Torresmofest começa amanhã em Campo Grande e vai até domingo

Considerado o maior festival gastronômico do Brasil, o Torresmofest aporta no Shopping Campo Grande a partir de amanhã. As mais de 400 edições do evento dedicado ao torresmo já atraíram um público superior a oito milhões de visitantes em cidades por todas as regiões do País, inclusive na Capital Morena.

O festival, que celebra as delícias à base de proteína suína, promete agitar o público com uma programação que vai além da boa mesa a partir de amanhã até este domingo, sempre das 12h às 22h, com entrada gratuita, no estacionamento do Shopping Campo Grande.

O evento traz o melhor do que o torresmo pode oferecer para os mais diferentes paladares em um ambiente vibrante que combina música ao vivo de vários estilos e gastronomia brasileira.

Durante quatro dias, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar do Torresmofest, que promete, segundo os organizadores do festival, "uma verdadeira explosão de sabores e entretenimento".

No cardápio do evento, a oferta de uma ampla variedade de preparos da iguaria faz a imaginação correr solta e sem culpas, incluindo o torresmo de rolo, o torresmo pururuca e o tradicional torresmo de boteco.

ALÉM DO TORRESMO

Além do item que serve de carro-chefe ao festival, diversas barracas estarão disponíveis para o visitante, oferecendo outras delícias, como a costela fogo de chão, baião de dois, feijão-tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e até hambúrguer com shimeji.

Tudo isso poderá ser acompanhado naturalmente, por quem tem mais de 18 anos de um chope artesanal, cujo rótulo não foi divulgado, para uma experiência gastronômica mais completa.

FOMENTO

O Torresmofest integra a agenda de comemorações dos 35 anos do Shopping Campo Grande, que proporciona ao público eventos voltados ao entretenimento, cultura e gastronomia como parte da programação de aniversário.

"O fomento à gastronomia é uma das características do shopping, que inova e traz iniciativas que agradam a toda a família. O Torresmofest foi um grande sucesso no ano passado e vamos repetir a parceria atendendo ao pedido do público, que se identificou com o evento que alia diversão e uma experiência gastronômica exclusiva", avalia a gerente de Marketing do shopping, Gabriella Alves.

MÚSICA

Formatado de um jeito família, para atender diferentes faixas etárias sem exclusões, o Torresmofest contará com as seguintes atrações musicais.

Amanhã, a Banda Plebheus se apresentará às 20h, com o Especial Tim Maia e Legião Urbana. Na sexta-feira, será a vez da Banda On The Road, às 20h, com um show de covers do Guns N' Roses.

No sábado, às 14h, Leandro Duo fará uma apresentação de voz e violão. Em seguida, a partir das 17h, a Banda Kefla fará show de covers do grupo Charlie Brown Jr. Por último, às 20h, a Banda Alziras apresentará tributo ao Mamonas Assassinas.

No domingo, dia de encerramento do festival, tocam Rafael, às 14h, com um show de rock internacional, Junior Parente, às 17h, apresentando canções de pagode, e, a partir das 20h, o grupo Bohemian Rock mostrará suas covers do Queen.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

AMANHÃ (6/6)

20h Especial Tim Maia e Legião Urbana, com a Banda Plebheus.

SEXTA-FEIRA (7/6)

20h Cover Guns N' Roses, com a Banda On The Road.

SÁBADO (8/6)

14h Leandro Duo Voz e Violão;

17h Cover Charlie Brown Jr., com a Banda Kefla;

20h Tributo ao Mamonas Assassinas, com a Banda Alziras.

DOMINGO (9/6)

14h Rafael (rock internacional);

17h Junior Parente (pagode);

20h Cover Queen, com o grupo Bohemian Rock.



Local: Shopping Campo Grande

Data: do dia 6 ao dia 9.

Funcionamento: das 12h às 22h.

Entrada gratuita para o evento.

Informações: @torresmofest.

