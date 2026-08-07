Tem candidato que descobriu um novo conceito de lotação para, digamos... Leia na coluna de hoje

Jey Leonardo - Escritor Brasileiro
"A verdadeira força é ser vulnerável. É reconhecer que você não pode ser forte o tempo todo. E não ter medo nenhum disso”.
FELPUDA
Tem candidato que descobriu um novo conceito de lotação para, digamos, tentar impressionar o distinto eleitorado. Publicou nas redes sociais que reuniu milhares de apoiadores, esquecendo convenientemente de informar que o público era o somatório de todas as siglas presentes na convenção conjunta. Na fotografia, parecia um ato monumental; na realidade, era um evento coletivo. Como observou um experiente analista da política: “Se a criatividade começa antes da campanha, imagine depois da posse”. Convém manter a calculadora por perto.
Ameaça?
Nos bastidores, há quem diga que a maior ameaça à reeleição de Camila Jara (PT) à Câmara Federal pode estar dentro do próprio campo aliado. O nome citado é o vereador Marcos Trad, do PV, que tem forte base eleitoral em Campo Grande, onde está o maior número de eleitores.
Mais
Marcos também carrega outro ingrediente político: é irmão de Fábio Trad, candidato do PT ao Governo de MS. Em eleição, parentesco, base eleitoral e votos costumam formar combinação nada desprezível. Assim sendo...
Escada
Alguns protegidos crescem à sombra de grandes lideranças, ganham musculatura e depois descobrem que caminhar sozinhos é muito mais conveniente. São candidaturas descompensadas, com 99% de apoio anunciado e 1% de compromisso efetivo com quem abriu portas e segurou a escada. Na eleição seguinte, porém, a memória dos padrinhos costuma voltar rápido que só. E aí protegido descobrirá que escada também se recolhe. Vai vendo...
Otimistas
A escolha do deputado federal Alfredo Gaspar para compor a chapa presidencial de Flávio Bolsonaro foi recebida com entusiasmo pelos bolsonaristas de MS. Nos bastidores, a avaliação é de que o PL acertou ao escalar nome com trajetória no Ministério Público e forte discurso na área da segurança pública. Gaspar ganhou projeção nacional como relator da CPMI do INSS. Entre aliados, a chapa já é tratada como “puro-sangue”.
Dilema
A Justiça agora terá uma missão incomum: decidir se um pai poderá passar o Dia dos Pais com os filhos. Jair Bolsonaro pediu ao STF autorização para receber Carlos, Flávio e Jair Renan em casa, onde cumpre prisão domiciliar. O pedido é tratado como de caráter humanitário, enquanto seguem em vigor as restrições impostas ao ex-presidente. O episódio coloca sobre a mesa um dilema que vai além do processo: onde termina o rigor da decisão judicial e começa a dimensão humana? No fim, uma simples visita familiar ganhou status de questão constitucional.
ANIVERSARIANTES
- Rita Terezinha de Queiroz Figueiredo,
- Bruno Pagani Quadros,
- Acy Mary Corrêa Gregol Dib,
- Dr. Claudionor Miguel Abss Duarte,
- Pauline Zanardo,
- Auzenete Vinagre Franjotti,
- Lauro Miyahira,
- Maurici Aparecida de Moura França,
- Joaquim Ângelo Lopes de Souza,
- Rose Mary Guidi,
- Dr. João Luiz Pinheiro,
- Dr. Francisco José Soares Barroso,
- Luiz Antônio de Jesus Saran,
- Maria Aucinéia de Souza,
- Anecy de Almeida Lopes,
- Delcina Goes Rodrigues de Souza,
- Rosângela Aparecida Guiraldelo Pasqualotto,
- Adriano Garcia Geraldo,
- Judenez Souza de Jesus,
- Liana Chianca Oliveira Noronha,
- Sônia Hiroko Suzuki,
- Eneu Fett de Magalhães,
- Patrícia Manvailer Dias Lemos,
- Márcia Helena Hokama Razzini,
- Amilcar Silva Júnior,
- Gustavo Helder Vinholi,
- Solange Martins Meira Damico,
- Dr. Antônio Martins França,
- Carlos Eduardo Cury,
- Júlio Kenko Shimabukuro,
- Rodolfo Alfredo Martin,
- Nilton José Barauna,
- Terezinha Rubi Falco,
- Marcia Cecília Serenza Ferreira Alves,
- Paula Cristaldo,
- Aparecida Sirlei Casachi,
- Bernardes de Melo,
- Mário Antonio Barbosa dos Santos,
- Nilza Mont Serrat Oliveira Cirineu,
- Maria Helena Pires Boschilia,
- Claudenir Gonçalves de Godoy,
- Tânia Marques Fogaça Souza,
- Natalie Arce de Sousa,
- Sônia Maria de Abreu Sirena,
- Rosana Morilhas Corrêa da Costa,
- Marcos Roberto Arashiro,
- Ítalo Regis Pinto,
- Arminda Pereira de Souza,
- Alexandre Magno Calegari Paulino,
- Alfredo Kassar,
- Dr. Mário Gonzalo Alberto Araóz Siles,
- Noêmia Ferreira Leite,
- Eneida Fernandes Barbosa,
- Osmar Morello Pacheco,
- Elizabeth de Oliveira,
- Tanner de Andrade,
- Zailda Rocha Zeola,
- Sônia Maria Azambuja de Almeida,
- Lourdes Rezende,
- Clotilde Martins Araújo,
- Cecília Kehdi Crepaldi,
- Joice Oliveira de Faria,
- Luiz Alberto Bochete,
- Nilva Aparecida de Azambuja Lopes,
- Jurandir Martins,
- José João Rezek Júnior,
- Mário Márcio Ribas Teixeira,
- Juruena de Barros,
- Helena Sônia Lechuga,
- Margarida Baptista dos Santos,
- Otilia Maria Garcia Rosa,
- Geise Souza Calves,
- Raimundo Barizon,
- Gilberto Vieira Veloso,
- Tânia Santana Casas,
- Guaracy de Miranda Corrêa,
- Paola da Rosa Siqueira,
- Gilson Sato,
- Mário Henrique Araújo Leite,
- Antonino Ferreira Chaves,
- Márcio Eduardo Oliveira Dias,
- Neila Maria Ferreira de Castro,
- Wilson Ribeiro Lopes,
- Ciriaca Freitas da Silva,
- Liana Andrea Takahashi,
- Sidney Antonio Arioza,
- Daura Rosa dos Reis Menezes,
- Ricardo Massaharu Kuninari,
- Dra. Blanche Falcão Chauviere,
- Irineu Bacchi Neto,
- Patricia Simioli de Brito,
- Elthon Thome Gomez,
- Dra. Ivandia Pereira Gonzaga,
- André Luiz de Oliveira Costa,
- Ricardo Meirelles Bernardinelli,
- Sheila Ione Martins de Abreu,
- Mônica Teixeira de Souza e Souza,
- Osvaldo Batista de Oliveira,
- Thaís Queiroz,
- Gabriela Muller Junqueira,
- Tânia Mara Silva Campos,
- Maurício Vieira Gois Junior,
- Adélia Gauna Lucas,
- Margarete Junko Kurashige Kishinoto,
- Lúcia Silvana Norbuta Michels,
- Lara Costa Viana.
Colaborou com Tatyane Gameiro