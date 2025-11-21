Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

SAÚDE

Reposição Hormonal: o que é seguro e o que é arriscado? Do tratamento aprovado ao "chip da beleza"

Ganhos estéticos e de composição corporal podem advir de uma reposição hormonal segura e bem indicada, mas não deve ser realizada com essa finalidade

Denis Felipe

Denis Felipe

21/11/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Terapia de Reposição Hormonal (TRH) é o tratamento para menopausa. Recentemente o posicionamento do FDA de remover o alerta de risco e tarjas pretas nos hormônios demonstra a segurança clínica da TRH em mulheres que necessitam do tratamento e realizam o acompanhamento médico adequado.

"Mulheres com mais de 40 anos que sofrem com fogachos, ressecamento íntimo, queda da libido, insônia, oscilações de humor, e vários outros sintomas são possíveis candidatas à reposição hormonal," afirma a Dra. Mariana Por-Deus Vilela.

Dra. Mariana Vilela

É válido lembrar que homens também podem e devem fazer Reposição Hormonal porque também passam por um processo semelhante conhecido como Andropausa.

Além de promover ganhos de qualidade de vida e alívio de sintomas, a TRH também previne doenças como Osteoporose, doenças cardiovasculares como infarto, AVC, trombose e até mesmo doenças neurodegenerativas como o Alzheimer.

Existem várias formas de se iniciar uma TRH segura que deve ser acompanhada e prescrita por um médico. São formas possíveis os géis transdérmicos, adesivos, vaginal, orofilme, intramuscular e através de implantes subcutâneos.

O alerta vermelho: a distinção entre TRH e o "Chip da Beleza"

A Dra. Mariana Por-Deus Vilela faz um alerta crucial: "A TRH muito se diferencia do chamado 'Chip da Beleza' que atualmente está proibido pelo CFM através da resolução 2.333/2023 o uso de hormônios com finalidade estética."

Ganhos estéticos e de composição corporal podem advir de uma reposição hormonal segura e bem indicada, mas não deve ser realizada com essa finalidade.

Já o uso dos dispositivos subcutâneos popularmente conhecidos como “Chip” ou “Ïmplantes subcutâneos” são apenas uma via de administração de medicamentos hormonais e não hormonais e que pode ser usada em muitos casos a depender da indicação e contraindicação de cada paciente.

Dra. Mariana Por-Deus Vilela, CRM 12830-MS, é a médica responsável pela sua mudança de vida. Com uma trajetória marcada por cursos, atualizações constantes e incontáveis horas de estudo, ela se dedica a trazer o que há de mais moderno e eficaz para Campo Grande.

 

Seu profundo conhecimento em implantes de reposição hormonal e terapias com injetáveis é baseado em evidências científicas — prova disso são os mais de 4.000 pellets aplicados apenas em Campo Grande nos últimos 3 anos, resultado de uma prática sólida, segura e altamente especializada.

 

Essa expertise torna a Dra. Mariana uma das principais referências em emagrecimento saudável e no cuidado integral da menopausa, oferecendo tratamentos personalizados e cientificamente embasados para transformar vidas.

 Agenda agora mesmo uma consulta.

 

 

CINEMA

'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha primeiro trailer; Veja

Baseado no livro homônimo publicado neste ano, a trama é ambientada 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme

20/11/2025 22h00

Compartilhar
Filme será lançado em 2026

Filme será lançado em 2026 Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, novo filme da saga inspirada pelos livros da escritora Suzanne Collins, acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial. A prévia chega exatamente um ano antes do lançamento do longa, cuja estreia está marcada para 20 de novembro de 2026.

Baseado no livro homônimo publicado neste ano, a trama é ambientada 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme e acompanha o segundo Massacre Quartenário. Na ocasião, os Jogos Vorazes, quando tributos dos 12 distritos de Panem são enviados para lutarem pelas suas vidas em uma arena, completam 50 anos e, por isso, o dobro de jovens serão escolhidos: 48 em vez de 24.

A produção contará a história de Haymitch Abernathy, personagem que foi mentor de Katniss e Peeta na história original e que disputou os Jogos aos 16 anos. O trailer revela as primeiras cenas do ator Joseph Zada no papel principal.

Além dele, também ganham destaque Glenn Close como Drusilla Sickle, Elle Fanning, que viverá fará Effie Trinket, McKenna Grace, que será Maysilee Donner, e Ben Wang, como Wyatt Callow. Além disso, a prévia mostra as primeiras imagens de Ralph Fiennes caracterizado como o vilão Presidente Snow e de Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee.

O filme tem direção de Francis Lawrence, que comandou três filmes da franquia original e o spin-off A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de 2023, que contou a história do jovem Snow.

Veja o primeiro trailer:

Resenha

Uma viagem e vários significados

Romilda Pizani narra sua experiência ao palestrar sobre o tema "Mulheres Negras: Uma Trajetória de Luta e Empoderamento no Brasil"

20/11/2025 17h00

Compartilhar
Romilda Pizani é arte-educadora, apresentadora e ativista

Romilda Pizani é arte-educadora, apresentadora e ativista Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Fui convidada pela professora doutora Gladys Mitchell para ministrar uma palestra na  Universidade Central da Carolina do Norte (em 21/10), com o tema "Mulheres Negras: Uma Trajetória de Luta e Empoderamento no Brasil". Me senti extremamente honrada com o convite.

Depois de absorver o convite, fui tomar as providências para que a viagem acontecesse, entre a organização do visto e o preparo da palestra. Tive dias de muita ansiedade, mas tudo pronto, checklist ok! Visto ok! Palestra ok! Rede de apoio nos EUA ok! Inglês... Vamos lá!

O meu primeiro impacto foi quando eu desembarquei em Atlanta: uau! Muitas pessoas negras em diversas funções de trabalho, lindo de ver. Depois, foi na Universidade Central da Carolina do Norte, quando eu entrei no campus da universidade, eu só via pessoas negras jovens. No dia em que proferi a minha palestra, um dos jovens perguntou: "Quantas universidades negras tem no Brasil?" E eu respondi: "Uma". Conversamos sobre o porquê de termos somente uma.

Depois, veio outra pergunta: "As mulheres negras, como elas lidam com a violência?" E eu respondi que o índice de feminicídio no Brasil ainda é muito alto. Por último, os jovens negros no Brasil, o que costumam fazer? Uau! Respondi que fazem várias coisas, ou às vezes fazem mais do que as oportunidades que lhes são apresentadas.

Terminei minha fala, respondi às perguntas e saí com o sentimento de como precisamos avançar em diversos fatores, mas em especial para com a nossa juventude negra. Eu estava em uma universidade que tem mais de 95% de alunos negros, sendo essa uma das 80 universidades negras dos EUA. E ao sair da sala, fui convidada para ir até o pátio da universidade para conhecer o Encontro das 10:40. Toda terça-feira, às 10:40, acontece o Encontro das 10:40, que começou há muito tempo atrás para discutir ações e estratégias de combate ao racismo nos EUA e que continua até os dias de hoje.

A partir de uma outra linguagem, buscam continuar a fortalecer essa luta. Foi lindo ver esse número de jovens negros reunindo-se para se fortalecerem.

Me fiz uma pergunta: sendo o Brasil o país com o maior número de afrodescendentes fora da África, como seria se tivéssemos tido o Apartheid no Brasil? Porque, para mim, fica muito nítido que o apartheid foi o divisor de águas nos Estados Unidos. Mas aqui vivemos a falsa democracia racial e social, e certamente isso contribui para que muitas ações não aconteçam em prol da população negra.

Seguiremos acreditando que um dia tudo irá mudar e a tão sonhada democracia racial chegará. E, como disse Rubens Paiva, "a vida presta!".

*Arte-educadora, apresentadora e ativista

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)

3

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13&ordm; salário até 20 de dezembro
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13º salário até 20 de dezembro

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?