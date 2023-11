A Feira Ziriguidum se despede de 2023, com a última edição deste ano, maracada para este sábado (2),

a partir das 16 horas, na Praça do Preto Velho em Campo Grande. Fechando com chave de ouro, essa edição vai celebrar o 'Dia Nacional do Samba', com muita música e gastronomia.

De acordo com a produtora cultural Luanna Peralta, o evento une cultura e economia criativa todo primeiro sábado do mês.

"O ziriguidum foi criado em 2014 em forma de sarau, onde recebemos artistas que mostravam seus trabalhos de forma geral, onde toda intervenção artista era bem vinda! Fizemos 10 edições e voltamos agora em 2023 em forma de feira Cultural e de economia criativa", conta a idealizadora da feira.

Com a proposta fomentar a economia criativa, arte, cultura e lazer na Capital, a Feira Ziriguidum abre oportunidades para pequenos empreendedores, como: artistas cênicos, visuais e músicos.

"No ziriguidum toda intervenção artística é bem-vinda , quebrando paradigmas ! A feira mantém o mesmo clima acolhedor do Sarau Ziriguidum que aconteceu do ano de 2014 à 2017 e que contou com edições inesquecíveis pra quem vivenciou com a gente essa experiência cultural", afirma Luanna Peralta.

Programação

Com o convite: "O abre alas que a feira ziriguidum vai passar!", essa última edição do ano reunirá cerca de 115 expositores e diversas apresentações musicais com intervenções artísticas.

Com o pôr do sol iniciando os trabalhos, neste sábado (2), a partir das 16 horas, o Dia Nacional do Samba será celbrado com performance, capoeira e roda de samba no comando Ariadne , Isa Ramos e Xandão do cavaco.

Na programação ainda estão o Trio Madinha, Bia Blanc, Capoeira do Mato, Dragnoel e Greycekelly.

"Planejamos cada detalhe com muito carinho e dedicação para garantir que a sua experiência seja sempre única e claro cervejinha gelada para brindar essa edição super especial. Esperamos vocês na Praça do Preto Velho", convida Peralta.

Solidariedade

Com a proximidade das festividade do Natal, a última edição da feira do ano vai contar com uma 'Árvore de Natal' para arrecadar alimentos e brinquedos que serão doados para o Projeto Livres e para o Centro Espírita Jesus no Lar.

Cabe destacar que a próxima edição da Feira Ziriguidum já tem data marcada para o dia 6 de janeiro de 2024.

Praça do Preto Velho

Criada há 28 anos entre as avenidas Noroeste e Salgado Filho, a Praça do Preto Velho recebe eventos voltados especialmente para produtos ligados às religiões de cultos afro-brasileiros.

