Seleção de filmes e séries em plataformas digitais

“Yesterday” conta a história de um músico fracassado que acaba indo parar uma realidade alternativa onde ele é o único que se lembra da existência dos “Beatles” – e de suas músicas

Em 2019, a produtora inglesa Working Title disponibilizou mais uma comédia romântica que iria conquistar muita gente com os seus personagens cativantes e uma história um tanto quanto mirabolante. A empresa é responsável por filmes como “Quatro Casamentos e um Funeral” (1994), “Um Lugar Chamado Notting Hill” (1999) e “Simplesmente Amor” (2003), comédias românticas inglesas de grande sucesso. Porém, o filme em questão se chama “Yesterday”, uma especulação divertida sobre como seria o mundo se os Beatles, uma das bandas mais famosas e influentes de todos os tempos, nunca tivessem existido. O longa está disponível na Amazon Prime, na Apple Tv, no YouTube e na Google Play Filmes.

O protagonista de “Yesterday” é o personagem Jack Malik (Himesh Patel), um jovem que trabalha como funcionário de um supermercado na pequena cidade inglesa em que vive. Além de organizar mercadorias, Jack tem uma grande paixão pela música e sonha em se tornar um cantor e compositor reconhecido. Porém, há anos ele se apresenta em pequenos estabelecimentos da região e nunca conseguiu fazer com que sua carreira musical decolasse. Sua única plateia regular é Ellie (Lily James), sua melhor amiga e empresária. Porém, um acidente inesperado vai mudar completamente a vida do protagonista.

Frustrado com o seu fracasso, Jack decide abandonar de vez o sonho de ser artista e recomeçar em outra profissão. Nesse mesmo dia, o mundo inteiro é atingido por um apagão e o protagonista sofre um acidente de bicicleta que lhe custa 2 dentes e uma internação no hospital. Quando sai do hospital, tudo parece estar normal e Jack vai em uma reunião com os seus amigos. Em determinado momento, começa a tocar a música “Yesterday”, dos Beatles, e todos ficam chocados com a sua capacidade de compor uma música tão bonita. Assustado, o protagonista descobre estar em uma realidade paralela onde os Beatles nunca existiram e ele é a única pessoa que lembra da banda – e de seus grandes sucessos. O protagonista vai se aproveitar disso para fazer sua carreira musical decolar. Porém, irá aprender que a fama tem um preço.

Uma das animações mais queridas do início dos anos 2000, “Avatar: A Lenda de Aang” ganhará sua adaptação em formato de live-action pela Netflix

O aguardado live-action 'Avatar: O Último Mestre do Ar' chega à Netflix em 22 de fevereiro - Foto: Divulgação

Nos últimos anos, a Netflix tem se aventurado cada vez mais na produção de live-actions para histórias muito queridas pelos seus fãs. Porém, nem sempre essa foi uma empreitada bem-sucedida. A adaptação de “Death Note” (2017), por exemplo, foi um grande desastre que rendeu muitas críticas negativas ao serviço de streaming, principalmente pela falta de fidelidade com a obra original. Por outro lado, o live-action de “One Piece” (2023) foi muito bem recebido, o que trouxe de volta a empolgação para as obras desse tipo. Em 2024, é a vez do seriado de televisão “Avatar: A lenda de Aang” (2005) receber sua adaptação.

Com três temporadas e 61 episódios, a obra original foi um enorme sucesso, o que lhe rendeu a continuação “A Lenda de Korra”. Além disso, a história foi adaptada para HQs e até para o cinema, porém nenhum live-action teve grande relevância desde que foi lançado. Por conta disso, existe uma grande expectativa em cima da produção original da Netflix, que promete ser uma adaptação que faz jus a obra original, com personagens cativantes e capaz de abordar assuntos sérios sem perder o bom humor. Sob o título de “Avatar: O Último Mestre do Ar”, o live-action estreia no dia 22 de fevereiro na plataforma.

A história se passa no fictício Mundo de Avatar, onde quatro nações (representadas pelos elementos água, terra, fogo e ar) viviam em harmonia. Cada uma delas contava com os seus dobradores, pessoas que possuíam a habilidade de controlar o elemento da sua nação. Um dia, porém, a nação do Fogo decidiu que dominaria todas as outras e conseguiu exterminar a nação do Ar, onde estava a nova encarnação do Avatar – única pessoa que consegue dobrar os quatro elementos. Com o seu desaparecimento, o mundo perde a esperança de encontrar a paz novamente. Porém, quando o jovem Avatar Aang, é encontrado por Sokka e Katara – membros da Tribo da Água do Sul – o grupo embarca em uma difícil jornada para salvar o mundo.

Em tempos de guerra, traições e romances proibidos, nova série da Star+ se passa no Japão feudal e promete explorar o universo dos lendários samurais

Explorando o universo dos lendários samurais, 'Xógum: a Gloriosa Saga do Japão' chega ao Star+ em 27 de fevereiro - Foto: Divulgação

Algumas histórias das civilizações antigas permeiam o imaginário das pessoas através dos tempos. Esse é o caso dos samurais, guerreiros japoneses altamente treinados e habilidosos com suas katanas, uma espada que era quase a extensão de seu próprio corpo e mente. Sinônimos de grande coragem e lealdade, diversas são as obras que contam suas aventuras. Dentre elas está a minissérie “Xógum: a Gloriosa Saga do Japão”, do Star+, que terá seus dois primeiros episódios disponibilizados na plataforma de streaming no dia 27 de fevereiro. Os demais serão lançados semanalmente, sempre às terças-feiras. No total, a primeira temporada da produção será composta por 10 episódios.

“Xógum: a Gloriosa Saga do Japão” é uma adaptação do best-seller homônimo de James Clavell, lançado em 1975, e se passa no ano de 1600. No meio de uma Guerra Civil, o Japão vive um clima de constante tensão com as disputas pela posição de Xógum, cargo dado a autoridade militar mais importante do país. É em meio a esse contexto que naufraga o barco do marinheiro inglês Jack Blackthorne (Cosmo Jarvis). Por conta disso, o personagem vai se aproximar de Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada), um poderoso senhor feudal que o usará como peão em sua tentativa de chegar ao cargo de Xogum.

Com o passar do tempo, Blackthorne vai desenvolver uma relação de confiança com o Lord Toranaga, cujos inimigos do Conselho de Regentes estão se unindo para enfraquecê-lo. Porém, o surgimento de um romance proibido com a sua intérprete Toda Maiko (Anna Sawai), uma mulher determinada e muito inteligente, poderá complicar ainda mais a situação do forasteiro que foi envolvido nessa guerra pelo poder japonês. Em meio a diversas intrigas, traições e paixões, “Xógum: a Gloriosa Saga do Japão” explora o universo lendário dos samurais enquanto ilustra a história de uma guerra que iria definir o futuro de um país.