A política de Mato Grosso do Sul anda tão movimentada, que até já merece... Leia na coluna de hoje

Cora Coralina - Escritora brasileira
"Nasci em tempos rudes. Aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo. Aprendi a viver”.
FELPUDA
A política de Mato Grosso do Sul anda tão movimentada, que até já merece uma mostra de cinema. Há quem interprete “Missão Impossível” na tentativa de tornar sonho em realidade. Outros vivem em “Curtindo a Vida Adoidado”, como se mandato fosse lazer. Também há personagens de “O Poderoso Chefão”, especialistas em articulações de bastidores, enquanto alguns insistem em protagonizarem “Debi & Lóide” nas decisões mais simples. Sem falar nos que parecem presos em “Feitiço do Tempo”, repetindo os mesmos discursos a cada eleição. Afe!
Próximo
O Ministério Público do Trabalho em MS criou ofício especializado para atender povos indígenas e comunidades tradicionais. A iniciativa busca aproximar a instituição dos territórios, oferecendo atendimento específico, além do acompanhamento das demandas.
Mais
O foco é ampliar o diálogo e garantir maior acesso aos direitos trabalhistas. A atuação também prevê tradução intercultural para facilitar a comunicação. A expectativa é tornar a presença do MPT-MS mais efetiva junto às comunidades.
Prova
Durante décadas, a máxima de que adversários de ontem viram aliados de hoje foi tratada como lei da política sul-mato-grossense. O problema é que surgiu uma testemunha pouco complacente: a internet. Vídeos antigos e críticas ferozes reaparecem na velocidade de um clique, desmontando romances políticos de ocasião. Tem candidato evitando até ser fotografado ao lado de antigos desafetos. Afinal, o eleitor pode até esquecer algumas promessas. As redes sociais, definitivamente, não.
Pendência
Quem está às voltas com o TRE-MS é o ex-senador Delcídio do Amaral, candidato ao Governo pelo PRD. A Justiça Eleitoral determinou inclusão do nome dele no Serasa e no Cadin pelo não pagamento integral de multa eleitoral aplicada por problemas na prestação de contas de 2022. Agora, a pendência financeira volta ao cenário eleitoral. A política ensina: antes de cuidar da campanha, é preciso acertar as contas.
Deu ruim
A senadora Soraya Thronicke e o deputado federal Lindbergh Farias entraram em terreno delicado ao acusarem o também parlamentar Alfredo Gaspar de estupro de vulnerável. O caso foi parar no STF e os dois parlamentares foram intimados à prestar esclarecimentos. A questão envolve uma acusação de extrema gravidade. Em política, denúncia sem provas pode virar problema muito maior do que o imaginado. E em ano eleitoral, então, o estrago pode alcançar muito além dos envolvidos diretamente.
ANIVERSARIANTES
- Henrique Alberto de Medeiros Filho,
- Adriana Aparecida Burato Marques Buytendorp,
- Dr. Marcos Paulo Tiguman,
- Marlady Silva Perez,
- Dr. Marco Aurélio Ratier Jajah Nogueira,
- Waldir Ramos de Mendonça,
- Clarindo Gonçalves da Silva,
- Jorge Luis Passuelo,
- Márcio Sebastião de Paula Corrêa,
- Virgilio Otavio Marson,
- José João Pires de Oliveira,
- Sebastião Rodrigues Teixeira,
- Rosa Alves Bonifácio,
- Taine Alves Nascimento,
- Waldir Alves Moreira,
- Djanira Ferreira Barbosa,
- Norman Percival Davy Neto,
- Leny Campos,
- Maria de Lourdes Lorusso Issa,
- Luciana Almeida Corrêa,
- Elisa Helena Leite Galvão de Melo,
- Maitê Arévalo Nunes da Cunha Peron,
- Mara Rúbia Gonino Barbosa,
- José Segundo Rocha,
- Valdelino de Oliveira Coelho,
- Gisele Gonçalves Braba Meneguzzo,
- Estela Esteves Barbosa,
- Edvaldo Finotto,
- Francisco de Assis Silva Fonseca,
- Valmir Claro Sampatti,
- Ana Clara de Oliveira Lino,
- Marisa Andrade Rocha,
- Rosamaria de Moraes,
- José Monteiro Salgado Filho,
- Maria Cristina Calixto Mendes,
- Gilda Maria Gomes dos Santos,
- Carlos Malafaia Justino,
- Nildo José de Barros,
- Maria Clara Lopes De Souza,
- Ambrósio de Souza Barbosa,
- José Claudionor Medeiros Rocha,
- Irandy Godoi Valadares,
- Marcus Vinicius Ramos Ollé,
- Silvia Helena Cândia Solari,
- Rosana Fátima de Jesus,
- Ricardo Alberto de Rezende,
- Jeferson Adão de Almeida Matos,
- Albino Tomasi Filho,
- Manoel Baptista Ferreira,
- Júlio Cienkonog Martins,
- Estela Bruno de Almeida,
- Mário Ruben Meneses Moncada,
- Maria Thereza Neves Assis,
- Nádia Ribeiro da Silva,
- Meire Alves de Souza,
- Adelurde Nogueira Pereira,
- Juliane Penteado Santana,
- Ambrozina Oliveira Dutra,
- Maria Raquel Corrêa,
- José Tosta Marques,
- Lúcia Helena Katayama Tsuge,
- Maria Jussara Mendonça Barbosa,
- Manoeli Barbeta da Rosa,
- Clarita de Souza,
- Antonio de Souza,
- Manoel Teixeira,
- Igor Navarro Rodrigues Claure,
- Gerson Jorge Wassouf,
- Flávio Alves Ferreira,
- Hélio Massaru Jyoboji,
- Ninio Angelo Ayala,
- Irace Basílio de Lima,
- Antônio Augusto Alves da Silva,
- Fábio Ximenes Lopes,
- José Olinto Machado Silveira,
- Paulo Serrou do Amaral,
- Paula Santos Belchior dos Reis,
- Paulo Fernando Goes de Freitas,
- Alexander Runnacles,
- Orlando Guassu,
- Antônio José Correia,
- Augusto da Silva,
- Carlos Alberto Brenner Galvão Filho,
- Barcelos Silveira Filho,
- Domingos Célio Alves Cardoso,
- Rubens Gonçalves Pereira,
- Hermes Jairo Garces da Silva,
- João Batista Ottoni,
- Anelise Pereira Zanella,
- Ivair Ximenes Lopes,
- Sebastião Clóvis Teixeira Neto,
- Izabelly Staut,
- Patrícia de Carvalho Ribeiro,
- Irene Alves da Costa,
- Jairo José de Lima,
- Daniela Aparecida Demetrio,
- Joelma Rodrigues Alvares,
- Sueli Aparecida dos Santos Moreira,
- José Antônio Jorge Patrão Júnior,
- Irenilde Barbosa de Souza,
- Doracy Ferreira de Souza,
- Katiucia Cristiane Eidt,
- Luciani Coimbra de Carvalho,
- Guilherme Baldochi,
- Clélia Conrado Ormay,
- Nelson Ubyrajara Truzzi Tupy,
- Priscila Sandri Trentin,
- Mineia Raquel Zambon.
Colaborou com Tatyane Gameiro