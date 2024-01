A Inteligência Artificial (IA) chegou ao Pantanal sul-mato-grossense. O companheiro de viagem "Chico" vai ajudar a melhorar a experiência dos turistas que visitam o município de Corumbá. Assim como os guias locais, Chico conhece bem a região pantaneira e irá acolher, virtualmente, os visitantes.

Ao Correio do Estado, a Diretora-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Elisângela Sienna Oliva avalia o novo recurso tecnológico como uma ferramenta que vai fortalecer o turismo na Cidade Branca, a Capital do Pantanal.

"O guia virtual vai facilitar o contato entre a Fundação e nosso visitante. Podemos tirar dúvidas, fazer indicação de atrativos, restaurantes, bares ou mesmo hotéis para quem tenha essa necessidade. Nosso primeiro grande teste dessa novidade será o Carnaval. Não temos dúvida que o Chico será benéfico para a cidade", aponta a diretora da Fundação.

Desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e pela Fundação de Turismo do Pantanal (Fundtur), o Chico foi lançado oficialmente ontem (8) e irá atuar pelo WhatsApp tornando a experiência do turista mais interativa e informativa. Com o apoio da IA (inteligência artificial), os visitantes poderão explorar a cidade com mais facilidade.

Para o Diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, o Chico vai impactar positivamente na qualidade da informação que ficará disponível na palma da mão dos turistas.

"É um aplicativo super legal, uma inteligência artificial via WhatsApp sque vai impactar na experiência do turista, que está decidindo a ir para Corumbá, pro Pantanal. O Chico é um guia de informações bem prático, muito fácil de acessar e que vai tirar as dúvidas sobre ofertas, sobre passeios, então, assim, muito legal. Então ele melhora a experiência do turista antes de ele ir para Corumbá", analisa o presidente da Fundtur/MS.

Processo de criação do Chico

Para o desenvolvimento da ferramenta, a Embratur fez a ponte entre a Fundtur/Pantanal e a Startup Guide 121, através do EmbraturLab, o laboratório de inovação para o turismo da Embratur. Segundo o gerente de Inovação da Embratur, Edivaldo Reis, é importante trazer a IA para o setor do turismo no mundo contemporâneo.

“Digitalizar o setor do turismo, ampliando o acesso às informações das atrações turísticas com fontes confiáveis, é um importante passo para melhorar a experiência do turista no Brasil. A Embratur já aposta em diversas soluções turísticas que aprimoram a estadia dos visitantes no país, sobretudo os visitantes estrangeiros. É preciso trazer esse olhar a partir da inovação para o turismo. O Chico será o seu guia de viagens no WhatsApp”, afirmou Edivaldo.

O Guia Virtual Chico irá disponibilizar informações que ajudem o turista a conhecer a história, a cultura e a gastronomia do Pantanal. Para a co-fundadora da Guide 121, Ana Elisa Ribeiro, ele irá atuar como um companheiro de viagem.

“Esse projeto teve o intuito de desenvolver um parceiro de viagem, capaz de responder às principais dúvidas, curiosidades e perguntas, aproximando ainda mais os turistas do destino magnífico que é o Pantanal”, explicou Ana Elisa.

O Chico irá trazer informações sobre o Pantanal e Corumbá, dicas de passeios, calendário do turismo na região de Corumbá, gastronomia local, hospedagens, dicas para turistas que visitam o Pantanal, além de informações de emergência para os visitantes. Para acessar o serviço, é preciso salvar o número 67 3231-2886 nos contatos do celular e enviar uma mensagem para confirmar o contato.

