UEMS oferece curso gratuito de Caligrafia Artística

Com número de vagas limitado, a oficina será no dia 9 de outubro; saiba como se inscrever

Laura Brasil

23/09/2025 - 16h54
A caligrafia pode ser um desafio e um encanto ao mesmo tempo, para muitas pessoas que têm o desejo de escrever com traços graciosos que acabaram se perdendo um pouco com a era digital.

Pensando nisso, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferecerá gratuitamente, no dia 9 de outubro, a Oficina de Tipografia e Introdução ao Método de Caligrafia Artística.

Caso você sempre tenha desejado ter uma letra cursiva impecável, seja para escrever cartas, notas ou bilhetes, esta é a oportunidade de aprender dicas durante a aula, que terá início às 7h30 e vai até as 12h.

A oficina será ministrada pelo artista e pesquisador Fernando Anghinoni, no Bloco E – Sala T5, na UEMS de Campo Grande.

O curso introduzirá o aluno no universo da tipografia, despertando a criatividade e desenvolvendo atividades manuais, explorando diversos estilos de letras.

Durante o curso, os participantes terão contato com técnicas e materiais para criação de letras cursivas e experimentação de estilos variados de caligrafia artística.

Quem pode participar?

Podem participar interessados a partir de 16 anos. Cabe ressaltar que o número de vagas é limitado. O material será disponibilizado sem custo.

Como se inscrever?

Os participantes devem realizar a inscrição via WhatsApp pelo número (67) 99262-4491, lembrando de enviar o nome completo e o número de algum documento de identificação.

Este projeto é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e conta com o apoio da UEMS.

Experiência do ministrante

Antes de chegar à UEMS, Fernando Anghinoni já levou a oficina a espaços culturais como o Sesc Lageado, em Campo Grande/MS, além de desenvolver pesquisas sobre tipografia e intervenções plásticas na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, em Portugal. Sua atuação reúne arte, design e experimentação visual, aproximando teoria e prática.

A relevância da tipografia e caligrafia

Participar de uma oficina como esta vai além do aprendizado artístico. A tipografia e a caligrafia contribuem para:

  • Coordenação motora e foco: exigem precisão, disciplina e atenção aos detalhes;
  • Criatividade e expressão pessoal: cada traço pode se tornar uma marca única;
  • Aplicações práticas e profissionais: convites, logotipos, artes gráficas e projetos educativos se beneficiam do lettering;
  • Bem-estar e concentração: a prática manual pode ter efeito relaxante e meditativo.

Assim, a oficina une técnica, expressão estética e possibilidades de uso tanto no cotidiano quanto em áreas profissionais ligadas à comunicação e às artes.

BIOGRAFIA

Mazé Torquato resgata obra da artista plástica Lucy Ferreira

Mazé Torquato Chotil resgata a trajetória de Lucy Citti Ferreira em biografia que desenterra uma das grandes artistas esquecidas do modernismo brasileiro

22/09/2025 10h00

Biografia de Lucy Ferreira é o 14° livro de Mazé Torquato Chotil

Biografia de Lucy Ferreira é o 14° livro de Mazé Torquato Chotil Foto / Divulgação

Em um meticuloso trabalho de resgate histórico, a jornalista e escritora Mazé Torquato Chotil lança “Lucy Citti Ferreira: A Pintora Esquecida do Modernismo”, biografia que ilumina a vida e obra de uma das artistas mais talentosas e negligenciadas da história da arte brasileira.

A obra, pré-lançada em São Paulo no sábado, inicia uma turnê por Mato Grosso do Sul a partir do dia 27, levando ao público a fascinante história dessa mulher que desafiou convenções e pagou o preço do apagamento histórico.

Biografia de Lucy Ferreira é o 14° livro de Mazé Torquato Chotil

QUEM FOI LUCY?

Lucy Citti Ferreira (São Paulo, 1911 – Paris, 2008) foi pintora, desenhista, gravadora e professora, com uma trajetória que a levou dos salões modernistas brasileiros às galerias europeias. 

Apesar de ter tido uma obra adquirida pelo Museu de Arte Moderna de Nova York (Moma) em 1942, Lucy permaneceu praticamente desconhecida do grande público, reduzida frequentemente ao epíteto de “musa de Lasar Segall”, com quem teve uma relação artística e afetiva intensa.

Sua história é marcada por desafios pessoais e profissionais: enfrentou dificuldades financeiras, barreiras de gênero e o preconceito de uma sociedade que não estava preparada para aceitar uma mulher dedicada integralmente à sua arte. 

“Lucy não foi a única artista apagada da história da pintura e do modernismo brasileiro”, explica Mazé Torquato Chotil. 

“Tarsila do Amaral e Anita Malfatti também permaneceram por muito tempo no esquecimento, até que pesquisadoras as resgataram. Muitas outras ainda virão à tona. Esta biografia lança luz sobre uma delas, Lucy, numa tentativa de ‘desenterrá-la’”.

RESGATE

O processo de pesquisa para reconstruir a vida de Lucy demandou anos de investigação em arquivos dispersos e entrevistas com pessoas que conviveram com a artista. Mazé Torquato Chotil, doutora pela Universidade Paris 8 e pós-doutora pela Ehess, mergulhou em fontes como a Pinacoteca do Estado de São Paulo – que recebeu todo o acervo da pintora por meio da Associação Pinacoteca Arte e Cultura (Apac) – além do Museu Lasar Segall, Masp, Muna e Pinacoteca de Bauru.

“Apoiei-me no que descobri sobre sua trajetória por meio das fontes encontradas. O restante precisei imaginar, levantar perguntas, deduzir”, revela a biógrafa sobre os desafios de preencher as lacunas deixadas pelo tempo. 

Entre as revelações mais impressionantes da pesquisa está a qualidade excepcional da produção artística de Lucy, reconhecida desde muito cedo. Aos 16 ou 17 anos, ela já produzia telas impressionantes como “Quai – Le Havre” e “Olympio”, que atestam seu talento precoce.

RELAÇÕES

A biografia revela que Lucy circulou entre as principais figuras do modernismo brasileiro, além de sua conhecida relação com Mário de Andrade e Lasar Segall. Tarsila do Amaral, por exemplo, quinze anos mais velha que Lucy, levou um jornalista para conhecer a obra da amiga no sobrado-ateliê de uma pequena casa no bairro do Cambuci, em São Paulo.

Lucy também expôs ao lado de Iberê Camargo, Di Cavalcanti, Heitor dos Prazeres, Portinari, Lívio Abramo, Noêmia, Carlos Prado, Vieira da Silva, Alfredo Volpi e Mario Zanini, entre outros. No entanto, diferente de muitos de seus contemporâneos, não era de muitas amizades, mantendo um perfil mais reservado e introspectivo.

INTRANSIGENTE

A trajetória de Lucy Citti Ferreira ilustra dramaticamente os obstáculos enfrentados por mulheres artistas na primeira metade do século 20. 

A biógrafa destaca que Lucy “sempre manteve essa linha, sem concessões, nunca se moldando para agradar a um comprador. Defendia, acima de tudo, a postura de mulher artista, o direito de todo ser humano de se expressar como deseja”. 

Essa postura intransigente pode ter contribuído para seu relativo isolamento no mercado artístico da época, dominado por homens e por critérios que frequentemente marginalizavam produções femininas.

LEGADO

O lançamento da biografia coincide com a preparação de uma grande exposição na Pinacoteca de São Paulo prevista para janeiro de 2027 (originalmente marcada para setembro, mas adiada), em que um número significativo de obras de Lucy Citti Ferreira poderá ser apreciado pelo público.

Para Mazé Torquato Chotil, mais importante do que simplesmente “desenterrar” a história de Lucy é permitir que o público redescubra a qualidade excepcional de seu trabalho e a força de vontade que demonstrou enquanto artista. 

“Oriunda de uma família burguesa que perdeu recursos, vivia com pouco, fazia do pouco o suficiente. Na maior parte do tempo foi seu próprio modelo, produzindo diversos autorretratos”.

A AUTORA

Mazé Torquato Chotil traz em sua trajetória 14 livros publicados (cinco em francês), entre romances, biografias e ensaios. Nascida em Glória de Dourados (MS), morou em Osasco (SP) e vive em Paris desde 1985, dividindo seu tempo entre a capital francesa, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

É fundadora e primeira presidente da União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa (Ueelp) e foi editora da “00h00” (catálogo lusófono). Em 2022, recebeu o Prêmio de Biografia da Academia Internacional de Literatura Brasileira (Ailb) pela obra “Maria d’Apparecida: negroluminosa voz”, outro resgate fundamental de uma artista brasileira negra que enfrentou as barreiras do racismo e do sexismo em sua trajetória.

IMERSÃO

Escrever uma biografia é sempre uma jornada de imersão e descoberta, que cria laços peculiares entre biógrafo e biografado. Mazé Torquato Chotil descreve seu relacionamento com Lucy durante o processo:

“Durante a pesquisa e escrita, ‘a personagem’ – neste caso, Lucy – eu a imaginava comigo, em um canto, observando e se perguntando como eu me sairia com as informações que ela não deixou”.

A autora brinca com essa relação de cumplicidade e tensionamento. “Eu ia brigando com ela em pensamento, tentando reunir todas as peças do quebra-cabeça para dar vida à sua verdadeira personagem”.

Esse processo íntimo de diálogo com o passado resulta em uma biografia que transcende o relato factual para se tornar uma conversa vibrante entre duas mulheres separadas pelo tempo, mas unidas pela paixão à arte e à memória.

SERVIÇO 

O livro “Lucy Citti Ferreira: A Pintora Esquecida do Modernismo” está disponível nas principais livrarias e no site da Editora Patuá.

Contatos com a autora podem ser feitos pelo e-mail: [email protected].
 

diálogo

Área vital da administração estadual estaria ganhando "reforço"... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (22)

22/09/2025 00h02

Robert De Niro - ator ítalo-americano

"A vida não se mede no que você possui,
mas no que compartilha, no que ama, no que deixa
nos outros. Então viva bem, porque ninguém leva nada”.

Felpuda

Área vital da administração estadual estaria ganhando “reforço” para alavancar o setor, definir estratégias e destravar “as velas” para que não haja naufrágio. Essa é a conversa que se ouve nos bastidores políticos e que pode significar mudanças significativas na área. O “marinheiro” seria experiente e sua convocação ganhou aplausos porque pode deixar toda a tripulação tranquila, principalmente com a aproximação do ano eleitoral, quando serão intensificadas as ações de campanha partidária que começou antecipadamente. Todos querem estar com pé em terra firme e não em meio ao mar revolto da disputa eleitoral usando colete salva-vidas.

Mudança

Está tramitando na Assembleia Legislativa de MS projeto de Emenda Constitucional (PEC) que modifica o artigo 88 da Constituição Estadual, alterando a data de posse do governador e do vice para 6 de janeiro, do ano seguinte às eleições.

Mais

A modificação visa alinhar o calendário às regras da Constituição Federal. Assim, os eleitos em 2026 assumirão em 6 de janeiro de 2027, para mandatos de quatro anos. A mudança será aplicada a partir do próximo pleito estadual.

Adrian Mallmann e Nínive Ferzeli Mallmanni
Joesley Batista e Ticiana Villas Boas

Dois coelhos

Integrantes do primeiro e segundo escalão que pretendem tentar disputar as eleições de 2026 deverão deixar o cargo já em dezembro deste ano. Esses são os comentários nos bastidores, dando conta ainda de que, desta forma, o governador Riedel mata dois coelhos com uma só cajadada: não vai barrar os interessados em um mandato e abre espaço em sua administração para seu novo partido, o PP, e o PL, que serão seus aliados em busca pela reeleição.

Quinhão

Diferentemente de quando assumiu a administração de MS, o governador Riedel caminha para o seu último ano de gestão com Progressistas em pontos-chave, indicando que a influência do PSDB não é mais a mesma. Na relação estão a Secretaria de Governo, a de Administração, a Secretaria-Adjunta da Casa Civil e a Secretaria-Executiva de Gestão Política da Capital. No Legislativo, dois cargos importantes: a presidência e a vice-liderança.

Racha

Enquanto a direita começa a se organizar em MS – depois de alguns até então defenderem apenas seus interesses –, em nível nacional começa a ser notado um racha, o que pode ser prejudicial para a proposta de se resgatar valores perdidos sob a administração de governo de esquerda. Os bolsonaristas estão “olhando torto” para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em função de algumas declarações que elvem dando depois da condenação do ex-presidente Bolsonaro e que não tem agradado o time

* Colaborou Tatyane Gameiro

