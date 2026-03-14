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Saúde e alimentação Veja receitas de alimentos para comer durante a noite

Além da rotina e do ambiente tranquilo, a alimentação é essencial para a qualidade do descanso; veja quais nutrientes e alimentos são aliados e inimigos do sono e aprenda três receitas leves para a noite

Mariana Piell

Mariana Piell

14/03/2026 - 09h00
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Uma boa noite de sono não depende apenas de rotina e ambiente tranquilo. A alimentação também exerce papel importante na qualidade do descanso. Certos alimentos contêm nutrientes capazes de estimular a produção de hormônios ligados ao relaxamento e à regulação do ciclo do sono, como a melatonina e a serotonina.

Especialistas apontam que refeições muito pesadas ou ricas em estimulantes podem dificultar o adormecer, enquanto ingredientes com triptofano, magnésio, potássio e vitaminas do complexo B podem ajudar o corpo a entrar em estado de relaxamento.

Por isso, escolher bem o que comer no período da noite pode ser uma estratégia simples para quem enfrenta dificuldades para dormir.

Além de favorecer o descanso, esses alimentos costumam ser leves e nutritivos, contribuindo também para o equilíbrio do organismo.

A seguir, confira quais ingredientes podem ajudar na qualidade do sono e aprenda receitas fáceis para incluir no jantar ou na ceia.

NUTRIENTES

Alguns nutrientes são conhecidos por participar da produção de neurotransmissores ligados ao relaxamento e ao controle do ciclo circadiano – o “relógio biológico” do corpo. 

Triptofano: aminoácido essencial utilizado pelo organismo para produzir serotonina e melatonina, hormônios associados ao bem-estar e ao sono.

Magnésio: mineral que contribui para o relaxamento muscular e para o funcionamento do sistema nervoso.

Potássio: ajuda a regular a atividade muscular e pode colaborar para diminuir interrupções do sono.

Vitaminas do complexo B: participam de processos metabólicos que influenciam a produção de neurotransmissores.

Quando presentes em uma alimentação equilibrada, esses nutrientes ajudam o organismo a reconhecer o momento de desacelerar, favorecendo uma transição mais natural para o sono.

ALIMENTOS

Diversos alimentos populares contêm substâncias associadas à regulação do sono. Alguns deles podem ser incluídos no jantar ou em pequenas refeições noturnas.

Banana

A fruta é rica em triptofano, magnésio e potássio, combinação que contribui para o relaxamento muscular e para a produção de serotonina. Por ser de fácil digestão, costuma ser uma boa opção para a noite.

Aveia

Fonte de carboidratos complexos e fibras, a aveia ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e fornece nutrientes que colaboram com a produção de melatonina.

Leite e derivados

O leite contém triptofano e cálcio, mineral que auxilia o cérebro a utilizar esse aminoácido na produção de melatonina.

Castanhas e nozes

Oleaginosas são ricas em magnésio e gorduras boas, que contribuem para o relaxamento e para o funcionamento do sistema nervoso.

Camomila

Consumida tradicionalmente na forma de chá, a planta tem compostos associados a efeitos calmantes leves.

Cereja

A fruta tem pequenas quantidades naturais de melatonina, hormônio diretamente ligado ao ciclo do sono.

O QUE EVITAR

Assim como alguns alimentos podem ajudar, outros podem atrapalhar o descanso quando consumidos à noite.
Entre os principais estão: bebidas com cafeína, como café, chá preto e refrigerantes à base de cola; alimentos muito gordurosos ou fritos; refeições muito pesadas próximas ao horário de dormir; e excesso de açúcar.

Esses itens podem aumentar o estado de alerta, causar desconforto digestivo ou provocar picos de energia que dificultam o relaxamento.

Veja a seguir algumas receitas perfeitas para comer antes de dormir e garantir uma boa noite de sono.

Smoothie noturno de banana e cacau

Smoothie noturno de banana e cacau - Foro: Reprodução

Ingredientes
> 1 banana congelada;
> 200 ml de leite ou bebida vegetal;
> 1 colher (sopa) de aveia;
> 1 colher (chá) de cacau em pó;
> 1 colher (chá) de mel (opcional).

Modo de Preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar cremoso.

Sirva imediatamente.

Mingau de aveia com banana e castanhas

Mingau de aveia com banana e castanhas - Foto: Reprodução

Ingredientes

> 1 xícara (chá) de leite (pode ser vegetal ou tradicional);
> 3 colheres (sopa) de aveia em flocos;
> 1 banana madura amassada;
> 1 colher (chá) de mel (opcional);
> 1 colher (sopa) de castanhas ou nozes picadas;
> Canela a gosto.

Modo de Preparo

> Em uma panela pequena, coloque o leite e a aveia.

> Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até começar a engrossar.

> Acrescente a banana amassada e continue mexendo por mais um ou dois minutos.

> Desligue o fogo e adicione o mel, se desejar.

Sirva em uma tigela e finalize com castanhas picadas e canela.

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AGENDA CULTURAL

Programação cultural do fim de semana tem aula de defesa pessoal, show, teatro e muito mais

Programação cultural inclui atividades voltadas ao Mês da Mulher, espetáculos de teatro e dança, shows musicais, eventos para crianças, cinema ao ar livre, feiras criativas e ações solidárias

13/03/2026 08h30

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Divulgação

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Dentro das ações do Mês da Mulher, o Shopping Norte Sul Plaza promove amanhã uma aula experimental gratuita de autodefesa urbana voltada ao público feminino. A atividade começa às 18h, na Praça de Eventos do shopping.

AULA Defesa Pessoal - Destinada às mulheres, aula experimental gratuita acontece amanhã, às 18h, no Shopping Norte Sul Plaza
Foto: Divulgação

A aula será conduzida pelo mestre em artes marciais Tiago Brandão, da academia Brandão Fight Defesa Pessoal. A proposta é apresentar técnicas práticas e acessíveis que podem ser aplicadas em situações de risco no cotidiano. A atividade tem duração aproximada de 45 minutos e é aberta a mulheres de todas as idades.

Além da aula, o evento contará com sorteio de brindes entre as participantes. Quem desejar também poderá contribuir com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais. A doação é opcional, mas garante participação nos sorteios realizados durante a atividade.

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

As crianças também terão várias opções de lazer e cultura neste fim de semana. No Sesc Teatro Prosa, amanhã, às 16h, será apresentado o espetáculo infantil “Dona Arara Vai Casar”, do grupo Deslimites.

A peça conta a história de Arareca, uma arara que luta pela preservação da natureza em uma jornada divertida e educativa. A montagem utiliza mais de 50 bonecos em cena e tem classificação livre. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo Sympla.

Outra atração voltada ao público infantil é o espetáculo “O Lugar Mais Lindo da Minha Cidade”, que inicia nova temporada entre os dias 15 e 22, na Plataforma Cultural da Esplanada Ferroviária.

A peça utiliza a linguagem do teatro de objetos para contar às crianças a história da chegada do trem e sua importância para o desenvolvimento da cidade.

Inspirado em memórias da antiga ferrovia da região, o espetáculo busca aproximar o público infantil do patrimônio histórico local. A temporada contará com oito apresentações gratuitas, além de visitas guiadas ao complexo ferroviário e rodas de conversa sobre memória e patrimônio cultural.

Nos shoppings da Capital também não faltam opções para os pequenos. O Shopping Campo Grande recebe a Arena Nickelodeon, atração temática inspirada em personagens famosos das animações “Patrulha Canina”, “Bob Esponja” e “Dora, a Aventureira”.

O espaço conta com circuitos de atividades interativas, pista de patinetes, piscina de bolinhas e cenários temáticos inspirados nos desenhos. A atração é indicada para crianças até 10 anos e funciona diariamente.

Ainda no shopping, o parque indoor Yuup Experience segue em funcionamento com mais de 20 atrações, incluindo trampolins, infláveis gigantes, áreas de basquete e espaços dedicados aos pequenos.

DANÇA, MÚSICA E AUDIOVISUAL

A programação cultural também inclui espetáculos voltados ao público adulto. Hoje, às 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe o espetáculo de dança “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”, com a bailarina Maria Fernanda Figueiró.

A apresentação propõe reflexões sobre gênero, subjetividade e as violências que atravessam os corpos e as identidades. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo Sympla.

Outro destaque é a despedida do duo musical Vozmecê, formado por Namaria Schneider e Pedro Fattori.

Hoje, das 19h às 22h, o Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, recebe uma programação especial que inclui a exibição de dois documentários sobre a cena musical independente do Estado: “TropicaPolca – Produção Musical Independente no MS” e “Cena Alternativa MS – Geração 20”.

Após as exibições, o duo sobe ao palco para um pocket show de despedida, com repertório que reúne músicas dos trabalhos autorais e canções que marcaram sua trajetória na cena cultural sul-mato-grossense. A entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.

DESPEDIDA Vozmecê - Antes de se mudar para São Paulo, duo se despede de Campo Grande com show e estreia de documentários
Foto: Manu Komiyama


Este sábado também será marcado por shows e encontros da cena musical local. A cantora e compositora Beca Rodrigues celebra nove anos de carreira com um evento multiartístico no Jardim Secreto, a partir das 20h.

Além do show autoral, a programação inclui participações de artistas da cena independente, como duo Vozmecê, Projeto Kzulo, Silveira e Peralta MC.

O evento também contará com discotecagem da DJ LadyAfroo, além da Feirinha do Laricas, que reúne brechós, artesanato e produções de artistas visuais da Capital. Haverá ainda flash tattoo e intervenções artísticas ao longo da noite. Ingressos podem ser adquiridos por R$ 15 pelo telefone (67) 998151-5511.

Outra atração musical é o show da compositora Lenilde Ramos, que se apresenta neste  sábado, às 21h, no Ateliê Ramona Rodrigues. A apresentação promete um repertório que mistura música regional, raiz e rock, em um espetáculo intimista com lugares limitados.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone (67) 99903-3550 por R$ 70.

CINEMA AO AR LIVRE E CAFÉ

Para quem prefere atividades ao ar livre, o Parque Villaggio Santa Inês celebra seu primeiro aniversário com uma sessão especial de cinema ao ar livre, amanhã, às 17h.

O projeto Cine-Park exibirá a comédia “Minha Irmã e Eu”, estrelada por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck. O público é convidado a levar cadeiras, banquinhos ou cangas para assistir ao filme ao pôr do sol. Pipoca e água serão distribuídas gratuitamente durante a sessão.

Já os amantes da cultura do café poderão participar do Campo Grande Coffee Festival, que acontece hoje, às 19h, no Tigre Café. O evento reúne baristas e apreciadores da bebida em uma competição de latte art, técnica que transforma a espuma do café em desenhos artísticos.

EVENTO Coffee Festival - Competição de Latte Art reúne baristas e apreciadores de café no Tigre Café
Foto: Divulgação

PETS

AMICATS Feira de Adoção - Cerca de 15 gatos resgatados estarão disponíveis para adoção responsável na Cobasi neste sábado, das 9h às 15h
Foto: Divulgação

Os apaixonados por animais também terão programação especial neste fim de semana. A ONG Amicats promove uma feira de adoção de gatinhos filhotes amanhã, das 9h às 15h, na unidade da Cobasi.

Cerca de 15 gatos resgatados estarão disponíveis para adoção responsável. Todos já estão vermifugados e aguardam por novos lares.

Outra feira de adoção acontece no Shopping Bosque dos Ipês, das 16h às 20h, com animais resgatados pelo projeto Vida Animais.

No mesmo local também haverá atendimento do Castramóvel, com vacinação antirrábica, coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose e cadastro para castração gratuita de animais de famílias com renda até três salários mínimos.

O shopping ainda recebe uma ação educativa sobre prevenção à dengue, com atividades interativas voltadas especialmente para crianças.

FEIRAS E BAZAR

Hoje, das 7h às 19h, o estacionamento do Fort Atacadista Cafezais recebe um bazar solidário com produtos doados pela Receita Federal. A renda será destinada ao projeto social das Irmãs Franciscanas de São José, que atende mais de 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na região das Moreninhas.

Já as feiras culturais continuam sendo ponto de encontro tradicional na cidade.

Confira a programação:

Feira do Baobá, hoje, das 18h às 22h, na Praça Brasilina de Aguiar (Praça do Caiçara);
Feira Mixturô, amanhã, das 17h às 22h, na Praça do Peixe;
Feira Bosque da Paz, neste domingo, das 9h às 15h, na Praça Bosque da Paz.

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Felpuda

Assim como quem não quer nada, mas querendo, figurinha carimbada é vista...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (13)

13/03/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Cecilia Sfalsin - escritora brasileira
"Cuidado! O bajulador sempre vai lamber o chão que você pisa, até te fazer escorregar...”

 

FELPUDA

Assim como quem não quer nada, mas querendo, figurinha carimbada é vista andando pelos corredores vizinhos a gabinetes poderosos com olhos cobiçosos em uma das cadeiras, que, aliás, está ocupada. Há quem garanta que o “ilustre visitante” ainda sonha em um dia voltar a fazer parte do poderoso grupo que dá as cartas. Nesses tempos de se colocar tempero no caldeirão político, que está fervendo que só, a ideia da “ave de mau agouro”, como vem sendo chamada a figurinha, seria justamente substituir quem está auxiliando o “chef” a deixar tudo no ponto certo. Portanto...

Diálogo

Onde?

A atenção está voltada para o rumo a ser tomado pelo deputado Lidio Lopes, que está sem partido desde que o Patriota se fundiu com o PTB, em 2023, surgindo o PRD, que acabou ficando sob o comando do ex-senador Delcídio do Amaral. 

Mais

A expectativa é de saber se vai cerrar fileiras no PP, partido no qual está filiada sua esposa, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Nos bastidores, dizem que ele poderá se filiar ao Republicanos, em vez de fazer parte do time da sua “cara-metade”.

DiálogoCarlos Bonatto e Simone Flores Bonatto
DiálogoMaytha Miguel Monte

 Estratégia

As cúpulas nacional e de Mato Grosso do Sul do PL já decidiram que a definição do nome de quem vai disputar o Senado no Estado acontecerá em julho, durante as convenções partidárias. Com essa estratégia, a pressão dos interessados diminui, a situação de “racha” perde efeito e tem gente que poderá mudar de partido. A pretensão é fazer com que a articulação respalde a eleição à Presidência da República e ao governo do Estado com linha direta com a direita e a centro-direita, não dando espaço para a esquerda.

Brecha

Depois que derrubaram vetos da prefeita Adriane Lopes às suas emendas, as redes sociais dos vereadores estão sendo “inundadas” com o resultado e que haverá melhorias ali, lá e acolá, “puxando a sardinha” para os respectivos autores. Esse é mais um confronto entre os dois Poderes depois da polêmica tarifa do lixo. Há quem afirme que o Executivo continua “com brecha em seus flancos”.

“Engordando”

Os deputados já aprovaram, em primeira discussão, o projeto de lei que cria cargos no Poder Judiciário. A estrutura será “engordada” com 50 cargos de assessor de desembargador, 150 de assessor jurídico de juiz, 75 de assessor jurídico de juiz de segunda entrância, 25 de assessor jurídico de primeira entrância e dois cargos de assessor jurídico-administrativo. A medida é para atender o Tribunal de Justiça e as comarcas de MS. A justificativa é o crescimento das demandas judiciais.

Aniversariantes

Dr. Guilherme Maldonado Filho,
Ides Barbosa Nascimento,
Sérgio Luiz Gonçalves,
Angela Christina Ravagnani,
Darli Friozi,
Geraldo Vicente Martins,
Jeciara Sales Cabral Bastos,
Francisco Marculino Neto,
Rosely Arakaki Aguni,
José Augusto Fernandes,
Ramiro Gimenez,
Flavia Augusta de Souza Chaves Leite,
João Alves de Oliveira,
Valneis Mariano Garcia,
Kaeko Tibana,
Leda Ayres de Oliveira,
Mayra Lopes,
Camila Dias Sterotto Correia,
Aníbal Vieira de Souza Filho,
Valdir Cosme Fracaro,
Denise Soares de Souza Richter,
Maysa Maria Canale Leite,
Blener Zan,
Ariel Serra,
Dr. Roni Marques,
Newton Leal de Souza,
Yutaka Wada,
Luan Rafael Domingos Santana (Luan Santana),
Dalia Kayoko Nishimura,
Izidoro Vasques,
Rodrigo Barua,
Elisangela Pazeto Puks,
Marco Aurélio Monteiro de Barros,
Stella Maria Araujo,
Rosely Miranda da Silva,
Valdimir Galvão Vasconcelos,
Gleyka Cristhiane Vieira,
Ivone Oliveira dos Santos,
Elza d’Avila Bicudo,
Aparecida Alves Ortega,
Francisco Chaves Filho,
Patricia Ramalho Braga,
Vinícius Rodrigues Siravegna,
Giuliana Borges Assumpção Gattass,
Valdemir Pereira Barbosa,
Eduardo Carvalho de Souza,
Delcyr Cardoso de Freitas,
Luiz Carlos Rodrigues Ramires,
Sonia Regina Paes de Araujo,
Orlando Escobar Fortes,
Laudemir Coelho,
Esther Saddi,
Irene Carvalho Lima,
Idenor Machado,
Jirair Aram Meguerian,
Rhandall Mio de Carvalho,
Hélio Agune,
Dayse Gomes Rosa de Queiroz,
José Alberto Barbosa Rocha,
Antônio Manoel Moreira Neto,
Francisco Assao Kitamura,
Luiz Carlos de Abreu,
Gilmar Alves dos Reis,
Zilmar do Amaral Catelan,
Sandra Regina do Carmo,
Antonio Avelino Frainer,
Juvenal Consolara,
Sidney Barbosa,
Dorgival Ferreira da Silva,
João Pinheiro de Oliveira,
Seigo Azeka,
Cláudio Felipe Simões Duarte,
Alice Delmonaco Farias,
Janizete da Silva,
Edmilson Mouzar,
Paulo Diniz dos Santos Leite,
Roney Corrêa Azambuja,
Daniel Rodrigues Benites,
Maria Inês da Silva Custódio,
Lobivar Canhete de Campos,
Joaquim Carlos dos Santos,
Vanda Cáceres Goncalves,
Tatiane Olivo,
Rose Meire Albuquerque Silva,
Maria Crescência Barbosa Cesar,
Raquel Paes Barbosa,
Emerson Rozendo Portolan,
Maria Leni Bissi Dobre,
Fernanda Freitas Pinazo Samways,
Luciano Boabaid Bertazzo,
Altamiro Rodrigues Torres,
Emanuel Roger Bonancin,
Denair Cavassola,
Moacyr de Jesus de Souza Ferreira,
Milton Batista Pedreira Junior,
Wilson Fabri Filho,
Hugo Benício Bonfim das Virgens,
Milena de Barros Fontoura,
Jardel Remonatto,
Lia Câmara Figueiredo Pedreira,
Eneida Loureiro de Sousa,
Susinei Catarino Rocha,
Maiza dos Santos Queiroz Bertho,
Osmário José Pereira da Silva,
Regina Célia Passos,
Tiago Andreotti e Silva,
Maria de Lourdes Barros. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

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