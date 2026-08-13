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Campo Grande

Samuel Rosa faz show gratuito no Parque das Nações Indígenas em setembro

Apresentação faz parte das comemorações do aniversário de 80 anos do Sesc

Alison Silva

Alison Silva

13/08/2026 - 18h30
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Vocalista do Skunk por três décadas, Samuel Rosa se apresenta gratuitamente no dia 13 de setembro na programação especial dos 80 anos do Sesc, evento que acontece  no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. 

A apresentação marca a nova fase da carreir do cantor. Depois da temporada de 2025, o artista voltou a percorrer o país com a “Samuel Rosa Tour”, espetáculo que combina músicas de seu primeiro álbum solo com composições que marcaram seus mais de 30 anos de trajetória à frente da banda encerrada em 2023. 

No repertório estão faixas do álbum “Rosa”, entre elas “Segue o Jogo” e “Rio Dentro do Mar”, além de canções conhecidas pelo público e músicas que Samuel gravou ao lado de outros artistas ao longo da carreira.

Samuel define o espetáculo como híbrido, com espaço para as levadas, beats e o lado mais suingado presentes no novo trabalho, sem deixar de lado as baladas e as músicas que se tornaram conhecidas ao longo das últimas décadas.

“Estou ansioso para ganhar a estrada e encontrar o público de todo o Brasil que se interessa pelo meu trabalho e, obviamente, aqueles fãs que querem ouvir as canções que eu fiz durante toda a minha carreira. Como diria Sting, é um show para fazer as pessoas se sentirem, naquele momento, no melhor lugar do mundo”, afirmou Samuel Rosa.

Em vez de interromper a agenda após décadas de apresentações frequentes, Samuel optou por continuar na estrada e consolidar essa nova formação. 

Presidente do Sistema Comércio MS, Juliano Wertheimer destaca a importância da celebração, "o Sesc completa 80 anos com atuação em cultura, educação e bem-estar em todo o Brasil. Trazer Samuel Rosa para Campo Grande é uma forma de marcar essa data e oferecer à população um grande evento gratuito no Parque das Nações Indígenas, celebrando a trajetória da instituição e o acesso à cultura."

Desde 2019, Samuel já realizava apresentações com parte dos músicos que hoje o acompanham, escolha que permitiu construir o entrosamento levado para a atual turnê. A banda reúne Doca Rolim, Alexandre Mourão, Pedro Kremer, conhecido como Pelotas, e Marcelo Dai. 

O grupo é completado pelo naipe de metais formado por Pedro Aristides, no trombone, Vinícius Augusto, no saxofone, e Pedro Mota, no trompete. Os músicos também participaram das gravações do álbum “Rosa”.

O espetáculo que preserva uma característica já conhecida de suas apresentações: energia no palco, repertório marcado pelo ritmo e espaço para as baladas que acompanharam diferentes fases de sua carreira. 

Serviço 

  • Data: 13 de Setembro
  • Local: Parque das Nações Indígenas
  • Horário: A partir das 18h 

Diálogo

A política de Mato Grosso do Sul anda tão movimentada, que até já merece... Leia na coluna de hoje

Leia na coluna desta quarta-feira (12)

12/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Cora Coralina - Escritora brasileira

"Nasci em tempos rudes. Aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo. Aprendi a viver”.

FELPUDA 

A política de Mato Grosso do Sul anda tão movimentada, que até já merece uma mostra de cinema. Há quem interprete “Missão Impossível” na tentativa de tornar sonho em realidade. Outros vivem em “Curtindo a Vida Adoidado”, como se mandato fosse lazer. Também há personagens de “O Poderoso Chefão”, especialistas em articulações de bastidores, enquanto alguns insistem em protagonizarem “Debi & Lóide” nas decisões mais simples. Sem falar nos que parecem presos em “Feitiço do Tempo”, repetindo os mesmos discursos a cada eleição. Afe!

Diálogo

Próximo

O Ministério Público do Trabalho em MS criou ofício especializado para atender povos indígenas e comunidades tradicionais. A iniciativa busca aproximar a instituição dos territórios, oferecendo atendimento específico, além do acompanhamento das demandas. 

Mais

O foco é ampliar o diálogo e garantir maior acesso aos direitos trabalhistas. A atuação também prevê tradução intercultural para facilitar a comunicação. A expectativa é tornar a presença do MPT-MS mais efetiva junto às comunidades.

Diálogo Carmen Cestari e Martina Cestari Arriagada - Foto: Studio Vollkopf

 

Diálogo Giulia Calbucci - Foto: Divulgação

Prova

Durante décadas, a máxima de que adversários de ontem viram aliados de hoje foi tratada como lei da política sul-mato-grossense. O problema é que surgiu uma testemunha pouco complacente: a internet. Vídeos antigos e críticas ferozes reaparecem na velocidade de um clique, desmontando romances políticos de ocasião. Tem candidato evitando até ser fotografado ao lado de antigos desafetos. Afinal, o eleitor pode até esquecer algumas promessas. As redes sociais, definitivamente, não.

Pendência

Quem está às voltas com o TRE-MS é o ex-senador Delcídio do Amaral, candidato ao Governo pelo PRD. A Justiça Eleitoral determinou inclusão do nome dele no Serasa e no Cadin pelo não pagamento integral de multa eleitoral aplicada por problemas na prestação de contas de 2022. Agora, a pendência financeira volta ao cenário eleitoral. A política ensina: antes de cuidar da campanha, é preciso acertar as contas.

Deu ruim

A senadora Soraya Thronicke e o deputado federal Lindbergh Farias entraram em terreno delicado ao acusarem o também parlamentar Alfredo Gaspar de estupro de vulnerável. O caso foi parar no STF e os dois parlamentares foram intimados à prestar esclarecimentos. A questão envolve uma acusação de extrema gravidade. Em política, denúncia sem provas pode virar problema muito maior do que o imaginado. E em ano eleitoral, então, o estrago pode alcançar muito além dos envolvidos diretamente.

ANIVERSARIANTES 

  • Henrique Alberto de Medeiros Filho,
  • Adriana Aparecida Burato Marques Buytendorp,
  • Dr. Marcos Paulo Tiguman,
  • Marlady Silva Perez, 
  • Dr. Marco Aurélio Ratier Jajah Nogueira,
  • Waldir Ramos de Mendonça,
  • Clarindo Gonçalves da Silva,
  • Jorge Luis Passuelo,
  • Márcio Sebastião de Paula Corrêa,
  • Virgilio Otavio Marson,
  • José João Pires de Oliveira,
  • Sebastião Rodrigues Teixeira,
  • Rosa Alves Bonifácio,
  • Taine Alves Nascimento,
  • Waldir Alves Moreira,
  • Djanira Ferreira Barbosa,
  • Norman Percival Davy Neto,
  • Leny Campos,
  • Maria de Lourdes Lorusso Issa, 
  • Luciana Almeida Corrêa,
  • Elisa Helena Leite Galvão de Melo,
  • Maitê Arévalo Nunes da Cunha Peron,
  • Mara Rúbia Gonino Barbosa,
  • José Segundo Rocha,
  • Valdelino de Oliveira Coelho,
  • Gisele Gonçalves Braba Meneguzzo,
  • Estela Esteves Barbosa,
  • Edvaldo Finotto,
  • Francisco de Assis Silva Fonseca,
  • Valmir Claro Sampatti,
  • Ana Clara de Oliveira Lino,
  • Marisa Andrade Rocha,    
  • Rosamaria de Moraes,
  • José Monteiro Salgado Filho,
  • Maria Cristina Calixto Mendes,
  • Gilda Maria Gomes dos Santos,
  • Carlos Malafaia Justino,    
  • Nildo José de Barros,
  • Maria Clara Lopes De Souza,
  • Ambrósio de Souza Barbosa,
  • José Claudionor Medeiros Rocha,
  • Irandy Godoi Valadares,
  • Marcus Vinicius Ramos Ollé,
  • Silvia Helena Cândia Solari, 
  • Rosana Fátima de Jesus,
  • Ricardo Alberto de Rezende,
  • Jeferson Adão de Almeida Matos,
  • Albino Tomasi Filho,
  • Manoel Baptista Ferreira,
  • Júlio Cienkonog Martins,
  • Estela Bruno de Almeida,
  • Mário Ruben Meneses Moncada,
  • Maria Thereza Neves Assis,
  • Nádia Ribeiro da Silva,
  • Meire Alves de Souza,
  • Adelurde Nogueira Pereira,
  • Juliane Penteado Santana,
  • Ambrozina Oliveira Dutra,
  • Maria Raquel Corrêa,
  • José Tosta Marques,
  • Lúcia Helena Katayama Tsuge,
  • Maria Jussara Mendonça Barbosa,
  • Manoeli Barbeta da Rosa,
  • Clarita de Souza,
  • Antonio de Souza, 
  • Manoel Teixeira,
  • Igor Navarro Rodrigues Claure,
  • Gerson Jorge Wassouf,
  • Flávio Alves Ferreira,
  • Hélio Massaru Jyoboji, 
  • Ninio Angelo Ayala,
  • Irace Basílio de Lima,
  • Antônio Augusto Alves da Silva,
  • Fábio Ximenes Lopes,
  • José Olinto Machado Silveira,
  • Paulo Serrou do Amaral,
  • Paula Santos Belchior dos Reis,
  • Paulo Fernando Goes de Freitas,
  • Alexander Runnacles,
  • Orlando Guassu,
  • Antônio José Correia,
  • Augusto da Silva,
  • Carlos Alberto Brenner Galvão Filho,
  • Barcelos Silveira Filho,
  • Domingos Célio Alves Cardoso,
  • Rubens Gonçalves Pereira,         
  • Hermes Jairo Garces da Silva,
  • João Batista Ottoni,   
  • Anelise Pereira Zanella, 
  • Ivair Ximenes Lopes,
  • Sebastião Clóvis Teixeira Neto,   
  • Izabelly Staut,
  • Patrícia de Carvalho Ribeiro,
  • Irene Alves da Costa,
  • Jairo José de Lima,
  • Daniela Aparecida Demetrio,
  • Joelma Rodrigues Alvares,
  • Sueli Aparecida dos Santos Moreira,
  • José Antônio Jorge Patrão Júnior,
  • Irenilde Barbosa de Souza,
  • Doracy Ferreira de Souza,
  • Katiucia Cristiane Eidt,
  • Luciani Coimbra de Carvalho,
  • Guilherme Baldochi,
  • Clélia Conrado Ormay, 
  • Nelson Ubyrajara Truzzi Tupy,
  • Priscila Sandri Trentin,
  • Mineia Raquel Zambon.        

Colaborou com Tatyane Gameiro

Gastronomia

Mesa Ao Vivo MS reúne chefs de diferentes regiões do Brasil com debates, aulas, receitas e mais

Evento promove encontros entre gastronomia, cultura e hospitalidade, com aulas-show, degustações, debates e receitas que valorizam ingredientes e tradições de Mato Grosso do Sul

11/08/2026 08h10

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Programação reúne chefs de todo o País no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Programação reúne chefs de todo o País no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo Divulgação

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A programação do Mesa Ao Vivo MS propõe discutir, entre sexta-feira e sábado, a relação entre comida, território e memória.

Ingredientes como guariroba, cumbaru, baru, erva-mate, guavira, peixes do Pantanal, carne oreada, mel do Pantanal, queijo Nicola e linguiça de Maracaju aparecem em diferentes atividades, revelando a diversidade de produtos e preparos que ajudam a construir uma identidade gastronômica para Mato Grosso do Sul.

A agenda também abre espaço para temas contemporâneos, como presença digital de restaurantes, comunicação gastronômica, hospitalidade, sustentabilidade, cadeia produtiva e o papel das mulheres na preservação das tradições culinárias.

SEXTA-FEIRA

A programação começa às 10h, no Auditório Manoel de Barros, com a abertura oficial do evento. A solenidade contará com a participação da diretoria da revista, autoridades e apoiadores.

A partir das 11h, o público poderá acompanhar simultaneamente diferentes atividades.

Na Sala 1, das 11h às 11h45min, o chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó, de São Paulo, apresenta o tema “O sertão e o milho”, acompanhado da receita Dadinho de São João. O chef é conhecido por trabalhar a cozinha brasileira a partir de ingredientes e referências populares.

No mesmo horário, das 11h15min às 12h, a Sala 2 recebe Ricardo Cher, chef do Restaurante Armazém Arte e Bistrô, de Mato Grosso do Sul, com o tema “Cupim de leite com farofa de cumbaru”. 

Já no Auditório Germano Barros de Souza, das 11h15min às 12h, Mohamad Hindi, da Caiena Filmes e Mohindi Produções, de São Paulo, fala sobre “Do prato à tela: presença digital para bares e restaurantes”, abordando a relação cada vez mais próxima entre gastronomia, comunicação e plataformas digitais.

Às 12h15min, o Auditório Germano Barros de Souza recebe Ivan Achcar, da HBA Hospitalidade Brasileira, para falar sobre “A casa cheia: a hospitalidade muito além do serviço”. A proposta é discutir como a experiência oferecida por um estabelecimento vai além do atendimento.

Enquanto isso, na Sala 1, das 12h15min às 13h, Cadu Evangelisti, do Broca, de São Paulo, apresenta “Cozinha sem fronteiras”, com as receitas de ceviche de jacaré e jacaré frito coreano.

Na Sala 2, das 12h30min às 13h15min, Juanita Battiani, do Restaurante Chef Juanitta, de Mato Grosso do Sul, apresenta “Da língua ao rabo – sinfonia do Pantanal”, explorando diferentes possibilidades da cozinha regional.

A programação segue às 13h30min, quando Marcos Livi, do Grupo Bah, de São Paulo e São Francisco de Paula, do Rio Grande do Sul, ocupa a Sala 1 para apresentar “Entrevero de pinhão – a conexão do tropeiro, do gaúcho que chegou a Mato Grosso do Sul”.

Na Sala 2, das 13h45min às 14h30min, Indiara Múcio, chef executiva do Origens 67, de Mato Grosso do Sul, apresenta “Territórios de Mato Grosso do Sul”, com um prato que reúne carne oreada de Aquidauana, risoto de erva-mate, creme de queijo Nicola, crocante de baru e glace de tamarindo.

Às 14h, o Auditório Germano Barros de Souza recebe Mara Salles, do Tordesilhas, de São Paulo, para falar sobre “O ingrediente e o sabor – simples assim”.

A chef, reconhecida pelo trabalho de valorização da cozinha brasileira, aborda a importância de compreender os produtos e permitir que seus sabores tenham protagonismo.

Para quem quiser combinar conhecimento e experiência sensorial, a Sala de Degustação terá, das 14h30min às 15h30min, uma aula de vinhos com Jonas Eduardo Nascimento, do Senac Campo Grande.

Com o tema “O mosaico gaúcho”, a atividade apresenta terroirs, castas e estilos que revelam a diversidade do principal polo vitivinícola brasileiro.

Na Sala 1, das 14h45min às 15h30min, Igor Yukio Suzukawa, do Aizomê, de São Paulo, apresenta “Pantanal e Japão: técnicas japonesas valorizando os sabores do Mato Grosso do Sul”, com a receita Pintado Yukke.

A atividade coloca em diálogo duas culturas gastronômicas distintas, mostrando como técnicas japonesas podem ser utilizadas para destacar ingredientes regionais.

Já na Sala 2, das 15h às 15h45min, Magda Moraes e Lídia Aguilar Leite, do Chef Pantanal Spices, apresentam “Carreteiro emperequitado, do quebra-torto pantaneiro à gastronomia de identidade”, com a receita Paçoca Pantaneira no Pilão.

A programação da tarde segue às 16h, na Sala 1, com Lucas Corazza, da Lucas Corazza Doçaria Autoral, de São Paulo. O confeiteiro apresenta “Memórias afetivas e novos produtos: como a nostalgia se renova”, acompanhado da receita Chocolate & Café.

Na Sala 2, às 16h15min, Paco Kawijian, chef do Restaurante Árabe Yallah, de Mato Grosso do Sul, apresenta “Oriente Médio encontrando a África”, criando uma ponte entre diferentes tradições culinárias.

Às 17h15min, a Sala 1 recebe Jessica Trindade, do Chez Claude e Madame Olympe, do Rio de Janeiro, com o tema “A técnica a serviço do ingrediente”, dentro do projeto Encontro de Biomas. A receita apresentada será pintado do Pantanal, beurre blanc de cumbaru, texturas de palmito e tucupi.

No mesmo período, das 17h30min às 18h15min, a Sala 2 recebe Sandro Zini, do Restaurante Sabor, e Arildo Flores, churrasqueiro de tradição e açougueiro, para apresentar duas versões do surtum soleado/selado com guariroba, com creme ou vinagrete do ingrediente.

Na Sala de Degustação, das 17h30min às 18h30min, Jonas Eduardo Nascimento retorna para uma aula com degustação de cachaça. O tema será “Rota Bioceânica dos sabores: cachaça brasileira em diálogo com a América do Sul”.

Fechando o primeiro dia, das 17h30min às 18h30min, o Auditório Germano Barros de Souza promove um debate com Dany Thomaz, Rodrigo Oliveira, Rosa Moraes e Georges Schynder, sobre “Quem tem lugar à mesa? Do campo ao prato, a realidade crua da gastronomia brasileira”. 

SÁBADO

O segundo dia do Mesa Ao Vivo MS começa às 11h, na Sala 1, com Paulo Machado e Albertina Terena, que apresentam “Lambreado pantaneiro e hi-hi”.

Às 11h15min, a Sala 2 recebe Lucas Caslu e Nilton Shimada, da Perlage Buffet, para falar sobre “Sobá de Campo Grande”, prato que se tornou um dos símbolos da identidade gastronômica da Capital.

No Auditório Germano Barros de Souza, às 11h30min, Jefferson Rueda, da Casa do Porco, de São Paulo, apresenta “Cadeia alimentar, projetos, produção de porcos, prosa pinga e frita”. A atividade aborda a relação entre produção, consumo e gastronomia.

Ao meio-dia, a Sala 1 recebe Ian Baiocchi, do Grupo Iz, de Goiânia, para a apresentação “Galhos tortos. Águas pantaneiras”, com a receita de peixe na brasa, cajuzinho do cerrado, mole branco e óleo de pimenta.

Também às 12h15min, o Auditório Germano Barros de Souza recebe o encontro “Do conteúdo à mesa”, com as Mulheres da Fronteira.

Participam Anne Bartira, Bruna Gasparini e Nadia Ayumi Arakaki, do Comer em CG; Daniele Flores, do Menu CG; e Andrea Schwarz, do Gastroidéias. A mediação será de Mariella Lazaretti, do Mundo Mesa.

Na Sala 2, das 12h30min às 13h15min, Sylvio Trujillo, chef do Bacuri Cozinha Regional, apresenta “Da fronteira onde o Brasil foi Paraguai”, com o Sashimi do Piloteiro, prato cultural dos barcos de pesca dos rios Miranda e Paraguai.

Às 13h30min, a Sala 1 recebe Camila Willig, docente e chef do Senac, com a apresentação “Travessia Bioceânica – sabores que conectam povos”.

Na Sala 2, das 13h45min às 14h30min, Marlon Libório e Maria das Graças de Oliveira apresentam “Cozinha de Dourados: das raízes quilombolas às fronteiras culturais”. Entre as receitas estão a empanada douradense com carne seca, batata-doce e erva-mate, em uma versão elevada com molho yuzu-ponzu, além do Caldo Pantaneiro.

Às 14h, o Auditório Germano Barros de Souza promove o debate “Existe hospitalidade à brasileira? Como é receber, acolher, servir num país de dimensões continentais”, com Rosa Moraes, Diogo Wendling e Ivan Achcar, sob mediação de Georges Schnyder.

No espaço de degustação, das 14h30min às 15h30min, Ana Cláudia Perroni Lima, da MS 3Corações, apresenta “Café com identidade – valorizando os sabores de Mato Grosso do Sul através da harmonização”.

A Sala 1 recebe, às 14h45min, Flávia Quaresma, chef consultora do Rio de Janeiro, com “Do tacho às fronteiras, dos produtores à mesa: um caminho feito de doces, encontros e memórias”.

A apresentação inclui duas receitas: doce de mamão tradicional com mel do Pantanal e sabayon de mate cocido e quenelle de queijo com doce de leite e renda de baru.

Na Sala 2, às 15h, Andressa Sandri e Reni Garcia apresentam “Toast do Cerrado: Memória, Hospitalidade e Panificação Artesanal do MS”.

Também às 15h, o Auditório Germano Barros de Souza recebe Ivan Ralston, do Tuju, de São Paulo, com o tema “Um território chamado Tuju”.

Às 16h, a Sala 1 atravessa a fronteira para apresentar a Cocina Paraguaya Tradicional, com Teresita O’Hara e Arami O’Hara, da O’Hara Gastronomia/Escola/Cocina, do Paraguai. A atividade terá Cocido Quemado con Chipa Mestizo mais Vori Vori.

No mesmo horário, a Sala de Degustação recebe Hipólito Lima e Regina Nuruk, da Cervejaria Prosa, para a atividade “Chope de guavira com gelato – uma experiência pantaneira”.

Às 16h15min, o Auditório Germano Barros de Souza volta a destacar o protagonismo feminino com “Mulheres da Fronteira: Vozes que Alimentam o Pantanal”.

Participam Dona Domingas Torales, Maria Adelaide de Paula Noronha, Cristina da Rocha, Lídia Aguilar Leite, Tainá Elias Lopes, Kalymaracaya e Jadi Tamasiro, com mediação de Elis Regina Nogueira.

No mesmo horário, a Sala 2 recebe Bruna Lopes e Fábio Hasegawa, chefs do Território Ristorante, para apresentar “Duo de risotos Sul-Matogrossense”.

Um dos momentos de maior destaque do encerramento acontece das 17h às 18h30min, no Auditório Germano Barros de Souza, com a exibição do documentário “Mulheres da fronteira – Uma comitiva de sabores pelo Pantanal”, dirigido pelo chef Paulo Machado.

Enquanto o documentário é exibido, a programação segue em outros espaços. Às 17h15min, na Sala 1, Gabriel Pimentel, chef e consultor de gastronomia do Sebrae, apresenta o Folhado Sul-Mato-Grossense, preparado com massa folhada, linguiça de Maracaju, banana-da-terra, queijo Nicola e mel do Pantanal.

Na Sala 2, às 17h30min, Dedê Cesco, chef do Buffet Dedê Cesco, apresenta “Mato Grosso do Céu”, encerrando a sequência de aulas práticas do evento.

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