Tem candidato que descobriu um novo conceito de lotação para, digamos... Leia na coluna de hoje

Roteiro de Viagem

Confira as melhores dicas de passeio para conhecer a histórica Cidade Branca e se aventurar na natureza do Pantanal Sul-Mato-Grossense

Passeios em meio à natureza pantaneira fazem a alegria de turistas ao permitirem o avistamento da fauna e flora local Foto: Divulgação

Destino consolidado de pesca esportiva sustentável, Corumbá é o maior município do Pantanal de Mato Grosso do Sul e surpreende o visitante com suas belezas naturais, rica cultura testemunhada pelos seus casarões e manifestações populares, como o Banho de São João e o Carnaval.

Roteiros personalizados oferecem experiências incríveis e vivências em passeios fluviais e terrestres – caminhos que levam à focagem da onça-pintada, ao centro histórico, em águas cristalinas do Paraguai-Mirim e aos batuques dos quilombos e terreiros de umbanda.

Com mais de 73%, de acordo com o censo do IBGE, da população afrodescendente – resultado da forte dependência de mão de obra escravizada na isolada região, a partir do século 17 –, a denominada Capital do Pantanal, fundada em 1778, oferece um turismo histórico e sustentável diferenciado no Estado.

Conhecida também como Cidade Branca, a cidade cativante e hospitaleira é um museu a céu aberto, com expressivas referências do homem pantaneiro e do amor ao samba.

Seu entorno revela a maior planície alagável do mundo, que pode ser desbravada em barcos ligeiros ou cruzeiros de até cinco dias em embarcações com piscina, serviço de bordo cinco estrelas e conforto.

Visitar esse lugar abençoado pela natureza se completa com a gastronomia influenciada pelas fronteiras com a Bolívia e o Paraguai e o quebra-torto das comitivas de gado. O destino está preparado para proporcionar grandes emoções em terra ou na água, o ano todo.

Os serviços ofertados propiciam um leque de opções de pacotes turísticos acessíveis a todas as idades, preparado pelos operadores locais. São roteiros para desfrutar em família ou em grupos.

Para quem programa uma viagem de carro, a partir de Campo Grande (são 420 quilômetros, pela BR-262), uma dica é conhecer a Estrada Parque Pantanal (na MS-184, 100 km após Miranda), que tem uma ótima estrutura para o ecoturismo em antigas fazendas.

Os pacotes também podem ser agendados nos operadores da cidade, distante 120 km do atrativo. Turistas de outras regiões têm a opção de chegar em voos diretos da Azul, quatro dias da semana, saindo de Viracopos (SP).

Quer explorar a cidade histórica e se aventurar pelo Pantanal? Veja aqui as melhores dicas de passeios

Remar pelo Rio Paraguai

No Porto Geral, a Pantanal Paddle realiza passeios pelo Rio Paraguai em caiaques, canoas havaianas (para seis pessoas) e stand-ups, com instrutores e tempo e distância a critério do turista.

A agência é resultado da paixão de amigos pela natureza e leva o visitante a experiências para ficar na memória remando no principal rio pantaneiro. São passeios guiados ou com aluguel do equipamento, com direito a tomar banho no rio com total segurança.

A operadora também promove expedições em barcos a motor aos aquários naturais do afluente Paraguai-Mirim, distante 160 km da cidade, no coração do Pantanal, com paradas para banho e flutuação em águas cristalinas nas baias e corixos.

A região é rica em biodiversidade e conecta o visitante com as comunidades tradicionais. As trilhas aquáticas revelam o espetáculo da fauna e flora e uma profunda paz mental com o silêncio do lugar e o som dos bichos.

Forte, natureza e memória

Circuitos culturais (a pé e de carro) pelo centro histórico são realizados de segunda-feira a sábado, com degustação em uma casa de saltenha, com agendamento pela agência LR Travel Experience.

O passeio inclui prédios centenários, como a Igreja de Nossa Senhora Candelária, Casario do Porto e Casa do Artesão, e também o Museu de História do Pantanal (Muhpan), Memorial do Homem Pantaneiro e o mirante do Cristo Rei do Pantanal. Outra opção é conhecer a Caimasul, maior frigorífico de jacaré do mundo.

O receptivo também oferece viagens transformadoras e inesquecíveis pelo Pantanal, com day-use na Estrada Parque, incluindo cavalgada e almoço pantaneiro na Pousada São João, e expedições às águas cristalinas do Rio Paraguai-Mirim e ao bicentenário Forte Coimbra (passeio terrestre).

Os cruzeiros à Serra do Amolar, em barcos-hotéis, têm duração de até cinco dias. E ainda passeio fluvial todos os dias, em frente ao Porto Geral, para observação do pôr do sol.

No rastro da onça-pintada

Com a experiência sobre o ambiente pantaneiro adquirida em 28 anos de atividades, dona Luceni Alves, a Lu, pilota o barco do Expresso Zé Leôncio pelo Rio Paraguai todos os dias, levando grupos de turistas brasileiros e estrangeiros para desfrutar de passeios pela orla portuária.

A lancha para até 15 pessoas conduzida por uma mulher chama a atenção, mas Lu, de 62 anos, transmite segurança e ainda faz o papel de guia turístico durante o passeio.

“A gente conta a história da cidade, do forte [Junqueira, no alto da encosta], do Casario do Porto e da ladeira [Cunha e Cruz, onde se deu a retomada de Corumbá na Guerra do Paraguai, em 1867]”, diz ela.

A operadora realiza safári noturno para focagem de animais no Canal Tamengo, na fronteira com a Bolívia. “O turista fica maravilhado com o Pantanal e se emociona também com o pôr do sol, no porto”.

Imagine avistar uma harpia!

Durante uma das expedições pelo Pantanal em 2023, para observação de aves e da vida selvagem, os turistas fizeram um registro inédito: o flagrante da águia harpia, ou gavião-real, a maior ave de rapina brasileira.

Hoje, a Icterus Ecoturismo, que trabalha com birdwatching e opera cruzeiros de natureza, passeios fluviais, trilhas interpretativas e safáris fotográficos, lidera o monitoramento da espécie em Corumbá e atrai o mundo para o grande encontro.

Fundada pelos biólogos Gabriel Oliveira e Rafael Souza, a empresa oferece roteiros personalizados para viajantes que desejam conhecer a biodiversidade pantaneira, com acompanhamento de guias especializados.

Os roteiros incluem focagem noturna para observação de corujas, mamíferos e outros animais; expedições exclusivas para fotografia e observação de espécies raras; caminhadas em ambientes naturais e excursões à Serra do Amolar.

Foto: Divulgação

Descobrindo as raízes negras

Pelas ladeiras, ruelas, às margens do Rio Paraguai e nas pedreiras das Morrarias de Urucum os braços negros, ainda cativos, cantaram seus sonhos, suas dores e louvores a xangô.

Após a libertação, expandiram seu olhar e sua voz por meio da literatura, pelos poemas de Lobivar Matos, e nas rezas e atos de cura de Mãe Cacilda, uma das precursoras da umbanda no Centro-Oeste que atraiu milhares de pessoas nos anos de 1970 à sua tenda.

O visitante na cidade tem a oportunidade de percorrer esses caminhos e se conectar aos principais lugares e pessoas da cultura afro-brasileira.

A operadora Bela Oyá Pantanal criou um circuito destinado a explorar a Corumbá negra, com rotas que levam o turista às comunidades quilombolas, a vivências em terreiros ao som do atabaque e a eventos religiosos, como o sincretismo do Banho de São João. Também organiza passeios pelo Pantanal – Serra do Amolar e Estrada Parque.

Corumbá tem circuito turístico destinado a apresentar terreiros e comunidades quilombolas - Foto: Divulgação

Terapia é acordar no Castelo

Um roteiro que oferece pesca esportiva, contato com a natureza, sossego e a boa comida pantaneira está próximo da cidade – e a viagem até esse lugar, apenas de barco, é uma experiência única proporcionada pela paisagem exuberante margeando o Rio Paraguai.

Esse paraíso se chama Baía do Castelo, a 90 km da área urbana, e o recanto simples, mas aconchegante, é a pousada Sol do Pantanal, em operação há dois anos com 21 leitos.

Margeando a baía, o empreendimento recebe turistas brasileiros e estrangeiros atraídos pela tranquilidade do lugar. Além da estrutura para pesca, oferece trilhas e passeios de barco com parada para contemplar o pôr do sol, um dos mais belos do Pantanal.

“Acordar de manhãzinha, ouvindo os sons da natureza, o cantar de pássaros e o cheiro de mato é uma terapia”, diz a gerente Lisianne Gomes. A pousada também tem rota fluvial para o Paraguai-Mirim, 70 km rio acima.

* Saiba

www.pantanalpaddle.com;

www.lrtravelexperience.com.br;

@ze_leonciopasseios;

www.icterusecoturismo.com;

www.belaoya.com.br;

@pousada.soldopantanal.