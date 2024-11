Talento do The Voice Kids, Wellinton Pedro visita Mato Grosso do Sul

Brô MC's

Fundado em 2009, em Dourados, músicos participam de abertura de evento que antecede COP30, em Belém

Xamã e o Brô MC's se uniram durante apresentação no Rock in Rio 2022 Foto: Divulgação

Primeiro grupo de rap indígena do Brasil, os sul-mato-grossenses do “Brô MC’s” se apresentam ao lado do DJ Alok na noite deste sábado (23), em Belém, evento que marca a contagem regressiva da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) que acontece em novembro de 2025, no Pará.

A conferência reunirá líderes mundiais para discutir soluções urgentes para as mudanças climáticas de todo o mundo.

A apresentação desta noite combinará repertório da Áurea Tour, aclamada turnê de Alok, com o projeto “O Futuro é Ancestral”, que já levou artistas indígenas para palcos como o G20 e o Global Citizen.

“A música é a forma como dialogamos com o mundo”, destaca Bruno Vn, integrante do Brô MC’s.

“Neste show, mostramos que o passado e o futuro caminham juntos. Alok entendeu isso ao criar O Futuro é Ancestral, um projeto que nos conecta e nos dá espaço para levar nossa cultura a novos públicos.”, disse Vn em nota.

Para os Brô MC’s, essa é mais uma oportunidade de amplificar suas vozes em uma plataforma global.

“Estamos levando nossa mensagem diretamente do nosso território para o mundo”, afirma Kelvin Mbaretê, músico do grupo de rap. “A floresta é nossa casa e queremos que todos entendam que não há tempo a perder. A preservação não é só sobre o futuro, é sobre o presente que já está em risco.”

A performance incluirá sucessos como "Jaraha", música com o Brô MC’s, que une beats eletrônicos a cantos e instrumentos indígenas, criando uma experiência sensorial que mistura tradição e contemporaneidade.

"Queremos que as pessoas sintam a força da nossa luta e entendam que cada escolha que fazemos hoje determina o futuro do planeta", afirma CH, integrante do Brô MC’s.

Serviço:

Data: 23 de novembro

Início do show 20h (Horário de MS)

Estádio Olímpico do Mangueirão

Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do DJ Alok