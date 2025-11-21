Reposição Hormonal: o que é seguro e o que é arriscado? Do tratamento aprovado ao "chip da beleza"

A Terapia de Reposição Hormonal (TRH) é o tratamento para menopausa. Recentemente o posicionamento do FDA de remover o alerta de risco e tarjas pretas nos hormônios demonstra a segurança clínica da TRH em mulheres que necessitam do tratamento e realizam o acompanhamento médico adequado.
"Mulheres com mais de 40 anos que sofrem com fogachos, ressecamento íntimo, queda da libido, insônia, oscilações de humor, e vários outros sintomas são possíveis candidatas à reposição hormonal," afirma a Dra. Mariana Por-Deus Vilela.
É válido lembrar que homens também podem e devem fazer Reposição Hormonal porque também passam por um processo semelhante conhecido como Andropausa.
Além de promover ganhos de qualidade de vida e alívio de sintomas, a TRH também previne doenças como Osteoporose, doenças cardiovasculares como infarto, AVC, trombose e até mesmo doenças neurodegenerativas como o Alzheimer.
Existem várias formas de se iniciar uma TRH segura que deve ser acompanhada e prescrita por um médico. São formas possíveis os géis transdérmicos, adesivos, vaginal, orofilme, intramuscular e através de implantes subcutâneos.
O alerta vermelho: a distinção entre TRH e o "Chip da Beleza"
A Dra. Mariana Por-Deus Vilela faz um alerta crucial: "A TRH muito se diferencia do chamado 'Chip da Beleza' que atualmente está proibido pelo CFM através da resolução 2.333/2023 o uso de hormônios com finalidade estética."
Ganhos estéticos e de composição corporal podem advir de uma reposição hormonal segura e bem indicada, mas não deve ser realizada com essa finalidade.
Já o uso dos dispositivos subcutâneos popularmente conhecidos como “Chip” ou “Ïmplantes subcutâneos” são apenas uma via de administração de medicamentos hormonais e não hormonais e que pode ser usada em muitos casos a depender da indicação e contraindicação de cada paciente.
