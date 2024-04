Saúde B+: Além da estética: saiba por que a odontologia é fundamental para a saúde completa

Correio B+

O ator estará em "Skyfly", filme norte-americano que estreia dia 18 de abril no Brasil na Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play. Este é o primeiro trabalho do ator em longas.

Em breve Thiago Tambuque estreia nos streamings dos Estados Unidos e do Brasil com o longa norte-americano “Skyfly”. O ator, que tem 24 anos de carreira, não é estranho aos palcos e a TV, e está pronto para deixar sua marca na sétima arte.

"Participar deste filme foi uma das experiências profissionais mais desafiadoras que eu tinha tido até então. Primeiramente, porque eu nunca havia trabalhado num filme antes. Depois, pelo idioma. O balanço geral, no entanto, foi muito positivo. Acho que cresci profissionalmente e aprendi", conta Thiago.

O filme acompanha um grupo de paraquedistas que precisa disputar com outro por uma zona de salto, mas de um jeito nada convencional: formando um time de hóquei.



O longa estreia no dia 18 de abril no Brasil na Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play. Na produção, Thiago, interpreta... Thiago, personagem com quem divide o nome e a nacionalidade. Para o ator, dar vida a alguém tão parecido com ele se mostrou um grande desafio, mas diferenças fundamentais o ajudaram a delimitar os limites entre um e outro.



"Falar dele é quase como falar de mim, a começar pelo fato de que temos o mesmo nome, mas entre as diferenças, ele tem um leve mau humor e uma energia de “macho alfa” que aumenta nos momentos de atrito. Não se poupa de dar seus tapas com luva de pelica, mas na maior parte do tempo é ele quem traz seus amigos para a realidade, com comentários sóbrios e pertinentes", define ele.

Além das aulas de inglês pelo destaque de seu personagem, Thiago, que tem 24 anos de carreira, precisou “se virar nos 30”, como todo bom brasileiro, para aprender outra habilidade fundamental do seu papel: jogar hóquei, esporte praticado com patins.

"Não tínhamos dublês para as partidas de hóquei, então tive aulas de patinação. Eu tive de me preparar para, pelo menos, conseguir fazer de conta que eu sabia jogar. A meu favor, eu tinha o fato de que meu time era um desastre completo e a graça estava justamente nisso", brinca Thiago.

“Skyfly” tirou risadas do elenco e da equipe, mas Tambuque adianta que a trama não é feita apenas de gargalhadas.

"O filme é uma comédia dramática. O público dará boas risadas com muito humor escrachado, personagens hilários e interpretações de tirar o chapéu, mas também vai refletir e se identificar com os dramas vividos por alguns dos personagens. A mensagem que o filme passa é de leveza e superação. Eu tenho certeza de que muita gente se sentirá tocada, assim como nós do elenco e da equipe nos sentimos", observa o ator.