Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

"Tem parlamentar que anda mais grudado no governo do que mosca em volta...", leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (15)

ESTER GAMEIRO

15/06/2026 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

FERNANDO PESSOA - ESCRITOR PORTUGUÊS

"O próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos, nisso, um dia a menos nela".

FELPUDA

Tem parlamentar que anda mais grudado no governo do que mosca em volta do mel. Antes mesmo de a agenda oficial sair, já tenta descobrir onde o governador estará, quais obras serão entregues e até quem vai discursar. Não satisfeito, ainda distribui palpites sobre serviços viabilizados com suas emendas, como se fosse fiscal da própria inauguração. Nos corredores, há quem diga que ele ainda não percebeu que até já ganhou o apelido de “chato de galocha”. Assim, em cada foto, um sorriso; em cada flash, uma pose. Afinal, ano eleitoral tem dessas coisas...

Equívoco

Observadores atentos do cenário político avaliam que Fábio Trad ainda vem carregando hábitos de campanhas proporcionais. O comentário recorrente é de que, por nunca ter disputado eleição majoritária, o ex-deputado estaria apostando demais no confronto direto com o principal adversário. 

Mais

Maioria dos políticos acha que a estratégia de apenas bater no opositor poderá não surtir o efeito que é esperado em uma corrida ao Executivo. Na avaliação de bastidores, majoritária exige discurso mais amplo e construção de imagem própria.

Maria Cristina Alcantara de Carvalho, Maria Helena Coutinho Pimentel e Maria Carmen Pitaluga Duailibi. Foto: Arquivo Pessoal

 

Adriana De Fazio. Foto: Arquivo Pessoal

 Vem de lá

O esperneio em torno da segunda vaga ao Senado pelo PL tende a ser inútil. O acordo firmado prevê que a primeira vaga é do ex-governador Reinaldo Azambuja, conforme combinado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com testemunhas presentes, enquanto a segunda dependerá do desempenho nas pesquisas. Cumprindo o “ritual”, duas sondagens já foram encomendadas por Azambuja, presidente estadual da sigla, e serão encaminhadas à direção nacional. A palavra final sairá de Brasília. Sem choro, nem vela.

Estratégia

Depois de ser “rifado” pelo próprio PP da disputa ao Senado, o deputado estadual Gerson Claro parece ter mudado de estratégia: agora corre contra o tempo em busca da reeleição. Presidente da Assembleia, multiplica agendas, das mais modestas às mais concorridas, discursa em plenário, apresenta moções e requerimentos e coleciona gestos que agradam servidores e colegas. Na política, ninguém despreza um voto. Afinal, a velha lição continua valendo: até a cigarra aprende a respeitar a formiga.

Cerco

A combinação de policiamento ostensivo, planejamento e maior presença da Polícia Militar nas ruas tem apertado o cerco contra a criminalidade em Campo Grande. Sob o comando do coronel Emerson de Almeida Vicente, o Policiamento Metropolitano atribui a queda nos roubos e furtos ao reforço do efetivo, à ampliação da setorização, de 38 para 50 áreas, e às estratégias de prevenção.

ANIVERSARIANTES

  • Dr. Alberto Cubel Brull Júnior,
  • Dra. Ana Carolina Wanderley Xavier,
  • João Vicente Pereira Neto,
  • Alessandra Duailibi,
  • Laudeur Muniz Ribeiro,
  • Milda de Paula Muniz Mandetta,
  • Reginaldo de Souza Braga,
  • Ana Cristina Miyasato,
  • Dorival Alves de Moura,
  • Marcia Mota,
  • Nelson Motomu Nakaya,
  • Antonio Senhei Higa,
  • Lairce Basso dos Santos,
  • Claudio Luiz de Araujo Silva,
  • João Amando de Oliveira,
  • Lidia Higa Mori,
  • Arakem Fernandes Mendonça,
  • Maria Mendes da Silva,
  • Celso Saraiva Gonçalves,
  • Levi Antonio Ribeiro,
  • Regina de Fátima Freitas Carvalho Ferro,
  • Carine Beatriz Giaretta
  • Marcos Pedrossian Coelho,
  • Dr. Marcelo Luiz Brandão Vilela,
  • Maristela Brandão Vilela,
  • Miguel Gomes,
  • Maria de Souza da Silva,
  • Pablo Gabriel Farias da Silva,
  • Regina Baruki,
  • Lucineth Maria de Jesus,
  • Juliana da Silva,
  • Flávia Pagnonceli Aguiar Ribeiro,
  • Ademir José Rodrigues,
  • Mario da Costa Freitas Júnior,
  • Fernando Moreira Soares,
  • Antônio Divino Moraes de Freitas,
  • Irmã Martha Genoveva Jara Andino,
  • Eliete Aquino Brum,
  • Marilene Conceição da Silva Vernochi,
  • Alan das Neves,
  • Janaína Vieira Flores Simioli,
  • Mirella Fialho de Castro Moura,
  • Ivanildo Ferrari,
  • Cláudio Severo Neris,
  • Carlos Magno Couto,
  • Dra. Alice Dias Paulino,
  • Jorges,
  • Juliana Lobo Dias Neres de Lima,
  • Cláudia Muniz Soares,
  • Maria Inêz Souza Gomes,
  • Aikel Mansour Filho,
  • Angelina Mendes Ribeiro,
  • Zilá Flôres Rocha,
  • Juliano Rodrigo Klaus,
  • Maria Aparecida Brum,
  • Blair Antônio de Farias,
  • Luiz Souza Costa,
  • Vicente Costa,
  • Ary Machado,
  • Danilo da Silva Conte,
  • Humberto de Souza,
  • Fábio Ferreira Dias Marcondes,
  • Marina da Silva Carvalho,
  • Carlos Roberto David da Silva,
  • Maria Helena Dantas,
  • Daniel Azevedo,
  • Marcelo Assis,
  • Odila Maria Nacasato Cappi,
  • Angela Guedes,
  • Maria da Paz Rios Brandão de Faria,
  • José Henrique Gomes,
  • Ricardo Nunes Muniz,
  • Osório de Sá Coelho,
  • Francisco Claer Espíndola,
  • Lia de Godoy,
  • Florípedes Sá,
  • Antônio Neto da Silva,
  • Eliseu Ramão Gamarra Lescano,
  • Grazielle Nantes Ojeda,
  • Juliane Aparecida Cordeiro Queiroz,
  • Aniely Corrêa Tezza,
  • Alcindo Alves de Almeida,
  • Johnny Jefferson de Moura,
  • Altino Lourenço de Paiva,
  • Valentino Vacchiano,
  • Loana Paula Novais Santos,
  • José Carlos da Silva,
  • Ana Neri da Silva Vieira,
  • Everton Gomes Corrêa,
  • Elaine Cristina Ishiki Benicasa
  • Vera Luisa de Queiroz Rodrigues da Cunha,
  • José Augusto da Silva,
  • Higya Alessandra Merlin,
  • Melissa Kopp Setti de Oliveira,
  • Bianca Corrêa de Castro,
  • Gelci de Souza Castro,
  • Valéria Zanella Peres,
  • Juliana Gomes Neta de Oliveira,
  • Márcia Vaz de Mello Taube Maranho,
  • Daniella Kades de Oliveira,
  • Tânia Mara Ferreira Abdo,
  • Mário Cardoso Junior,
  • Raul Brites Júnior,
  • Angelo Sichinel da Silva,
  • Flávio Modesto Gonçalves Fortes,
  • Ademir Ricci,
  • Virgínia Marta Magrini Santana de Figueiredo.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO 

Moda Correio B+ - Especial 5 anos

Quando a roupa fala antes de você: por que os dress code ainda importa

Vestir-se adequadamente não significa abrir mão da personalidade. Significa compreender o contexto.

14/06/2026 13h30

Compartilhar
Quando a roupa fala antes de você: por que os dress code ainda importa

Quando a roupa fala antes de você: por que os dress code ainda importa Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Celebrar cinco anos de um caderno dedicado à cultura, comportamento e estilo é também uma oportunidade para refletir sobre algo que nos acompanha diariamente, mesmo quando não percebemos: a forma como nos vestimos.

Antes de um aperto de mão, de uma apresentação ou de uma conversa, existe uma mensagem que já foi transmitida: a sua imagem. A roupa que escolhemos vestir fala sobre contexto, intenção, pertencimento e até respeito pela ocasião. Em uma época que celebra a individualidade e a liberdade estética, pode parecer que os dress code perdeu a relevância. Mas será que isso é verdade?

Embora as regras tenham se tornado mais flexíveis nas últimas décadas, os códigos de vestimenta continuam presentes em nossa vida social e profissional. Eles não existem apenas para determinar o que vestir, mas para criar uma linguagem comum entre pessoas, ambientes e ocasiões.

Afinal, vestir-se adequadamente não significa abrir mão da personalidade. Significa compreender o contexto.

Quando a roupa fala antes de você: por que os dress code ainda importa     Casual: conforto sem descuido - Divulgação

O casual é provavelmente o dress code mais presente no dia a dia. Jeans, camisetas, vestidos leves, tênis e peças confortáveis fazem parte desse universo.

Mas casual não é sinônimo de desleixo. Mesmo nos ambientes mais informais, a escolha das roupas comunica organização, cuidado e coerência com a situação. Uma peça bem ajustada ao corpo e em bom estado pode transmitir muito mais elegância do que um look excessivamente elaborado.

Smart Casual: a elegância contemporânea

Se existe um dress code que representa o nosso tempo, talvez seja o smart casual. Ele combina a praticidade do casual com elementos mais sofisticados. Um blazer usado com jeans, uma calça de alfaiataria combinada com tênis ou um vestido elegante usado de maneira descomplicada são exemplos dessa proposta.

É o código que domina restaurantes modernos, eventos culturais, lançamentos, encontros profissionais e ambientes criativos.

Quando a roupa fala antes de você: por que os dress code ainda importa                    Smart Casual: a elegância contemporânea - Divulgação

Business Casual: profissionalismo com leveza

O business casual nasce do ambiente corporativo. Seu objetivo é transmitir profissionalismo e credibilidade sem a rigidez dos antigos códigos empresariais. Ele surgiu como uma alternativa ao tradicional terno e gravata. A proposta é transmitir credibilidade sem excesso de formalidade.

Camisas, blazers, vestidos estruturados, calças de alfaiataria e sapatos elegantes fazem parte desse universo. Esporte Fino: equilíbrio para ocasiões especiais Muito comum em casamentos durante o dia, eventos corporativos e comemorações sociais, o esporte fino ocupa um espaço intermediário entre o casual e o formal.

Para as mulheres, vestidos, conjuntos elegantes e peças de alfaiataria costumam funcionar bem. Para os homens, camisas, blazers e sapatos de couro são escolhas seguras. A palavra-chave aqui é equilíbrio.

Quando a roupa fala antes de você: por que os dress code ainda importa                             Business Casual: profissionalismo com leveza - Divulgação

Black Tie: a formalidade como experiência

Premiações, bailes, cerimônias e alguns casamentos noturnos ainda preservam um dos códigos mais tradicionais da moda. O black tie pede smoking para os homens e vestidos longos ou de festa para as mulheres. Mais do que uma exigência estética, ele faz parte da experiência do evento, criando um ambiente de celebração e solenidade.

Quando a roupa fala antes de você: por que os dress code ainda importa   Black Tie: a formalidade como experiência - Divulgação

White Tie: tradição em seu nível máximo. Pouco comum atualmente, o white tie permanece reservado para cerimônias de Estado, eventos diplomáticos e ocasiões extremamente formais. É o mais sofisticado dos dress codes e representa tradições que atravessaram séculos.

Muito além das roupas, os dress codes são frequentemente vistos apenas como regras de moda, mas sua origem está muito mais ligada ao comportamento e à cultura.

Assim como aprendemos algumas palavras do idioma local ao visitar outro país, compreender os códigos de vestimenta é uma forma de entender a linguagem social de cada ambiente.

Saber interpretar essas referências demonstra respeito pela ocasião, consideração pelos anfitriões e consciência da mensagem que desejamos transmitir. Quando a roupa fala antes de você, vale a pena prestar atenção ao que ela está dizendo.

Quando a roupa fala antes de você: por que os dress code ainda importa
White Tie: tradição em seu nível máximo. Pouco comum atualmente, o white tie permanece reservado para cerimônias de Estado, eventos diplomáticos e ocasiões extremamente formais. É o mais sofisticado dos dress codes e representa tradições que atravessaram séculos - Divulgação

5 dicas para não errar no dress code

  • 1. Observe o convite

Muitas vezes a formalidade esperada está indicada nas entrelinhas: horário, local e tipo de evento oferecem pistas valiosas.

  • 2. Considere o ambiente

Uma celebração em um hotel pede uma leitura diferente de um evento ao ar livre ou em uma fazenda.

  • 3. Em caso de dúvida, escolha a elegância

É mais fácil suavizar um visual sofisticado do que corrigir um look excessivamente informal.

  • 4. Respeite o horário

Eventos diurnos costumam permitir tecidos leves, cores claras e menor formalidade. À noite, a sofisticação naturalmente aumenta.

  • 5. Adapte o dress code à sua personalidade

Acessórios, cores, modelagens e texturas permitem que você respeite a ocasião sem abrir mão da sua identidade.

Astrologia Correio B+

Tarô da Semana de 15 a 21 de junho: Quatro de Paus Tempo de celebrar a vida

Depois de um período de desafios, ajustes e construção, o Tarô traz como regente da semana o Quatro de Paus, uma carta que fala sobre conquistas, celebrações e a importância de reconhecer o caminho percorrido.

14/06/2026 12h00

Compartilhar
Tarô da Semana: Quatro de Paus Tempo de celebrar a vida

Tarô da Semana: Quatro de Paus Tempo de celebrar a vida Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A carta desta semana é o Quatro de Paus, um dos arcanos mais alegres e acolhedores do Tarô. Sua mensagem é simples, mas poderosa: chegou a hora de celebrar.

Em um mundo que nos incentiva constantemente a correr atrás da próxima meta, do próximo compromisso e da próxima conquista, o Quatro de Paus surge para nos lembrar de algo essencial: também é preciso reconhecer o caminho já percorrido.

Na imagem tradicional da carta, vemos pessoas reunidas em uma celebração. Há dança, alegria, acolhimento e uma sensação de pertencimento. O Quatro de Paus fala justamente sobre isso: os momentos em que fazemos uma pausa para compartilhar a felicidade, fortalecer vínculos e agradecer pelas conquistas, grandes ou pequenas.

Esta energia combina perfeitamente com o período que estamos vivendo. Junho é um mês marcado por encontros, reencontros e tradições afetivas. As festas juninas reúnem famílias, amigos e comunidades em torno da música, das comidas típicas e da alegria coletiva.

Ao mesmo tempo, os jogos da Copa do Mundo transformam salas de estar, bares e praças em espaços de convivência, onde torcemos, vibramos e compartilhamos emoções.

Independentemente do resultado das partidas, existe algo muito especial nesses momentos: eles nos lembram que a vida também acontece nos intervalos da rotina, nas conversas despretensiosas, nas risadas espontâneas e na companhia das pessoas que amamos.

Quatro de Paus — celebração, união e pertencimento

O Quatro de Paus é uma das cartas mais associadas ao casamento, às uniões afetivas, aos reencontros e à construção de uma base sólida para a vida. Sua energia está ligada aos momentos em que percebemos que algo importante floresceu e ganhou estrutura suficiente para ser apreciado.

Mais do que representar uma festa, o arcano simboliza a conclusão bem-sucedida de uma etapa. É a sensação de cruzar um portal e entrar em uma nova fase, levando consigo tudo o que foi aprendido ao longo do caminho.

Por isso, ele também está relacionado aos ritos de passagem: mudanças de casa, formaturas, casamentos, nascimentos, promoções e qualquer experiência que marque uma transição significativa.

A carta nos recorda que nenhuma trajetória é construída isoladamente. Família, amigos, parceiros e pessoas queridas compõem a rede de apoio que sustenta nossos passos.

O Quatro de Paus fala sobre comunidade, acolhimento e sobre a importância de cultivar vínculos capazes de atravessar os diferentes ciclos da vida.

Existe ainda um simbolismo importante ligado ao lar. E aqui, lar não significa apenas um espaço físico. Pode ser uma relação, um grupo, uma amizade ou até mesmo uma nova forma de enxergar a si próprio. O arcano sugere a sensação reconfortante de finalmente encontrar o seu lugar.

Muitas vezes estamos tão focados no próximo objetivo que deixamos de perceber o quanto já avançamos. O Quatro de Paus convida a mudar essa perspectiva. Em vez de olhar apenas para o que ainda falta conquistar, ele propõe um exercício de consciência sobre tudo o que já foi construído.

Esta é uma carta associada à estabilidade e ao fortalecimento de estruturas duradouras. Ela indica que algo importante está encontrando seu equilíbrio. Pode ser um projeto que amadureceu, uma relação que atravessou desafios e se consolidou, uma conquista profissional ou uma fase de maior segurança emocional.

O momento também favorece encontros, reconciliações e experiências que fortalecem o senso de conexão. Existe uma energia de cooperação no ar, lembrando que o sucesso costuma ser mais significativo quando pode ser compartilhado.

No amor, o Quatro de Paus fala de relações que oferecem acolhimento e confiança. Para quem está solteiro(a), encontros sociais, comemorações e atividades em grupo podem criar oportunidades para conexões genuínas. A tendência é que as relações surjam de forma natural, a partir de interesses e valores em comum.

Para quem já vive uma relação, a carta favorece planos conjuntos, fortalecimento dos laços e conversas sobre o futuro. É uma energia que estimula compromisso, parceria e construção.

Na vida profissional, o arcano aponta para reconhecimento e satisfação pelos resultados alcançados. Projetos podem chegar a uma conclusão positiva, equipes podem celebrar conquistas e esforços realizados ao longo dos últimos meses tendem a produzir retornos concretos.

Nas finanças, a energia é de equilíbrio e responsabilidade. O período favorece decisões voltadas para conforto, segurança e planejamento de longo prazo, permitindo desfrutar dos frutos do trabalho sem perder a visão de futuro.

O Quatro de Paus também nos convida a refletir sobre o valor dos marcos cotidianos. Nem toda vitória precisa ser extraordinária para ser significativa. Às vezes, a conquista está em encerrar um ciclo difícil, manter a constância em um projeto ou simplesmente perceber que você se tornou mais forte do que era há alguns meses.

Quantas vezes você alcançou algo importante e imediatamente voltou sua atenção para a próxima preocupação?

Esta carta sugere outra postura: a de honrar o presente.

Permita-se reconhecer seu esforço. Observe o quanto cresceu, o quanto aprendeu e o quanto construiu. A felicidade não mora apenas nos grandes acontecimentos do futuro; ela também está presente nos instantes em que conseguimos enxergar a beleza do caminho percorrido.

O Quatro de Paus lembra ainda que alegria, lazer e convivência não são distrações da vida: são parte dela. O equilíbrio emocional depende tanto da realização quanto da capacidade de desfrutar os momentos de pausa.

Talvez a energia desta semana se manifeste em uma reunião familiar, em uma noite de festa junina, em um encontro para assistir a um jogo ou em uma conversa capaz de renovar o sentimento de proximidade com pessoas importantes.

Existe uma força especial nos momentos compartilhados. Eles fortalecem vínculos, renovam a esperança e nos ajudam a lembrar que, mesmo diante dos desafios, há motivos para agradecer.

Por isso, a mensagem do Quatro de Paus para os próximos dias é clara: celebre a vida em todas as suas formas. Valorize suas conquistas, fortaleça seus laços e reconheça a abundância presente nos pequenos e grandes momentos da jornada.

Afinal, muitas das lembranças mais preciosas não nascem dos acontecimentos extraordinários, mas das experiências simples que vivemos ao lado de quem amamos.

Nesta semana, permita-se celebrar a vida.

Muita luz,

Ana Cristina Paixão

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 06074-7 de hoje, domingo (14/06)
Loteria

/ 16 horas

Resultado da Loteria Federal 06074-7 de hoje, domingo (14/06)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3710, domingo (14/06)
Loteria

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3710, domingo (14/06)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7050, domingo (14/06)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7050, domingo (14/06)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7050, domingo (14/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7050, domingo (14/06): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3018, domingo (14/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3018, domingo (14/06): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 06/06/2026

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 04/06/2026

Blindagem jurídica para construtoras
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 29/05/2026

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 28/05/2026

A IA que Julga e o Advogado que a Engana