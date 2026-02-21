Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

FELPUDA

Trecho da BR-163, mais precisamente que leva à entrada da cidade... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna deste sábado e domingo (21/22)

Ester Gameiro

21/02/2026 - 00h02
Iolete Moreira poeta de ms
Poema escondido é voz que o vento abraça”.

Felpuda

Trecho da BR-163 (Campo Grande-Dourados), mais precisamente que leva à entrada da cidade de Nova  Alvorada do Sul, está competindo com a Capital no quesito buracos. Alguns motoristas dizem, ironicamente, que são tantos que uns estão disputando com outros a primazia de atormentar quem é obrigado a usar a rodovia. Há quem diga que parlamentares estaduais e federais costumam passar por lá e bem que poderiam pedir providências. Vai que nesse ano eleitoral alguns deles se “sensibilizem”, né?!

O carioca Márcio Granatowicz, sócio da joalheria artesanal Art’G, que há 42 anos atua no mercado de alta joalheria autoral, é finalista da principal categoria do Inhorgenta Awards deste ano, considerado o “Oscar” da joalheria mundial.

O anel buquê, peça classificada, é composto por 14 discos côncavos de ouro 18K, cortados e moldados à mão e organizados em camadas que permitem movimento sutil. Dois diamantes naturais funcionam como pontos focais de luz na composição.  A cerimônia do prêmio será realizada neste sábado, no Bavaria Film Studios, em Munique, Alemanha. 

Patricia Ajeje, que assumiu o cargo de vice-presidente e gerente-geral da empresa Chem-Trend para o Hemisfério Sul

“Conto”

Com o passar dos dias, alguns dos bolsonaristas rebeldes estão tentando mostrar publicamente uma “realidade” que não passa de “um conto de fadas”, segundo políticos mais antenados.  Dizem que as coisas estão andando conforme quer Bolsonaro para as articulações em MS. Por fim, lembram  que tentar encarar quem tem “bala na agulha” é como enfrentar leões com cortador de unha.

Carta

O senador Nelson Trad Filho (PSD) não desistiu de tentar a reeleição e vem articulando “no maior quieto” para viabilizar seu nome na chapa do grupo que trabalha pró-governador Eduardo Riedel. O parlamentar está num partido que começa a se “desidratar” em MS, mas há quem afirme que ele teria “uma carta na manga”.  
Sei não...

Na espera

O deputado estadual  Coronel David fez um périplo em algumas unidades da saúde de Campo Grande, e diante da situação difícil enfrentada por pacientes, comunicou ao secretário municipal de Saúde 
Marcelo Vilela e ao coordenador de Urgências da Pasta, Yama Higa que tem meio milhão em emendas. 
“Quem procura atendimento não quer luxo. Quer dignidade, respeito e rapidez”, salientou. Só!

Bianca Burgos e Monica Burgos

Felpuda

A ministra Simone Tebet, que deixou seu futuro político ser resolvido pela...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (20)

20/02/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Raul Seixas - cantor e compositor brasileiro

"Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em deus, tenha fé na vida. Tente outra vez!”

 

FELPUDA

A ministra Simone Tebet, que deixou seu futuro político ser resolvido pela “bola de cristal” de Lula, corre o risco de ser jogada na fogueira pelo seu colega de Ministério Fernando Haddad e pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin. É que há uma conversa circulando sobre a possibilidade de ela disputar o governo de São Paulo. Só que os outros dois estão na mesma situação e, por isso, vêm articulando não para serem os escolhidos, e sim a “companheira”. Haddad não quer encarar essa missão, que, no passado, já foi desastrosa. Alckmin quer ser vice novamente. Vai daí que...

Diálogo

“Causando”

O prefeito Nelson Cintra, de Porto Murtinho, fez pose durante o Carnaval com um revólver calibre 38 na cintura e tentou amenizar o ato falho dizendo que tudo não passou de “uma brincadeira”. Ele já causou dor de cabeça em outras ocasiões, inclusive como dirigente em alguns cargos. 

Mais

Além disso, foi até filmado trocando empurrões e fazendo ameaças a um morador da cidade, na qualidade de prefeito. Depois dessa do “trezoitão”, há quem diga que alguns moradores estão preocupados “com as melancias”. Essa gente!..

DiálogoRenato Câmara e Dra. Cristiane Iguma Câmara
DiálogoCamila Vicente

 Por decreto

Apertar o cinto é a palavra de ordem do governador Eduardo Riedel para este ano, conforme decreto publicado. Foi determinado que o total de empenhos das despesas fique limitado ao patamar executado no exercício anterior, ressalvadas as despesas com pessoal, que permanecem sujeitas às disposições da LRF. Também mantém a redução de 25% nos contratos de custeio, orienta evitar a aquisição de novos bens permanentes e recomenda a redução de despesas como diárias, passagens e horas extras.

Ausente

O vereador Landmark Rios está em palpos de aranha por consequência do seu “sumiço” da sessão que votou o veto da prefeita Adriane Lopes ao projeto que suspendia a cobrança da taxa do lixo. Ele é alvo de uma representação ético-disciplinar, que poderá levá-lo à condenação por infidelidade partidária. O pedido é de Ivo Michels, chefe de gabinete do deputado federal Vander Loubet e “padrinho” de Landmark.

Fuga

O PT não engoliu a justificativa de Landmark de que teria encontro com Guilherme Boulos, secretário geral de Governo, justamente no dia da sessão. Afinal, Boulos esteve em Campo Grande poucos dias antes e o vereador poderia ter participado de forma on-line. Certo trecho da representação afirma: “O representado Landmark se ausentou, fugiu das duas votações, em evidente conluio com a péssima gestão do Poder Executivo municipal”. E durma-se com um barulho desse!

