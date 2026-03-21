Quer suas unhas perfeitas por mais tempo? Esmaltação em gel se torna tendência entre mulheres

Esmaltação em gel ganha cada vez mais espaço pela praticidade e durabilidade. Com a rotina cada vez mais acelerada, a busca por praticidade também chegou ao universo da beleza. Entre os serviços mais procurados nas esmalterias, a esmaltação em gel se destaca como uma das preferidas das mulheres.
Segundo a especialista em unhas de gel, Beatriz Mora, da Lady Lounge Esmalteria, de Curitiba, o método conquista pela durabilidade e acabamento impecável.
“Atualmente temos dois tipos de esmaltação: a tradicional, que todos já conhecem, e a em gel, que seca na hora”, explica.
De acordo com Beatriz, a praticidade é o principal fator que impulsiona a escolha das clientes.
“Vivemos uma vida tão corrida hoje em dia que as mulheres optam por soluções mais práticas. A esmaltação em gel é a mais procurada, pois seca na hora e dura por, no mínimo, 15 dias”, afirma.
Diferenças entre esmaltação tradicional e em gel
A principal diferença entre as técnicas está no tempo de secagem e na durabilidade. Enquanto a esmaltação comum ainda depende do tempo natural de secagem e pode perder o brilho rapidamente, a versão em gel oferece maior resistência.
“A esmaltação tradicional tem o tempo de secagem que as pessoas já conhecem e, muitas vezes, dura até a primeira lavagem de louça. Já a esmaltação em gel, feita por uma profissional, seca em cabine, tem excelente durabilidade e mantém o brilho por muito mais tempo”, destaca a especialista.
Beatriz reforça ainda que a remoção do gel exige cuidado profissional. “Ela só pode ser retirada com a manicure, jamais em casa. Retirar de forma incorreta pode danificar as unhas”, alerta.
Banho de gel e blindagem: entenda as diferenças
Além da esmaltação, outros procedimentos também têm ganhado popularidade, como o banho de gel e a blindagem. “O banho de gel deixa a unha extremamente resistente. Não é inquebrável, mas é muito mais difícil de quebrar. Ele tem a resistência de um alongamento, mas é aplicado sobre a unha natural”, explica.
Já a blindagem é uma opção mais leve. “É uma camada bem fininha de gel, que ajuda a aumentar a durabilidade da esmaltação comum, mas não tem a mesma resistência do banho de gel”, completa.
Cuidados essenciais para manter as unhas bonitas e saudáveis
Para garantir unhas bonitas por mais tempo, alguns cuidados são indispensáveis. Beatriz lista recomendações importantes tanto para esmaltação em gel quanto para a tradicional.
No caso do gel, o principal alerta é evitar a remoção em casa. “Nunca retire o gel sozinha, pois isso pode arrancar camadas da unha e deixá-la muito fina”, orienta. Ela também recomenda respeitar o prazo de manutenção e evitar usar as unhas como ferramenta no dia a dia.
Já para quem opta pela esmaltação comum, a especialista sugere atenção à qualidade dos produtos e à saúde das unhas. “Utilizar boas bases, retirar o esmalte após cerca de seis dias para evitar manchas, manter uma alimentação equilibrada e usar óleos de cutícula fazem toda a diferença”, finaliza.