Tomar sorvete no frio aumenta as chances de ficar doente?

O tempo frio combina com sofá, manta quentinha e uma boa maratona de filmes; Veja dicas de produções de vários gêneros

A frente fria que chegou a Mato Grosso do Sul e a vários estados do País deve se manter, pelo menos, até o fim de semana. Quando a temperatura cai, não há convite melhor do que o sofá, uma manta quentinha e uma boa maratona de filmes.

O clima frio parece intensificar a experiência cinematográfica — seja com uma comédia leve para aquecer o coração, um suspense envolvente que combina com o clima sombrio ou até um drama intenso para acompanhar os dias cinzentos.

Pensando nisso, o Correio do Estado praparou uma seleção com filmes de diversos gêneros, todos disponíveis nas principais plataformas de streaming.

Tem opção para todos os gostos — do romance ao terror, do clássico ao lançamento —, perfeita para transformar qualquer dia frio em um ótimo programa em casa. Prepare a pipoca e escolha seu favorito!

Confira dicas de filmes para assistir no frio:

Fargo

Fargo é um filme de comédia ácida policiail. Jerry Lundegaard é um vendedor de carros que se endividou e está desesperado por dinheiro. Ele contrata dois bandidos para sequestrar sua própria esposa e seu sogro o ajuda a pagar o resgate. Tudo acontece como o planejado até o momento em que os bandidos atiram em um policial.

O filme é ambientado em uma Minessota coberta de neve.

Onde assistir: Prime Vídeo

Evereste

Dois grupos tem o desafio de chegar ao topo da montanha mais alta do mundo, o Evereste. Quando uma avalanche os atinge, eles terão de enfrentar inúmeros e impossíveis obstáculos para sobreviver em uma nevasca mortal.

Onde assistir: Prime Vídeo, Apple TV

Expresso do amanhã

Quando um experimento para impedir o aquecimento global falha, uma nova era do gelo toma conta do planeta Terra. Os únicos sobreviventes estão a bordo de uma imensa máquina chamada Snowpiercer. Lá, os mais pobres vivem em condições terríveis, enquanto a classe rica é repleta de pessoas que se comportam como reis. Até o dia em que um dos miseráveis resolve mudar o status quo, descobrindo todos os segredos deste intrincado maquinário.

Onde assistir: Mercado Play

Cidade de gelo

Cidade de Gelo conta a história de Matvey, um jovem que trabalha como entregador em uma padaria local. Filho de um pobre acendedor de lâmpadas, seu único tesouro são os patins prateados que herdou do pai. Ao ser demitido injustamente, ele se junta a uma gangue de batedores de carteira. Enquanto isso, a filha de um oficial de alto escalão, Alice, se sente prisioneira em sua mansão. Ela sonha em estudar ciências, o que vai contra as opiniões conservadoras de seu pai sobre o papel da mulher na sociedade. Em um belo dia, os caminhos de Matvey e Alice se cruzam.

O filme é um romance histórico ambientado na gelada São Petersburgo, no final do século XIX.

Onde assistir: Netflix

A montanha entre nós

Em Depois Daquela Montanha, Alex é uma jornalista que está indo para seu próprio casamento, porém ainda nutre muitos receios acerca dessa decisão. Ben é um médico neurocirurgião, voltando de um congresso de medicina. Os dois estranhos iriam pegar o mesmo avião, mas quando voo é cancelado, os dois decidem fretar um jatinho, para chegar mais cedo aos seus destinos. Todavia, durante a viagem o piloto sofre um ataque cardíaco e o avião cai em uma região montanhosa coberta por neve. Quase sem esperanças de serem encontrados, por não terem avisado a ninguém de que iriam fretar o jatinho, os dois precisam ganhar forças para tentar sobreviver, mesmo que feridos e perdidos.

Onde assistir: Netflix

Cold Mountain

Após o término da Guerra Civil Americana, o soldado Inman Balis inicia o percurso para retornar à sua casa, na vila de Cold Mountain. Lá está à sua espera Ada, sua namorada, que luta para administrar uma grande fazenda após a morte de seu pai. Para ajudá-la na tarefa chega Ruby, enviada por sua vizinha Sally, que cria uma grande amizade com Ada. No caminho de volta, Inman encontra diversos outros soldados, feridos como ele, com quem divide suas experiências da guerra.

Onde assistir: Apple TV, Prime Vídeo, Mercado Play

Recife frio

Nos trópicos do país, onde as temperaturas usualmente eram elevadas, a cidade do Recife sofre com a queda da temperatura devido a uma mudança climátrica, fazendo com que os habitantes tenham que se adaptar. Um lugar que passa de tropical para frio e chuvoso, tornando o ambiente triste. Com direção de Kleber Mendonça Filho.

Onde assistir: Prime Vídeo

Um ano inesquecível - inverno

Um Ano Inesquecível - Inverno conta a história de Mabel, uma garota que quer passar seus últimos momentos antes da formatura viajando com seus amigos de infância. Entretanto, o inverno chega mais cedo para atrapalhar seus planos e ela é forçada a viajar para uma estação de esqui no Chile com seus pais. Mas nessa paisagem monocromática ela enfrenta seus sentimentos mais profundos, encontra um novo amor e descobre sua verdadeira identidade.

Onde assistir: Prime Vídeo

Frozen

Acompanhada por um vendedor de gelo, a jovem e destemida princesa Anna parte em uma jornada por perigosas montanhas de gelo na esperança de encontrar sua irmã, a rainha Elsa, e acabar com a terrível maldição de inverno eterno, que está provocando o congelamento do reino.

Onde assistir: Disney +

A era do gelo

O mamute Manny, o tigre de dente de sabre Diego e a preguiça-gigante Sid são amigos em uma época muito distante dos dias atuais e vivem suas vidas em meio a muito gelo. Até o dia em que eles encontram um menino esquimó totalmente sozinho, longe de seus pais, e decidem que precisam ajudá-lo a achar a sua família. Enquanto isso, o esquilo pré-histórico Scrat segue na sua saga para manter sua amada noz protegida de outros predadores.

Onde assistir: Disney +

O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo

Um menino, uma toupeira, uma raposa e um cavalo iniciam uma amizade inesperada enquanto procuram um lar juntos. Juntos, eles compartilham seus medos, vulnerabilidades, bondade, esperança, amizade e amor. E em sua jornada eles não apenas descobrem os lugares mais bonitos, mas também sua própria beleza pessoal.

Onde assistir: Apple TV

Jamaica abaixo de zero

Nas Olimpíadas Irwin Flitzer desgraçou a si mesmo quando colocou pesos extras no seu time de trenó, fazendo com que ele tivesse de devolver sua medalha de ouro. Alguns anos depois, Derice Bannock, um jamaicano filho de um antigo amigo de Irwin, fracassa para se classificar como velocista para a prova de 100 metros nas Olimpíadas, por causa de um estúpido acidente. Mas quando Derice descobre que Flitzer também vive na Jamaica, ele decide ir para as Olimpíadas de qualquer jeito, não como um corredor mas liderando uma equipe de trenó. Após alguns problemas iniciais, é então formada a primeira equipe de trenó da Jamaica, que ruma para Calgary, Canadá, onde se realizam os Jogos de Inverno. Em uma temperatura bastante baixa, Derice, Sanka, Junior e Yul são zombados por todos, pois ninguém imagina que um time de trenó da Jamaica comandado por um treinador desacreditado seja sério. Mas uma equipe cheia de autoconfiança pode causar surpresas nos Jogos que estão por vir.

Onde assistir: Disney +

Os oito odiados

Durante uma nevasca, o carrasco John Ruthestá transportando uma prisioneira, a famosa Daisy Domergue, que ele espera trocar por grande quantia de dinheiro. No caminho, os viajantes aceitam transportar o caçador de recompensas Marquis Warren , que está de olho em outro tesouro, e o xerife Chris Mannix, prestes a ser empossado em sua cidade. Como as condições climáticas pioram, eles buscam abrigo no Armazém da Minnie, onde quatro outros desconhecidos estão abrigados. Aos poucos, os oito viajantes no local começam a descobrir os segredos sangrentos uns dos outros, levando a um inevitável confronto entre eles.

Onde assistir: Prime Vídeo, Disney +

O regresso

1822. Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) parte para o oeste americano disposto a ganhar dinheiro caçando. Atacado por um urso, fica seriamente ferido e é abandonado à própria sorte pelo parceiro John Fitzgerald (Tom Hardy), que ainda rouba seus pertences. Entretanto, mesmo com toda adversidade, Glass consegue sobreviver e inicia uma árdua jornada em busca de vingança.

Onde asssitir: Disney +, Prime Vídeo