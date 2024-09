Sexta-feira 13: Por que a data é considerada azarada?

SHOW MARCADO

Pagodeiro paulista anunciou turnê nacional e internacional do festival de autoria própria que circula o país há 10 anos; abertura de vendas para todas as datas acontece no dia 4 de novembro

O Thiaguinho anunciou, nesta quinta-feira (12), as datas da turnê nacional e internacional do festival Tardezinha para 2025, com Campo Grande entre as cidades selecionadas. No ano que vem, o festival de autoria do cantor comemora 10 anos e será a terceira vez que a Tardezinha vem à Capital, as outras foram em 2017 e 2023.

Segundo o comunicado, o próximo encontro do pagodeiro com seus fãs sul-mato-grossenses está previsto para acontecer dia 02 de agosto, na Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), no Parque Laucídio Coelho.

Ainda, no post do anúncio, foi informado que a venda de ingressos para qualquer data ou município abre no dia 4 de novembro deste ano, através do site Bilheteria Digital. Confira as datas:

Thiaguinho já se apresentou em Campo Grande neste ano, em um encontro que aconteceu dia 24 de agosto, em comemoração aos 15 anos da Dut's Entretenimento, produtora de eventos da cidade, e fez parte da turnê "Sorte" do cantor. Show aconteceu no Shopping Bosque dos Ipês.

Conexão sul-mato-grossense

Mesmo nascido no interior de São Paulo, mais especificamente em Presidente Prudente, Thiaguinho foi criado em Ponta Porã. Foi na cidade fronteiriça que o cantor começou a se interessar por música e dar seus primeiros passos no ramo.

Inclusive, na sua última presença no estado, o pagodeiro aproveitou para visitar a cidade e dar uma "passeada" com sua namorada Carol Peixinho pela ruas de Ponta Porã.

Posteriormente, Thiago André mudou-se para Campo Grande, onde iniciou de vez sua vida musical, se apresentando em bares e restaurantes. Precisando de um impulso na carreira, se mudou para o Rio de Janeiro, onde participou do programa "Fama" da Rede Globo, em 2002. A partir daí, ficou reconhecido a nível nacional e segue com na ativa até hoje.

