Shows de Taylor Swift no Brasil têm fila virtual de mais de 2 milhões de pessoas

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Sócrates- filósofo grego "Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa”. FELPUDA

Político que atualmente ensaia voltar às lides começa a perceber que não é mais, digamos, “aquela sumidade toda” como nos velhos tempos.

A possibilidade de vir a assumir o comando de determinado partido fez com que muita gente anunciasse que está pronta para deixar “o ônibus” antes que ele assuma o volante.

Como disse um dos que está “puxando a cordinha” para descer: “Ir junto ladeira abaixo, nem pensar. Como se vê…

Sem limitação

Projeto que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, de autoria da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, foi aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.



A proposta estabelece que as despesas relativas a ações referentes à defesa agropecuária e as ressalvadas pelo Lei de Diretrizes Orçamentárias não sejam objetos de limitação. O relator deu parecer favorável. Agora, segue para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos.

Defesa

Na justificativa do projeto, a senadora Tereza Cristina enfatizou que entende ser de suma importância o cumprimento das metas fiscais, mas ponderou não ser razoável colocar em perigo a saúde de toda a população brasileira e permitir que haja quaisquer dúvidas sobre a defesa sanitária do País.

Disse que, apesar dos recursos escassos, o Brasil é reconhecido mundialmente por sua defesa sanitária de excelência de qualidade.

Previsão

Quando chegar o mês de abril de 2024, período em que nomes começarão a ser anunciados pelos seus respectivos pré-candidatos à disputa majoritária, a previsão é de que muita gente será deixada na beira da estrada. Assim, não terá caminho pavimentado para disputar as eleições.

O motivo maior será porque o nome não empolgou o eleitorado, e aí acabará “empurrado do caminhão em movimento”. Aliás, muitas surpresas poderão acontecer.

Aumentou

De janeiro a maio, as exportações de Mato Grosso Sul tiveram aumento de 24,79% em relação ao mesmo período do ano passado, passando de US$ 3,459 bilhões para US$ 4,317 bilhões.

Os destaques das vendas externas foram a soja, a celulose, o açúcar, o milho e o minério de ferro.

Os dados são da Carta de Conjuntura do Setor Externo deste mês, divulgados pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Segurança

A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) realizará o 1º Encontro Técnico dos Criadores no dia 19, às 18h30min, no Pavilhão do Fazendeiro do Parque de Exposições Laucídio Coelho, com entrada gratuita.

O tema será “Campo Mais Seguro – Policiamento Rural”, com palestra do coronel da PM Gilberto Gilmar de Santana. Presenças deverão ser confirmadas até o dia 16, via WhatsApp (67) 99972-2962.

Aniversariantes

Gisele Furquim,

* Colaborou Tatyane Gameiro