Saúde B+: Alimentação e saúde íntima feminina: os efeitos do consumo excessivo de carboidratos

Durante os dias mais frios do ano, é natural que o corpo busque fontes de energia para se manter aquecido, e os carboidratos são uma das principais fontes.

Além disso, algumas pessoas tendem a sentir mais fome no inverno devido à queda da temperatura, o que pode levar ao aumento do consumo de alimentos calóricos e ricos em carboidratos.



Porém, os hábitos alimentares influenciam diretamente no nosso bem-estar, incluindo a saúde íntima. Nas mulheres, o consumo excessivo de doces e carboidratos pode alterar o pH vaginal, o que deixa a mulher com mais predisposição para a candidíase.



“Esse hábito comum nos dias mais frios contribui para o crescimento de fungos, como a Candida albicans, que pode levar a uma tolerância fúngica, como a candidíase. Esses fungos prosperam em ambientes com alto teor de açúcar, o que pode ser favorecido por uma dieta rica em carboidratos simples”, explica a ginecologista especialista em Endoscopia Ginecológica na Clínica Ginelife, Dra. Fernanda Lellis.



A especialista ainda ressalta que consumir produtos industrializados, de forma exagerada, com alto teor de gordura ou ricos em leveduras, como cerveja, vinho e vinagre, entre outros, também pode prejudicar a saúde íntima e causar, por exemplo, corrimento e infecções.

Alimentação e saúde íntima feminina: os efeitos do consumo excessivo de carboidratos - Foto: Divulgação

Abusei, e agora?

Primeiramente, é importante ressaltar, que os carboidratos são uma importante fonte de energia para o corpo e devem fazer parte da nossa alimentação. Optar por grãos integrais, leguminosas e frutas, em vez de carboidratos refinados, pode ser benéfico para a saúde geral, incluindo a saúde íntima, fornecendo nutrientes essenciais e fibras que ajudam no bom funcionamento do organismo.



Agora, se você abusou ou deseja consumir alimentos que podem contribuir ou reequilibrar o pH vaginal, você pode incluir as bebidas lácteas com lactobacilos que contribuem para o equilíbrio do pH vaginal.



“O ideal é seguir uma dieta equilibrada, apostando em uma boa variação de legumes e vegetais, além de carboidratos em forma integral e alimentos ricos em proteína, com pouca gordura. Já os alimentos que ajudam a saúde íntima, são: cenoura, soja, maçã, batata-doce e pera, por exemplo. Também é recomendado beber bastante água ao longo do dia e ingerir água de coco rica em ácido láurico e muito recomendado para mulheres com candidíase” explicou a nutricionista na Clínica Ginelife, Gaby Esteves.



Ainda é possível acrescentar algumas ervas na alimentação, que vão contribuir para manter a saúde íntima. Segundo a nutricionista, alecrim e gengibre têm propriedades antioxidantes, antifúngicas e antiparasitárias.



Além disso, manter uma boa higiene íntima e adotar hábitos saudáveis de vida, como a prática regular de exercícios físicos e o controle do estresse, também são importantes para a manutenção da saúde íntima feminina.