusão, acesso à cultura, fortalecimento da autonomia, convivência comunitária e valorização da saúde física e emocional.

A iniciativa é executada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), por meio de termo de fomento viabilizado por emenda parlamentar.

Apesar dos resultados alcançados, manter o projeto em funcionamento continua sendo o principal desafio.
Como todas as atividades são oferecidas gratuitamente, a continuidade depende da renovação dos recursos públicos e da aprovação de novos financiamentos.

“O maior desafio é manter o projeto funcionando. Os recursos têm prazo determinado e, quando encerram, precisamos buscar novas formas de financiamento para que as mulheres continuem sendo atendidas”, explica.

Mesmo diante das dificuldades, Nidal afirma que ver diariamente a transformação vivida pelas participantes faz todo o esforço valer a pena.

“Para mim, é algo sublime. A dança é a minha vida. Ver tantas mulheres mudando, recuperando a autoestima e encontrando felicidade através dela é muito mais do que um dia imaginei”, destaca Nidal.

>> SERVIÇO

As interessadas em participar podem realizar a inscrição gratuitamente pelo WhatsApp (67) 99245-0766. Não é necessário ter experiência anterior, apenas disposição para conhecer uma atividade que, para muitas mulheres, tem representado um novo capítulo de suas histórias.

Correio B+ - Exclusivo

Daniel Salve divide rotina entre Paulo Gustavo, Percy Jackson e os próximos passos de "Nautopia"

Artista vive fase intensa no teatro musical após workshop internacional em Londres e concilia criação de músicas inéditas com direção artística de adaptação pop.

02/08/2026 16h00

Compartilhar
Daniel Salve divide rotina entre Paulo Gustavo, Percy Jackson e os próximos passos de

Daniel Salve divide rotina entre Paulo Gustavo, Percy Jackson e os próximos passos de "Nautopia" Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Londres em julho. São Paulo em agosto e outubro. Nos últimos meses, Daniel Salve atravessou uma intensa jornada criativa em três produções bastante diferentes entre si — e também em funções igualmente distintas dentro do teatro musical.

Após realizar o workshop internacional de "Nautopia", em Londres, o artista se dedica agora à reta final de "Meu Filho é um Musical", inspirado na trajetória de Paulo Gustavo, e à direção artística da adaptação brasileira de "Percy Jackson".

Em "Nautopia", projeto autoral desenvolvido de forma independente ao longo dos últimos anos, Daniel acaba de concluir o workshop internacional realizado em Londres, etapa importante no desenvolvimento da obra antes de sua futura montagem.

Segundo ele, o processo exige uma dinâmica bastante diferente da de um espetáculo tradicional, especialmente pela necessidade constante de revisão e amadurecimento.

"Criar um musical original exige tempo, maturação, revisões, leituras, workshops, tentativas, erros, reescritas… exige que a obra possa respirar antes de chegar ao palco. No Brasil, muitas vezes, a gente ainda trabalha na lógica do 'precisa estrear'.E aí o espetáculo acaba sendo desenvolvido já sob pressão de produção, de cronograma, de captação", explica.

Já em "Meu Filho é um Musical", primeira produção brasileira original da Touché Entretenimento, produtora comandada por Renata Borges, Daniel assina as letras e as músicas originais do espetáculo, que estreia no Teatro Renault, em São Paulo, no dia 20 de agosto, após temporada no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro.

Segundo o artista, um dos aspectos mais marcantes do processo tem sido justamente o contato com pessoas próximas ao humorista, como Déa Lúcia, Ju Amaral, Fil Braz e João Fonseca, o que contribuiu diretamente para a construção emocional da obra.

"O espetáculo procura olhar para o ser humano por trás da figura pública. Para o artista antes do fenômeno. Um cara cheio de humor, obviamente, mas também cheio de medo, de ansiedade, de desejo de pertencimento e de vontade de encontrar o próprio espaço", afirma.

Ao mesmo tempo, o artista também se dedica à direção artística de "Percy Jackson", adaptação da franquia literária que estreia em 10 de outubro no Teatro Liberdade, em São Paulo.

Cercado por uma comunidade de fãs extremamente ativa, o projeto trouxe para Daniel um desafio específico: construir uma experiência teatral capaz de dialogar com o imaginário já consolidado do público sem transformar o palco em mera reprodução do material original.

"Muitas vezes, por medo de decepcionar os fãs, as adaptações acabam ficando excessivamente literais. Mas acho que o público também percebe quando existe imaginação verdadeira na construção. O teatro não pode ser apenas uma reprodução ilustrativa daquilo que o público já conhece. O palco precisa trazer invenção, surpresa, linguagem, ponto de vista", observa.

Mesmo atuando simultaneamente em projetos tão diferentes, Daniel acredita que o maior desafio continua sendo evitar repetições criativas. Para ele, o amadurecimento artístico torna o processo cada vez mais exigente.

"Quanto mais a gente escreve ou compõe, mais difícil fica. A parte técnica pode até ficar mais orgânica, mas o ato de criação sempre pressupõe um desafio. E que bom que é assim", conclui.

Moda Correio B+

Entre Costuras & CuLtura: Quando a moda entra em campo

Na apresentação da final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Shakira mostrou mais uma vez por que é conhecida como a "rainha das Copas"

02/08/2026 15h00

Compartilhar
Entre Costuras & CuLtura: Quando a moda entra em campo

Entre Costuras & CuLtura: Quando a moda entra em campo Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Há muito tempo o futebol deixou de ser apenas um esporte. As grandes finais se transformaram em eventos culturais globais, capazes de reunir música, moda, entretenimento e milhões de espectadores diante da mesma tela. E, quando isso acontece, cada detalhe importa, inclusive o figurino.

Na apresentação da final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Shakira mostrou mais uma vez por que é conhecida como a "rainha das Copas". Mas, além da energia contagiante e da performance impecável, um elemento chamou a atenção de quem acompanha moda: o vestido que usava.

Desenvolvido especialmente para o espetáculo, o figurino foi confeccionado com mais de 200 mil cristais Swarovski, transformando a peça em uma verdadeira joia em movimento. O brilho intenso não era apenas um recurso estético.

Em produções dessa magnitude, cada cristal é pensado para refletir a luz das câmeras, valorizar os movimentos da artista e criar impacto visual para uma audiência de milhões de pessoas.

Esse é um aspecto pouco percebido pelo público: um figurino de palco não é simplesmente uma roupa bonita. Ele precisa atender a exigências muito diferentes das de uma peça de passarela.

Deve permitir liberdade total de movimentos, resistir ao ritmo intenso da coreografia, funcionar sob diferentes tipos de iluminação e, principalmente, comunicar sua mensagem mesmo para quem assiste a centenas de metros de distância ou pela televisão.

O vestido de Shakira traduz perfeitamente uma tendência que vem ganhando força na moda contemporânea: a união entre moda, tecnologia e performance. Cada aplicação de cristal, cada recorte e cada escolha de tecido fazem parte de um projeto que busca equilibrar glamour e funcionalidade.

Não por acaso, grandes maisons e marcas de luxo vêm estreitando sua relação com o universo esportivo. Louis Vuitton cria os baús dos principais troféus do mundo. Dior, Prada e Gucci vestem atletas em eventos internacionais. A moda passou a compreender que o esporte também é um dos grandes palcos da construção de imagem.

Shakira representa esse encontro como poucas artistas. Desde a Copa do Mundo de 2006, passando por "Waka Waka", em 2010, até suas apresentações mais recentes, ela construiu uma identidade visual imediatamente reconhecível.

Franjas, brilhos, recortes estratégicos e referências à dança do ventre fazem parte de uma assinatura estética que atravessa décadas sem perder contemporaneidade.

Existe também um simbolismo interessante na escolha das cores do figurino. Os tons vibrantes de rosa, laranja e dourado dialogam com a energia latina que sempre caracterizou sua carreira.

São cores associadas ao movimento, à celebração e à vitalidade.  Exatamente a atmosfera que um espetáculo esportivo procura transmitir.

Vivemos um momento em que as fronteiras entre moda, música, esporte e entretenimento praticamente desapareceram.

Um desfile pode acontecer em um estádio. Uma campanha de luxo pode ser estrelada por um atleta. E uma final de campeonato pode se tornar uma das maiores vitrines de moda do planeta.

A roupa e a imagem comunicam valores, desperta emoções, constrói narrativas e ajuda a transformar alguns minutos de apresentação em imagens capazes de permanecer na memória coletiva por muitos anos.

Porque, no fim das contas, enquanto os jogadores disputam a taça dentro de campo, a moda também entra em jogo. E, quando bem executada, conquista seu próprio lugar entre os grandes momentos da história do espetáculo.

E por fim, 3 lições de estilo que podemos aprender com Shakira: 

            1.         Movimento também faz parte da elegância.

Franjas, tecidos leves e modelagens que acompanham o corpo tornam qualquer produção mais interessante. Uma roupa bonita é, antes de tudo, aquela que permite que você se mova com naturalidade.

            2.         Cor transmite emoção.

Os tons vibrantes de rosa, laranja e dourado reforçaram a energia latina da cantora. Antes de escolher uma roupa, pense também na mensagem que deseja transmitir: cores comunicam tanto quanto palavras.

            3.         O caimento vale mais do que o preço.

O sucesso do figurino não estava apenas nos 200 mil cristais, mas na modelagem impecável. No dia a dia, uma peça bem ajustada ao corpo costuma causar muito mais impacto do que uma roupa cara que veste mal.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6088 de hoje, domingo (02/08)
LOTERIA

/ 23 horas

Resultado da Loteria Federal 6088 de hoje, domingo (02/08)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3751, domingo (02/08)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3751, domingo (02/08)

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1261, domingo (02/08)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1261, domingo (02/08)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3751, domingo (02/08); veja o rateio
loteria

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3751, domingo (02/08); veja o rateio

5

A energia do Tarô da semana entre 03 e 09 de agosto. Direcione a sua energia.
Astrologia Correio B+

/ 22 horas

A energia do Tarô da semana entre 03 e 09 de agosto. Direcione a sua energia.

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Direito previdenciário

/ 3 dias

A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Juliane Penteado

/ 24/07/2026

Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS