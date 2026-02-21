Trecho da BR-163, mais precisamente que leva à entrada da cidade... Leia na coluna de hoje

Iolete Moreira poeta de ms
Poema escondido é voz que o vento abraça”.
Felpuda
Trecho da BR-163 (Campo Grande-Dourados), mais precisamente que leva à entrada da cidade de Nova Alvorada do Sul, está competindo com a Capital no quesito buracos. Alguns motoristas dizem, ironicamente, que são tantos que uns estão disputando com outros a primazia de atormentar quem é obrigado a usar a rodovia. Há quem diga que parlamentares estaduais e federais costumam passar por lá e bem que poderiam pedir providências. Vai que nesse ano eleitoral alguns deles se “sensibilizem”, né?!
O carioca Márcio Granatowicz, sócio da joalheria artesanal Art’G, que há 42 anos atua no mercado de alta joalheria autoral, é finalista da principal categoria do Inhorgenta Awards deste ano, considerado o “Oscar” da joalheria mundial.
O anel buquê, peça classificada, é composto por 14 discos côncavos de ouro 18K, cortados e moldados à mão e organizados em camadas que permitem movimento sutil. Dois diamantes naturais funcionam como pontos focais de luz na composição. A cerimônia do prêmio será realizada neste sábado, no Bavaria Film Studios, em Munique, Alemanha.Patricia Ajeje, que assumiu o cargo de vice-presidente e gerente-geral da empresa Chem-Trend para o Hemisfério Sul
“Conto”
Com o passar dos dias, alguns dos bolsonaristas rebeldes estão tentando mostrar publicamente uma “realidade” que não passa de “um conto de fadas”, segundo políticos mais antenados. Dizem que as coisas estão andando conforme quer Bolsonaro para as articulações em MS. Por fim, lembram que tentar encarar quem tem “bala na agulha” é como enfrentar leões com cortador de unha.
Carta
O senador Nelson Trad Filho (PSD) não desistiu de tentar a reeleição e vem articulando “no maior quieto” para viabilizar seu nome na chapa do grupo que trabalha pró-governador Eduardo Riedel. O parlamentar está num partido que começa a se “desidratar” em MS, mas há quem afirme que ele teria “uma carta na manga”.
Sei não...
Na espera
O deputado estadual Coronel David fez um périplo em algumas unidades da saúde de Campo Grande, e diante da situação difícil enfrentada por pacientes, comunicou ao secretário municipal de Saúde
Marcelo Vilela e ao coordenador de Urgências da Pasta, Yama Higa que tem meio milhão em emendas.
“Quem procura atendimento não quer luxo. Quer dignidade, respeito e rapidez”, salientou. Só!Bianca Burgos e Monica Burgos
