"Tem parlamentar que anda mais grudado no governo do que mosca em volta...", leia na coluna de hoje

FERNANDO PESSOA - ESCRITOR PORTUGUÊS
"O próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos, nisso, um dia a menos nela".
FELPUDA
Tem parlamentar que anda mais grudado no governo do que mosca em volta do mel. Antes mesmo de a agenda oficial sair, já tenta descobrir onde o governador estará, quais obras serão entregues e até quem vai discursar. Não satisfeito, ainda distribui palpites sobre serviços viabilizados com suas emendas, como se fosse fiscal da própria inauguração. Nos corredores, há quem diga que ele ainda não percebeu que até já ganhou o apelido de “chato de galocha”. Assim, em cada foto, um sorriso; em cada flash, uma pose. Afinal, ano eleitoral tem dessas coisas...
Equívoco
Observadores atentos do cenário político avaliam que Fábio Trad ainda vem carregando hábitos de campanhas proporcionais. O comentário recorrente é de que, por nunca ter disputado eleição majoritária, o ex-deputado estaria apostando demais no confronto direto com o principal adversário.
Mais
Maioria dos políticos acha que a estratégia de apenas bater no opositor poderá não surtir o efeito que é esperado em uma corrida ao Executivo. Na avaliação de bastidores, majoritária exige discurso mais amplo e construção de imagem própria.
Vem de lá
O esperneio em torno da segunda vaga ao Senado pelo PL tende a ser inútil. O acordo firmado prevê que a primeira vaga é do ex-governador Reinaldo Azambuja, conforme combinado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com testemunhas presentes, enquanto a segunda dependerá do desempenho nas pesquisas. Cumprindo o “ritual”, duas sondagens já foram encomendadas por Azambuja, presidente estadual da sigla, e serão encaminhadas à direção nacional. A palavra final sairá de Brasília. Sem choro, nem vela.
Estratégia
Depois de ser “rifado” pelo próprio PP da disputa ao Senado, o deputado estadual Gerson Claro parece ter mudado de estratégia: agora corre contra o tempo em busca da reeleição. Presidente da Assembleia, multiplica agendas, das mais modestas às mais concorridas, discursa em plenário, apresenta moções e requerimentos e coleciona gestos que agradam servidores e colegas. Na política, ninguém despreza um voto. Afinal, a velha lição continua valendo: até a cigarra aprende a respeitar a formiga.
Cerco
A combinação de policiamento ostensivo, planejamento e maior presença da Polícia Militar nas ruas tem apertado o cerco contra a criminalidade em Campo Grande. Sob o comando do coronel Emerson de Almeida Vicente, o Policiamento Metropolitano atribui a queda nos roubos e furtos ao reforço do efetivo, à ampliação da setorização, de 38 para 50 áreas, e às estratégias de prevenção.
ANIVERSARIANTES
- Dr. Alberto Cubel Brull Júnior,
- Dra. Ana Carolina Wanderley Xavier,
- João Vicente Pereira Neto,
- Alessandra Duailibi,
- Laudeur Muniz Ribeiro,
- Milda de Paula Muniz Mandetta,
- Reginaldo de Souza Braga,
- Ana Cristina Miyasato,
- Dorival Alves de Moura,
- Marcia Mota,
- Nelson Motomu Nakaya,
- Antonio Senhei Higa,
- Lairce Basso dos Santos,
- Claudio Luiz de Araujo Silva,
- João Amando de Oliveira,
- Lidia Higa Mori,
- Arakem Fernandes Mendonça,
- Maria Mendes da Silva,
- Celso Saraiva Gonçalves,
- Levi Antonio Ribeiro,
- Regina de Fátima Freitas Carvalho Ferro,
- Carine Beatriz Giaretta
- Marcos Pedrossian Coelho,
- Dr. Marcelo Luiz Brandão Vilela,
- Maristela Brandão Vilela,
- Miguel Gomes,
- Maria de Souza da Silva,
- Pablo Gabriel Farias da Silva,
- Regina Baruki,
- Lucineth Maria de Jesus,
- Juliana da Silva,
- Flávia Pagnonceli Aguiar Ribeiro,
- Ademir José Rodrigues,
- Mario da Costa Freitas Júnior,
- Fernando Moreira Soares,
- Antônio Divino Moraes de Freitas,
- Irmã Martha Genoveva Jara Andino,
- Eliete Aquino Brum,
- Marilene Conceição da Silva Vernochi,
- Alan das Neves,
- Janaína Vieira Flores Simioli,
- Mirella Fialho de Castro Moura,
- Ivanildo Ferrari,
- Cláudio Severo Neris,
- Carlos Magno Couto,
- Dra. Alice Dias Paulino,
- Jorges,
- Juliana Lobo Dias Neres de Lima,
- Cláudia Muniz Soares,
- Maria Inêz Souza Gomes,
- Aikel Mansour Filho,
- Angelina Mendes Ribeiro,
- Zilá Flôres Rocha,
- Juliano Rodrigo Klaus,
- Maria Aparecida Brum,
- Blair Antônio de Farias,
- Luiz Souza Costa,
- Vicente Costa,
- Ary Machado,
- Danilo da Silva Conte,
- Humberto de Souza,
- Fábio Ferreira Dias Marcondes,
- Marina da Silva Carvalho,
- Carlos Roberto David da Silva,
- Maria Helena Dantas,
- Daniel Azevedo,
- Marcelo Assis,
- Odila Maria Nacasato Cappi,
- Angela Guedes,
- Maria da Paz Rios Brandão de Faria,
- José Henrique Gomes,
- Ricardo Nunes Muniz,
- Osório de Sá Coelho,
- Francisco Claer Espíndola,
- Lia de Godoy,
- Florípedes Sá,
- Antônio Neto da Silva,
- Eliseu Ramão Gamarra Lescano,
- Grazielle Nantes Ojeda,
- Juliane Aparecida Cordeiro Queiroz,
- Aniely Corrêa Tezza,
- Alcindo Alves de Almeida,
- Johnny Jefferson de Moura,
- Altino Lourenço de Paiva,
- Valentino Vacchiano,
- Loana Paula Novais Santos,
- José Carlos da Silva,
- Ana Neri da Silva Vieira,
- Everton Gomes Corrêa,
- Elaine Cristina Ishiki Benicasa
- Vera Luisa de Queiroz Rodrigues da Cunha,
- José Augusto da Silva,
- Higya Alessandra Merlin,
- Melissa Kopp Setti de Oliveira,
- Bianca Corrêa de Castro,
- Gelci de Souza Castro,
- Valéria Zanella Peres,
- Juliana Gomes Neta de Oliveira,
- Márcia Vaz de Mello Taube Maranho,
- Daniella Kades de Oliveira,
- Tânia Mara Ferreira Abdo,
- Mário Cardoso Junior,
- Raul Brites Júnior,
- Angelo Sichinel da Silva,
- Flávio Modesto Gonçalves Fortes,
- Ademir Ricci,
- Virgínia Marta Magrini Santana de Figueiredo.